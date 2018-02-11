 В МИД Украины предварительно подтвердили, что на борту упавшего в Подмосковье самолета украинцев не было

"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в Подмосковье", - сообщил в Twitter официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, пишет Цензор.НЕТ.
Напомним, на борту пассажирского самолета АН-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек, в том числе трое детей и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы, которая произошла 11 февраля, никто не выжил.
Сервис FlightRadar сообщил в Twitter, что самолет начал снижаться со скоростью 1000 м/мин (60 км/ч) через 5-6 минут после взлета.
Как сообщает Радио Свобода, Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, в результате чего погибли люди. "Рассматриваются все версии случившегося", - отмечается в публикации.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследование авиакатастрофы в Подмосковье управлению по особо важным делам. Он выехал к месту аварии лайнера и возглавит следственную группу, сообщают в пресс-релизе СКР.
Прокуроры - со своей стороны - проверят соблюдение требований законодательства при осуществлении технического обслуживания самолета и работу диспетчерских служб, сообщили в Генпрокуратуре России. Проверять, в частности, работу авиакомпании "Саратовские авиалинии", которой принадлежал самолет.
А вот у меня 2 вопроса:
1. Почему Домодедово и КТО были пассажиры?
Не знаю как сейчас но это Внуково чисто гражданский аэродром, а Домодедово....
В общем все секретники летали именно с него (и я тоже на полигон ПРО и обратно).
Да такая небольшая деталь: достатотчно было взглянуть на табло прилёта-отлёта: это не как во Внуково: "Москва-Сочи". Половина табло там была "рейс N..." без указания откуда-куда.
2. Откуда на аэродроме с дальними лайнерами вообще почтовые вертолёты взялись?
Нас в РАТ учили что во время взлёта-посадки лайнеpа на -1/+3 мин ВВП становится запретной зоной для любых других летательных аппаратов а далее по трассе взлёта диспетчеры должны слетить по радару и отгонять всяких..., выстраивая их в эщелоны ожидания на РАЗНЫХ высотах.
так КТО же летел в том самолёте???
п.с. вот так вот бывает когда самолёт тяжелее воздуха
шо енто такое...
Давай на бис , раз 100!!
"Музыка выше политики, спорт выше политики, падающие самолеты выше политики" и только смерти украинцев - это политика, но украинцы должны быть выше политики и прощать. Куда бы послать всех кто так считает? правильно - на**й.
Где ты украинцем выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;
Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчёл
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме рашист топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал...
Если мать тебе дорога -
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;
Если вынести нету сил,
Чтоб рашист, к ней постоем став,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;
Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,
Мыли гаду его белье
И стелили ему постель...
Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в карпатских снегах,
Что погиб за Днепр, за Дон,
За отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,
Чтоб солдатский портрет в крестах
Взял рашист и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал...
Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел,- так ее любил,-
Чтоб рашисты ее живьем
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;
Чтоб досталось трем этим псам
В стонах, в ненависти, в крови
Все, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви...
Если ты рашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем,-
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Пусть рашиста убил твой брат,
Пусть рашиста убил сосед,-
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз рашиста убил твой брат,-
Это он, а не ты солдат.
Так убей рашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
а тут біля мосвабада ще, Господь забрав з планети трохи мокшанськіх душ!
а день такий собі -- 11 )) дві одинички, але було приємно!
Украинцы, почему же вы не скорбите, фОшисты?!!! #РоссияСтранаFake
http://uainfo.org/blognews/1485257156-evakuatsiya-vbivts.html ЛЮДИ НЕ ДАЙТЕ ЦЬОМУ БАНДИТУ ВТЕКТИ З УКРАЇНИ!!!
Pavlo KlimkinПодлинная учетная запись @PavloKlimkin
Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви.
My condolences to the families & friends of those who lost their lives in the plane crash near Moscow
21:13 - 11 февр. 2018 г.
Ljubsha 🇺🇦 @Ljubsha 21 мин.21 минуту назад
В ответ @PavloKlimkin
А напомните мне,г-н Климкин, выражал ли Ваш коллега и бывший соотечественник г-Лавров, соболезнование ,когда его армия сбила наш Ил?
Так само когда путяра - поздравляет с 9 мая президентов стран СНГ, а также народы Грузии и Украины. Так что тут троллинг тонкий. Просто дипломатический язык - это язык намёков.