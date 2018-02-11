 Очевидец рассказал о мощном хлопке перед крушением Ан-148 в Подмосковье: "Чуть ли не до того, что стекла повыпадали"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Сильный хлопок был, мощный. Чуть ли не до того, что стекла повыпадали", - сказал свидетель крушения.
Ранее очевидцы катастрофы рассказывали, что видели как падает горящий самолет. Он рухнул в поле между деревнями Аргунцево и Степаново в Раменском районе Подмосковья.
В свою очередь, представитель Национального центра управления в кризисных ситуациях сообщил , что обломки самолета обнаружены в радиусе одного километра. "Также обнаружены тела двоих погибших", - сказал он.
Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить, по данным на момент публикации новости, не удалось никому.
20 минут назад в прямом эфире на Раша24 с места происшествия животное с микрофоном сказало
деревня Аргунцево и село Степаново
У меня диван подпрыгнул от такого маразма.
Источник: https://censor.net.ua/n3049800
Там бОльше о самолёте будут жалеть, чем о людях. Больше о потерянном оружии и снаряге в Сирии чем о военных вагнера. Люди - дешёвый расходный материал. Бабы ещё нарожают.
щас будет всех мочить в сортире...
мразь фашистская,и не жалко ему людей ?!
Все по старым рецептам и лекалам.
Неожиданный и такой нужный по времени терракт
( я уверен что это так,что там они огласят в версии для пипла,это целиком на их,,совести,,)
Путинские шакалы взорвали очередной самолёт
https://echo.msk.ru/news/2146056-echo.html
Очень видимо срочно было Им нужно перебить новые инфоповоды,а их так много и они крайне болезненны для режима,Тем более сейчас,за какой то месяц до выборов путина.
Ответить нечем,там явный крах по всем фронтам,а не ответить,это по понятиям полная,,потеря лица,,
-значит надо оперативно поменять повестку,причём сделать это кардинально.
Судите сами:
А.Эпохальный разгром вагнеровских и асадовских бандитов,все прошло чётко и профессионально.
https://www.znak.com/2018-02-11/desyatkov_boycov_rossiyskih_chvk_vozmozhno_pogibli_v_boyu_s_amerikancami_v_sirii
Б.Израиль жёстко разнёс ПВО Сирии и показал кому и в каком направлении,,идти,,,причём далеко и надолго.
http://ehorussia.com/new/node/15720
В.Тут ещё Навальный с,,рыбкогейтом,, что тоже крайне неприятная и вгоняющая власть в панику история.
Что в итоге? Картинку в говновизоре сменят, расскажут о четкой работе МЧС, президент
Выскажет соболезнования пострадавшим и устроит разбор полетов,а ещё:
Погибли простые люди,по последним данным 65 человек пассажиров и 6 членов экипажа.
Вечная память и соболезнования всем родным и близким погибших.
https://polka.d3.ru/sakralnaia-zhertva-1538871/
Обломки раскидало в радиусе одного километра. Так что начал он разваливаться уже в воздухе.