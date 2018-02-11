 У санитарного "Богдана" много преимуществ, но есть недостатки, которые будут исправлены в следующих партиях, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В связи с ранее обнародованной информации разъясняем, что речь не идет о приостановлении производства санитарных автомобилей Богдан-2251, а происходит процесс устранения выявленных в ходе эксплуатации недостатков с целью получения современного и надежного санитарного автомобиля, так необходимого сейчас для Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что "санитарный автомобиль Богдан-2251 поступает в войска на замену устаревшим образцам техники, которые не обновлялись на протяжении десятилетий". "В целом данный санитарный автомобиль имеет много существенных преимуществ, но есть ряд замечаний и недостатков, которые будут исправлены в следующих партиях совместными усилиями предприятия "Богдан Моторс", Министерства обороны Украины, волонтерских и общественных организаций, представители которых входят в состав рабочих групп, созданных с целью усовершенствования технической, медицинской и эксплуатационной составляющих санитарных автомобилей Богдан-2251", - заявляют в Минобороны.

"Наработанные данным рабочими группами материалы будут учтены предприятием "Богдан Моторс" в процессе производства следующих партий санитарных автомобилей для Вооруженных Сил Украины. Конечной целью совместной работы является обеспечение медицинской службы Вооруженных Сил Украины санитарным автомобилем Богдан-2251, который будет учитывать предложенные усовершенствования и изменения", - утверждает пресс-служба оборонного ведомства.

Напомним, накануне пресс-служба Минобороны опубликовала сообщение о создании рабочих групп для исправления недостатков в санитарных автомобилях "Богдан". "Дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей", - говорилось в нем.