 "Первый шаг по слому минских договоренностей", - Лавров о законе о деоккупации Донбасса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

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"Я считаю, что тот, кто сделает первый шаг по слому минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим", - сказал Лавров.



Также он назвал провокационным закон об образовании.

Напоминаем, 18 января Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".