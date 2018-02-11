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Все про:обстрел (6540) Министерство по вопросам оккупированных територий (207) наемники РФ (293) ДФС (2)

 Наемники РФ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, - МинВОТ

Террористы российско-оккупационных войск обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Повреждены бетонные изгороди и дома фильтров, пробито бетонное перекрытие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Твиттере Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"В результате обстрелов Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные ограды и здания фильтров - пробито бетонные перекрытия", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские террористы обстреливают Донецкую фильтровальную станцию. ВИДЕО

Как отмечается, персонал скрывался в бомбоубежище. При этом после обстрела ДФС продолжает работать в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3049802
 
 
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одразу "найомнікі"! а може то ідейні борці за щастя народу?
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це епічно і шедеврально!!!

По словам Хасана, в разгар этой кровавой бойни ему вновь позвонил российский офицер связи и попросил его прекратить на время боевые действия для того, чтобы забрать убитых и раненых - в ходе того наступления, которое он отрицал. Курдский командир усмотрел в этом вероломство. «Больше мы русским не доверяем», - сказал Хасан. А когда один из репортеров отметил парадоксальность ситуации - российский офицер сначала отрицает проведение атаки, а затем просит о прекращении огня, - Хасан заметил: «Забавно, что сверхдержава не знает, что делают ее силы на земле».

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що вони скажуть коли в наступну атаку парашисти підуть за спінамі женьщінідітєй
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Фашик донецкий позавчера писал,нет денех на реагенты очистки воды,люди ташкента свинтили,ждите обстрела фильтровальной станции,как в воду глядел
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просто фашик вангує...а ці недоумки так своїх 200-их в сирії, напевно, поминають...який "поп, такий й приход"...
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обстреляли Донецкую фильтровалку, а самолет упал в заМКАДии.. неплохо так
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шта ні дєлаєт дурак, всьо он дєлаєт нє так...
от, шта вибори животворящіє дєлают!
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Звідти вода шла на ордло чи на вільну територію України?
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И туда...и туда...и перекрыть можно или все..или ничего....
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в большинстве - на нашу территорию. В гадюшнике - только пара населенных пунктов. Даунецк вообще не страдает.
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После того как расейские наёмники обстреляли линию Водафона, то стало только лучше.
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Таки доиграются, что понюхают хлорки Найманці РФ обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 7749
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в смысле отравляющий газ - так мы за))) хай нюхают Найманці РФ обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 3402
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В смысле - цистерны с хлором повредят и будет им газовый армагедец.
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а шо низя прикупить на день другой сирийских стрельцов па расейским оккупантам?
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то штаты и израиль - аренда дюже дорогая))) Найманці РФ обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 7685
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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