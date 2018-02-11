 С начала суток российско-оккупационные войска 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Российско-оккупационные войска продолжили обстреливать опорные пункты Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. На Луганском направлении захватчики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по нашим опорных пунктах неподалеку Зайцевого", - говорится в сообщении.
"На Донецком направлении противник нарушал перемирие с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На приморском участке нашей обороны враг применил вооружения БМП, минометы калибра 120-мм и 82-мм по украинским защитникам неподалеку Талаковки. Также из минометов различных калибров противник вел огонь по опорным пунктам вблизи Водяного и Широкино", - сообщили в штабе АТО.
Алягер ком алягер! И никакого АТО в помине нет.
https://ask.fm/rus123
От лица ветеранов АТО хотел бы принести извинения за... за долбаного идиота, сломавшего чужую и свою жизнь... Мне искренне жаль убитого... Да и дурака этого психованного жаль тоже, если честно...
Прежде чем истерить об "отморозках из ЗСУ" попробуйте успокоиться и подумать о процентном соотношении преступников среди урок, мажоров и веретанов. У какой категории граждан Украины, в пересчете на 1000 человек, будет лидерство в убийствах и преступлениях вообще? Я ни в коем случае не пытаюсь оправдать убийцу, Бог видит, но вопрос-то реально встает о том, у кого больше "афганский синдром" и кто его хуже контролирует, ветераны или гражданские? Я вот не уверен, что пацан-ветеран, который забил на своих тараканов, станет лидером рейтинга...
Еще раз, я не пытаюсь оправдывать ни его, ни таких же преступников как он. Я просто о пьяных ублюдках за рулем машин, которые умудряются убивать больше, чем рашисты на "нулях"... Об олигархах, убивающих целые города "экологичностью" своих предприятий и чинуш, помогающих им в убийстве ничего не подозревающего мирняка... Как-то так.
А убийцу - на нары. Тут вообще вопросов никаких нет и быть не может. И на подольше! Только, пожалуйста, в судебном порядке, назначьте ему курс психологической реабилитации.