 Наемники РФ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, - МинВОТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Твиттере Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"В результате обстрелов Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные ограды и здания фильтров - пробито бетонные перекрытия", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, персонал скрывался в бомбоубежище. При этом после обстрела ДФС продолжает работать в штатном режиме.