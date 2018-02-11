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 Происшествия, За рубежом
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Все про:авиакатастрофа (969) Подмосковье (30)

 В МИД Украины предварительно подтвердили, что на борту упавшего в Подмосковье самолета украинцев не было

Официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич со ссылкой на консула сообщил, что граждан Украины в потерпевшем крушение Ан-148 не было.

"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в Подмосковье", - сообщил в Twitter официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, пишет Цензор.НЕТ.

В МИД Украины предварительно подтвердили, что на борту упавшего в Подмосковье самолета украинцев не было 01

Напомним, на борту пассажирского самолета АН-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек, в том числе трое детей и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы, которая произошла 11 февраля, никто не выжил.

Сервис FlightRadar сообщил в Twitter, что самолет начал снижаться со скоростью 1000 м/мин (60 км/ч) через 5-6 минут после взлета.

В МИД Украины предварительно подтвердили, что на борту упавшего в Подмосковье самолета украинцев не было 02

Как сообщает Радио Свобода, Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, в результате чего погибли люди. "Рассматриваются все версии случившегося", - отмечается в публикации.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследование авиакатастрофы в Подмосковье управлению по особо важным делам. Он выехал к месту аварии лайнера и возглавит следственную группу, сообщают в пресс-релизе СКР.

Прокуроры - со своей стороны - проверят соблюдение требований законодательства при осуществлении технического обслуживания самолета и работу диспетчерских служб, сообщили в Генпрокуратуре России. Проверять, в частности, работу авиакомпании "Саратовские авиалинии", которой принадлежал самолет.

Источник: https://censor.net.ua/n3049810
 
 
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А що там українцям було робити? Небо ж карає кацапів, а не українців!
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Да ты прав украинцы в кацапстане могут быть только в качестве дипломатов, заложников и военнопленных
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Хмм.... ностальгией повеяло.
А вот у меня 2 вопроса:

1. Почему Домодедово и КТО были пассажиры?
Не знаю как сейчас но это Внуково чисто гражданский аэродром, а Домодедово....
В общем все секретники летали именно с него (и я тоже на полигон ПРО и обратно).
Да такая небольшая деталь: достатотчно было взглянуть на табло прилёта-отлёта: это не как во Внуково: "Москва-Сочи". Половина табло там была "рейс N..." без указания откуда-куда.
2. Откуда на аэродроме с дальними лайнерами вообще почтовые вертолёты взялись?
Нас в РАТ учили что во время взлёта-посадки лайнеpа на -1/+3 мин ВВП становится запретной зоной для любых других летательных аппаратов а далее по трассе взлёта диспетчеры должны слетить по радару и отгонять всяких..., выстраивая их в эщелоны ожидания на РАЗНЫХ высотах.
так КТО же летел в том самолёте???
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Не думаю что с какогото городка -19 летели на полигон тоцких лагерей...не те времена
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что делать там украинцам? деньги зарабатывать и особенно с Западной Украины там много народа
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Я мав на увазі не загалом кацапстан, а салон літака.
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Не вводіть людей в оману. Українці з Західної України їдуть на заробітки до Польщі, Чехії, Німеччини, Італії, а українці зі Східної України - до рашки.
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На львовском вокзале понаблюдайте за наполняемостью поезда едущего на расию У МЗС України попередньо підтвердили, що на борту літака, що впав у Підмосков'ї, українців не було - Цензор.НЕТ 7622
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С Западной Украины в Рашке людей достаточно, например, нефтяников. Поез Львов -Москва всегда был забит.
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Все одно їх набагато менше туди їде, ніж до Європи. У мене таких знайомих достатньо.
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я же говорил...
п.с. вот так вот бывает когда самолёт тяжелее воздуха
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МИД Украины уполномочен заявить: Никаких учений в Украине в это время не проводилось.
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У Меня усе моют..по очереди.. парашникам нада исчо и обьяснить
шо енто такое...
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Бугага ещё один давальщик нашелся. Насамом деле живет в сраной Рязани и сосет чеченские хуи бесплатно!
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рад за тебя,но если чесно я устроился лучше,поскольку все вышеперечисленые тобой манипуляции для меня усердно выполняет твоя мама,причём абсолютно бесплатно.
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Мокшанская свинособака педорастическая! Чем больше ватников погибнет тем лучше для цивилизации, Украины и меня лично. И мне всеравно кто это будет ватник, овуляшка или их личинка! И запомни гнида каждый Украинец со мной в этом вопросе согласен. И когда сдохнет последняя свинособака это будет мировой праздник!
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Ну-ну, приезжай к нам в Донбасс если такой смелый! Но ты ссыкло которого на твоей же родине хачи имеют во все дыхательные пихательные!
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Вопль таки панравился!
Давай на бис , раз 100!!
У МЗС України попередньо підтвердили, що на борту літака, що впав у Підмосков'ї, українців не було - Цензор.НЕТ 7113
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Ну вот и ладушки. Всё по фен-шую. Хотя некоторых "украинцев" типа мураева,монтянши, бондаренки и прочей мрази туда бы стоило погрузить.
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Підтримаю. Це буде спецрейс з безкоштовними квитками, але тільки в один бік і глибоко у землю.
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...походу, кацапам летать самолетами марки "АН" вредно для здоровья... В МИД Украины предварительно подтвердили, что на борту упавшего в Подмосковье самолета украинцев не было - Цензор.НЕТ 2991 ...летайте, кацапы, на здоровье! В МИД Украины предварительно подтвердили, что на борту упавшего в Подмосковье самолета украинцев не было - Цензор.НЕТ 7850
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Нет АН прекрасная надежная машина. Но у кацапов есть ошобый талант превращать всё в гамно!
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...а никто и не спорит о качестве АНов для нормальных людей...
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Да чего его жалет? Собран то в Воронеже кацапами с крывыми руками после злоупотреблений боярышника!
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не греши. "как хотите чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с людьми"
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Сам хотел написать но после того как ещё раз посмотрел что росияне делают в Украине и Сирии рука соболезнование писать не поднялась!
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У МЗС України попередньо підтвердили, що на борту літака, який упав у Підмосков'ї, українців не було - Цензор.НЕТ 6830Олена Гарная‏ @OGarnaya 60 мин.60 минут назад
"Музыка выше политики, спорт выше политики, падающие самолеты выше политики" и только смерти украинцев - это политика, но украинцы должны быть выше политики и прощать. Куда бы послать всех кто так считает? правильно - на**й.
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Интересно это их вован от по старой привычке рванул или это привет из Сирии. Судя по разлету обломков и отсутствию пожара на земле, самолет взорвался в воздухе.
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есть информация что в том самолёте вагнеровец на побывку домой в урюпинск летел,заметил на соседе штаны с логотипом uncle sam и у него бомбанул пукан...
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Уйло готовит к выборам себя кацапов... украинцы тут причём?
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Если дорог тебе твой дом,
Где ты украинцем выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;

Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчёл
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме рашист топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал...

Если мать тебе дорога -
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;
Если вынести нету сил,
Чтоб рашист, к ней постоем став,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;
Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,
Мыли гаду его белье
И стелили ему постель...

Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в карпатских снегах,
Что погиб за Днепр, за Дон,
За отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,
Чтоб солдатский портрет в крестах
Взял рашист и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал...

Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел,- так ее любил,-
Чтоб рашисты ее живьем
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;
Чтоб досталось трем этим псам
В стонах, в ненависти, в крови
Все, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви...

Если ты рашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем,-
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Пусть рашиста убил твой брат,
Пусть рашиста убил сосед,-
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз рашиста убил твой брат,-
Это он, а не ты солдат.

Так убей рашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей!
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гарний день! то в Сірії) бахнули ))) кацапів У МЗС України попередньо підтвердили, що на борту літака, що впав у Підмосков'ї, українців не було - Цензор.НЕТ 1491
а тут біля мосвабада ще, Господь забрав з планети трохи мокшанськіх душ!
а день такий собі -- 11 )) дві одинички, але було приємно! У МЗС України попередньо підтвердили, що на борту літака, що впав у Підмосков'ї, українців не було - Цензор.НЕТ 5571
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далеко не все украинцы радуются гибели. Кто в Бога верует - мы соболезнуем
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Beloded Viktor - не все конечно...Достаточно много таких, которые толерантны к убийцам своего народа.... К не украинцам это не относится конечно....
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Ну и кого убили те трое погибших в этой авиакатастрофе детей?
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Ва Ва 7c567806 - вот мне честно пох на их детей, бабушек, дедушек, беременных самок и других представителей убийц моего народа.....
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Похоже ты вообще еще не определился кого считать убийцей. И на всякий случай считаешь ими всех.
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Виявляється, всіх вбивць Майдану включно з сім'єю Януковича вивезла з України власна чартерна авіокомпанія Петра Порошенка 21-24 лютого 2014 р.:
http://uainfo.org/blognews/1485257156-evakuatsiya-vbivts.html ЛЮДИ НЕ ДАЙТЕ ЦЬОМУ БАНДИТУ ВТЕКТИ З УКРАЇНИ!!!
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Некоторые татаро-монголы уже нашли украинский след,так как самолет был разработан на АКБ "Антонов".
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кацапов не исправить... У МЗС України попередньо підтвердили, що на борту літака, який упав у Підмосков'ї, українців не було - Цензор.НЕТ 446 Гнать их нужно со всех постов....

У МЗС України попередньо підтвердили, що на борту літака, який упав у Підмосков'ї, українців не було - Цензор.НЕТ 2863 Pavlo Klimkin‏Подлинная учетная запись @PavloKlimkin

Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви.

My condolences to the families & friends of those who lost their lives in the plane crash near Moscow

21:13 - 11 февр. 2018 г.

У МЗС України попередньо підтвердили, що на борту літака, який упав у Підмосков'ї, українців не було - Цензор.НЕТ 8264 Ljubsha 🇺🇦‏ @Ljubsha 21 мин.21 минуту назад
В ответ @PavloKlimkin

А напомните мне,г-н Климкин, выражал ли Ваш коллега и бывший соотечественник г-Лавров, соболезнование ,когда его армия сбила наш Ил?
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Fobos - так и есть.....Слов нет - вот такие п***ры у нас в топ-политике во время войны.... Надеется наверное в случае чего, вернуться к тестю в маскву....
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Вы не понимаете - обычно министр иностранных дел выражает соболезнование коллеге-министру (президент - президенту, премьер - главе правительства). А тут - родным и близким. На дипломатическом языке это означает, мол людям простым соболезнуем, а с вами, ублюдок кремлёвский и Унылая Лошадь, не разговариваем, идите нах....

Так само когда путяра - поздравляет с 9 мая президентов стран СНГ, а также народы Грузии и Украины. Так что тут троллинг тонкий. Просто дипломатический язык - это язык намёков.
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лавров не указ и не пример. А Климкин по-человечески сказал
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А Климкин даже додумался соболезнование высказать. Посопереживал бы ещё и вагиновцам погибшим в Сирии.
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На борту не было не только украинцев, но и людей. Как поговаривал классик жанра - ИХТАМНЕТ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ МИД Украины предварительно подтвердили, что на борту упавшего в Подмосковье самолета украинцев не было
 
 
 
 
 
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