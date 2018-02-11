 С начала суток российско-оккупационные войска 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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Российско-оккупационные войска продолжили обстреливать опорные пункты Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. На Луганском направлении захватчики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по нашим опорных пунктах неподалеку Зайцевого", - говорится в сообщении.

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"На Донецком направлении противник нарушал перемирие с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На приморском участке нашей обороны враг применил вооружения БМП, минометы калибра 120-мм и 82-мм по украинским защитникам неподалеку Талаковки. Также из минометов различных калибров противник вел огонь по опорным пунктам вблизи Водяного и Широкино", - сообщили в штабе АТО.