EN|RU|UK
Темы дня: Арест Шепелева Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, За рубежом
  10835  190
Все про:авиакатастрофа (969) Подмосковье (30)

 МЧС РФ: Среди пассажиров Ан-148, разбившегося в Подмосковье, было два иностранца - граждане Швейцарии и Азербайджана. ОБНОВЛЕН СПИСОК

На борту разбившегося в Подмосковье самолета было два иностранца - граждане Швейцарской Конфедерации и Азербайджанской Республики.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, вечером 11 февраля пресс-секретарь губернатора области Сергей Шермецинский сообщил, что на борту потерпевшего крушение в Подмосковье Ан-148 были исключительно жители Оренбургской области. Глава города Орска Андрей Одинцов подтвердил эти слова. "Аэропорт находится в городе Орске, но у нас рядом находится еще несколько городов, из которых люди прилетают именно в аэропорт города Орска, - добавил он, - поэтому основная задача - сверить списки пассажиров, установить их адреса и найти родственников".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. ВИДЕО

МЧС РФ разместило на своем сайте предварительный список пассажиров и экипажа - без дат рождения и данных о гражданстве. Позже на сайте ведомства информацию уточнили.

Пассажиры:

1 KLAEUI ULRICH (гражданин Швейцарской Конфедерации)
2 АКНАЗАРОВ ТАМЕРЛАН ТУРИБЕКОВИЧ 30.11.1985
3 АЛЕКСЕЕНКО КРИСКЕНТИЯ НИКОЛАВНА 01.10.1992
4 АЛЕКСАНДРОВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ 17.11.1965
5 АНОХИН ВИКТОР 15.01.1950
6 АНОХИНА ЗОЯ 19.08.1950
7 БОЙКОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 18.11.1995
8 БУЛАТОВА ЛИЛИЯ 30.07.1984
9 ВЕДИБОРЕНКО ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ 22.11.1984
10 ВЕДЯКИНА МАРИЯ 09.04.1973
11 ГАУСС АЛЬФИЯ АКЗАМОВНА 31.01.1946
12 ГАХРАМАНОВ НАМИГ 05.05.1971 (гражданин Азербайджанской Республики)
13 ГРАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 10.09.1965
14 ГРИШОВА ИРИНА 21.09.1961
15 ГРОМОВ ИГОРЬ 24.06.1964
16 ДАВЫДОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 25.04.1986
17 ДМИТРЕНКО ЮЛИЯ 07.09.1988
18 ДОЛБИН ВИКТОР 05.09.1953
19 ДРАГИНА МАРГАРИТА 31.01.1948
20 ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 22.06.1986
21 ИЛЬИНОВ ЕВГЕНИЙ 26.05.1986
22 КАЛАШНИК МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 09.02.1965
23 КАРМАЛЕЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 26.12.1938
24 КАРПУХИН АНАТОЛИЙ 01.09.1949
25 КАРПУХИНА ТАТЬЯНА 03.07.1950
26 КИСЕЛЕВА ЕКАТЕРИНА 22.08.1986
27 КОВЧУГА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 02.06.1964
28 КОЗУПИЦА АНТОНИНА ИВАНОВНА 10.04.1962
29 КОЛОДЯЖНЫЙ АНАТОЛИЙ 19.06.1966
30 КОРОТКОВ ЕВГЕНИЙ 20.03.1978
31 КРАСОВА НАДЕЖДА 24.12.2012
32 КРАСОВА ОКСАНА 10.01.1986
33 КУРЕПОВ ОЛЕГ 04.04.1968
34 ЛЕОНОВА ОЛЬГА 11.11.1982
35 ЛИВАНОВ ЕВГЕНИЙ 13.09.1979
36 ЛИВАНОВ ЕВГЕНИЙ 10.03.2005
37 МАЧНЕВА СВЕТЛАНА 19.03.1978
38 МЕЩЕРЯКОВА НАТАЛЬЯ 04.05.1979
39 МОМЗИКОВА КРИСТИНА 22.06.1994
40 НАЗАРОВ МАКСИМ 22.03.1985
41 НАСЫРОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА 13.05.1986
42 НИКИТЕНКОВА ГАЛИНА 23.08.1988
43 НИКИТЧЕНКО АЛЕКСЕЙ 31.07.1988
44 НИКОЛАЕНКО ЛЮБОВЬ ФОМИНИЧНА 10.07.1941
45 НОРМАНТОВИЧ АЛЕКСАНДР 12.09.1981
46 НОРМАНТОВИЧ ВЛАДИМИР 17.01.1958
47 ПАНЧЕНКО СЕРГЕЙ 28.03.1973
48 ПОЛЕТАЕВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 27.07.2000
49 РАДЧУК ИННА ЕВГЕНЬЕВНА 18.02.1975
50 РЕМАРЧУК ВЛАДИМИР 25.03.1990
51 СЕВОЯН ВАРСИК 23.06.1970
52 СЕРГОШКО АЛЕКСАНДР 03.11.1987
53 СИНИЦЫНА ТАТЬЯНА 15.08.1966
54 СОН УЛЬЯНА 10.05.1990
55 СТАВСКИЙ ИЛЬЯ 11.02.1985
56 ТОЛКАЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ 20.10.1961
57 ТОЛКАЧЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 23.05.1983
58 ТОЛКАЧЕВА ЛЮБОВЬ 28.11.1960
59 ТОЛМАСОВА ДАРЬЯ 29.05.1995
60 ТУЛЬКУБАЕВ ФИРГАТ РИНАТОВИЧ 28.09.1993
61 УРАЗАЕВА МАРИНА 11.09.1977
62 УСАЧЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 25.10.1970
63 ХОХЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 21.03.1983
64 ЦИГИЧКО ОЛЬГА 16.04.1976
65 ЯМАЕВ ЮРИЙ РИФОВИЧ 25.11.1974

Экипаж:

1 ГУБАНОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 23.02.1966
2 ГАМБАРЯН СЕРГЕЙ АРСЕНОВИЧ 14.05.1973
3 СЛАВИНСКАЯ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 31.08.1988
4 КОВАЛЬ ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА 12.11.1996
5 РЕВЯКИН АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ 25.08.1968
6 СЕРГЕЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 13.07.1962

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров Ан-148

"Летели семьями. Родственники приехали встречать к трапу, и тут такое. Очень тяжелая обстановка, дежурят врачи", - сказала глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова сообщила агентству "Интерфакс".

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Он вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут разбился в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщений о выживших в авиакатастрофе пока не поступало.

Источник: https://censor.net.ua/n3049805
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
фубль смотрю укрепился с 80руб/бакс, а доходил до 90 временами.
видимо жижа растет и не дает им опустить бубль.
 показать весь комментарий
 
 
ежик - до 90-то он не доходил...
а жижа бренд на сколько опускалась...?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
77,94 - 1.1.2016
 показать весь комментарий
 
ежик тогда максимально он прыгнул на 85,75 - хотя помню что в интервале минуты даже за 86 забежал...
ты даже этого не знаешь...
 показать весь комментарий
 
нет не помню, курс бакса слабо влияет на инфляцию, не как в Украине.
если только какой импорт покупать, даже путевки пропорционально курсу не взлетели.
 показать весь комментарий
 
а с чего ты взял, что в Украине нет? и в Украине так точно. гривна девальвировала сразу в три раза,а цены не выросли точно в три раза. почем мясо было к примеру или холодильник Самсунг? инфляция сильно ударила по ценам на углеводород, но внезапное падение цен на нефть смягчило удар. а, если бы эти безголовые так не задрали себестоимость единицы товара увеличив тарифы из потолка то сейчас бы не так бы обесценилась гривна и не надо говорить о чьей то исключительности - ее нет.
 показать весь комментарий
 
да, самое время покупать облигации госзайма. До Дня Онаниста можно успеть.
 показать весь комментарий
 
 
Эх Йожик, а как рейхсмарка хорошо котировалась Все пассажиры разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области, - глава Орска Одинцов - Цензор.НЕТ 7549
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
и как ? расскажи, дай экскурс в историю!
 показать весь комментарий
 
Стандарт, за 10 ржублей СССР одна марка, но можно было и в морду получить, оккупационные шли дешевле.
 показать весь комментарий
 
 
Столько прошло, а ничего не меняется, Гашек ""Услыхав, что за границей советские рубли не принимают и ничего за них не дают, он стал скупать у спекулянтов на той же Сухаревке романовки, царские десятирублевки и пятирублевки, по тысяче за пятьдесят тысяч советских. Таким образом он приобрел 4000 романовских рублей. Потом ему кто-то сказал, что Врангель разбит и романовские за границей не берут, а что, мол, цену там теперь имеют керенки и думские рубли. И вот он выменял 4000 царских на 2000 думских рублей, за которые, к его ужасу, в Нарве ему дали только 400 эстонских марок. Он поспешил обменять их на немецкие деньги и получил 80 немецких марок. Тут он взбесился и начал опять скупать советские рубли, отдавая по 10 немецких марок за тысячу. Стало у него 8000 советских рублей, которые он в полном уже отчаянии выменял на 40 марок, потому что рубль за это время опять упал."
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
1 мировая, это же не рейсх марки
 показать весь комментарий
 
Служил с хорошими ребятами из Орска. Правда они все немцы были.
 показать весь комментарий
 
Цензор, досить про цю подію. Проінформували один раз, достатньо. Росія -чужа і ворожа для нас країна.
 показать весь комментарий
 
 
...вероятно тайно-секретная столица и сердце всех орков.
 показать весь комментарий
 
 
Десь роки три тому над ростовським літовищем літак рвонув..
нічого не знайшли, навіть двигунів..Про ансамБЛЯ ваще
малчу...
 показать весь комментарий
 
 
Звонил родич. Говорит, что сидя в аэропорту "Домодедово" в 15 ч слышал очень странный диалог трёх пассажиров:"Тамерлан, через 2 часа мы уже точно будем в раю! -Да, Намиг, точно будем! -Фиргат, это за наших джигитов! Аллаху акбар!" Он ещё тогда удивился - они были похожи на обычных пассажиров, только глаза у них были как у мартовских котов и улыбка во всё лицо...
 показать весь комментарий
 
 
а мне сказали, что это хуйло опять рашку ,,спасает,, и кому верить? а вообще черт с ним, пусть взрывают, это их удел.
 показать весь комментарий
 
Для більш приємного читання таких новин доцільно було би публікувати військові звання та роди військ усіх задвохмочених рядових та офіцерів запасу. А ми би знали, хто більш не стрілятиме в українців, сирійців та грузинів. Хоча з кацапів станеться... перепишуть їхні імена у військові квитки діючих "іхтамнетів".
 показать весь комментарий
 
 
В Мордоре упал самолет, набитый орками из Орска. Все логично.
 показать весь комментарий
 
 
Видишь ли,гавно не тонет,но и не летает!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну да,всё сказано, это Украина и она с ВАМИ еще по гуманно поступает. ВЫ забыли как визжали в Ичкерии? Вашими гнилыми черепами безмозглой мардвы до сих пор в горах в футбол играют.
 показать весь комментарий
 
 
Пшла на ,глиста парашная.Ты почему в то самолёт не села????
 показать весь комментарий
 
 
Ты ,падаль смердящая, забыла про "тяжелее воздуха"? Забыла как ВЫ ржали от такого "юмора" такой же падали,как и ты? Забыла, как ВЫ грабили погибших? Это мразь ВАМ бумеранг пришел. ВЫ хорошие - когда дохлые.
 показать весь комментарий
 
 
Во время войны мы должны ненавидеть врага. Иначе мы не победим. Собственно говоря, что и происходит.
 показать весь комментарий
 
 
А ты хороший провокатор. Уже видел скриншоты твоего коммента для подстегивания ненависти к украинцам.
 показать весь комментарий
 
Ольга! Хуйло сделал так,что вас ненавидят и в Сирии и в Украине-Убиц с Золотой Орды.
 показать весь комментарий
 
 
А кто то хуйло выбирает десятилетиями ,а потом удивленные сидят,что никто не сочувствует
 показать весь комментарий
 
 
Рашистская мерзота выучила новое украинское слово
 показать весь комментарий
 
 
Плевать на на твое мнение , кацапская свинья в ермолке.
 показать весь комментарий
 
 
Летай российскими, хоть личинок не останется.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
соболезнование родным...
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот даже несмотря га то что гражданские,а все равно,ну ни на йоту нет сожаления к этому стаду.Знаю одно,каждый урус заплатит за все что творят их соплеменнмки,на своей шкуре почувствует.Не будет земля носить на себе этих порождений Иблиса,будут все в аду гореть...За всех кто погиб от их рук или от пособничества.
 показать весь комментарий
 
 
"любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас"
 показать весь комментарий
 
Что вычисляешь,гидота мерзотная рашистская ,иди в орск
 показать весь комментарий
 
 
главный орк выложил список орков которые были тяжелее воздуха?
 показать весь комментарий
 
 
русня и в то время лапти одевала на нестриженные копыта и рога тоже не подпиливала?
 показать весь комментарий
 
 
Жаль погибших, трагедия для семей и близких. Не дай Бог никому такой смерти.
 показать весь комментарий
 
 
Что то Лиза Менгеле вспомнилась - аж ни чуть чуть не жаль .
 показать весь комментарий
 
Мне тоже жаль... Что самолетик с недобором летел.В него ведь вмещаеться 80 человек а ватников можно и 85 было вместить и 100! Эх с недобором гребанулся!
 показать весь комментарий
 
 
у рашистов сейчас, что ни день, то понедельник - крокодил не ловится, не растет кокос!...((
 показать весь комментарий
 
Царство небесное. Дай Бог всем по заслугам.
 показать весь комментарий
 
 
Земля им стекловатой. Да и тебе свинособака кацапская!
 показать весь комментарий
 
 
"родственниками погибших работают психологи"
какие психологи? клоуны... Им сейчас реальный Бог нуженИсточник: https://censor.net.ua/n3049805"
 показать весь комментарий
 
... бояру раздавали - средство от всего на рассосеи .
 показать весь комментарий
 
 
Слава Богу люди не погибли. Подохли только ИхТамНеты. "Лучший "ихтамнет" - мертвый " ихтамнет ". Рыбки с Дерипасками ещё нарожают"
 показать весь комментарий
 
 
Скільки написали вночі про цей літак! Далі буде.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
не мне вас судить ,но как можно так злорадствовать ,на борту были дети ,это во первых , простые люди во вторых , войны развязывают политики ,а нам нужно быть выше этого и соболезнование это нормально -по христиански ...
 показать весь комментарий
 
 
А убивают на Донбассе нас тоже политики? Лично? А выбирают этих политиков кто?
 показать весь комментарий
 
 
Это стандартное обращение кацапа!Когда им плохо они вспоминают о Боге,о детях,о чем угодно и во всем винят политиков и еще вот на таких форумах ни один кацап не взял вины на себя и не извинился за плешивого
 показать весь комментарий
 
 
Судите лучше тех, кто смеялся над шутками про смерть пассажиров сбитого малазийского боинга. Там тоже были дети. Много детей....... Смеялись, кстати, "не политики", а "простые люди", сидящие в зрительном зале...... Да и в сети много было радости оттуда.... Вот им и расскажите про "христианские заповеди".
 показать весь комментарий
 
 
Бумеранг вернулся сдохли русские оккупанты ! Бог все видит! Это вам за войну которая идет уже четыре года! За Крым и Донбасс! За убитых женщин и детей! За отрезанные уши и головы! За ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ убитых граждан Украины!!!﻿
 показать весь комментарий
 
 
Штаты и Израиль покарали путинских ихтамнетов --- https://www.youtube.com/watch?v=r1HVgJZA4-A
 показать весь комментарий
 
 
одна из погибших Наталья Мещарекова,а раньше еще сто лет назад в раше был народ мещареки в 1913 их было 1 млн по переписи,теперь только фамилия осталась,и по паспорту все русскими пишутся,и и мордвы было более 10 млн,а теперь 800 тысяч,они что вымерли нет они стали русскими,вот такие русские в раше живут
 показать весь комментарий
 
а что в этом плохого ?
там и украинцы русскими становятся на следущее поколение.
 показать весь комментарий
 
Кто в здравом уме будет летать на расейских гроболетах??
К них самолета падают чаще, чем снег.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМЧС РФ: Среди пассажиров Ан-148, разбившегося в Подмосковье, было два иностранца - граждане Швейцарии и Азербайджана. ОБНОВЛЕН СПИСОК
 
 
 
 
 
 вверх