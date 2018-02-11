 Россия не признает "ДНР" и "ЛНР" - минские договоренности никто не отменял, - Лавров

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью одному из российских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте: "Слом минских договоренностей" - это последовательное невыполнение Россией своих обязательств, - Беца

На вопрос, может ли Россия "признать "ЛНР" и "ДНР", Лавров ответил, что "мы (Россия - Ред.) все-таки, люди слова". "Данное слово, особенно когда оно стало предметом переговоров и было одобрено Советом Безопасности ООН, мы всегда держим и выполняем. Минские договоренности никто не отменял", - утверждает Лавров.



Напомним, 18 февраля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России паспортов и других документов "ДНР" и "ЛНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ нужно принять принципиальное решение: прекратить конфликт и установить мир, - Волкер



В январе 2018 года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который признает оккупированными Россией временно неподконтрольные Украине отдельные районы Донецкой и Луганской областей. А сама РФ в документе называется государством-агрессором.