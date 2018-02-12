 МЧС РФ: Среди пассажиров Ан-148, разбившегося в Подмосковье, было два иностранца - граждане Швейцарии и Азербайджана. ОБНОВЛЕН СПИСОК

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, вечером 11 февраля пресс-секретарь губернатора области Сергей Шермецинский сообщил, что на борту потерпевшего крушение в Подмосковье Ан-148 были исключительно жители Оренбургской области. Глава города Орска Андрей Одинцов подтвердил эти слова. "Аэропорт находится в городе Орске, но у нас рядом находится еще несколько городов, из которых люди прилетают именно в аэропорт города Орска, - добавил он, - поэтому основная задача - сверить списки пассажиров, установить их адреса и найти родственников".
МЧС РФ разместило на своем сайте предварительный список пассажиров и экипажа - без дат рождения и данных о гражданстве. Позже на сайте ведомства информацию уточнили.
Пассажиры:
1 KLAEUI ULRICH (гражданин Швейцарской Конфедерации)
2 АКНАЗАРОВ ТАМЕРЛАН ТУРИБЕКОВИЧ 30.11.1985
3 АЛЕКСЕЕНКО КРИСКЕНТИЯ НИКОЛАВНА 01.10.1992
4 АЛЕКСАНДРОВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ 17.11.1965
5 АНОХИН ВИКТОР 15.01.1950
6 АНОХИНА ЗОЯ 19.08.1950
7 БОЙКОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 18.11.1995
8 БУЛАТОВА ЛИЛИЯ 30.07.1984
9 ВЕДИБОРЕНКО ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ 22.11.1984
10 ВЕДЯКИНА МАРИЯ 09.04.1973
11 ГАУСС АЛЬФИЯ АКЗАМОВНА 31.01.1946
12 ГАХРАМАНОВ НАМИГ 05.05.1971 (гражданин Азербайджанской Республики)
13 ГРАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 10.09.1965
14 ГРИШОВА ИРИНА 21.09.1961
15 ГРОМОВ ИГОРЬ 24.06.1964
16 ДАВЫДОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 25.04.1986
17 ДМИТРЕНКО ЮЛИЯ 07.09.1988
18 ДОЛБИН ВИКТОР 05.09.1953
19 ДРАГИНА МАРГАРИТА 31.01.1948
20 ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 22.06.1986
21 ИЛЬИНОВ ЕВГЕНИЙ 26.05.1986
22 КАЛАШНИК МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 09.02.1965
23 КАРМАЛЕЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 26.12.1938
24 КАРПУХИН АНАТОЛИЙ 01.09.1949
25 КАРПУХИНА ТАТЬЯНА 03.07.1950
26 КИСЕЛЕВА ЕКАТЕРИНА 22.08.1986
27 КОВЧУГА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 02.06.1964
28 КОЗУПИЦА АНТОНИНА ИВАНОВНА 10.04.1962
29 КОЛОДЯЖНЫЙ АНАТОЛИЙ 19.06.1966
30 КОРОТКОВ ЕВГЕНИЙ 20.03.1978
31 КРАСОВА НАДЕЖДА 24.12.2012
32 КРАСОВА ОКСАНА 10.01.1986
33 КУРЕПОВ ОЛЕГ 04.04.1968
34 ЛЕОНОВА ОЛЬГА 11.11.1982
35 ЛИВАНОВ ЕВГЕНИЙ 13.09.1979
36 ЛИВАНОВ ЕВГЕНИЙ 10.03.2005
37 МАЧНЕВА СВЕТЛАНА 19.03.1978
38 МЕЩЕРЯКОВА НАТАЛЬЯ 04.05.1979
39 МОМЗИКОВА КРИСТИНА 22.06.1994
40 НАЗАРОВ МАКСИМ 22.03.1985
41 НАСЫРОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА 13.05.1986
42 НИКИТЕНКОВА ГАЛИНА 23.08.1988
43 НИКИТЧЕНКО АЛЕКСЕЙ 31.07.1988
44 НИКОЛАЕНКО ЛЮБОВЬ ФОМИНИЧНА 10.07.1941
45 НОРМАНТОВИЧ АЛЕКСАНДР 12.09.1981
46 НОРМАНТОВИЧ ВЛАДИМИР 17.01.1958
47 ПАНЧЕНКО СЕРГЕЙ 28.03.1973
48 ПОЛЕТАЕВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 27.07.2000
49 РАДЧУК ИННА ЕВГЕНЬЕВНА 18.02.1975
50 РЕМАРЧУК ВЛАДИМИР 25.03.1990
51 СЕВОЯН ВАРСИК 23.06.1970
52 СЕРГОШКО АЛЕКСАНДР 03.11.1987
53 СИНИЦЫНА ТАТЬЯНА 15.08.1966
54 СОН УЛЬЯНА 10.05.1990
55 СТАВСКИЙ ИЛЬЯ 11.02.1985
56 ТОЛКАЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ 20.10.1961
57 ТОЛКАЧЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 23.05.1983
58 ТОЛКАЧЕВА ЛЮБОВЬ 28.11.1960
59 ТОЛМАСОВА ДАРЬЯ 29.05.1995
60 ТУЛЬКУБАЕВ ФИРГАТ РИНАТОВИЧ 28.09.1993
61 УРАЗАЕВА МАРИНА 11.09.1977
62 УСАЧЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 25.10.1970
63 ХОХЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 21.03.1983
64 ЦИГИЧКО ОЛЬГА 16.04.1976
65 ЯМАЕВ ЮРИЙ РИФОВИЧ 25.11.1974
Экипаж:
1 ГУБАНОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 23.02.1966
2 ГАМБАРЯН СЕРГЕЙ АРСЕНОВИЧ 14.05.1973
3 СЛАВИНСКАЯ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 31.08.1988
4 КОВАЛЬ ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА 12.11.1996
5 РЕВЯКИН АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ 25.08.1968
6 СЕРГЕЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 13.07.1962
"Летели семьями. Родственники приехали встречать к трапу, и тут такое. Очень тяжелая обстановка, дежурят врачи", - сказала глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова сообщила агентству "Интерфакс".
Напомним, в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Он вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут разбился в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщений о выживших в авиакатастрофе пока не поступало.
видимо жижа растет и не дает им опустить бубль.
рацейские "освободители" в Сирии !Смерть рацейским фашистам !!!
а жижа бренд на сколько опускалась...?
ты даже этого не знаешь...
если только какой импорт покупать, даже путевки пропорционально курсу не взлетели.
нічого не знайшли, навіть двигунів..Про ансамБЛЯ ваще
малчу...
Нация убийц.
какие психологи? клоуны... Им сейчас реальный Бог нуженИсточник: https://censor.net.ua/n3049805"
там и украинцы русскими становятся на следущее поколение.
К них самолета падают чаще, чем снег.