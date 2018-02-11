 В МИД Украины предварительно подтвердили, что на борту упавшего в Подмосковье самолета украинцев не было

"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в Подмосковье", - сообщил в Twitter официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, пишет Цензор.НЕТ.

Напомним, на борту пассажирского самолета АН-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек, в том числе трое детей и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы, которая произошла 11 февраля, никто не выжил.

Сервис FlightRadar сообщил в Twitter, что самолет начал снижаться со скоростью 1000 м/мин (60 км/ч) через 5-6 минут после взлета.

Как сообщает Радио Свобода, Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, в результате чего погибли люди. "Рассматриваются все версии случившегося", - отмечается в публикации.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследование авиакатастрофы в Подмосковье управлению по особо важным делам. Он выехал к месту аварии лайнера и возглавит следственную группу, сообщают в пресс-релизе СКР.

Прокуроры - со своей стороны - проверят соблюдение требований законодательства при осуществлении технического обслуживания самолета и работу диспетчерских служб, сообщили в Генпрокуратуре России. Проверять, в частности, работу авиакомпании "Саратовские авиалинии", которой принадлежал самолет.