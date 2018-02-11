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Все про:история (1357) Саакашвили (2536) Сталин (491)

 Моя прабабушка Тамара спасала Сталина от царских жандармов, - Саакашвили

Экс-президент Грузии, ныне возглавляющий украинскую оппозиционную партию "Рух новых сил", Михеил Саакашвили отметил, что Сталин за добро семьи его прабабушки Тамары, отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Сходили с друзьями в кино на "Смерть Сталина". Супер крутой фильм. Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца - богатого промышленника, а Сталин за добро ее семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата", - написал он.

"Мой учитель английского, Гела Чарквиани, в течение нескольких лет до смерти вождя часто бывал у Сталина вместе с отцом, партийным боссом Кавказа, и ситуация, которую он описывал очень похожа на ту, которая показана в фильме. Так что рекомендую сходить и посмотреть", - добавил Саакашвили.

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Напомним, фильм "Смерть Сталина" основан на одноименном комиксе Фабьена Нури и Тьерри Робина. Сюжет ленты строится вокруг борьбы за власть в СССР, развернувшейся после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Главные роли в фильме исполнили Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Майкл Пейлин, Руперт Френд, Ольга Куриленко.

В России прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина" отозвало министерство культуры. Мединский заявлял, что люди старшего поколения воспримут фильм как "оскорбительную насмешку над всем советским прошлым".

Фильм частично снимали в Киеве. В частности, указаны такие локации, как здание Киевской городской государственной администрации на Крещатике и дом по адресу Олеся Гончара, 45б, мост Патона, национальный комплекс "Экспоцентр Украины".

Моя прабабушка Тамара спасала Сталина от царских жандармов, - Саакашвили 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049817
 
 
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кто ты такой? что бы он твою довиру оправдывал. ты комсюк,что ли. у меня когда то в далекие 70е годы так точно говорила М.Евсюкова выбранная комсоргом, - оправдаю ваше доверие и не посрамлю. а через несколько месяцев родила и сама не знает отца своего ребенка. и цырк разыгрывает власть натравливая вас на нас и наоборот. сама же власть его пригласила и повесила его себе на флаг, но когда он сказал, ладно согласен на область, но при условии у меня карт бланш. офшорные прощелыги всех ровняют по себе, - жирный кусок Одесса, ладно Михо бери. и в тихаря смеются говоря сами себе, - не устоит шельма ох не устоит. но сколь высоко было их разочарование когда когда он устоял и начал строить натовскую базу и стратегическую трассу которая соединяет по прямой блок НАТО и Одессу, он уж точно знает, что только НАТО гарантия свобод. и на таможне начал щемить воров и коммерсантов которые в спайке дурили народ. а его команда в Киеве утерла нос пидарасам перекрашенным которые как только запахнет жаренным сдадут тебя с потрохами, уже был такой точно приспособленец который знал почему сбежал
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Воно, канечна, за геморрой в Парашенячей дупе Батоно-Михо среди меня весьма уважаемый чел. Но в данном случае он действует не как любимая прабабушка, а как усатый Йоська - Парашенка ему паспорт сворганил - а Саака ему то fuck покажет, то ещё каку гадость утнёт. На больше пока не хватает - мо Курченка бедный, як церковна мыша, або жлобливый скупердяй.
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Так согласно шоколадной доктрине Миху ещё и Беня финансирует... и Хуйло тож...
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Діма, твоє завдання не боятися, а ретельно вилизувати геніталії роботодавцю. До речі: в порохососи набирають лише безграмотних?
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моя робота крутити баранку дорога це моя доля я неможу без дороги ! а міша зганьбив себе остаточно а я йому колись вірив
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Та, определять грамотный или безграмотный в интернете - гиблое дело. Ты вот лучше вот на какой вопрос дай ответ, почему чуть ли не каждый грузино-леворуционер в своих сообщениях гениталии упоминает? Причем зачастую в контексте однополых отношений?
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ты за апельсины не забудь сказать и за распятого мальчика. вы долбо.бы форменные - героиновый наркоман выступает перед сенаторами в сенате и перед всем американским народом. а вот у нас в раде уж точно есть один штемп который ,,винт,, запивает водкой. и ты этого почему то не видишь. мда.. точно, что хохлы и кацапы братья,- до рвоты загадочная душа. вы и правда такими родились или жизнь поломала как камыш на холодном ветру? мне жаль вас, пристрелил бы, что бы не мучились и не мучили других. рука не подымается все таки украинская речь.
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Пусть прабабушка скажет спасибо, что осталась в живых. Я читал, что тов. Сталин не оставлял свидетелей своего бандитского прошлого.
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Один тут в бару по пяні проговорився,що надкусити з батончика дають і обіцяють за 1000 постів проти Саака на Мальдіви на тиждень чартером інкогніто відвезти.
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В дорогий готель Fairmont Grand Hotel Kyiv приїхали якісь інкасатори і висадили "незламного борця з баригами" до такого рівня, що той кинувся збирати "нарот", бо його "хоче арештувати Альфа".

І все було би дуже смішно, якби ідіоти з народних депутатів і ідіоти зі ЗМІ не кричали "Караул!!" і не прибігли до обісраного від страху маргінала на прес-конференцію.
Оце такі ідіоти "будують Україну" і "розказують нам правду".
М.Лемберг
Моя прабабуся Тамара рятувала Сталіна від царських жандармів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1120
Моя прабабуся Тамара рятувала Сталіна від царських жандармів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8866
Моя прабабуся Тамара рятувала Сталіна від царських жандармів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2848
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...Кстати, сутки проживания в этом отеле стоит от 10 000 грн.
Что делает главный "борец с барыгами" в одном из самых дорогих отелей Украины Fairmont Grand Hotel?
Так вот в какой "палатке" живёт Николозович)
Моя прабабуся Тамара рятувала Сталіна від царських жандармів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1795
А в это время Папа Римский, как какой то лошара. по столовкам шарится:
Моя прабабуся Тамара рятувала Сталіна від царських жандармів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1001
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слышь дура забубенная мы ему всем миром бабло собираем и он не хуже любих друзив которые на украденные у вас долбодятлов гроши гуляет, - на все! а, он на свои гуляет мы ему последнюю рубаху отдадим лишь бы он тварей офшорных загнал за Батайский семафор. За кордон суки! я сказал, за кордон. и это я добрый и я, не он, он же кажэ, - за граты покыдьдьки за граты, а кое кому лоб зеленкой намажет, прихлопнет как муху и глазом не моргнет. а тебе, что он сделал плохого офшорный идиот. ? а ну ка блесни умом и эрудицией коль вызвался все опошлять и красить одной краской, черной краской, как ночь для воров.
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про рубаху зворушливо, аж на сльозу пробило. Iгор Валерiйович, ви?
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що не так? порошенко вкрав мільярди доларів . чомусь про це преса мовжить.
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Почему ты молчишь о этом в прессе? Зачем скрываешь неопровержимые доказательства от общественности?
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Вы че там, совсем с катух съехали, дебилы? Джон Уэйн Гейси мне тоже ничего плохого не сделал, что с того?
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ну до арендованых мальдивских островов этому отелю как до луны раком
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А шо не так з Мальдівами? Хіба когось туди не пускають?
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и не у всех есть бабушки, похожие на дедушек.
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ЛУЧШЕ Б ПОШЁЛ В КИНО КОМЕДИЙНОМ СНИМАТЬСЯ, ЧЕМ В ПОЛИТИКУ ЛЕЗ )))
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А кто сказал,что Михо из политики вьілазил?Хотя,когда "правдивьім" осталось отсасьівать и врать,нам ничего не остается,как политика ставить надзирателем над барьіжной "елитой" скоррумпировавшейся "власти" в Украине!Такое вот кино!
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Моя прабабуся Тамара рятувала Сталіна від царських жандармів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2844 Навіть сралін-не барига( гусак свині не товариш)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоя прабабушка Тамара спасала Сталина от царских жандармов, - Саакашвили
 
 
 
 
 
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