 Беспилотник ВВС США провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе и у побережья оккупированного Крыма

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, говорится в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Согласно данным, беспилотник более четырех часов разведывал обстановку вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в воздушном пространстве, подконтрольном Украине. Около 12:00 дрон направился в сторону Черного моря и сделал не менее четырех пролетов от самой западной точки полуострова вдоль его юго-западного и южного побережья, а также Краснодарского края до Сочи. Беспилотник находился на высоте более 15 тыс. км. Полет проходил на скорости около 600 км/ч.