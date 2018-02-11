 "Слом минских договоренностей" - это невыполнение Россией своих обязательств, - Беца

"Слом" минских договоренностей - это продолжающееся неисполнение РФ как стороной своих обязательств и продолжение агрессии", - написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.





Напомним, Сергей Лавров заявил, что Украина "совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений", если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно.