EN|RU|UK
Темы дня: Арест Шепелева Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, За рубежом
  16557  131
Материалы по теме:
Все про:Лавров (1470) Россия (68015) терроризм (17778) Донбасс (15432) минские соглашения (2363)

 Россия не признает "ДНР" и "ЛНР" - минские договоренности никто не отменял, - Лавров

Россия собирается придерживаться Минских договоренностей и не будет признавать террористические организации "ЛНР" и "ДНР", которые оккупировали отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью одному из российских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте: "Слом минских договоренностей" - это последовательное невыполнение Россией своих обязательств, - Беца

На вопрос, может ли Россия "признать "ЛНР" и "ДНР", Лавров ответил, что "мы (Россия - Ред.) все-таки, люди слова". "Данное слово, особенно когда оно стало предметом переговоров и было одобрено Советом Безопасности ООН, мы всегда держим и выполняем. Минские договоренности никто не отменял", - утверждает Лавров.

Напомним, 18 февраля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России паспортов и других документов "ДНР" и "ЛНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ нужно принять принципиальное решение: прекратить конфликт и установить мир, - Волкер


В январе 2018 года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который признает оккупированными Россией временно неподконтрольные Украине отдельные районы Донецкой и Луганской областей. А сама РФ в документе называется государством-агрессором.

Источник: https://censor.net.ua/n3049815
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
у ого есть желание написать что нибудь этому идиоту климкину можете это сделать...

Росія не визнає "ДНР" і "ЛНР", Мінські домовленості ніхто не скасовував, - Лавров - Цензор.НЕТ 4891 Pavlo Klimkin‏Подлинная учетная запись @PavloKlimkin 49 мин.49 минут назад
Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви. My condolences to the families & friends of those who lost their lives in the plane crash near Moscow

Росія не визнає "ДНР" і "ЛНР", Мінські домовленості ніхто не скасовував, - Лавров - Цензор.НЕТ 9255 Матковський Олег‏ @MatkovskyiOM 17 мин.17 минут назад
В ответ @PavloKlimkin

Тичобля, не міг промовчати? Ще свинособакам-вагнерівцям поспівчувайте, що здохди від контрударів дипломатичного Ізраїлю.

Росія не визнає "ДНР" і "ЛНР", Мінські домовленості ніхто не скасовував, - Лавров - Цензор.НЕТ 5329 Ljubsha 🇺🇦‏ @Ljubsha 46 мин.46 минут назад
В ответ @PavloKlimkin

А напомните мне,г-н Климкин, выражал ли Ваш коллега и бывший соотечественник г-Лавров, соболезнование ,когда его армия сбила наш Ил

Росія не визнає "ДНР" і "ЛНР", Мінські домовленості ніхто не скасовував, - Лавров - Цензор.НЕТ 9812 Петя+Вова‏ @panda20041 47 мин.47 минут назад
В ответ @PavloKlimkin

сука а семьям погибших наших ребят ты шо сука висловив, гбшная подстилка
 показать весь комментарий
 
 
Явно що в рашкі щось не зрослось-і до бабки не ходи!! Якщо не признають,то звідкіль у тих козлів рос. зброя? ВИБАЧАЮСЬ,ВОНИ-Ж В ШАХТАХ ВІДКОПАЛИ!
 показать весь комментарий
 
 
Россия не признает "ДНР" и "ЛНР" -

Уже признали. Российские паспорта, пенсия, регулярная армия рф на пока даунбассе, ...
 показать весь комментарий
 
 
Явно що в рашкі щось не зрослось-і до бабки не ходи!! Якщо не признають,то звідкіль у тих козлів рос. зброя? ВИБАЧАЮСЬ,ВОНИ-Ж В ШАХТАХ ВІДКОПАЛИ!
 показать весь комментарий
 
 
Люди языка вы господин Лавруша !!!российский язык держать слово не может, его можно только показать или выпустить шипение сам дурак . так что кукарекать на двуголовую курицу с высунутым языком как у змия и не говорить о Слово держателях лжецы позорные
 показать весь комментарий
 
 
конечно "не признает"...как и не признаёт то что Росія не визнає "ДНР" і "ЛНР", Мінські домовленості ніхто не скасовував, - Лавров - Цензор.НЕТ 8860 в Сирии есть "руцкие ваенные"...))) благодетели...
 показать весь комментарий
 
 
***
2030 год.
Россия под эмбарго.
Бухгалтерия. Очередь за зарплатой:
- Ну чё, Семён, а скоко в этом месяце тебе выплатили?
- Ведро нефти, надувной шарик с природным газом, брусочек плутония
и талончик на свалку уничтоженных санкционных продуктов.
 показать весь комментарий
 
 
... "мы (Россия - Ред.) все-таки, люди слова". Источник: https://censor.net.ua/n3049815

Навіть ліньки перераховувати всі ці "слова".

В Іловайську ви теж слово давали.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В основном погибли те, кто решил прорываться из окружения с оружием! и вышли по коридору намного больше, чем полягло...
 показать весь комментарий
 
Давайте не будемо.
Інформації достатньо.
 показать весь комментарий
 
 
что "мы (Россия - Ред.) все-таки, люди слова Росія не визнає "ДНР" і "ЛНР", Мінські домовленості ніхто не скасовував, - Лавров - Цензор.НЕТ 3916
Росія не визнає "ДНР" і "ЛНР", Мінські домовленості ніхто не скасовував, - Лавров - Цензор.НЕТ 8218
 показать весь комментарий
 
 
опа... вже і "терористичними" стали гібридні новоутворення... Гляди, незабаром коняка їх назве вбивцями та колаборантами.. Ось шо Джавеліни животворящі роблять))
 показать весь комментарий
 
 
Читайте не только заголовки, но и прямую речь! много вопросов отпадет само собой...
 показать весь комментарий
 
 
"Мы росия - люди слова" и это слово матерное, руцкий язык хорош для кого то послать подальше и изощрённых матюков. А если договора с паРашей не стоят ничего, тогда "слово честное раши" это только для болванов.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, что это за важность такая для мирового сообщества заключается в этой небольшой территории 200 на 70 км, что решение о её судьбе одобрялось на СовБезе.
 показать весь комментарий
 
Разница в том что у Украины нет ЯО. Она не может позволить себе так троллить подштанцев.
 показать весь комментарий
 
 
ух тролинг русни от ас 130 ганшип - верблюды Росія не визнає "ДНР" і "ЛНР", Мінські домовленості ніхто не скасовував, - Лавров - Цензор.НЕТ 2391
 показать весь комментарий
 
 
не будет признавать террористические организации "ЛНР" и "ДНР"Источник: https://censor.net.ua/n3049815
что-то новое веяние... к дождю??
 показать весь комментарий
 
 
Сьогодні не визнає...................... а завтра може і визнати............. В світі немає нічого постійного.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия не признает "ДНР" и "ЛНР" - минские договоренности никто не отменял, - Лавров
 
 
 
 
 
 вверх