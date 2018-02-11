 У санитарного "Богдана" много преимуществ, но есть недостатки, которые будут исправлены в следующих партиях, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В связи с ранее обнародованной информации разъясняем, что речь не идет о приостановлении производства санитарных автомобилей Богдан-2251, а происходит процесс устранения выявленных в ходе эксплуатации недостатков с целью получения современного и надежного санитарного автомобиля, так необходимого сейчас для Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что "санитарный автомобиль Богдан-2251 поступает в войска на замену устаревшим образцам техники, которые не обновлялись на протяжении десятилетий". "В целом данный санитарный автомобиль имеет много существенных преимуществ, но есть ряд замечаний и недостатков, которые будут исправлены в следующих партиях совместными усилиями предприятия "Богдан Моторс", Министерства обороны Украины, волонтерских и общественных организаций, представители которых входят в состав рабочих групп, созданных с целью усовершенствования технической, медицинской и эксплуатационной составляющих санитарных автомобилей Богдан-2251", - заявляют в Минобороны.
"Наработанные данным рабочими группами материалы будут учтены предприятием "Богдан Моторс" в процессе производства следующих партий санитарных автомобилей для Вооруженных Сил Украины. Конечной целью совместной работы является обеспечение медицинской службы Вооруженных Сил Украины санитарным автомобилем Богдан-2251, который будет учитывать предложенные усовершенствования и изменения", - утверждает пресс-служба оборонного ведомства.
Напомним, накануне пресс-служба Минобороны опубликовала сообщение о создании рабочих групп для исправления недостатков в санитарных автомобилях "Богдан". "Дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей", - говорилось в нем.
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
Бу! Ра! Ти! Но!
ПА-РА-ШЕН-КО !
фокусники бля
ну неполучаеться у вас техника.....
купите
ну разьехались кадры!!!!! навсегда!!!!
Семен Павличенко
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Российский саночник Семен Павличенко рассказал о конфликте между его личным тренером Эдуардом Бурмистровым и главным тренером сборной России Альбертом Демченко. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».
«Весь сезон я молчал, но сейчас, когда все кончилось, больше не могу. Хочу, чтобы они либо помирились, либо президент федерации Наталия Гарт вмешалась. Иначе просто бред какой-то получается», - заявил Павличенко.
По мнению саночника, главной проблемой стали сани: «Не знаю почему, но Альберт хочет, чтобы мы катались на его санях. А у меня на них нет результатов! Говорю: давай на эти сани поставим мои старые полозья, тогда быстрее получится. Оставил ему сани, прихожу - а он мне отдает уже совершенно другие сани! И я на них на следующий день еду медленно. Извините, но это просто подстава».
Спортсмен отметил, что продолжил кататься на санях своего тренера. «Здесь, в Пхенчхане, я тоже ехал на них. Но попробовать их в тренировках не получилось, потому что я тестировал сани для Романа Репилова. Ничего не имею против Романа, но Альберт запрещает ему со мной общаться. Говорит, я плохо на него влияю», - добавил он.
Ранее, 11 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане прошли соревнования по санному спорту в одиночных заездах. Золотую медаль выиграл итальянец Доминик Фишналлер, вторым стал австриец Вольфганг Киндль, третьим - немец Йоханнес Людвиг.
Команду «Олимпийских атлетов из России» представляли Роман Репилов, Степан Федоров и Семен Павличенко, которые заняли 6-е, 14-е и 15-е места.
А все це - чергова локшина на вуха "піплу" про робочі місця, відрахування в бюджети і т. ін. І все для того, щоб виправдати колосальні масштаби крадіжок "своїх" із військового бюджету. Як можна платити за непотріб дорожче ніж коштують імпортні справжні санітарні автомобілі. А мова, в цьому випадку, йде про життя і здоровя наших воїнів-захисників.
Кому війна, а кому мама рідна... Для таких хапуг, які мають саму високу "кришу", жага наживи важливіша за життя наших захисників від імперської раші. Таких треба судити за законами військового часу. Тільки хто ж доведе такі справи до суду (знову чомусь мова про політичну волю, якої комусь чомусь знову не вистачає) і на чіїй стороні буде такий суд
новый сайт скорой помощи в крыму : skоrороm.ru.
Ну, хвастать преимуществами перед техникой 20-30-летней давности это само по себе трындец, но то, что на ее фоне есть еще и недостатки...
Вам вірю...ФАС!
Порошенк-Гладковського наживається на українських солдатах
http://viche.co.ua/2018/01/20/video-povinni-sid/
19.01.2018 12.25 Оксана Корчінська в ВР ; «Я скажу про виробника,
якого так часто підтримують в цьому залі. Це санітарні автомобілі «Богдан». Які
ніколи не випускалися в нашій країні, які не проходили випробування, які країна
закуповує за 900 тис. грн..!!! Які замовили конкретні особи МО. У нас зайшло на
фронт 50 автомобілів. Половина зупинилася протягом перших кількох місяців. які
обійшлися 30 тис. Євро бюджету України. Натомість, рік тому «Офіс НАТО»
пропонував нам купити відомий світовий санітарний автомобіль, який є вищого
класу порятунку життя. І пропонували купити його Україні за 22 тис. Євро.!!! На
8 тис. Євро менше, чим те, що втюхав нам з вами з базою китайського виробника,
що зупинився на фронті протягом кількох місяців. Мені щойно звонила 8 медрота.
Так от, «Богдан» не дає гарантій на свої автомобілі і вимагає ще 300 000 грн.
!!! за ремонт автомобілів, що були на фронті буквально кілька місяців. Деякі не
мають проходу даже двох!!. тисяч кілометрів. Тому треба пам'ятати, що зараз іде
війна, а ті хто зловживають на житті наших хлопців повинні сидіти в тюрмі.»
Нюю, уе..уда...ебат...дареному каню под хвост не подсматривают..
А люди для них - электорат, о котором они вспоминают перед выборами.
Видимо, главком скинул цену на свой товар?
Это вообще не их дело оправдывать производителя, говорить о каких то мифических улучшениях.
Их дело поставить в армию технику с нужными параметрами.
Если производитель поставил брак, то их дело его оштрафовать и заставить или довести до кондиции или разорвать контракт с возмещением убытков. Где уголовные дела на поставщика за саботаж и вредительство?
Він їде - але не довго
Він український - але китайський
Його буда забирає усю вантажоспроможність.
Головна перевага: він зелений.... і коштує майже як військовий геленваген, але він аж ні як не геленваген.
https://www.unian.ua/politics/2391304-kurchenko-pidtrimue-tisni-biznesovi-zvyazki-z-lyudmi-iz-otochennya-poroshenka-zmi.html
давече приезжала к соседу.........