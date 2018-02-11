 "Слом минских договоренностей" - это невыполнение Россией своих обязательств, - Беца

"Слом" минских договоренностей - это продолжающееся неисполнение РФ как стороной своих обязательств и продолжение агрессии", - написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, Сергей Лавров заявил, что Украина "совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений", если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно.
треба виправити
з якимось йолопом
це після операції?
так считают в кремле. Поэтому туалетная бумага имеет большую цену.
чем все бумажки подписанные в Минске.»
Теж в бані- Крест & Хасан? Разом ж "грішили"?
і за шо? Мені - зрозуміло..
В мене все нормально.
Чомусь сайт на домашн. ір зовсім не грузиться, а через проксі працює.
Вумнічаю, тяжко з дурнями..Вас це поки не стосується..
В бані- те, що треба...
А если предположить, что мы менять в наших с русскими отношениях ничего не планируем?
Смотрите, я не буду лезть глубоко в историю, хотя за Голодомор россиянам ещё предстоит каяться, как и за подрыв плотины ДнепроГЭСа и многое за что ещё.
Возьмём 4 с хвостиком последних лет, с конца 2013.
Мы - восстали против тирана и коррупции, вы - называли нас кастрюлеголовыми.
Нас убивали, безоружных - вы ржали и говорили "Героям Сала!"
Мы, положив несколько сот человек, - прогнали тирана, вы - говорили, что националисты захватили власть.
Мы - пытались понять, что в стране после революции, вы - с воплем Крымнаш захватили полуостров.
Мы - с флагом и гимном шли навстречу вашим солдатам, вы - тыкали в лицо автоматами и стреляли в наших безоружных.
Мы - говорили об обязательствах по Будапештскому меморандуму, вы - стянули несколько сот тысяч военных к нашим границам.
Мы - вывешивали свои флаги, а вы - захватывали наши госучреждения и поднимали над ними свой флаг.
Мы - собравшись с силами, начали выдавливать ваших прихвостней, вы - напали регулярными войсками через границу.
Про остальное - пытки, отрубленные руки с татуировкой в виде нашего герба, про вырезанные сердца, я даже не говорю. Один мой друг умер от ваших пыток, другому - прострелили колени, когда он отказался сдавать арсенал с оружием, третьему - развалили дом, за отказ присягнуть террористам.
И вы ждёте после этого от нас ТОЖЕ шагов к применению?
Да хрен вам в чашку!
Я буду удовлетворен только тогда, когда русские будут варить русских, чтобы не сдохнуть с голоду в пустых разрушенных городах.
И тогда, может быть, заговорю о примирении.
Какая боль.
Краткая полная история России.
ч.1
Россия является преемницей древнего Израэля,в нынешнем понимании этого слова,но о понимании ниже чуть.
Россия-это переименованная нехорошемасонской властью Кремля в честь первого иудея земля Великой Тартарии(земли Великих Бога Тара и Богини Тары и Великой Мордвы+Север+Украина,которая включала в себя Дон и Владимир,перешедшие в подчинение Золотой Орде (Золотому Тельцу).
Орда возникла на основе хазарского волжского Каганата, который занимал всю нынешнюю Центральную Россию и Центральную Среднюю Азию и,вероятно,Кавказ,состоял из многих,на самом деле, народов и был империей.Мне стало известно настоящее название этой империи, тщательно вычищаемое-Руский Каганат,с которым Украина вела войну еще в стертые времена на стороне Ра.
Каганат был наследником Израиля-Иудеи,которые в действительности находились в районе Волга-Кавказ,а не там,куда их ткнули в 20 веке политическим решением неких сил,не в последнюю очередь,что очень интересно,московского Кремля.
Израиль был основан на основе тех,кого ныне неправильно называют евреями,основа которых была искуственно клонирована из пробирки некими инопланетянами,которые в силу своего строения не могли смешиваться с людьми,но создавали человекоподобных клонов для завоевания планеты,земель Ра,Тары и других.Для идеологического обеспечения своих клонов была создана религия,где клонаторы показаны создателями-богами,впоследствии объединенных в одного.
Сердцем России ,безусловно,является Волга-Великая хазарская река.
Сейчас скрываются не только родословные руководства,но и происхождение символики-визитной карточки народа.Двуголовый хищник был символов и Орды,и иудеев Каганата.Флаг России взят у французско-голландских масонов -иудеев,хотя те,в свою очередь,в глубокой древности сперли цвета у украинских народных костюмов.Таким необычным образом Украина снова вошла в Москву.правда,через посредников.Вот,когда еще были заложены рыночные отношения.
Так и реют над башнями Кремля козацкие шаровары.
Да и Израэль-это Из-Ра-Эль -Место Небесного Ра,которого ненавидят библеисты,тем не менее,работая под его именем,внедрившись на его землю.
Интересно и образование сильной Москвы,ставшей основой России.
Вяч.ДилоВий Альтернативная история.
Теолог и историк.
Языческая Библия