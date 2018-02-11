 Россияне нам говорили, что их сил там нет, - министр обороны США Мэттис о разгроме наемников РФ в Сирии

Об этом на своей странице в Facebook написал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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"Это была самооборона. Очевидно, что мы не вовлечены в гражданскую войну в Сирии... Россияне нам в то время говорили, что их сил там нет... Факт заключается в том, что кто-то решил нас атаковать, а россияне говорили, что речь идет не о них.... Нельзя просить Россию предотвратить конфликт в том случае, когда она что-то не контролирует", -заявил Мэттис.

"Мэттис показал, как надо комментировать войну на Донбассе украинским генералам, а американские силы специальных операций, артиллерия и авиация показали как надо уничтожать российских наемников. Раз вы заявляете "нас там нет", значит "вас там не будет", - отметил Бутусов, напомнив о 15 незабываемых цитатах Мэттиса.

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Напомним, 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.