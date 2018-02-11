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Все про:Россия (68005) Сирия (2394) США (13249) Бутусов Юрий (1322) Мэттис Джеймс (56)

 Россияне нам говорили, что их сил там нет, - министр обороны США Мэттис о разгроме наемников РФ в Сирии

Министр обороны США, четырехзвездный генерал Джеймс "Бешеный пес" Мэттис на официальном брифинге в Пентагоне прокомментировал разгром российских войск американцами близ поселка Хшмам в Сирии 7-го февраля 2018-го.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Смотрите: ""Пятерку" всю уничтожили. Раскатали авиацией, вертушками, артиллерией", - свидетельства ликвидации колонны наемников РФ в Сирии. АУДИО

"Это была самооборона. Очевидно, что мы не вовлечены в гражданскую войну в Сирии... Россияне нам в то время говорили, что их сил там нет... Факт заключается в том, что кто-то решил нас атаковать, а россияне говорили, что речь идет не о них.... Нельзя просить Россию предотвратить конфликт в том случае, когда она что-то не контролирует", -заявил Мэттис.

"Мэттис показал, как надо комментировать войну на Донбассе украинским генералам, а американские силы специальных операций, артиллерия и авиация показали как надо уничтожать российских наемников. Раз вы заявляете "нас там нет", значит "вас там не будет", - отметил Бутусов, напомнив о 15 незабываемых цитатах Мэттиса.

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Напомним, 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.

Источник: https://censor.net.ua/n3049809
 
 
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Ай да Мэціос і Бутусаў ! Малайца ! Так трымаць ! Слава ўсім,хто трымаецца гэткай думкі.
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А американські генерали володіють не лише гострим розумом і масштабним мисленням, а й тонким почуттям естетичного гумору! Россияне нам говорили, что их сил там нет, - министр обороны США Мэттис о разгроме наемников РФ в Сирии - Цензор.НЕТ 6355 От, потролив, так потролив!
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Ну дык раз их там нет, тогда можно мочить ихтамнетов)))
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когда видео будет из 130 и апачей???
там по любому есть))))
да и хуйлу на смартфон заставку надо поменять)
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Вот что и нужно было делать в Крыму. путя не раз заявлял, что нас там нет, это самооборона.
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А говорили что все военные напрочь лишены чувства юмора. Мэт не такой?
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Дык уж раза три вывели всех своих ихтамнетов. Мочите всех - рашиков там нет.
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Кацапов накормили собственным враньем )) Браво,США.
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Точно так же нужно поступить и Украине. Расхерачить банды и объявить,что проблема решена своими силами. А кацапов мы не видели ))
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Вот можно же было сразу догадаться, что в эту игру под названием "ихтамнет" могут играть, как минимум, двое. Ну россияне и тупые))) Россияне нам говорили, что их сил там нет, - министр обороны США Мэттис о разгроме наемников РФ в Сирии - Цензор.НЕТ 2344
Россияне нам говорили, что их сил там нет, - министр обороны США Мэттис о разгроме наемников РФ в Сирии - Цензор.НЕТ 6781
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ее догу, поверили на слово. - ловко тролит козломордных - ну после этого уже нет сомнении, повалили сруских, что есть очень хорошо.
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ИХТАМНЕТ - это уже мировой бренд. карлик тоже с юмором, ложит ватников сотнями, кстати в Донбассе в 2014-15 г.г. ой как много накрошил топтателей минных полей и ловцов снарядов ВСУ в т.ч. и элитных всяких ВДВ.
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Нюююю, честна гаварили -ихтамнет..
на нет и гробов нет..
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коцорылые хотели наепать, ихтамнет
ну нет так нет - сказали америкосы.
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Браво, генерале !
Розкішна відповідь.
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ось так і починаються світові війни...
це прєлюдія
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а деякі довбні гадають що їх це не торкнеться....
помиляєтеся, йолопи.
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Ну, кто так переводит? Россияне нам говорили, что их сил там нет, - министр обороны США Мэттис о разгроме наемников РФ в Сирии - Цензор.НЕТ 5299

"Это была самооборона. Очевидно, что мы не вовлечены в гражданскую войну в Сирии... Россияне нам в то время говорили, что их сил там нет... Факт заключается в том, что кто-то решил нас атаковать, а россияне говорили, что речь идет не о них.... Нельзя просить Россию предотвратить конфликт в том случае, когда она что-то не контролирует", -заявил Мэттис.Источник:https://censor.net.ua/n3049809
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На арабском написано-американские летчики в руках халифата.
Как то так.
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кацапов нигде нет , просто людьми они не являются .....
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Самое интересное ,что вагнеровцы шли отжимать завод(из разговора наёмника)... отжали.... Россияне нам говорили, что их сил там нет, - министр обороны США Мэттис о разгроме наемников РФ в Сирии - Цензор.НЕТ 7190
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А чему там Полторашка Дебальцевский в США учится?
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Раз вы заявляете "нас там нет", значит "вас там не будет".

Мэттис случайно не одессит?
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Щоб відволікти увагу від дохлих іхтамнєтов Кремль підірвав літак з росіянами в Підмосков'ї.
Репост, будь-ласка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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За минувшие два года, а тем более - за последний год, складывается впечатление, что уто-то из очень близких к Путину людей, а может и сам Путин, подмяли под себя российский бизнес ритуальных услуг. Наверное, там не только в гробах дело, но и в транспортировке и прочем. Похоже, что дело там стало очень прибыльным, не зря на этих выходных, шла натуральная битва за Хованское кладбище в Москве. Четыре сотни бойцов мутузили и стреляли друг друга с вдохновением ансамбля песни и пляски Красной армии.

Как бы там ни было, но с Донбасса в Россию идет постоянный поток труповозок, дающие ритуальной отрасли все новое сырье. Как и любой серьёзный бизнес, этот неизбежно требует организации соответствующей логистики. Когда количество 200-х категорически превысило показатели Чеченских кампаний и Ростов перестал справляться с потоком, было принято решение о создании центра накопления и сортировки трупов непосредственно в г. Донецке. Наверняка, уже созданы нужные мощности холодильников и прочих необходимых агрегатов, для успешного отправления всех необходимых манипуляций. Так что тут уже все наладилось и родина ждет своих цинковых героев уже по новым логистическим линиям.

Но не только Украина дает России ценное сырье. Уже скоро год, как из Сирии морем в Севастополь и воздухом в Ханкалу, идут потоки носителей русского мира. Только вчера мы писали о мощнейшем взрыве на авиабазе ВВС Сирии, где квартировали российские вертолетчики. Как сообщают наблюдатели, 4 российских вертолета оказались уничтоженными, а вот количество одвухсотившихся россиян пока не установлено. Надо сказать, что в Сирии со сбором российских трупов дело обстоит из рук вон плохо. Если бы не режим военной тайны. То пришлось бы «свободителей» записывать в без вести пропавшие. Просто пачками. А так, они вроде как воюют в отдаленных местах и все довольны. Тем не менее, в конце концов трупы надо собирать, а россиян там так любят, что даже с этим возникают проблемы.
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Можно это повторить на Донбассе и в Крыму .Их там тоже нет. Россияне нам говорили, что их сил там нет, - министр обороны США Мэттис о разгроме наемников РФ в Сирии - Цензор.НЕТ 6173
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"Я всегда сожалею о погибших солдатах (и огребаю минусы, да). И в этом случае - сожалею тоже. Люди должны жить, а солдаты должны быть живыми и готовыми к войне, а не мертвыми. Многие (если не все) из погибших - вполне могли бы быть полезными членами общества при ином устройстве общества.

Но возможно это все таки хорошее событие, потому что "отрезвляющий пендель" может все таки вставить мозги на место и избавить от иллюзий, вроде "Если Кадырова подтянем - и Киев к завтрашнему вечеру возьмем".

Как в одной книге написано: Войн бы не было, если бы обе стороны заранее знали ее итог. Война происходит потому, что хотя бы одна из сторон переоценивает свои силы и шансы. Если у руля милитарист, который любит, когда детишки поют ему про последний бой, скрипачи играют из далекой страны, а в учебниках правится карта страны - лучше чтобы он получил пендель пораньше, и образумился на малых потерях, не доводя до больших. А то, не имея серьезного сопротивления, очень легко уверовать в свою непобедимость и пойти ва-банк, пока "карта прет".

Война - это не салют и медальки. Это трупы, похоронки, гробы. Инвалиды на улицах. Рыдающие вдовы. Если про это забыли - нужно вспоминать. Пересматривать, когда перепоказывают."
отсюда
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Мэтис жжет, молодец, мне его юмор нравится 😁😁
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От балаболка, теперь кацапы объявят войну США и разбомбят Вашингтон, по крайней мере Орск уже получил. Россияне нам говорили, что их сил там нет, - министр обороны США Мэттис о разгроме наемников РФ в Сирии - Цензор.НЕТ 2105
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То просто американці допомогли їх вивести, а то вони щось не виводилися, хоча декілька разів це афішували. Ось і провели реакцію анігіляції.
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на Донбасі ихтамнет, в Сирії ихсилтамнет - дивись не перепутай Россияне нам говорили, что их сил там нет, - министр обороны США Мэттис о разгроме наемников РФ в Сирии - Цензор.НЕТ 3784
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Ай да Мэціос і Бутусаў ! Малайца ! Так трымаць ! Слава ўсім,хто трымаецца гэткай думкі.
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Ай да Мэціос і Бутусаў ! Малайца ! Так трымаць ! Слава ўсім,хто трымаецца гэткай думкі.
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новая олимпийская дисциплина - давание п*зды москалям
золото у амеров, второе и третье место решено не присуждать, так как уже некому..
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генералу апплодирую стоя. Молодец, истинный патриот своей страны.
ПС пэтя чмо.
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ну нет так нет,поэтому и рта не раскрывают
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а они всем так говорят...
да только не все это серьезно воспринимают...
некоторые сомневаются и... заключают минские угоды
а другие... не сомневаются и лупят от всей души со всех видов оружия (маладца!!!)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссияне нам говорили, что их сил там нет, - министр обороны США Мэттис о разгроме наемников РФ в Сирии
 
 
 
 
 
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