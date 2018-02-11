 Все пассажиры разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области, - глава Орска Одинцов. СПИСОК

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, сообщил пресс-секретарь губернатора области Сергей Шермецинский.

Глава города Орска Андрей Одинцов подтвердил, что все пассажиры потерпевшего в Подмосковье самолета "Саратовских авиалиний" были жителями Оренбургской области. "Это все жители Оренбургской области", - сказал Одинцов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Аэропорт находится в городе Орске, но у нас рядом находится еще несколько городов, из которых люди прилетают именно в аэропорт города Орска, - добавил он, - поэтому основная задача - сверить списки пассажиров, установить их адреса и найти родственников".

МЧС РФ разместило на своем сайте список пассажиров и экипажа. "Пока списки погибших сформированы без дат рождения и регионов проживания, но уже понятно, что среди пассажиров были жители Новотроицка, Гая, Орска, Новоорска", - сказала глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова сообщила агентству "Интерфакс".

По ее словам, с родственниками погибших работают психологи. "Летели семьями. Родственники приехали встречать к трапу, и тут такое. Очень тяжелая обстановка, дежурят врачи", - добавила Абрамова.

Пассажиры:

Анохин Виктор Анохина Зоя Дмитриенко Юлия Гахраманов Намиг Карпушкин Анатолий Капрушкина Татьяна Кисилева Екатерина Клаев Юрий Колодезный Анатолий Коротков Евгений Ковчуга Людмила Сергеевна Леонова Ольга Леванов Евгений (ребенок) Леванов Евгений (1979 г.р.) Сергошко Александр Севоян Варсик Синицина Татьяна Ведякина Мария Акназаров Тамерлан Турибекович Александров Илья Алексеенкот Крискентия Николавна Бойкова Екатерина Михайловна Булатова Лилия Ведиборенко Илья Владимирович Гауссб Альфия Акзамовна Грачев Алексей Евгеньевич Дришова Ирина Громов Игорь Давыдова Елена Васильевна Долбин Виктор Драгина Маргарита Иванов Вячеслав Анатольевич Ильинов Евгений Калашник Марина Александровна Кармалаев Борис Александрович Козупицкая Антонина Ивановна Красова Надежда (ребенок) Красова Оксана Пурепов Олег Манчаева Светлана Мещерякова Наталья Момзикова Кристина Назаров Максим Насырова Екатерина Павловна Никитенкова Галина Никитченко Алексей Николаенко Любовь Нормантович Александр Нормантович Владимир Панченко Сергей Полетаев Илья Сергеевич (ребенок) Радчук Инна Евгеньевна Ремарчук Владимир Сон Ульяна Ставский Илья Толкачев Вячеслав Толкачев Иван Владимирович Толкачева Любовь Толмасова Дарья Тулькубаев Фиргат Ринатович Уразаева Марина Усачев Владимир Павлович Хохлова Ольга Анатольевна Цигичко Ольга Ямаев Юрий

Экипаж:

Губанов Валерий Иванович Гамбарьян Сергей Арсенович Славинская Анастасия Владимировна Коваль Виктория Олеговна Гаврилов Сергей Владимирович Кузьмин Олег Владимирович

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Он вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут разбился в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщений о выживших в авиакатастрофе пока не поступало.

МЧС открыло горячую линию после крушения Ан-148 - 8 800 775 17 17.