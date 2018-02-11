 Очевидец рассказал о мощном хлопке перед крушением Ан-148 в Подмосковье: "Чуть ли не до того, что стекла повыпадали"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Сильный хлопок был, мощный. Чуть ли не до того, что стекла повыпадали", - сказал свидетель крушения.



Ранее очевидцы катастрофы рассказывали, что видели как падает горящий самолет. Он рухнул в поле между деревнями Аргунцево и Степаново в Раменском районе Подмосковья.



В свою очередь, представитель Национального центра управления в кризисных ситуациях сообщил , что обломки самолета обнаружены в радиусе одного километра. "Также обнаружены тела двоих погибших", - сказал он.

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Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить, по данным на момент публикации новости, не удалось никому.