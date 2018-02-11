 Россия не признает "ДНР" и "ЛНР" - минские договоренности никто не отменял, - Лавров

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью одному из российских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На вопрос, может ли Россия "признать "ЛНР" и "ДНР", Лавров ответил, что "мы (Россия - Ред.) все-таки, люди слова". "Данное слово, особенно когда оно стало предметом переговоров и было одобрено Советом Безопасности ООН, мы всегда держим и выполняем. Минские договоренности никто не отменял", - утверждает Лавров.
Напомним, 18 февраля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России паспортов и других документов "ДНР" и "ЛНР".
В январе 2018 года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который признает оккупированными Россией временно неподконтрольные Украине отдельные районы Донецкой и Луганской областей. А сама РФ в документе называется государством-агрессором.
Pavlo KlimkinПодлинная учетная запись @PavloKlimkin 49 мин.49 минут назад
Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви. My condolences to the families & friends of those who lost their lives in the plane crash near Moscow
Матковський Олег @MatkovskyiOM 17 мин.17 минут назад
В ответ @PavloKlimkin
Тичобля, не міг промовчати? Ще свинособакам-вагнерівцям поспівчувайте, що здохди від контрударів дипломатичного Ізраїлю.
Ljubsha 🇺🇦 @Ljubsha 46 мин.46 минут назад
В ответ @PavloKlimkin
А напомните мне,г-н Климкин, выражал ли Ваш коллега и бывший соотечественник г-Лавров, соболезнование ,когда его армия сбила наш Ил
Петя+Вова @panda20041 47 мин.47 минут назад
В ответ @PavloKlimkin
сука а семьям погибших наших ребят ты шо сука висловив, гбшная подстилка
Уже признали. Российские паспорта, пенсия, регулярная армия рф на пока даунбассе, ...
2030 год.
Россия под эмбарго.
Бухгалтерия. Очередь за зарплатой:
- Ну чё, Семён, а скоко в этом месяце тебе выплатили?
- Ведро нефти, надувной шарик с природным газом, брусочек плутония
и талончик на свалку уничтоженных санкционных продуктов.
Навіть ліньки перераховувати всі ці "слова".
В Іловайську ви теж слово давали.
Інформації достатньо.
что-то новое веяние... к дождю??