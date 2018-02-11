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Все про:авиакатастрофа (961) Россия (68005)

 Очевидец рассказал о мощном хлопке перед крушением Ан-148 в Подмосковье: "Чуть ли не до того, что стекла повыпадали"

Мощный хлопок предшествовал крушению Ан-148 в Подмосковье, сообщают очевидцы события.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Читайте: Консул выясняет, были ли украинцы на борту самолета, разбившегося под Москвой, - МИД

"Сильный хлопок был, мощный. Чуть ли не до того, что стекла повыпадали", - сказал свидетель крушения.

Ранее очевидцы катастрофы рассказывали, что видели как падает горящий самолет. Он рухнул в поле между деревнями Аргунцево и Степаново в Раменском районе Подмосковья.

В свою очередь, представитель Национального центра управления в кризисных ситуациях сообщил , что обломки самолета обнаружены в радиусе одного километра. "Также обнаружены тела двоих погибших", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье. ВИДЕО

Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить, по данным на момент публикации новости, не удалось никому.

Источник: https://censor.net.ua/n3049800
 
 
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Он рухнул в поле между деревнями Аргунцево и Степаново

20 минут назад в прямом эфире на Раша24 с места происшествия животное с микрофоном сказало
деревня Аргунцево и село Степаново

У меня диван подпрыгнул от такого маразма.
Источник: https://censor.net.ua/n3049800
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За поребриком село от деревни отличается тем, что в селе есть филиал ЗАО "РПЦ МП".
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Разница между деревней и селом существует! Издавна считалось, что если в селении есть церковь - то это деревня, если же нет - село!
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А это наверное сирийцы начинают по-штучно мстить,а потом ещё проценты накинут...
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А "приветом от ИГИЛ" это не может быть? Джихад - он такой.
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то був масовий пук на борту...може квасолею або горохом годували...Хоча, насправді, звичайних людей шкода...От якби путлєрівський борт з цим самим сатанинським вилупком на борту гавкнувся,- святкував би увесь світ...
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Обычных таки жаль, а где вы про них в новости прочитали?
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та невже ж всі 140 мільонів населення-кончені? такого ж не може бути...
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Ну есть немного, которые в одиночные пикеты выходит... Вот только вопрос "Чей Крым" и их наповал кладёт.
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Не ну это пародия а не версия "не было противообледенительной жидкости", её что выпили?
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В паРаше только в автоавариях гибнет порядка 40-50 человек в сутки, и ни чего.
Там бОльше о самолёте будут жалеть, чем о людях. Больше о потерянном оружии и снаряге в Сирии чем о военных вагнера. Люди - дешёвый расходный материал. Бабы ещё нарожают.
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Сколько же крови орками в Сирии ПРолито,видимо это ответка пошла?
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пыня в своём репертуаре...
щас будет всех мочить в сортире...
мразь фашистская,и не жалко ему людей ?!
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Слышно было громкий хлопок... Возможно горох сдетонировал у кого-то в желудке.
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Интересно, а местные уже продают косметику и прочее с ,,того самолёта,,?
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На борту были только кацапы. С того самолета местные только лапти могут продавать и пузырьки от фамфуриков...
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ну хоть что-то)))) Все же казламордым развлечение..
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Уважаемый Маркиз! 22 года - это полный цикл солнечной активности!!! Установлено ещё до нас! 11 + 11.
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Последний пик солнечной активности был 2014-ом. Так что следующий не раньше 2025-ого.
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правильной дорогой идёте торариСЧИ!!! прямо в ЖО,,!!!)))
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Сакральная жертва

Все по старым рецептам и лекалам.
Неожиданный и такой нужный по времени терракт
( я уверен что это так,что там они огласят в версии для пипла,это целиком на их,,совести,,)
Путинские шакалы взорвали очередной самолёт
https://echo.msk.ru/news/2146056-echo.html
Очень видимо срочно было Им нужно перебить новые инфоповоды,а их так много и они крайне болезненны для режима,Тем более сейчас,за какой то месяц до выборов путина.
Ответить нечем,там явный крах по всем фронтам,а не ответить,это по понятиям полная,,потеря лица,,
-значит надо оперативно поменять повестку,причём сделать это кардинально.
Судите сами:
А.Эпохальный разгром вагнеровских и асадовских бандитов,все прошло чётко и профессионально.
https://www.znak.com/2018-02-11/desyatkov_boycov_rossiyskih_chvk_vozmozhno_pogibli_v_boyu_s_amerikancami_v_sirii
Б.Израиль жёстко разнёс ПВО Сирии и показал кому и в каком направлении,,идти,,,причём далеко и надолго.
http://ehorussia.com/new/node/15720
В.Тут ещё Навальный с,,рыбкогейтом,, что тоже крайне неприятная и вгоняющая власть в панику история.
Что в итоге? Картинку в говновизоре сменят, расскажут о четкой работе МЧС, президент
Выскажет соболезнования пострадавшим и устроит разбор полетов,а ещё:
Погибли простые люди,по последним данным 65 человек пассажиров и 6 членов экипажа.
Вечная память и соболезнования всем родным и близким погибших.

https://polka.d3.ru/sakralnaia-zhertva-1538871/
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ХЛОПОК! Взрыв! Зная паскудную педерацию-выгребную яму, несложно предположить всего лишь две причины: или кремлевский карликовый воблоглазый рашенфюрер-педофил устроил очередную провокацию с убийством собственных граждан (читай - быдла, бабы исчо нарожают!)в всвязи со своми незаконными перевыборами сцарька или арабы мстят за ковровые бомбардировки своей несчастной страны. В любом случай граждане УКРАИНЫ скорбят по поводу малой численности подохшей ваты, которая голосовала за убийство наших людей, за отторжение нашей территории, за устроенную войну и прочую мерзость кремлевской банды отморозков. Пусть вам, мрази, долго икаются наши погибшие ребята, миллионы несчастных переселенцев, разрушенная инфрастуктура и экономика. Вся страна достойна потонуть в вашем же гавне, ублюдочные твари!
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А рукожопость механика, забывшего в турбине инструмент при обслуживании не катит?
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Не катит. Тогда бы просто движок вышел из строя, а их у АН-148 два. На одном доковылял бы до взлётной полосы.
Обломки раскидало в радиусе одного километра. Так что начал он разваливаться уже в воздухе.
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Сломанные лопасти турбины не хуже снарядов рвут фюзеляж и воспламеняют топливо в топливных баках взлетающего самолёта.
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у кого то бомбанул пукан , после новостей из Сирии
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Там где должно что то упасть оно упадет. Отменили пуск ракети получите самолет.
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Ну, так коли вже з*явиться український слід ? Очевидець розповів про потужний звук перед катастрофою Ан-148 у Підмосков'ї: "Ледве шибки не повипадали" - Цензор.НЕТ 5611
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Как ФСБ очухается, так и сразу. Воскресенье ведь, похмеляются.
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Ну что, в МСК взрывы самолетов, чтобы рейтинг власти поднять. В Украине так считается, чем больше нестабильноть, тем больше рейтинг власти.
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Всеобщий траур по вагнеровцам и пассажирам уже обеспечен. До кучи всех - и невинных, и уродов. Вот страна - дно вселенной!
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То что эта страна "дно" - это новость только для Германии! Тяните газопроводы дальше!!!
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Поставьте родне тех и этих "Полет валькирий" Вагнера.
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Кстати. У этих "саратовских авиалиний" прямые рейсы в Симферополь.
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так кацапсины пишут,что в самолет врезался почтовый вертолет... Ото так с разбегу,что аж хлопнуло? Странно...
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Да не было ни какого вертолёта. То, что ошибочно приняли за вертолёт, было частью грузового отделения с письмами. Да и сам самолёт был не белого цвета, а оранжевого.
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а вот тут - вообще очень жаль.. Я думала,что у них минус один вертолёт. Мдя... Даже самолет завалить не смогли толково - ни на поезд,ни на кремль,ни на воинскую часть... Рукожопы.
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Пілот хотів підбадьорить пасажирів і сказав: зато у нас стабільность і нет войни...
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Очевидец рассказал о мощном хлопке перед крушением...затем хлопки переросли в бурные апплодисменты.
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радует что в коментах нет "как вы можете радоваться смертям?"а вот так и можем.пассажиры может и не убивали украинцев но за путина голосовали и этим уже виновны
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а ти за Порога голос свій віддавав? то ти також винен за те що коїться в країні
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОчевидец рассказал о мощном хлопке перед крушением Ан-148 в Подмосковье: "Чуть ли не до того, что стекла повыпадали"
 
 
 
 
 
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