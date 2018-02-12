 МЧС РФ: Среди пассажиров Ан-148, разбившегося в Подмосковье, было два иностранца - граждане Швейцарии и Азербайджана. ОБНОВЛЕН СПИСОК

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, вечером 11 февраля пресс-секретарь губернатора области Сергей Шермецинский сообщил, что на борту потерпевшего крушение в Подмосковье Ан-148 были исключительно жители Оренбургской области. Глава города Орска Андрей Одинцов подтвердил эти слова. "Аэропорт находится в городе Орске, но у нас рядом находится еще несколько городов, из которых люди прилетают именно в аэропорт города Орска, - добавил он, - поэтому основная задача - сверить списки пассажиров, установить их адреса и найти родственников".

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МЧС РФ разместило на своем сайте предварительный список пассажиров и экипажа - без дат рождения и данных о гражданстве. Позже на сайте ведомства информацию уточнили.

Пассажиры:

1 KLAEUI ULRICH (гражданин Швейцарской Конфедерации)

2 АКНАЗАРОВ ТАМЕРЛАН ТУРИБЕКОВИЧ 30.11.1985

3 АЛЕКСЕЕНКО КРИСКЕНТИЯ НИКОЛАВНА 01.10.1992

4 АЛЕКСАНДРОВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ 17.11.1965

5 АНОХИН ВИКТОР 15.01.1950

6 АНОХИНА ЗОЯ 19.08.1950

7 БОЙКОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 18.11.1995

8 БУЛАТОВА ЛИЛИЯ 30.07.1984

9 ВЕДИБОРЕНКО ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ 22.11.1984

10 ВЕДЯКИНА МАРИЯ 09.04.1973

11 ГАУСС АЛЬФИЯ АКЗАМОВНА 31.01.1946

12 ГАХРАМАНОВ НАМИГ 05.05.1971 (гражданин Азербайджанской Республики)

13 ГРАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 10.09.1965

14 ГРИШОВА ИРИНА 21.09.1961

15 ГРОМОВ ИГОРЬ 24.06.1964

16 ДАВЫДОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 25.04.1986

17 ДМИТРЕНКО ЮЛИЯ 07.09.1988

18 ДОЛБИН ВИКТОР 05.09.1953

19 ДРАГИНА МАРГАРИТА 31.01.1948

20 ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 22.06.1986

21 ИЛЬИНОВ ЕВГЕНИЙ 26.05.1986

22 КАЛАШНИК МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 09.02.1965

23 КАРМАЛЕЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 26.12.1938

24 КАРПУХИН АНАТОЛИЙ 01.09.1949

25 КАРПУХИНА ТАТЬЯНА 03.07.1950

26 КИСЕЛЕВА ЕКАТЕРИНА 22.08.1986

27 КОВЧУГА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 02.06.1964

28 КОЗУПИЦА АНТОНИНА ИВАНОВНА 10.04.1962

29 КОЛОДЯЖНЫЙ АНАТОЛИЙ 19.06.1966

30 КОРОТКОВ ЕВГЕНИЙ 20.03.1978

31 КРАСОВА НАДЕЖДА 24.12.2012

32 КРАСОВА ОКСАНА 10.01.1986

33 КУРЕПОВ ОЛЕГ 04.04.1968

34 ЛЕОНОВА ОЛЬГА 11.11.1982

35 ЛИВАНОВ ЕВГЕНИЙ 13.09.1979

36 ЛИВАНОВ ЕВГЕНИЙ 10.03.2005

37 МАЧНЕВА СВЕТЛАНА 19.03.1978

38 МЕЩЕРЯКОВА НАТАЛЬЯ 04.05.1979

39 МОМЗИКОВА КРИСТИНА 22.06.1994

40 НАЗАРОВ МАКСИМ 22.03.1985

41 НАСЫРОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА 13.05.1986

42 НИКИТЕНКОВА ГАЛИНА 23.08.1988

43 НИКИТЧЕНКО АЛЕКСЕЙ 31.07.1988

44 НИКОЛАЕНКО ЛЮБОВЬ ФОМИНИЧНА 10.07.1941

45 НОРМАНТОВИЧ АЛЕКСАНДР 12.09.1981

46 НОРМАНТОВИЧ ВЛАДИМИР 17.01.1958

47 ПАНЧЕНКО СЕРГЕЙ 28.03.1973

48 ПОЛЕТАЕВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 27.07.2000

49 РАДЧУК ИННА ЕВГЕНЬЕВНА 18.02.1975

50 РЕМАРЧУК ВЛАДИМИР 25.03.1990

51 СЕВОЯН ВАРСИК 23.06.1970

52 СЕРГОШКО АЛЕКСАНДР 03.11.1987

53 СИНИЦЫНА ТАТЬЯНА 15.08.1966

54 СОН УЛЬЯНА 10.05.1990

55 СТАВСКИЙ ИЛЬЯ 11.02.1985

56 ТОЛКАЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ 20.10.1961

57 ТОЛКАЧЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 23.05.1983

58 ТОЛКАЧЕВА ЛЮБОВЬ 28.11.1960

59 ТОЛМАСОВА ДАРЬЯ 29.05.1995

60 ТУЛЬКУБАЕВ ФИРГАТ РИНАТОВИЧ 28.09.1993

61 УРАЗАЕВА МАРИНА 11.09.1977

62 УСАЧЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 25.10.1970

63 ХОХЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 21.03.1983

64 ЦИГИЧКО ОЛЬГА 16.04.1976

65 ЯМАЕВ ЮРИЙ РИФОВИЧ 25.11.1974

Экипаж:

1 ГУБАНОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 23.02.1966

2 ГАМБАРЯН СЕРГЕЙ АРСЕНОВИЧ 14.05.1973

3 СЛАВИНСКАЯ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 31.08.1988

4 КОВАЛЬ ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА 12.11.1996

5 РЕВЯКИН АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ 25.08.1968

6 СЕРГЕЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 13.07.1962

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"Летели семьями. Родственники приехали встречать к трапу, и тут такое. Очень тяжелая обстановка, дежурят врачи", - сказала глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова сообщила агентству "Интерфакс".

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Он вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут разбился в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщений о выживших в авиакатастрофе пока не поступало.