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 Политика Украины
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Все про:беспилотник (497) Крым (19442) разведка (1809) США (13253) Донбасс (15432)

 Беспилотник ВВС США провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе и у побережья оккупированного Крыма

Стратегический дрон ВВС RQ-4B 11 февраля провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, у побережья Крыма и Краснодарского края.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, говорится в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Согласно данным, беспилотник более четырех часов разведывал обстановку вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в воздушном пространстве, подконтрольном Украине. Около 12:00 дрон направился в сторону Черного моря и сделал не менее четырех пролетов от самой западной точки полуострова вдоль его юго-западного и южного побережья, а также Краснодарского края до Сочи. Беспилотник находился на высоте более 15 тыс. км. Полет проходил на скорости около 600 км/ч.

Источник: https://censor.net.ua/n3049819
 
 
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"разбежавшихся после сирийского" замеса треба в Сирії шукати, не спало тобі на процеси в твоєму центральному ганглії?
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точно, у амеров хорошие камеры на дронах, всех выживших запомнили
выжившим теперь жить только в пределах скрепной и серых зон конфликтов.. недолго
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Дайте лучше нам на пол-года американского генерала, который звиздюлей ихтам нетам в сирии раздавал.
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Звіздюлей давали солдати, сержанти й максимум пара офіцерів. Генерали на таке не дуже звертають увагу.
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видно ты совсем далекий человек от представления о работе жестко управляемых систем.
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Беспилотник ВВС США провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе и у побережья оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 1837 дуже вражений твоєю унікальною проникливістю. Вибач, не помітив великого експерта з представлєнія о работе жестко управляємих сістем.
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все понятно с тобой, лучше не пиши больше чушь
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Мамі своїй розкажеш що де й кому робити. Беспилотник ВВС США провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе и у побережья оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 5217 Відпочивай.
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тпичный почерк касаба - что-нибудь ляпнуть про маму
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это ты еще на игоря Л не нарывался.
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Легко бути Матіосом, маючи за спиною США. Хотів би його бачити, маючи за спиною путяюлясракафілів
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Поєтому-Не путай Меттіса с метіосами-у первого:"Воля-Основа Победьі,Командир-впереди во всём,Работа бойца-действовать обдуманно не сдаваясь,Знать слабое место врага и наводить страх и стресс постоянно,Доверие и взаимодействие между своими звеньями чёткое,Нарушителей договоров наказьівают,но без ненависти,чтобьі оставшиеся написали о нашей Силе,Готовность всегда и комфорт в любом риске.Капитуляцию обьявляет жертва и ето- Наша Победа",а всякие поросякогнидьі х"лобарьіжньіе,питерюлишмули,только за поддержку безвизового режима с оккупантом ради собственной наживьі-достойньі разве-что пули в собственньій висок,но,увьі,за три года войньі из єтих хереналов ВР,АП,КМ ни один на фронте не погиб.Позор и вечное им презрение!!!
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отличная новость! США взялись серьезно помогать Украине!
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Пора бы этой птичке расширять область полетов - вдоль всей границы Украины.
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Він кілометрів на 300 бачить в зону ворога. А може й більше. Висота 15 кілометрів.
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За усатым шнырем с севера тоже нужно присматривать Беспилотник ВВС США провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе и у побережья оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 7611
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среди зашквареных 7-8.02.2018 много домбасянь и крысюков)))
Беспилотник решил дошкварить сбежавших с поля СРАТИ)))))????
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https://solarsystem.nasa.gov/resources/464/curiositys-color-view-of-martian-dune-after-crossing-it/

Curiosity's Color View of Martian Dune After Crossing It
Безпілотник ВПС США провів розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі та біля узбережжя окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7745

Source: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Published: February 19, 2014
This look back at a dune that NASA's Curiosity Mars rover drove across was taken by the rover's Mast Camera (Mastcam) during the 538th Martian day, or sol, of Curiosity's work on Mars (Feb. 9, 2014). The rover had driven over the dune three days earlier. For scale, the distance between the parallel wheel tracks is about 9 feet (2.7 meters). The dune is about 3 feet (1 meter) tall in the middle of its span across an opening called "Dingo Gap." This view is looking eastward. ну нельзя же быть такими тупоголовыми... и убогими. Если мягко выражаться. )
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Український внесок в роботу SpaceX:
Як інженер з Житомиру допомагає саджати ракети Falcon Весь світ гуде про успішний запуск ракети-носія надважкого класу Falcon Heavy, яку компанія Ілона Маска здійснила 6 лютого. Це без перебільшення історична подія, всі причетні до нього люди стали героями.
Один з них - українець Олексій Пахунов, який зіграв важливу роль в космічній пригоді SpaceX. Він був відповідальним за успішну посадку Falcon 9 у 2015 році, а 6 лютого сидів в першому ряду Mission Control, повідомляє Національний промисловий портал.

Олексій Пахунов родом з Житомира, освіту здобув в Хмельницькому Технологічному університеті «Поділля» (тепер Хмельницький Національний Університет) за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі».
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Як це допомагає? Безкоштовно працює, чи він вчасно таки отримує оплату за виконану роботу?
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Сьогодні він працює старшим розробником ПО у групі Flight Software, SpaceX.
А вообще время от времени с говносайтов ходите на украинский промышленный портал для оздоровления организма.
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Це не допомога, це праця за певні блага.
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"Внесок" полягає в освітній системі, яка українським коштом готує для США спеціалістів, що, зрозуміло, ніякого профіту Україні не приносить.
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Чёткий сигнал путлеру- мы за тобой наблюдаем, пока Джавелины в пути.
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У нас ПВО есть?

Завтра начнут летать китайцы, венгры, поляки, россияне...а потом удивляемся, что артсклады взрываются!
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Уничтожено три склада за год - это случайность?
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у нас ПВО есть. И потому вы ссытесь летать.
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Чета рашистские стервятники уже на перехват не выходят и не трубят об этом на весь мир. Не иначе как заняты битвой в Дейр - Эр - Зоре.
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Российские войска постепенно
таки выводят из Сирии.
Технику - из строя,
живую силу - в расход! 😀
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с Израиля парень пишет.....

Израиль бандерлог‏ @LvivG 1 ч.1 час назад
Последняя новость с Израиля! По изр F16 суфа - было выпущено российским Буком М3 который в Сирию не поставлялся никогда! Это работал русский расчёт который был уничтожен. Израиль провёл исследования повреждения ро корпусу, это москальские твари!! Ответ будет Израиль обещает!!!
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Из позитива сегодня: Прогресс не упал! Потому, что его запуск отложили 😂
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но мы ждем.
Нельзя столько новостей в выходные дни - не все смогут выйти на работу.
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Прогресс не упал, потому что не смог взлететь. Так будет точнее. Безпілотник ВПС США провів розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі та біля узбережжя окупованого Криму - Цензор.НЕТ 3347
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отложили, потому что амерским дронам лучше месяц на глаза не попадаться
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Раз вы заявляете "нас там нет", значит "вас там не будет"- министр обороны США Мэттис о разгроме наемников РФ в Сирии.
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Да, ватники после Хмеймима и вертолета с 7 орками уже полтора месяца не дают заниматься делами. Совести нет, а еще Боинг не публиковали. Смешали все в кучу - разгром хоругвеносного воинства, гроханье аероплана с орками, сбитие военного стервятника, кремлевский список, рыбка на шхуне.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеспилотник ВВС США провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе и у побережья оккупированного Крыма
 
 
 
 
 
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