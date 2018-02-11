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Все про:Кремль (457) Россия (68015) терроризм (17778) Донбасс (15432) Гиркин (54)

 На Донбассе геноцид миллионов людей в результате безответственной политики Кремля, - террорист Гиркин

Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин обвинил Кремль в безответственной политике, что привело к геноциду миллионов людей на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на одним из информационных ресурсов.

Читайте: Проблема не в минских договоренностях, а в отсутствии политической воли Москвы выполнять их, - Елисеев

"В связи с обострением ситуации на Донбассе и высокой вероятностью перерастания вялотекущих военных действий в полномасштабную войну, "Комитет" ("Комитет 25 января" - объединение российких националистов. - Ред.) подчеркивает свою позицию о необходимости (в случае наступления ВСУ) полномасштабной военной поддержки республик Донбасса Вооруженными силами РФ. А также призывает обратить внимание на продолжающееся вопиющее надругательство над стремлениями русских людей Донбасса и всей Новороссии воссоединиться с основной частью Русского народа в едином государственном образовании. Также мы констатируем, что в результате безответственной политики Кремля и его местных ставленников, миллионы русских людей Донбасса продолжают находиться в условиях острейшего социально-экономического бедствия, сравнимого по последствиям с геноцидом",- заявил террорист Гиркин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков об одобрении Сенатом США передачи Украине оружия: Это не будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3049813
 
 
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российский национализм ??? что это ??? собиратели русских ??? вот какое отношение мокши имеют к русским людям ??? царь и дворянство остальные, рабы - холопы - крепостные объединила их россия , а где русский и кто он ???
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русский - это психическая болезнь - мания величия на фоне мании преследования. русским может быть человек любой национальности. например, грузин михо - русский на всю голову...
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А це спільноті на "Цензорі" - для культурного розвитку (щодо негрів у ЗСУ)
"- Перекрестное спаривание,-- заметил Швейк,-- это вообще очень интересная вещь. В Праге живет кельнер-негр по имени Христиан. Его отец был абиссинским королем. Этого короля показывали в Праге в цирке на Штванице. В него влюбилась одна учительница, которая писала в "Ладе" стишки о пастушках и ручейках в лесу. Учительница пошла с ним в гостиницу и "предалась блуду", как говорится в священном писании. Каково же было ее удивление, когда у нее потом родился совершенно белый мальчик! Однако не прошло и двух недель со дня рождения, как мальчик начал коричневеть. Коричневел, коричневел, а месяц спустя начал чернеть. Через полгода мальчишка был черен, как его отец -- абиссинский король. Мать пошла с ним в клинику накожных болезней просить, нельзя ли как-нибудь с него краску вывести, но ей сказали, что у мальчика настоящая арапская черная кожа и тут ничего не поделаешь. Учительница после этого рехнулась и начала посылать во все журналы, в отдел "Советы читателям", вопросы, какое есть средство против арапов. Ее отвезли в Катержинки, а арапчонка поместили в сиротский дом. Вот была с ним потеха, пока он воспитывался! Потом он стал кельнером и танцевал в ночных кафе. Теперь от него успешно родятся чехи-мулаты, но уже не такие черные, как он сам. Однако, как объяснил нам фельдшер в трактире "У чаши", дело с цветом кожи обстоит не так просто: от такого мулата опять рождаются мулаты, которых уж трудно отличить от белых, но через несколько поколений может вдруг появиться негр. Представьте себе такой скандал: вы женитесь на какой-нибудь барышне. Белая, мерзавка, абсолютно, и в один прекрасный день-- нате!-- рожает вам негра. А если за девять месяцев до этого она была разок без вас в варьете и смотрела французскую борьбу с участием негра, то ясно, что вы призадумаетесь.
-- Ваш случай с негром Христианом необходимо обсудить также с военной точки зрения,-- предложил вольноопределяющийся.-- Предположим, что этого негра призвали, а он пражанин и, следовательно, попадает в Двадцать восьмой полк. Как вы слышали, Двадцать восьмой полк перешел к русским. Представьте, как удивились бы русские, взяв в плен негра Христиана. В русских газетах, наверное, написали бы, что Австрия гонит на войну свои колониальные войска, которых у нее нет, и что Австрией уже пущены в ход чернокожие резервы...".
В містечку Михайло-Коцюбинському негр подібний жив. Однак, не встиг повоювать, бо спився і згорів п"яний у хаті, курячи перед цим у ліжку... (А баб місцевих перебирав, як курей у курнику).
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У нас воюют афроукраинцы. И это не новость.
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гиркин сам начал этот геноцид, а теперь ищет крайних
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"над стремлениями русских людей Донбасса и всей Новороссии воссоединиться с основной частью Русского народа в едином государственном образовании"
--------------------
Так никто ж не против
Воссоединение соотечественников
Чемодан - Вокзал - единое государственное образование
Вперед - на родину
Крым и Донбасс то тут при чем ?
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А шо это? Как это? Дупе-Гиркину дали слово? И он на Кремль погнал? А как насчет примерить деревянный макинтош от кутерье Дяди Вовы? А мо Дяде Вове понадобилось оправдание - "типа, я добрый, мухи не обижу, токмо волею всяких там радикальных граждан, а я ж всем угодить хотел. Ну перегнул, маненько не расчитал, с кем не бывает? Это всё из-за упыря-Гиркина. Если шо, я эту псину лично в Клязьме утоплю."
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Да это же "розовая мечта" каждого "русского"!!! Анекдот "в тему": "Стоит в Кунсткамере посетитель, перед бутылью с заспиртованным младенцем и что-то бормочет под нос. Пять минут стоит, полчаса, час... Администрация заподозрила неладное. Послали вахтёра подслушать, что тот бормочет. Тот подкрался сзади и слышит:
- Божечки ж мой!!! Вечно молодой и вечнопьяный!....
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Кто такой Гиркинд ?
Международный террорист .
С каких его вяканья разносят украинские СМИ ??? Вы что , пособники террористов ?
Почему вы , с упорством ишака , доносите пердёж бандитов на новостные порталы ???
С террористом возможен один разговор - исключительно при помощи оружия .
Это только Инкогнито может с ними переговоры годами вести .
Во всём мире их убивают без всяких разговоров .
Не уподобляйтесь Инкогнито и его шайке !
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"Также мы констатируем, что в результате безответственной политики Кремля и его местных ставленников, миллионы русских людей Донбасса продолжают находиться в условиях острейшего социально-экономического бедствия, сравнимого по последствиям с геноцидом"

Гиркин в последнее время иногда говорит правду.
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Пора бы уже Гиркина в такую красивую упаковку. И ленточку обязательно. И еще написать к какой маме...
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я знову ж, в 1837-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Оно уже собрало 400 лямов для родствеников погибших на Боинге? Ведь даже заложив его гнилую тушку в ломбард,больше 20$ не получить.
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Повоюй краще, суко, у ліжку зі своєю пасією.
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https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Краткая полная история России.
ч.1
Россия является преемницей древнего Израэля,в нынешнем понимании этого слова,но о понимании ниже чуть.
Россия-это переименованная нехорошемасонской властью Кремля в честь первого иудея земля Великой Тартарии(земли Великих Бога Тара и Богини Тары и Великой Мордвы+Север+Украина,которая включала в себя Дон и Владимир,перешедшие в подчинение Золотой Орде (Золотому Тельцу).
Орда возникла на основе хазарского волжского Каганата, который занимал всю нынешнюю Центральную Россию и Центральную Среднюю Азию и,вероятно,Кавказ,состоял из многих,на самом деле, народов и был империей.Мне стало известно настоящее название этой империи, тщательно вычищаемое-Руский Каганат,с которым Украина вела войну еще в стертые времена на стороне Ра.
Каганат был наследником Израиля-Иудеи,которые в действительности находились в районе Волга-Кавказ,а не там,куда их ткнули в 20 веке политическим решением неких сил,не в последнюю очередь,что очень интересно,московского Кремля.
Израиль был основан на основе тех,кого ныне неправильно называют евреями,основа которых была искуственно клонирована из пробирки некими инопланетянами,которые в силу своего строения не могли смешиваться с людьми,но создавали человекоподобных клонов для завоевания планеты,земель Ра,Тары и других.Для идеологического обеспечения своих клонов была создана религия,где клонаторы показаны создателями-богами,впоследствии объединенных в одного.
Сердцем России ,безусловно,является Волга-Великая хазарская река.
Сейчас скрываются не только родословные руководства,но и происхождение символики-визитной карточки народа.Двуголовый хищник был символов и Орды,и иудеев Каганата.Флаг России взят у французско-голландских масонов -иудеев,хотя те,в свою очередь,в глубокой древности сперли цвета у украинских народных костюмов.Таким необычным образом Украина снова вошла в Москву.правда,через посредников.Вот,когда еще были заложены рыночные отношения.
Так и реют над башнями Кремля козацкие шаровары.
Да и Израэль-это Из-Ра-Эль -Место Небесного Ра,которого ненавидят библеисты,тем не менее,работая под его именем,внедрившись на его землю.
Интересно и образование сильной Москвы,ставшей основой России.
Вяч.ДилоВий Альтернативная история.
Теолог и историк.
Языческая Библия
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Автору сего "опуса" могу порекомендовать обратиться поскорее к психиатрам, иначе скоро ему придётся переехать в казённое жильё со стенами, имеющими мягкую обивку и переодеться в рубашку с двухметровой длины рукавами...
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Чому за цим виродком ще ліфт не приїхав???
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ну гиркин же, че.... Сообщает боец ЧВК Вагнер: 200 убитых Гиркиным и Мюридом в фотошопе бойцов. Единственный выживший уже сел в марсоход Curiosity и ждёт красную Tesla для возвращения на Землю.
"..Мы, граф, соседям сказали, что материализация состоялась. Чтобы ваш авторитет не уронить. Вот, мол, было изваяние, а теперь стала Марья Ивановна. Многие верят" ))
Вот так и тут. В пятьсотмиллионовуиенных мы верим, а тут гиркин подлец. Прям плюет у жовто-блакытне сердце патрийотам )
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хорёк-горностай убери свои мускусные железы из-под ануса, смердишь
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А в Сирии "ихтамнетов" в пух и прах.У ботоксного пропал дар речи.Хороший ему "подарочек" перед выборами.
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Вот нравятся мне из истерики и все ! Когда какой -то урод истерит - это значит , что ему нечем ответить , кроме как брызгать слюной .
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безответственной политики КремляИсточник: https://censor.net.ua/n3049813
вот хорошо сказал.. мне нравится... продолжайте, Гиркин...
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"Раз вы заявляете "НАС ТАМ НЕТ", значит "ВАС ТАМ НЕ БУДЕТ" - министр обороны США Джеймс МЕТТИС.
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Эта шизоидная тварь, контуженная вяличием, которая развязала бойню в Украине еще что-то блеет про геноцид ...
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Таки скоро грохнут этого недобитого Деникина,иначе ляпнет лишнего про сбитый самолет.. На Донбасі геноцид мільйонів людей унаслідок безвідповідальної політики Кремля, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 6034
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа Донбассе геноцид миллионов людей в результате безответственной политики Кремля, - террорист Гиркин
 
 
 
 
 
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