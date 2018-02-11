EN|RU|UK
Темы дня: Арест Шепелева Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  8936  119
Материалы по теме:
Все про:закон (2377) Лавров (1470) Донбасс (15432) минские соглашения (2363) деоккупация (285)

 "Первый шаг по слому минских договоренностей", - Лавров о законе о деоккупации Донбасса

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина "совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений", если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

Читайте: Парубий подписал закон о деоккупации Донбасса и направил его на подпись Порошенко

"Я считаю, что тот, кто сделает первый шаг по слому минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим", - сказал Лавров.

Также он назвал провокационным закон об образовании.

Напоминаем, 18 января Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Источник: https://censor.net.ua/n3049811
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
не просто мырный. а мырно - безальтернативно - реформаторский.
 показать весь комментарий
 
 
Я просто удивлен от того бреда который несет лавров -сразу видать что не русский -таких простых вещей не может понять -сидят там в москве кремлевские рашисты и сопли жуют и нечего не делают по решению пунктов Минских договоренностей и еще предлагает Украине сопли жевать и нечего вобще не делать с ситуацией с Луган-доном -может кремлевскому Х-ЙЛУ и нравится такая ситуация не хрена не делать но Украина не раша и не может ждать пока путин прозреет на старость лет хотя это физически не возможно и поэтому и приходится Украине что то делать но видать этот армянский баран этого не может понять.
 показать весь комментарий
 
 
ви думаєте що москаль мудріший від "армянского барана"?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пеця кричить про "безальтернативінсть" мінських угод , Лавров кричить про "безальтернативінсть" мінських угод - совпадєніє..? "Перший крок щодо зламу Мінських домовленостей", - Лавров із приводу закону про деокупацію Донбасу - Цензор.НЕТ 3400
 показать весь комментарий
 
 
скажите кто нибудь коняке что в сирии кацапов пачками отправляют к березкам и что штаты в очередной раз в сирии напали на казластан какой минск
 показать весь комментарий
 
 
я знову ж, в 1840-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
 показать весь комментарий
 
 
Коли бачу скорботну брехливу мерзенну мордяку цього коняки вірменсько-жидівського--аж шкода бідолаху.Хоча бабла нахапав купу,і невідомо звідки.І байстрюки його в ненависних русккай душьєнькє "гєй-роппахь" пьєндоссавскіхь раюють.
 показать весь комментарий
 
 
Лавров объяснил, почему Россия не признает ДНР и ЛНР: "Мы все-таки люди слова".
Перевод с лошадиного: "Мы вас, гопоту люмпенскую, не для того на хайп подорвали чтоб "признавать", и тем более к себе присоединять. Ваша задача - заразить собой Украину. Нам мало Войны на Донбассе! А вы сами нам нна*.. не упали вас признавать".
Убедил.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Первый шаг по слому минских договоренностей", - Лавров о законе о деоккупации Донбасса
 
 
 
 
 
 вверх