 Беспилотник ВВС США провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе и у побережья оккупированного Крыма

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, говорится в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Согласно данным, беспилотник более четырех часов разведывал обстановку вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в воздушном пространстве, подконтрольном Украине. Около 12:00 дрон направился в сторону Черного моря и сделал не менее четырех пролетов от самой западной точки полуострова вдоль его юго-западного и южного побережья, а также Краснодарского края до Сочи. Беспилотник находился на высоте более 15 тыс. км. Полет проходил на скорости около 600 км/ч.
выжившим теперь жить только в пределах скрепной и серых зон конфликтов.. недолго
Беспилотник решил дошкварить сбежавших с поля СРАТИ)))))????
Curiosity's Color View of Martian Dune After Crossing It
Source: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Published: February 19, 2014
This look back at a dune that NASA's Curiosity Mars rover drove across was taken by the rover's Mast Camera (Mastcam) during the 538th Martian day, or sol, of Curiosity's work on Mars (Feb. 9, 2014). The rover had driven over the dune three days earlier. For scale, the distance between the parallel wheel tracks is about 9 feet (2.7 meters). The dune is about 3 feet (1 meter) tall in the middle of its span across an opening called "Dingo Gap." This view is looking eastward. ну нельзя же быть такими тупоголовыми... и убогими. Если мягко выражаться. )
Як інженер з Житомиру допомагає саджати ракети Falcon Весь світ гуде про успішний запуск ракети-носія надважкого класу Falcon Heavy, яку компанія Ілона Маска здійснила 6 лютого. Це без перебільшення історична подія, всі причетні до нього люди стали героями.
Один з них - українець Олексій Пахунов, який зіграв важливу роль в космічній пригоді SpaceX. Він був відповідальним за успішну посадку Falcon 9 у 2015 році, а 6 лютого сидів в першому ряду Mission Control, повідомляє Національний промисловий портал.
Олексій Пахунов родом з Житомира, освіту здобув в Хмельницькому Технологічному університеті «Поділля» (тепер Хмельницький Національний Університет) за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі».
А вообще время от времени с говносайтов ходите на украинский промышленный портал для оздоровления организма.
Завтра начнут летать китайцы, венгры, поляки, россияне...а потом удивляемся, что артсклады взрываются!
таки выводят из Сирии.
Технику - из строя,
живую силу - в расход! 😀
Израиль бандерлог @LvivG 1 ч.1 час назад
Последняя новость с Израиля! По изр F16 суфа - было выпущено российским Буком М3 который в Сирию не поставлялся никогда! Это работал русский расчёт который был уничтожен. Израиль провёл исследования повреждения ро корпусу, это москальские твари!! Ответ будет Израиль обещает!!!
Нельзя столько новостей в выходные дни - не все смогут выйти на работу.