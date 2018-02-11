 Мы поднимем вопрос украинско-польских отношений на международной встрече в Молдове, - Парубий. ВИДЕО

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий в эфире "5 канала".

"Сейчас мы и на уровне комитета, и с МИД разрабатываем следующий план действий. Через несколько недель у меня будет зарубежная поездка в Молдову. В Кишиневе соберутся восемь спикеров - из стран Балтии, Румынии, Польши, Украины, Грузии, Молдовы - для выработки общей позиции. Одновременно, и для поддержки европейских сил в Молдове. На этой конференции будет подниматься вопрос украинско-польских отношений", - рассказывает Парубий.