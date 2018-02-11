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 Политика Украины
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Все про:Лавров (1470) МИД (4384) МИД РФ (1073) минские соглашения (2363) Беца (186)

 "Слом минских договоренностей" - это невыполнение Россией своих обязательств, - Беца

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Слом" минских договоренностей - это продолжающееся неисполнение РФ как стороной своих обязательств и продолжение агрессии", - написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Слом минских договоренностей - это невыполнение Россией своих обязательств, - Беца 01

Напомним, Сергей Лавров заявил, что Украина "совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений", если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно.

Источник: https://censor.net.ua/n3049814
 
 
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мусить кінь щось бормотати своїх баранів треба відволікати від нового побєдоносного розгрому ігіловських штабів в сірії
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може й так, але це, хоч і кацяпський голов-дипло-кінь), там рівень мусить бути! "Слом минских договоренностей" - это последовательное невыполнение Россией своих обязательств, - Беца - Цензор.НЕТ 1862
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Це також елемент тиску - зневага. І це нормально стосовно країни-агресора.
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Дурнів не спамлятьь...розважаються.. "Слом минских договоренностей" - это последовательное невыполнение Россией своих обязательств, - Беца - Цензор.НЕТ 2352
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Розмова з методухою..краще з п'яненьким телеграфним стовпом.. "Слом минских договоренностей" - это последовательное невыполнение Россией своих обязательств, - Беца - Цензор.НЕТ 2818
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а чому фото Мар"яни Беца немає?
треба виправити
"Слом минских договоренностей" - это последовательное невыполнение Россией своих обязательств, - Беца - Цензор.НЕТ 8509
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тільки чомусь в повний зріст тільки однє фото знайшлось.
з якимось йолопом
"Слом минских договоренностей" - это последовательное невыполнение Россией своих обязательств, - Беца - Цензор.НЕТ 1054
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Для повноти картини даю фото Лаврова.

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Тимошенко не проголосовала за важный закон о реинтеграции донбасса, совпадение?
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Что должно значить "невиконання РФ як іх стороною"? Это признание соевого МИДа, что Козломордия не есть стороной минских договорняков?
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Что там блеют подчиненные Клизмина, даже не интересно.......
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Мене одне цікавить- а що у йульки наразі більшинство голосів у раді , чи вона президент України? Нафіга ви її сюди цю каляску на батарейках приплітаєте! Приплетіть ахмєтку, матіоса, луценка , та і лєнки бондарєнчихи хватить.
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є конкретна методичка в ботів мінстеця - в будь яку тему ліпити про ЮВТ ... може це прихована реклама ?
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Це не стецьки,это два упоротых юлебота,кацахол и путинбох он же Otec Pigidiy,ни одной новости нет,что бы ее не упомянули,стецькам оно такое надо
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Мистер меконий, вы больны "Злам Мінських домовленостей" - це послідовне невиконання Росією своїх зобов'язань, - Беца - Цензор.НЕТ 9588
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бабло заробляють - відвертою рекламою ..))
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«Какие минские договоренности? Параша не является стороной конфликта,

так считают в кремле. Поэтому туалетная бумага имеет большую цену.

чем все бумажки подписанные в Минске.»
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Що вважає раша, це похідне. Головне те, що за невиконання мінських домовленностей рашці добавляють і добавляють санкцій.
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Мля, хто тільки на крові no PR і на кістках Героїв не танцює..
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Ну як можна! "Іх же тпм нєт" ні в Сирії, ні на Донбасі, ні на Олімпійських іграх! То що ж вони "виполнять" будуть? Та й говорити з конем, нехай і в окулярах - не зовсім здорова ознака.
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"Та нехай собі як знають Божеволіють, конають, - Нам своє робить:...". (Павло Тичина сміявся б, б"ючись в істериці, якби довідався, що цитату з його широковідомого вірша "Партія веде", використовують у подібному сенсі... "Русский медведь", з набитою в Україні мордою, зав"яз у сірійському капкані, в ніс йому вставили "гамівне" кільце у вигляді "кремлівського списку", до кільця причепили ланцюг і скоро будуть водить по світу - на посміх людям, як цигани його кошлатих братів - по ярмарках...
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А почему липецкая лолита - агент хуйла до сих пор не подписал "такой нужный и важный" закон о деоккупации донбаса? Кремлевский хозяин запретил?
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Петя зубами держится за Минск - так делать ничего не надо,а то Путин нападет. И его женский батальон смерти, Беца, Айвазовская и прочий Олефир.
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Законы о деоккупации и реинтеграции муть хуже минскинх. Причем намного
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А де Мої опоненти, мордор??
Теж в бані- Крест & Хасан? Разом ж "грішили"?

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Вітаю, тебе, о безсмертний Конане Маклауде...
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Якщо чесна -ще два життя..і то не впевнений... "Злам Мінських домовленостей" - це послідовне невиконання Росією своїх зобов'язань, - Беца - Цензор.НЕТ 3464
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Ксюш, вибачаюсь, а тобі порвали,такі падлюки(!!!!!), на британський стяг "Злам Мінських домовленостей" - це послідовне невиконання Росією своїх зобов'язань, - Беца - Цензор.НЕТ 3492
і за шо? Мені - зрозуміло.. "Злам Мінських домовленостей" - це послідовне невиконання Росією своїх зобов'язань, - Беца - Цензор.НЕТ 8089
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Не вумнічай)))
В мене все нормально.
Чомусь сайт на домашн. ір зовсім не грузиться, а через проксі працює.
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Таке ж саме... не всі браузери..Краще сервера запоребрикові.
Вумнічаю, тяжко з дурнями..Вас це поки не стосується..
В бані- те, що треба... "Злам Мінських домовленостей" - це послідовне невиконання Росією своїх зобов'язань, - Беца - Цензор.НЕТ 108
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Сок денег пацак заработать решил ??? иди ку кричи на своем паблике
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тут хороших ньюзов для кацапов не бывает.
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Мой ответ на предложение жителя России наводить мосты и мириться, потому что в любом случае виноваты обе стороны.

А если предположить, что мы менять в наших с русскими отношениях ничего не планируем?
Смотрите, я не буду лезть глубоко в историю, хотя за Голодомор россиянам ещё предстоит каяться, как и за подрыв плотины ДнепроГЭСа и многое за что ещё.
Возьмём 4 с хвостиком последних лет, с конца 2013.
Мы - восстали против тирана и коррупции, вы - называли нас кастрюлеголовыми.
Нас убивали, безоружных - вы ржали и говорили "Героям Сала!"
Мы, положив несколько сот человек, - прогнали тирана, вы - говорили, что националисты захватили власть.
Мы - пытались понять, что в стране после революции, вы - с воплем Крымнаш захватили полуостров.
Мы - с флагом и гимном шли навстречу вашим солдатам, вы - тыкали в лицо автоматами и стреляли в наших безоружных.
Мы - говорили об обязательствах по Будапештскому меморандуму, вы - стянули несколько сот тысяч военных к нашим границам.
Мы - вывешивали свои флаги, а вы - захватывали наши госучреждения и поднимали над ними свой флаг.
Мы - собравшись с силами, начали выдавливать ваших прихвостней, вы - напали регулярными войсками через границу.
Про остальное - пытки, отрубленные руки с татуировкой в виде нашего герба, про вырезанные сердца, я даже не говорю. Один мой друг умер от ваших пыток, другому - прострелили колени, когда он отказался сдавать арсенал с оружием, третьему - развалили дом, за отказ присягнуть террористам.
И вы ждёте после этого от нас ТОЖЕ шагов к применению?
Да хрен вам в чашку!
Я буду удовлетворен только тогда, когда русские будут варить русских, чтобы не сдохнуть с голоду в пустых разрушенных городах.
И тогда, может быть, заговорю о примирении.
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В первом туре хоккейного турнира на Зимней Олимпиаде-2018 сборная Канады разгромила команду ОАР со знаменитым счетом 5:0.

Какая боль.
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я знову ж, в 1839-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Краткая полная история России.
ч.1
Россия является преемницей древнего Израэля,в нынешнем понимании этого слова,но о понимании ниже чуть.
Россия-это переименованная нехорошемасонской властью Кремля в честь первого иудея земля Великой Тартарии(земли Великих Бога Тара и Богини Тары и Великой Мордвы+Север+Украина,которая включала в себя Дон и Владимир,перешедшие в подчинение Золотой Орде (Золотому Тельцу).
Орда возникла на основе хазарского волжского Каганата, который занимал всю нынешнюю Центральную Россию и Центральную Среднюю Азию и,вероятно,Кавказ,состоял из многих,на самом деле, народов и был империей.Мне стало известно настоящее название этой империи, тщательно вычищаемое-Руский Каганат,с которым Украина вела войну еще в стертые времена на стороне Ра.
Каганат был наследником Израиля-Иудеи,которые в действительности находились в районе Волга-Кавказ,а не там,куда их ткнули в 20 веке политическим решением неких сил,не в последнюю очередь,что очень интересно,московского Кремля.
Израиль был основан на основе тех,кого ныне неправильно называют евреями,основа которых была искуственно клонирована из пробирки некими инопланетянами,которые в силу своего строения не могли смешиваться с людьми,но создавали человекоподобных клонов для завоевания планеты,земель Ра,Тары и других.Для идеологического обеспечения своих клонов была создана религия,где клонаторы показаны создателями-богами,впоследствии объединенных в одного.
Сердцем России ,безусловно,является Волга-Великая хазарская река.
Сейчас скрываются не только родословные руководства,но и происхождение символики-визитной карточки народа.Двуголовый хищник был символов и Орды,и иудеев Каганата.Флаг России взят у французско-голландских масонов -иудеев,хотя те,в свою очередь,в глубокой древности сперли цвета у украинских народных костюмов.Таким необычным образом Украина снова вошла в Москву.правда,через посредников.Вот,когда еще были заложены рыночные отношения.
Так и реют над башнями Кремля козацкие шаровары.
Да и Израэль-это Из-Ра-Эль -Место Небесного Ра,которого ненавидят библеисты,тем не менее,работая под его именем,внедрившись на его землю.
Интересно и образование сильной Москвы,ставшей основой России.
Вяч.ДилоВий Альтернативная история.
Теолог и историк.
Языческая Библия
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Минские договорняки это самая позорная ветка в истории нашей. Педор парашенко должен ответить за сдачу интересов Украины
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слом минских договоренностей" - это невыполнение Россией своих обязательств, - Беца
 
 
 
 
 
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