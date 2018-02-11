 "Будем работать по всей стране, кроме Крыма", - глава миссии наблюдателей ОБСЕ Петерсен о выборах президента РФ

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, глава миссии по наблюдению за президентскими выборами Ян Петерсен рассказал "Известиям".

Регистрация кандидатов на выборах президента РФ официально завершилась 8 февраля. За три дня этого, 5 февраля, в России официально начала свою деятельность Миссия по наблюдению за президентскими выборами БДИПЧ ОБСЕ. Международные наблюдатели будут следить за соблюдением правил агитации, деятельностью избиркомов и мониторить ход голосования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымских татар агитируют на работу в избирательных комиссиях к выборам президента России, - активист Куртумеров

"Мы направим своих наблюдателей во все части России. Страна большая, и нельзя сказать, что будем концентрироваться на каких-то особых регионах. Будем работать по всей стране, кроме Крыма", - отметил Ян Петерсен.

Глава миссии подчеркнул, что в оккупированном Крыму для иностранных экспертов наблюдать за ходом выборов "совершенно невозможно".

Также читайте: Чубаров: "Украина и Запад должны принять единую позицию непризнания российских выборов в Крыму"

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания стартовала 18 декабря. В избирательном бюллетене будут имена восьми кандидатов. Претендентами на пост президента стали Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. В избирательном бюллетене фамилии кандидатов будут перечислены в алфавитном порядке.