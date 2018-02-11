 Наемники РФ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, - МинВОТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Твиттере Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"В результате обстрелов Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные ограды и здания фильтров - пробито бетонные перекрытия", - говорится в сообщении.
Как отмечается, персонал скрывался в бомбоубежище. При этом после обстрела ДФС продолжает работать в штатном режиме.
Внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів - пробито бетонні перекриття. Персонал переховувався в бомбосховищі, станом на 10.00 ДФС працює в штатному режимі.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 11 февраля 2018 г.
По словам Хасана, в разгар этой кровавой бойни ему вновь позвонил российский офицер связи и попросил его прекратить на время боевые действия для того, чтобы забрать убитых и раненых - в ходе того наступления, которое он отрицал. Курдский командир усмотрел в этом вероломство. «Больше мы русским не доверяем», - сказал Хасан. А когда один из репортеров отметил парадоксальность ситуации - российский офицер сначала отрицает проведение атаки, а затем просит о прекращении огня, - Хасан заметил: «Забавно, что сверхдержава не знает, что делают ее силы на земле».
от, шта вибори животворящіє дєлают!