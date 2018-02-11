 На Донбассе геноцид миллионов людей в результате безответственной политики Кремля, - террорист Гиркин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на одним из информационных ресурсов.

Читайте: Проблема не в минских договоренностях, а в отсутствии политической воли Москвы выполнять их, - Елисеев

"В связи с обострением ситуации на Донбассе и высокой вероятностью перерастания вялотекущих военных действий в полномасштабную войну, "Комитет" ("Комитет 25 января" - объединение российких националистов. - Ред.) подчеркивает свою позицию о необходимости (в случае наступления ВСУ) полномасштабной военной поддержки республик Донбасса Вооруженными силами РФ. А также призывает обратить внимание на продолжающееся вопиющее надругательство над стремлениями русских людей Донбасса и всей Новороссии воссоединиться с основной частью Русского народа в едином государственном образовании. Также мы констатируем, что в результате безответственной политики Кремля и его местных ставленников, миллионы русских людей Донбасса продолжают находиться в условиях острейшего социально-экономического бедствия, сравнимого по последствиям с геноцидом",- заявил террорист Гиркин.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков об одобрении Сенатом США передачи Украине оружия: Это не будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе