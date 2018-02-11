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Все про:выборы (20058) Крым (19442) ОБСЕ (3014) Президент (4020) Россия (68015)

 "Будем работать по всей стране, кроме Крыма", - глава миссии наблюдателей ОБСЕ Петерсен о выборах президента РФ

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подтвердили, что не будут направлять в оккупированный Крым наблюдателей во время выборов президента РФ.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, глава миссии по наблюдению за президентскими выборами Ян Петерсен рассказал "Известиям".

Регистрация кандидатов на выборах президента РФ официально завершилась 8 февраля. За три дня этого, 5 февраля, в России официально начала свою деятельность Миссия по наблюдению за президентскими выборами БДИПЧ ОБСЕ. Международные наблюдатели будут следить за соблюдением правил агитации, деятельностью избиркомов и мониторить ход голосования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымских татар агитируют на работу в избирательных комиссиях к выборам президента России, - активист Куртумеров

"Мы направим своих наблюдателей во все части России. Страна большая, и нельзя сказать, что будем концентрироваться на каких-то особых регионах. Будем работать по всей стране, кроме Крыма", - отметил Ян Петерсен.

Глава миссии подчеркнул, что в оккупированном Крыму для иностранных экспертов наблюдать за ходом выборов "совершенно невозможно".

Также читайте: Чубаров: "Украина и Запад должны принять единую позицию непризнания российских выборов в Крыму"

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания стартовала 18 декабря. В избирательном бюллетене будут имена восьми кандидатов. Претендентами на пост президента стали Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. В избирательном бюллетене фамилии кандидатов будут перечислены в алфавитном порядке.

Источник: https://censor.net.ua/n3049812
 
 
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придурок, лучше в цирк сходи и там понаблюдай !
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Крым той стране не принадлежит априори!
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"Будем работать по всей стране, кроме Крыма", - глава миссии наблюдателей ОБСЕ Петерсен о выборах президента РФ

Для всего мира выборы президента рф с участием оккупированных россией украинских территорий должны считаться не легитивными, как и сам президент рф.после таких выборов.
Все остальное от лукавого.
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ОБСЕ на Донбассе: Тымчук: ОБСЕ уже не впервые ведет себя ...

https://censor.net.ua/.../obse_uje_ne_pervyyi_raz_vedet_sebya_stranno_mojet_potomu_...
25 сент. 2014 г. - 25.09.14 00:38 - ОБСЕ уже не первый раз ведет себя странно. Может, потому, что украинское направление курируют граждане России?, - Тымчук Дитрий Тымчук считает довольно странным то, что ОБСЕ ... Ее спонсирует Россия ! Решения принимают либо единогласно - либо никак!!!
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Ну, тогда уважаемое ОБСЕ, вам надо сразу же на следующий день после того как Вовка петух лысый выберет сам себя, объявить о его не легитимности. ведь так? а куда вам деваться? крымские голоса то будут там, а они ворованные, ты же не хочешь пойти вместе с хуйлом под суд? за воровство, и знай кто на шухере стоит тот выгребет по полной. подумай о моих словах и потом не говори, что тебя не предупреждали!
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Український МЗС повинен направити офіційне повідомлення Яну Петерсену, що Крим це УКРАЇНА. І "по всей стране кроме Крыма" можна сказати лише про Україну!

"Мы направим своих наблюдателей во все части России. Страна большая, и нельзя сказать, что будем концентрироваться на каких-то особых регионах. Будем работать по всей стране, кроме Крыма", - отметил Ян Петерсен.
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А будут ли выборы в Крыму.? По заявлению Сергея Аксёнова ---
за В.Путина проголосуют -- 126% избирателей.(по аналогии с референдумом 2014года).
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Крым вы не существуете! Территория зеро!.))) "Будем работать по всей стране, кроме Крыма", - глава миссии наблюдателей ОБСЕ Петерсен о выборах президента РФ - Цензор.НЕТ 6068
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Ни одна страна, которая является членом ОБСЕ, не признала Крым территорией России. Так что они очень правильно делают, что не посылают туда наблюдателей за выборами. Выборы в Украине будут значительно позже, если конечно власть новыми тарифами на газ и электроэнергию их не ускорят... Поэтому МИД и президент Украины должны просто потребовать от мирового сообщества считать их не легитимными, если голоса избирателей Крыма будут учитываться при подсчёте голосов в РФ. Со всеми вытекающими из этого последствиями... И если президент Украины и МИД этого не сделают - то они просто не на своём месте и народу это нужно срочно исправлять...
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особо надо присмотреть з за Приморским краем, как там то китайцьі проголосуют
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т.е еврогеи и прочие Педерсены признают выборы легитимными? непонятно только, что эти чудаки делают на Донбасссе? хотя Пуйло не против, иначе фиг бы туда пустил....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Будем работать по всей стране, кроме Крыма", - глава миссии наблюдателей ОБСЕ Петерсен о выборах президента РФ
 
 
 
 
 
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