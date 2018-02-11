 Все пассажиры разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области, - глава Орска Одинцов. СПИСОК

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, сообщил пресс-секретарь губернатора области Сергей Шермецинский.
Глава города Орска Андрей Одинцов подтвердил, что все пассажиры потерпевшего в Подмосковье самолета "Саратовских авиалиний" были жителями Оренбургской области. "Это все жители Оренбургской области", - сказал Одинцов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
"Аэропорт находится в городе Орске, но у нас рядом находится еще несколько городов, из которых люди прилетают именно в аэропорт города Орска, - добавил он, - поэтому основная задача - сверить списки пассажиров, установить их адреса и найти родственников".
МЧС РФ разместило на своем сайте список пассажиров и экипажа. "Пока списки погибших сформированы без дат рождения и регионов проживания, но уже понятно, что среди пассажиров были жители Новотроицка, Гая, Орска, Новоорска", - сказала глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова сообщила агентству "Интерфакс".
По ее словам, с родственниками погибших работают психологи. "Летели семьями. Родственники приехали встречать к трапу, и тут такое. Очень тяжелая обстановка, дежурят врачи", - добавила Абрамова.
Пассажиры:
- Анохин Виктор
- Анохина Зоя
- Дмитриенко Юлия
- Гахраманов Намиг
- Карпушкин Анатолий
- Капрушкина Татьяна
- Кисилева Екатерина
- Клаев Юрий
- Колодезный Анатолий
- Коротков Евгений
- Ковчуга Людмила Сергеевна
- Леонова Ольга
- Леванов Евгений (ребенок)
- Леванов Евгений (1979 г.р.)
- Сергошко Александр
- Севоян Варсик
- Синицина Татьяна
- Ведякина Мария
- Акназаров Тамерлан Турибекович
- Александров Илья
- Алексеенкот Крискентия Николавна
- Бойкова Екатерина Михайловна
- Булатова Лилия
- Ведиборенко Илья Владимирович
- Гауссб Альфия Акзамовна
- Грачев Алексей Евгеньевич
- Дришова Ирина
- Громов Игорь
- Давыдова Елена Васильевна
- Долбин Виктор
- Драгина Маргарита
- Иванов Вячеслав Анатольевич
- Ильинов Евгений
- Калашник Марина Александровна
- Кармалаев Борис Александрович
- Козупицкая Антонина Ивановна
- Красова Надежда (ребенок)
- Красова Оксана
- Пурепов Олег
- Манчаева Светлана
- Мещерякова Наталья
- Момзикова Кристина
- Назаров Максим
- Насырова Екатерина Павловна
- Никитенкова Галина
- Никитченко Алексей
- Николаенко Любовь
- Нормантович Александр
- Нормантович Владимир
- Панченко Сергей
- Полетаев Илья Сергеевич (ребенок)
- Радчук Инна Евгеньевна
- Ремарчук Владимир
- Сон Ульяна
- Ставский Илья
- Толкачев Вячеслав
- Толкачев Иван Владимирович
- Толкачева Любовь
- Толмасова Дарья
- Тулькубаев Фиргат Ринатович
- Уразаева Марина
- Усачев Владимир Павлович
- Хохлова Ольга Анатольевна
- Цигичко Ольга
- Ямаев Юрий
Экипаж:
- Губанов Валерий Иванович
- Гамбарьян Сергей Арсенович
- Славинская Анастасия Владимировна
- Коваль Виктория Олеговна
- Гаврилов Сергей Владимирович
- Кузьмин Олег Владимирович
Напомним, в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Он вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут разбился в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщений о выживших в авиакатастрофе пока не поступало.
МЧС открыло горячую линию после крушения Ан-148 - 8 800 775 17 17.