 Мы поднимем вопрос украинско-польских отношений на международной встрече в Молдове, - Парубий. ВИДЕО

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий в эфире "5 канала".
"Сейчас мы и на уровне комитета, и с МИД разрабатываем следующий план действий. Через несколько недель у меня будет зарубежная поездка в Молдову. В Кишиневе соберутся восемь спикеров - из стран Балтии, Румынии, Польши, Украины, Грузии, Молдовы - для выработки общей позиции. Одновременно, и для поддержки европейских сил в Молдове. На этой конференции будет подниматься вопрос украинско-польских отношений", - рассказывает Парубий.
И народу все больше. Как это ее страна-агрессор кормит?
Не через РУмынию же?
16:00 07.02.2018
Не дадим друзьям нарваться. Правящая партия Польши и её провокация
И в продолжение темы о Польше и новоиспечённом законопроекте. Реакция Украины: как нужно.
Итак, польский президент Анджей Дуда подписал законопроект об уголовном преследовании на территории Польши тех, кто не согласен с её трактовкой событий Второй мировой. Несмотря на то, что против этого закона возражали как многие польские интеллектуалы, так и иностранные партнёры страны - от США до Израиля. Включая и Украину - наша Рада ответила собственным обращением с сожалением, что соседнее государство опустилось до таких методов.
Теперь законопроект пойдёт на рассмотрение Конституционного трибунала Польши, который решит, как именно его имплементировать, и в каких случаях он будет применяться. И у автора этих строк есть предположение, что трибунал этот законопроект выхолостит. Потому что на самом деле этот законопроект никому нафиг не нужен.
А вот спровоцированный им скандал - ещё как.
Что в законопроекте
Коротко, потому что об этом вы можете прочесть на многих других сайтах. Начиналось всё как бы благо. У многих поляков слегка жжёт пониже спины, когда они слышат словосочетание «польские лагеря смерти» применительно к Аушвицу-Освенциму и другим. Лагеря-то были немецкими, но на территории Польши. Поэтому поляки боятся, что этот «устоявшийся мем» приведёт новые поколения молодых оболтусов к ложному мнению, что это Варшава ответственна за геноцид. Опасение излишнее, но реально существующее.
Изначально законопроект выписывался с тем, чтобы исключить употребление такого термина на территории Польши. Но в процессе в результате ряда правок сами лагеря смерти из него вообще пропали, зато появились новые нормы. Фактически теперь законопроект предполагает, цитируем:
«Кто публично и ложно приписывает ответственность или совместную ответственность польской нации или польского государства за нацистские преступления Третьего Германского Рейха (…) или за другие преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления, или любым иным способом преуменьшит ответственность истинных исполнителей этих преступлений, будет наказан штрафом или тюремным заключением сроком до трёх лет».
Отдельно упоминаются «украинские националисты и участники украинских коллаборационистских формирований», чьи злодеяния против поляков также нельзя отрицать.
Очевидно, что такой законопроект вызвал негативную реакцию у всех. У немцев - потому что поляки предлагают карать за упоминание факта польского коллаборационизма. У евреев - потому что поляки предлагают карать за упоминание факта участия поляков в Холокосте. У украинцев - потому что в очередной раз накинули на бандеровцев, не упомянув ни пацификаций, ни военных преступлений Армии Крайовой. У ОБСЕ - потому что затыкает рты, что не соответствует базовым принципам свободы слова.
В этом и был смысл.
Ожидаемая реакция
Кнессет Израиля разразился угрозой принять собственный симметричный закон, только карать уже за отрицание участия поляков в Холокосте. Госдеп США ограничился заявлением, что такой шаг повредит отношениям Польши со всеми соседями и её международному влиянию. Украинская Рада сдержала удар и выразила вежливое сожаление, что коллеги, так сказать, ушли от исторической правды и правил приличия.
Однако уже многие у нас кричат - мало! Нужно показать полякам кузькину мать! Неведомо как, но нужно. Что миндальничать? Нас унижают демонстративным неуважением!
Проблема в том, что такой подход - хватание за грудки с «ты меня уважаешь?!» хорош лишь в выяснении отношений с кумом за гаражами. Да и там можно тоньше.
Взамен предлагаю унять колотящееся сердце и задать несколько вопросов.
1. Кто это делает? Точно поляки?
2. Зачем это делают? Точно для того, чтобы нас унизить?
3. Что мы хотим? Отомстить? Сделать так, чтобы они перестали это делать? Использовать эту ситуацию в свою пользу?
Давайте я попробую дать свои ответы, а вы можете со мной не согласиться.
Зачем всё
Во-первых, это делают не абстрактные поляки и не абстрактная Польша, а вполне конкретная структура - партия «Право и Справедливость». Это их инициатива, и если бы в Польше было другое правительство и другие политики, ситуация была бы иной. Таким образом, даже если мы решим мстить и Делать Супостату Больно - делать больно нужно ПиСу, а не «Польше в целом». Это важно.
Переходим к вопросу «зачем это им?»
Открою страшную тайну - крупным политическим структурам неинтересно кого-то унижать просто так. Если они идут на такой, безусловно, значимый политический шаг (слыханное ли дело - переругаться с половиной международных партнёров), то за этим лежит какой-то расчёт, кроме «а не покакать ли нам под дверь соседям и убежать с издевательским хохотом?»
Какие выгоды ПиС может извлечь из происходящего?
ПиС переквалифицировалась из просто правоконсервативной партии в популистскую и реваншистскую. У этих партий есть одна общая черта: они довольно быстро набирают влияние, но на долгой дистанции испытывают сложности с его поддержкой. Им постоянно нужно обозначать нового врага, которого их избиратель будет ненавидеть - иначе он теряет тот эмоциональный запал, который побуждает его откликаться на их риторику.
Проще говоря, им нужна постоянная война - не в полях, но в сердцах. Я уже писал об этом, когда на прошлой итерации на Украину наезжал Будапешт Орбана: ребята, он это делает не потому, что как-то предвзят в нашу сторону, ему это нужно для того, чтобы избиратель из тонуса не выпадал.
В републикованном нами сегодня материале польского политолога Славомира Сераковского даётся и более полное разъяснение: после ухода с должностей наиболее «праворадикальных» министров польского правительства удержание избирателя, озабоченного «кресами всходними» и радующегося зарубе со всем миром, - одна из важных электоральных задач партии Ярослава Качиньского.
Собственно, вот они её и решают - провоцируя на резкость США, Германию, Украину и Израиль одновременно, теша внутреннего… как будет «ватник» по-польски?
Есть и ещё одна подоплека, недавно попавшая на страницы европейской прессы. Правда в том, что официальная Варшава внезапно осознала, что:
а) её экономический рост зависит от украинской рабочей силы.
б) потенциальный допуск украинцев в Шенгенскую зону (не только в рамках краткосрочных безвизовых визитов, но и в рамках трудоустройства), опасен для Польши - украинский трудовой ресурс может потечь мимо неё в более успешные и западные страны Евросоюза. В итоге вместо дешёвой рабочей силы дома поляки получат конкурентов для собственных гастарбайтеров.
Таким образом, из адвоката украинской евроинтеграции Польша переквалифицируется в её тормоза. Но оформить смену милости на гнев нужно аккуратно и так, чтобы выглядело, что Украина сама виновата.
Это наталкивает на неприятный для горячих голов вывод: резкая и грубая ответка - именно то, чего от нас ждёт ПиС. Это именно то, ради чего все затевалось. Не столько сам ход парламента, сколько наш ответный удар обеспечит ПиС должную электоральную поддержку.
Давайте тогда подумаем, что мы можем сделать, чтобы этого не произошло.
Как мы можем реагировать
Нынешняя реакция Рады - хороша. Разнообразия ради украинская половинчастость и осторожность оказалась ко двору. С одной стороны, мы выразили своё несогласие, с другой - не полезли в зарубу.
Это Израиль может себе позволить посылать поляков хоть на Голанские высоты, длинные и необрезанные. Он не евроинтегрируется и не понесёт никаких потерь от разбитых горшков. Украина - в значительно более уязвимом положении, как экономическом, так и геополитическом.
Нам нельзя ссориться с Польшей. Нам, по сути, невыгодна даже ссора с ПиС - хотя ПиС сама очень тщательно пытается нарваться. Нужно держать в голове: рано или поздно это правительство сменится, и ведя с ним войну, даже просто в медиа и публичных заявлениях, мы лишь помогаем ему удерживать избирателя.
Поэтому нам надо демонстративно предъявить: мы здесь - сторона добра и примирения. Мы не хотим конфликта, мы знаем, что он опасен для обеих стран. Держим в голове и не стесняемся громко вспоминать, что в ряде украинских городов в последние годы действительно осуществлялись антипольские провокации - и из-за них торчали кремлёвские уши. Заявляем, что дестабилизация украинско-польских отношений - исторически выверенная схема России по удушению обеих стран, и только Кремль выигрывает от любого нашего взаимно ослабляющего конфликта. Параллельно можно предложить Израилю провести несколько акций памяти, традиционно проводимых на территории Польши, на территории Западной Украины - это, с одной стороны, может поколебать продвигаемый Россией нарратив об украинском антисемитизме, а с другой - вызвать в Польше не столько гнев правых, сколько смятение интеллектуалов.
ПиС не нужен серьёзный конфликт. ПиС и Качиньскому нужен хайп. Не дадим им хайпа. Да, для этого придётся урезонивать ряд их «зеркальных братьев» с нашей стороны, которые тоже постараются не упустить возможности попиариться на конфликте.
Но в данном случае выверенность, хитрость и сдержанность - наш национальный интерес. Пора учиться думать на несколько шагов вперёд.
а) её экономический рост зависит от украинской рабочей силы."
Вот именно. И не только "официальная Варшава" это осознала, но и запоребриком ВДРУГ поняли тоже, что саксаульные мигранты - это не украинцы и молдаване.
Потому приняли совместное решение украинцев и молдаван в Европу на заработки не "пущщать", чтобы запоребриком вкалывали...
Как же мне хочется, чтобы все эти украинские работники вернулись домой, в Украину (в экономически сильную Украину), и чтобы все эти в Польше и запоребриком остались при "своих"...
два старых-дряхлых деда на завалинке:
- а ты знаешь... вот мне плевать на все эти сексуальные революции, феминизм....
- скажи проще - отпала половая необходимость...
- ну... скажем так, не совсем отпала... еще болтается...
12:00 10.02.2018
Конец «польских иллюзий» Украины
Давайте-ка разберёмся с текущим польским кризисом и поймём, какие выводы стоит сделать Украине из всего этого.
В своей «Лагерной тетради», написанной в 1982 году, Василий Стус сделал запись: «Я восхищаюсь польскими титанами духа и жалею, что я не поляк». В то время огромная масса поляков, объединённых профсоюзом «Солидарность», вела неравную борьбу против тоталитарного режима.
Тогда Польша заметно опережала Украину. Она стала одной из первых «камер» соцлагеря, где был свергнут тоталитарный режим. Вступила в НАТО, стала членом Евросоюза. Не без помощи Запада сумела трансформировать экономику, став относительно благополучной страной. Развалит ли Польша Евросоюз?
И вдруг за последние годы Польша превратилась в «головную боль» для ЕС. К власти пришли правые, которые отвергли либеральные ценности и предпринимают популистские шаги. В стране идёт сворачивание демократии. Поэтому 20 декабря 2017 года Европейская комиссия начала дисциплинарную процедуру против Польши. Причиной этого является противоречивая судебная реформа, воплощаемая в стране. В результате этого шага, к которому ранее Евросоюз ещё никогда не прибегал, Польша может быть лишена права голоса в этом сообществе. Реально польское руководство вызвало кризис, который может привести к развалу или переформатированию ЕС.
Как некогда Польша способствовала развалу соцлагеря и Советского Союза, так и сейчас она может развалить Евросоюз
На ум невольно приходит «крамольная» параллель. Как некогда Польша способствовала развалу соцлагеря и Советского Союза, так и сейчас она может развалить Евросоюз. Кстати, сейчас в Польше распространено сравнение СССР с ЕС. При всём этом польское руководство не отказывается от немалых дотаций Евросоюза.
К сожалению, подобные тенденции характерны не только для Польши, но и для некоторых восточных «нуворишей» Евросоюза, прежде всего Венгрии и Чехии. Это феномен, который ещё не получил должного осмысления в политологии. Определённую роль в его появлении сыграла Россия, которая через свои спецслужбы, пропаганду влияет на указанные страны. Хотя этот фактор не стоит преувеличивать. Он скорее играет роль катализатора процессов, обусловленных другими факторами - социальными, демографическими, культурными и т.д. В контексте этого феномена и стоит осмысливать политические процессы в этих странах. Например, недавнее принятие в Польше изменений к закону об Институте национальной памяти, о которых немало говорили в Украине. В этих изменениях предусмотрено наказание за отрицание «преступлений украинских националистов». Последнее в Польше трактуется очень широко. Под эту формулировку при желании можно подвести многие проявления национально-освободительной борьбы украинцев.
В итоге поправки к закону о польском Институте национальной памяти вызвали негативную реакцию в других странах, в частности потому, что в них прослеживается попытка «закрыть глаза» на факты преследования поляками евреев. Почему в Польше появилась очередная проблемная инициатива?
Вообще странно было ожидать, что поправки к закону об Институте национальной памяти, принятые Сеймом и Сенатом, не подпишет президент. Не сдержали его ни негативные реакции со стороны Израиля и США, ни тем более Украины. Принятое заявление Верховной Рады Украины по поводу этих поправок не вызвало и, похоже, не вызовет с польской стороны адекватной реакции.
Есть ещё вроде надежда на Конституционный суд, куда президент Дуда обещал отправить законодательные изменения. Но надо иметь в виду, что после проведения в Польше судебной реформы на этот орган немалое влияние имеет действующая власть. Конституционный суд может стать разве что своеобразным громоотводом, предложив некоторые поправки. Возможно, так и будет, ведь для чего президенту отправлять упомянутый Закон в этот суд.
Все это выглядит как некая политическая игра. Правящая в Польше партия «Право и справедливость» (ПиС) и её лидер Ярослав Качиньский остаются «чистыми», они сделали, «что могли». «Их» Сейм, Сенат и президент поддержали законодательную инициативу, которая нравится националистически настроенным полякам. Именно они и являются электоратом партии ПиС. Конституционный же суд - это якобы «независимый орган». Поэтому он может позволить себе некоторые «вольности».
Понятно, что принятые поправки к закону о польском Институте национальной памяти - это прежде всего тактический ход мобилизации консервативного и националистически настроенного электората вокруг партии ПиС и её союзников. Правда, делается это под шумок демагогических заявлений о поиске «исторической правды». Такие действия имеют эффект - поддержка партии ПиС растёт.
Поправки к закону об Институте национальной памяти имеют также целью приглушить и проявления национального сознания украинцев, которые живут, работают и учатся в Польше. А таких более миллиона!
В конце концов, упомянутые поправки - очередная попытка нынешней польской власти отследить реакцию, как их партнёры отреагируют на сворачивание свободы слова в стране.
Стоит ли украинцам волноваться по поводу ещё одного акта польской власти по поиску «исторической правды»? Следует понимать: это политическая манипуляция, которая делалась и будет делаться.
Польша давно уже не «адвокат» Украины в Европе. У неё самой там скоро будет необходимость в адвокате
Украинцам стоит распрощаться с «польскими иллюзиями». Польша давно уже не «адвокат» Украины в Европе. У неё самой там скоро будет необходимость в адвокате. Не стоит надеяться, что эта страна будет помогать нам интегрироваться в европейское пространство. Для этого надо искать других партнёров, играющих ведущую роль в Евросоюзе. Это прежде всего Германия и Франция. Разумеется, не стоит забывать и о восточных странах ЕС, которые нас поддерживают. Например, это касается Литвы.
С Польшей стоит выстроить сугубо прагматические отношения без какого-то символического «братства» и «стратегического партнёрства». Украинской власти, кроме громких заявлений о действиях польских правых политиков (хотя такие заявления тоже нужны!), стоило бы серьёзно заняться и вопросами проблемной приграничной торговли с Польшей, и вопросами «рекрутизации» поляками рабочей силы и студентов из Украины, и защитой украинских граждан, временно или постоянно проживающих в Польше. А ещё - не забывать о польских гражданах украинского происхождения.
И наконец, стоит напоминать и польским властям, и странам ЕС, что именно Украина сейчас на востоке Европы ведёт войну с Россией, защищая европейские ценности. Возможно, осознав это, и в Польше, и в Европе найдутся либералы, которые скажут: мы жалеем, что не украинцы.
16:00 03.02.2018
Бандера на море, суше и в воздухе
Предлагаем подискутировать на тему освещения украинского национализма в Польше. Редакция тоже вскоре подключится.
Примечание редакции. Решение, предлагаемое автором, расходится с решением, которое считает прагматичным редакция. Своё видение мы распишем позднее, а пока предлагаем ознакомиться с позицией, которой нам хотелось бы оппонировать.
Я искренне надеялся, что в польском парламенте восторжествует здравый смысл, и парламентарии не будут принимать закон о запрете «бандеровской идеологии». Но люди оказались необучаемы, поэтому я просто вынужден сказать два слова о состоянии польско-украинских отношений.
Однажды на Варшавском вокзале я решил взять в дорогу какое-то чтиво. Зашёл в магазин, где приглянулась книга под названием «Украинский национализм: от Бандеры до Майдана» авторства Богдана Пиентки. Купил. Прочитал. Перед тем как выбросить её в мусорный бак, выписал несколько каноничных моментов. Как оказалось, не зря.
«Интегральный украинский национализм в мельниковской версии склонялся к итальянскому фашизму. В версии бандеровской был чистым нацизмом». - Что несёт, вообще?
«На 5-летие УПА бандеровцы подарили своему атаману (Шухевичу) пять черепов поляков. Это не легенда, это факт». - Моё уважение, просто на уровне российского ТВ.
«Нельзя считать, что бандеровцы имели какую-либо антинацистскую позицию, потому что их лидеры были помещены в Целленбау (часть лагеря Заксенхаузен с более мягким режимом)». - В Целленбау сидел также генерал Армии Крайовой Стефан Ровецкий. Видать, тоже не имел антинацистской позиции.
«Не было бы операции "Висла", если бы не было террористической деятельности УПА. Также как Хиросима и Нагасаки - следствие Пёрл-Харбора и других преступлений, совершённых империалистической Японией». - Мне лично нравятся подобные манёвры. Тогда какие могут быть претензии к Волынским событиям? Ведь до этого пацификация была.
Об ответных карательных акциях поляков - ни слова. О том, что Западная Украина после Первой мировой войны находилась под протекторатом Лиги Наций, но польское правительство самовольно установило там власть - ни слова. О пацификации - ни слова. Вообще, главный посыл книги - что мы с поляками были один народ, однако Бандера с подельниками, начитавшись произведений Донцова, стали кидать зиги и резать всё, что движется.
Дело в том, что все эти историки, режиссёры, журналисты оседлали тренд, который запустила польская партия «Право и справедливость». Это такие консерваторы-популисты. ПиС очень любит критиковать ЕС, получая от него миллиардные дотации. Топить за скрепы и страдать историческим победобесием. Чего-то полезного для своего народа партия создать принципиально не может, зато даёт чувство великой перемоги над мёртвым украинским националистом, тем самым удерживая ядро своего электората: пенсионеров, люмпенов и фашиствующих молодчиков.
А мы за этим спокойно наблюдаем. Почему, спрашивается, этот Пиентка всё ещё не в казематах СБУ? Ладно, об этом и мечтать не приходится, но он даже не персона нон грата. И публиковался на сайте канала «112». Удивлены? Я тоже нет.
Антиукраинская деятельность в Польше имеет чёткий, последовательный характер. Вначале число жертв Волынской трагедии в публикациях растёт, как биткойн. Потом там снимают богомерзкий фильм «Волынь». Потом сносят памятник УПА на кладбище под Пшемыслем, а какой-то чинуш вскоре заявляет, что из его обломков сделали дорогу. И вот 31 января польский парламент голосует за этот глупый закон. Логика событий подсказывает, что это далеко не конец.
Украине навязали явный конфликт. И нам предстоит суровое испытание. Если мы не покажем зубы, то вскоре ПиС на весь мир запоёт о насильственном перевороте во время Майдана и карательных операциях на Донбассе. Вы меня спросите: каков же наш политический курс? Я отвечу: возводить памятники Бандере на море, суше и в воздухе. Водить польских дивчин на свидания в «Крыивку». Агитировать польских детей вступать на лето в «Пласт». Проукраинский репер Эминем запишет разгромный дисс на Качинского. И, вообще, Пшемысль - это случайно не украиньске място? А то я не в курсе.
Возможно, у вас будут идеи получше. Главное, чтобы до польских властей дошло, что устраивать какие бы то ни было нападки на украинцев, украинскую историю и политику - это очень невыгодное занятие. И что некоторые темы лучше спрятать под диван, для строительства общего европейского дома и стратегического партнёрства с Украиной.
На Нобелевку тянет, факт.
Или поостерегутся?