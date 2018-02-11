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 Политика Украины
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Все про:армия (6744) Богдан (15) медицина (1531) Минобороны (5053)

 У санитарного "Богдана" много преимуществ, но есть недостатки, которые будут исправлены в следующих партиях, - Минобороны

Министерство обороны Украины консолидирует усилия по отечественным предприятием "Богдан Моторс" по дальнейшему производства санитарного автомобиля Богдан-2251.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В связи с ранее обнародованной информации разъясняем, что речь не идет о приостановлении производства санитарных автомобилей Богдан-2251, а происходит процесс устранения выявленных в ходе эксплуатации недостатков с целью получения современного и надежного санитарного автомобиля, так необходимого сейчас для Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что "санитарный автомобиль Богдан-2251 поступает в войска на замену устаревшим образцам техники, которые не обновлялись на протяжении десятилетий". "В целом данный санитарный автомобиль имеет много существенных преимуществ, но есть ряд замечаний и недостатков, которые будут исправлены в следующих партиях совместными усилиями предприятия "Богдан Моторс", Министерства обороны Украины, волонтерских и общественных организаций, представители которых входят в состав рабочих групп, созданных с целью усовершенствования технической, медицинской и эксплуатационной составляющих санитарных автомобилей Богдан-2251", - заявляют в Минобороны.

"Наработанные данным рабочими группами материалы будут учтены предприятием "Богдан Моторс" в процессе производства следующих партий санитарных автомобилей для Вооруженных Сил Украины. Конечной целью совместной работы является обеспечение медицинской службы Вооруженных Сил Украины санитарным автомобилем Богдан-2251, который будет учитывать предложенные усовершенствования и изменения", - утверждает пресс-служба оборонного ведомства.

Напомним, накануне пресс-служба Минобороны опубликовала сообщение о создании рабочих групп для исправления недостатков в санитарных автомобилях "Богдан". "Дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей", - говорилось в нем.

Источник: https://censor.net.ua/n3049818
 
 
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Точно, они гонят вал, чтобы побольше урвать бабла из бюджета, а "исправление недостатков и замечаний" в непонятно каком будущем может повлечь потери воинов в настоящем времени.
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По мнению зрады это было лучше.
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Кароче, утритесь волонтеры. Соевое генеральство сказало итак сойдет
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Преимуществ до хрена конечно..., а недостаток всего один - ломаются все время... Половина этих порошенковских Богданов поставленных в АТО вышла из строя через пару месяцев, а многие еще по дороге.... Это без обстрелов и других неприятностей, которые часто случаются на войне... То есть хорошие машины.., жаль ездить на них нельзя....
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хороші машини от тільки їздити на них неможна...це звучить десь приблизно так:" хороша ти жінка, мізків би тобі ще" )))
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выявлен еще один недостаток - слишком дешевые....
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Олександр Філіпов - Оксана Корчинская писала, что НАТО предлагало по спец.цене новые Хамеры для ВСУ дешевле Богданов, а по функционалу не сравнить конечно.... Но на заседании комиссии по вооружению продавили Богдан... Поддержка отечественного производителя и все такое.....
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я навіть знаю як звуть цього отечественного производителя У санітарного "Богдана" багато переваг, але є недоліки, які виправлять у наступних партіях, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6086
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Кто не ученый, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
Бу! Ра! Ти! Но!
ПА-РА-ШЕН-КО !
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Опять пархатый кондитер бабло рубит на гоях.
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Шокирующее фото! Россия дала жестокий ответ на уничтожение ее российских солдат и наемников в Сирии! ФОТО 18+! Слабонервным не смотреть!

У санитарного "Богдана" много преимуществ, но есть недостатки, которые будут исправлены в следующих партиях, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6210
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разница только в том, что то-старое говно, а это новое -говно
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не удивлюсь, если он сам, посетит завод и на жолтом богдане проехаться захочет)).
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Так пусть попробует прямо на Рыбальском острове. Может его в Днепр снесет ?
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из гамна канфеты ???
фокусники бля
ну неполучаеться у вас техника.....
купите
ну разьехались кадры!!!!! навсегда!!!!
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вижу только одно достоинство оно похоже на будку
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Тренеры поругались из-за саней и помешали российскому олимпийцу победить





У санитарного "Богдана" много преимуществ, но есть недостатки, которые будут исправлены в следующих партиях, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3833У санитарного "Богдана" много преимуществ, но есть недостатки, которые будут исправлены в следующих партиях, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3626

Семен Павличенко

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Российский саночник Семен Павличенко рассказал о конфликте между его личным тренером Эдуардом Бурмистровым и главным тренером сборной России Альбертом Демченко. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».
«Весь сезон я молчал, но сейчас, когда все кончилось, больше не могу. Хочу, чтобы они либо помирились, либо президент федерации Наталия Гарт вмешалась. Иначе просто бред какой-то получается», - заявил Павличенко.
По мнению саночника, главной проблемой стали сани: «Не знаю почему, но Альберт хочет, чтобы мы катались на его санях. А у меня на них нет результатов! Говорю: давай на эти сани поставим мои старые полозья, тогда быстрее получится. Оставил ему сани, прихожу - а он мне отдает уже совершенно другие сани! И я на них на следующий день еду медленно. Извините, но это просто подстава».
Спортсмен отметил, что продолжил кататься на санях своего тренера. «Здесь, в Пхенчхане, я тоже ехал на них. Но попробовать их в тренировках не получилось, потому что я тестировал сани для Романа Репилова. Ничего не имею против Романа, но Альберт запрещает ему со мной общаться. Говорит, я плохо на него влияю», - добавил он.
Ранее, 11 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане прошли соревнования по санному спорту в одиночных заездах. Золотую медаль выиграл итальянец Доминик Фишналлер, вторым стал австриец Вольфганг Киндль, третьим - немец Йоханнес Людвиг.
Команду «Олимпийских атлетов из России» представляли Роман Репилов, Степан Федоров и Семен Павличенко, которые заняли 6-е, 14-е и 15-е места.
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Не можна із г*мна зробити цукерку!

А все це - чергова локшина на вуха "піплу" про робочі місця, відрахування в бюджети і т. ін. І все для того, щоб виправдати колосальні масштаби крадіжок "своїх" із військового бюджету. Як можна платити за непотріб дорожче ніж коштують імпортні справжні санітарні автомобілі. А мова, в цьому випадку, йде про життя і здоровя наших воїнів-захисників.
Кому війна, а кому мама рідна... Для таких хапуг, які мають саму високу "кришу", жага наживи важливіша за життя наших захисників від імперської раші. Таких треба судити за законами військового часу. Тільки хто ж доведе такі справи до суду (знову чомусь мова про політичну волю, якої комусь чомусь знову не вистачає) і на чіїй стороні буде такий суд
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Богданы,это самое малое из беспредела совковых хенералов.Деньги просраны,виноватых нет.Совок в самом разгаре.
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Машина по функциям мало чем отличается от буханки сильно отличается ценой.
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Ты проедь в буханке и тогда не будешь кудахтать всякую хрень.
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Путенбох,а сколько скорых волонтерских иностранных на таможне зависло,только что бы богданы были в армии,причем тут кацапские совковые буханки,лишь бы ляпнуть как обычно
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Меконий, иди мимо со своим бредом.
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порошенковскому богдану до буханки как до луны раком. буханка приспособлена к эксплуатации в экстремальных условиях. а китаец только для пиара на выставках
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"...В целом данный санитарный автомобиль имеет много существенных преимуществ..." а порівнянні з чим в нього є якісь переваги?
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ГФС рассказала, кто из олигархов заплатил больше налогов. Порошенко в ТОП-10 и близко нет http://ua24ua.net/gfs_rasskazala_kto_iz_oligarhov_zaplatil_bolshe_nalogov_poroshenko_tam_i_blizko_net
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"Воровали и воровать будем." Так бы сразу и сказали....
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***
новый сайт скорой помощи в крыму : skоrороm.ru.
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В пресс-службе отмечают, что "санитарный автомобиль Богдан-2251 поступает в войска на замену устаревшим образцам техники, которые не обновлялись на протяжении десятилетий". "В целом данный санитарный автомобиль имеет много существенных преимуществ, но есть ряд замечаний и недостатков...

Ну, хвастать преимуществами перед техникой 20-30-летней давности это само по себе трындец, но то, что на ее фоне есть еще и недостатки...
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да какой 20-30-ти.... 40-50!!! Да и то убеждён, что у буханки проходимость лучше!
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"Пэця моторс" приготовил пилу и карманы.
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Порохосмоктуни, шо тама в методухах ТТД цих самоходів??
Вам вірю...ФАС!
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Як завод Богдан
Порошенк-Гладковського наживається на українських солдатах

http://viche.co.ua/2018/01/20/video-povinni-sid/

19.01.2018 12.25 Оксана Корчінська в ВР ; «Я скажу про виробника,
якого так часто підтримують в цьому залі. Це санітарні автомобілі «Богдан». Які
ніколи не випускалися в нашій країні, які не проходили випробування, які країна
закуповує за 900 тис. грн..!!! Які замовили конкретні особи МО. У нас зайшло на
фронт 50 автомобілів. Половина зупинилася протягом перших кількох місяців. які
обійшлися 30 тис. Євро бюджету України. Натомість, рік тому «Офіс НАТО»
пропонував нам купити відомий світовий санітарний автомобіль, який є вищого
класу порятунку життя. І пропонували купити його Україні за 22 тис. Євро.!!! На
8 тис. Євро менше, чим те, що втюхав нам з вами з базою китайського виробника,
що зупинився на фронті протягом кількох місяців. Мені щойно звонила 8 медрота.
Так от, «Богдан» не дає гарантій на свої автомобілі і вимагає ще 300 000 грн.
!!! за ремонт автомобілів, що були на фронті буквально кілька місяців. Деякі не
мають проходу даже двох!!. тисяч кілометрів. Тому треба пам'ятати, що зараз іде
війна, а ті хто зловживають на житті наших хлопців повинні сидіти в тюрмі.»


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Это самое малое,за что надо спросить.
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сказали в морг значит в морг такое гавно не нужно ни кому лепят оправдалки
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А кто оплатит за исправление этих недостатков и за такое явное вредительство?
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Позорище. Нет слов приличных. Игра была равна, играли два говна...
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Да, есть преимущество-испуг..
Нюю, уе..уда...ебат...дареному каню под хвост не подсматривают..

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Пока олигархи у власти, война не закончится. Она им выгодна.
А люди для них - электорат, о котором они вспоминают перед выборами.
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===У санитарного "Богдана" много преимуществ=== Основной, что его выпускает фирма замсекретаря СНБО, который занимается закупками для армии. Минимум конфликт интересов
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Барыжному автопрому в Украине не известно такое понятие как "отзывать автомобили" и доделывать за свой счёт. И так будет до тех пор пока не отменят высокие тарифы по растаможке авто
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Хотелось- бы о тех мифических преимуществах узнать побольше . Огласите весь список пожалуйста ! У санітарного "Богдана" багато переваг, але є недоліки, які виправлять у наступних партіях, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7802
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Ну, слава Богу, нашлись и преимущества. У санітарного "Богдана" багато переваг, але є недоліки, які виправлять у наступних партіях, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8157
Видимо, главком скинул цену на свой товар?
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эти "Богданы" для пересечённой местности ВООБЩЕ НЕ ПОДХОДЯТ...
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Минобороны пох - ла свои обязанности?
Это вообще не их дело оправдывать производителя, говорить о каких то мифических улучшениях.
Их дело поставить в армию технику с нужными параметрами.
Если производитель поставил брак, то их дело его оштрафовать и заставить или довести до кондиции или разорвать контракт с возмещением убытков. Где уголовные дела на поставщика за саботаж и вредительство?
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Как только услышу от офшорных слова, - модернизация, реформа, житы по новому и т. д. знаю, - курс растет, цены растут и тарифы растут как грибы после дождя. они бездари и хапуги вчерашнего дня, а возомнили себя цезарями и наполеонами точно как те прощелыги и подонки которые были до них, что за карма у нас? неужели впереди нет ничего? только мрак и безнадега и наверное так есть... так тогда зачем нам крепиться и терпеть, если впереди только это? плевать нам на цепи, мы их порвем, не для этого мы усадили их на ,,трон,, не для этого. и обязательства наши перед ними есть несколько иное чем обязательства перед страной и будущими поколениями. то, что обещали стране выполним, а им уже ничего не должны. все, что было хорошего уже прошло, не будет компромисса со слепцами от блеска злата и глухими к мольбе от отсутствия Совести и не будет покоя нам пока эти бесхребетные червяки ползают по святая святых, - Народном Доверии, не будет.
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У Богдана много "переваг"
Він їде - але не довго
Він український - але китайський
Його буда забирає усю вантажоспроможність.
Головна перевага: він зелений.... і коштує майже як військовий геленваген, але він аж ні як не геленваген.
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Насколько я понимаю основное преимущество у этих китайских тарантасов это. то что колеса им на парашеновской конторе прикручивают?
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Угу, именно поэтому они на ходу и отлетают!!!
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у нас нет главнокомандующего, есть только главноторгующий страной(С)
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дети порошенка получают преимущества от торговли Бохданами .....
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Курченко підтримує тісні бізнесові зв'язки з людьми із оточення Порошенка є прямі підстави вважати, що люди глави держави підтримують товарно-грошові відносини з утікачем-младоолігархом Януковича Сергієм Курченком.

https://www.unian.ua/politics/2391304-kurchenko-pidtrimue-tisni-biznesovi-zvyazki-z-lyudmi-iz-otochennya-poroshenka-zmi.html
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а Юлькины Опели , до сих пор ездиють у сельских медиков,
давече приезжала к соседу.........
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За 32000$ хотелось бы и противоосколочную броню и защиту от мин а также повышенную проходимость_ это кроме функций санитарки.
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за 32 тысяч доляров можно заграницей взять нормальные машины
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ санитарного "Богдана" много преимуществ, но есть недостатки, которые будут исправлены в следующих партиях, - Минобороны
 
 
 
 
 
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