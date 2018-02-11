 Россияне нам говорили, что их сил там нет, - министр обороны США Мэттис о разгроме наемников РФ в Сирии

Об этом на своей странице в Facebook написал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
"Это была самооборона. Очевидно, что мы не вовлечены в гражданскую войну в Сирии... Россияне нам в то время говорили, что их сил там нет... Факт заключается в том, что кто-то решил нас атаковать, а россияне говорили, что речь идет не о них.... Нельзя просить Россию предотвратить конфликт в том случае, когда она что-то не контролирует", -заявил Мэттис.
"Мэттис показал, как надо комментировать войну на Донбассе украинским генералам, а американские силы специальных операций, артиллерия и авиация показали как надо уничтожать российских наемников. Раз вы заявляете "нас там нет", значит "вас там не будет", - отметил Бутусов, напомнив о 15 незабываемых цитатах Мэттиса.
Напомним, 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.
там по любому есть))))
да и хуйлу на смартфон заставку надо поменять)
на нет и гробов нет..
ну нет так нет - сказали америкосы.
Розкішна відповідь.
це прєлюдія
помиляєтеся, йолопи.
"Это была самооборона. Очевидно, что мы не вовлечены в гражданскую войну в Сирии... Россияне нам в то время говорили, что их сил там нет... Факт заключается в том, что кто-то решил нас атаковать, а россияне говорили, что речь идет не о них.... Нельзя просить Россию предотвратить конфликт в том случае, когда она что-то не контролирует", -заявил Мэттис.Источник:https://censor.net.ua/n3049809
Как то так.
Мэттис случайно не одессит?
Репост, будь-ласка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как бы там ни было, но с Донбасса в Россию идет постоянный поток труповозок, дающие ритуальной отрасли все новое сырье. Как и любой серьёзный бизнес, этот неизбежно требует организации соответствующей логистики. Когда количество 200-х категорически превысило показатели Чеченских кампаний и Ростов перестал справляться с потоком, было принято решение о создании центра накопления и сортировки трупов непосредственно в г. Донецке. Наверняка, уже созданы нужные мощности холодильников и прочих необходимых агрегатов, для успешного отправления всех необходимых манипуляций. Так что тут уже все наладилось и родина ждет своих цинковых героев уже по новым логистическим линиям.
Но не только Украина дает России ценное сырье. Уже скоро год, как из Сирии морем в Севастополь и воздухом в Ханкалу, идут потоки носителей русского мира. Только вчера мы писали о мощнейшем взрыве на авиабазе ВВС Сирии, где квартировали российские вертолетчики. Как сообщают наблюдатели, 4 российских вертолета оказались уничтоженными, а вот количество одвухсотившихся россиян пока не установлено. Надо сказать, что в Сирии со сбором российских трупов дело обстоит из рук вон плохо. Если бы не режим военной тайны. То пришлось бы «свободителей» записывать в без вести пропавшие. Просто пачками. А так, они вроде как воюют в отдаленных местах и все довольны. Тем не менее, в конце концов трупы надо собирать, а россиян там так любят, что даже с этим возникают проблемы.
Но возможно это все таки хорошее событие, потому что "отрезвляющий пендель" может все таки вставить мозги на место и избавить от иллюзий, вроде "Если Кадырова подтянем - и Киев к завтрашнему вечеру возьмем".
Как в одной книге написано: Войн бы не было, если бы обе стороны заранее знали ее итог. Война происходит потому, что хотя бы одна из сторон переоценивает свои силы и шансы. Если у руля милитарист, который любит, когда детишки поют ему про последний бой, скрипачи играют из далекой страны, а в учебниках правится карта страны - лучше чтобы он получил пендель пораньше, и образумился на малых потерях, не доводя до больших. А то, не имея серьезного сопротивления, очень легко уверовать в свою непобедимость и пойти ва-банк, пока "карта прет".
Война - это не салют и медальки. Это трупы, похоронки, гробы. Инвалиды на улицах. Рыдающие вдовы. Если про это забыли - нужно вспоминать. Пересматривать, когда перепоказывают."
отсюда
золото у амеров, второе и третье место решено не присуждать, так как уже некому..
ПС пэтя чмо.
да только не все это серьезно воспринимают...
некоторые сомневаются и... заключают минские угоды
а другие... не сомневаются и лупят от всей души со всех видов оружия (маладца!!!)