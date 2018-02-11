 "Первый шаг по слому минских договоренностей", - Лавров о законе о деоккупации Донбасса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"Я считаю, что тот, кто сделает первый шаг по слому минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим", - сказал Лавров.
Также он назвал провокационным закон об образовании.
Напоминаем, 18 января Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
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Минский договорняк
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Перевод с лошадиного: "Мы вас, гопоту люмпенскую, не для того на хайп подорвали чтоб "признавать", и тем более к себе присоединять. Ваша задача - заразить собой Украину. Нам мало Войны на Донбассе! А вы сами нам нна*.. не упали вас признавать".
Убедил.