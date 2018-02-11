 "Будем работать по всей стране, кроме Крыма", - глава миссии наблюдателей ОБСЕ Петерсен о выборах президента РФ

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, глава миссии по наблюдению за президентскими выборами Ян Петерсен рассказал "Известиям".
Регистрация кандидатов на выборах президента РФ официально завершилась 8 февраля. За три дня этого, 5 февраля, в России официально начала свою деятельность Миссия по наблюдению за президентскими выборами БДИПЧ ОБСЕ. Международные наблюдатели будут следить за соблюдением правил агитации, деятельностью избиркомов и мониторить ход голосования.
"Мы направим своих наблюдателей во все части России. Страна большая, и нельзя сказать, что будем концентрироваться на каких-то особых регионах. Будем работать по всей стране, кроме Крыма", - отметил Ян Петерсен.
Глава миссии подчеркнул, что в оккупированном Крыму для иностранных экспертов наблюдать за ходом выборов "совершенно невозможно".
Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания стартовала 18 декабря. В избирательном бюллетене будут имена восьми кандидатов. Претендентами на пост президента стали Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. В избирательном бюллетене фамилии кандидатов будут перечислены в алфавитном порядке.
Для всего мира выборы президента рф с участием оккупированных россией украинских территорий должны считаться не легитивными, как и сам президент рф.после таких выборов.
Все остальное от лукавого.
https://censor.net.ua/.../obse_uje_ne_pervyyi_raz_vedet_sebya_stranno_mojet_potomu_...
25 сент. 2014 г. - 25.09.14 00:38 - ОБСЕ уже не первый раз ведет себя странно. Может, потому, что украинское направление курируют граждане России?, - Тымчук Дитрий Тымчук считает довольно странным то, что ОБСЕ ... Ее спонсирует Россия ! Решения принимают либо единогласно - либо никак!!!
"Мы направим своих наблюдателей во все части России. Страна большая, и нельзя сказать, что будем концентрироваться на каких-то особых регионах. Будем работать по всей стране, кроме Крыма", - отметил Ян Петерсен.
за В.Путина проголосуют -- 126% избирателей.(по аналогии с референдумом 2014года).