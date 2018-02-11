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 С начала суток российско-оккупационные войска 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб АТО

С начала суток зафиксировано 8 обстрелов позиций сил Антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных группировок. Вследствие вражеских обстрелов никто из украинских воинов не пострадал.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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Российско-оккупационные войска продолжили обстреливать опорные пункты Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. На Луганском направлении захватчики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по нашим опорных пунктах неподалеку Зайцевого", - говорится в сообщении.

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"На Донецком направлении противник нарушал перемирие с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На приморском участке нашей обороны враг применил вооружения БМП, минометы калибра 120-мм и 82-мм по украинским защитникам неподалеку Талаковки. Также из минометов различных калибров противник вел огонь по опорным пунктам вблизи Водяного и Широкино", - сообщили в штабе АТО.

С начала суток российско-оккупационные войска 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб АТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049807
 
 
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Дали бы так,как в Сирии. И сразу бы стало все на свой места,т.е.все было и будет Украина!.
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Вот и ответ тем, кто жалеет разбившихся в расейском самолёте-
Алягер ком алягер! И никакого АТО в помине нет.
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Почитайте, что из себя представляет жертва убитого на остановке в Киеве АТошником про которого взываются хвалебные отзывы в соседней ветке. Интернет помнит все.

https://ask.fm/rus123
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Жаль, что там убрали комменты... Хотя, представляю, сколько грязи там бы вылили рашистскиен тролли...
От лица ветеранов АТО хотел бы принести извинения за... за долбаного идиота, сломавшего чужую и свою жизнь... Мне искренне жаль убитого... Да и дурака этого психованного жаль тоже, если честно...
Прежде чем истерить об "отморозках из ЗСУ" попробуйте успокоиться и подумать о процентном соотношении преступников среди урок, мажоров и веретанов. У какой категории граждан Украины, в пересчете на 1000 человек, будет лидерство в убийствах и преступлениях вообще? Я ни в коем случае не пытаюсь оправдать убийцу, Бог видит, но вопрос-то реально встает о том, у кого больше "афганский синдром" и кто его хуже контролирует, ветераны или гражданские? Я вот не уверен, что пацан-ветеран, который забил на своих тараканов, станет лидером рейтинга...
Еще раз, я не пытаюсь оправдывать ни его, ни таких же преступников как он. Я просто о пьяных ублюдках за рулем машин, которые умудряются убивать больше, чем рашисты на "нулях"... Об олигархах, убивающих целые города "экологичностью" своих предприятий и чинуш, помогающих им в убийстве ничего не подозревающего мирняка... Как-то так.
А убийцу - на нары. Тут вообще вопросов никаких нет и быть не может. И на подольше! Только, пожалуйста, в судебном порядке, назначьте ему курс психологической реабилитации.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала суток российско-оккупационные войска 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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