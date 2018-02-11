 Моя прабабушка Тамара спасала Сталина от царских жандармов, - Саакашвили

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Сходили с друзьями в кино на "Смерть Сталина". Супер крутой фильм. Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца - богатого промышленника, а Сталин за добро ее семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата", - написал он.

"Мой учитель английского, Гела Чарквиани, в течение нескольких лет до смерти вождя часто бывал у Сталина вместе с отцом, партийным боссом Кавказа, и ситуация, которую он описывал очень похожа на ту, которая показана в фильме. Так что рекомендую сходить и посмотреть", - добавил Саакашвили.

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Напомним, фильм "Смерть Сталина" основан на одноименном комиксе Фабьена Нури и Тьерри Робина. Сюжет ленты строится вокруг борьбы за власть в СССР, развернувшейся после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Главные роли в фильме исполнили Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Майкл Пейлин, Руперт Френд, Ольга Куриленко.

В России прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина" отозвало министерство культуры. Мединский заявлял, что люди старшего поколения воспримут фильм как "оскорбительную насмешку над всем советским прошлым".

Фильм частично снимали в Киеве. В частности, указаны такие локации, как здание Киевской городской государственной администрации на Крещатике и дом по адресу Олеся Гончара, 45б, мост Патона, национальный комплекс "Экспоцентр Украины".