 Нарушение крымских морских санкций за 2014-2017: особенности и тенденции. РАССЛЕДОВАНИЕ

Как передает Цензор.НЕТ, расследователи опубликовали отчет об основных тенденциях и особенностях ситуации: за декабрь 2017 года, обобщенную информацию с начала 2017 года, а также за весь период оккупации Крыма - 2014-2017.

Как отмечается в отчете, для адекватного отражения процессов и тенденций мониторинговой группа выделяет такие категории судов-нарушителей:

Корабли в отстое и/или ремонте, т.е. которые не осуществляют перевозок, а "пополняют пакет заказов" судостроительных и судоремонтных предприятий Севастополя и Керчи. В декабре 2017 таких судов было 22.

Активные суда, осуществляющие грузовые и/или пассажирские перевозки в Крым из портов из-за пределов Крымского полуострова. Их, в свою очередь, разделяют на две категории:



2.1. Суда, которые постоянно базируются в портах Крымского полуострова, это в основном поромы. В декабре 2017 таких было 29.



2.2. Внешние судна, то есть те, которые осуществляют перевозку в/из портов Крымского полуострова в/из портов РФ (кроме порта Кавказ, то есть паромной переправы) и других зарубежных стран. В декабре 2017 таких судов было 31.

Итоги 2017. Анализ по странам регистрации флага.



"Чемпионы черного списка": JAWDAT M, IMO: 7615232, Севастополь, погрузка зерна на терминале "Авлита". В 2017 заходил в порты Крыму не менее 5 раз. Ship manager/Commercial manager UNITED MARINE CO SRL PO Box 122, Intrare Sirenei 7, 900249 Constanta, Romania. Flag: Tanzania.

Как отмечается в отчете, за 2017 год Мониторинговая группа зафиксировала в портах оккупированного Крымского полуострова 161 судно-нарушитель санкций под флагами 15 стран. Почти 68% из них - под флагом государства-оккупанта - РФ.

Распределение судов-нарушителей по странам регистрации флага в 2017 году (общее количество 161 = 100%)

"Неудивительно, что 67,7% (109 судов) нарушителей имеют флаг РФ. А вот то обстоятельство, что следующие по доле страны флага судов-нарушителей, это: Того, Сьерра-Леоне, Танзания, Палау, Монголия - прямое следствие санкций. То есть в большинстве цивилизованных стран государственные администрации флага соблюдают режим санкций. Поэтому судовладельцы-нарушители регистрируют суда под флагами африканских стран и дальних островов", - сказано в отчете.

Как отмечается, для сравнения, в 2014 было зафиксировано в крымских портах суда-нарушители под флагами 33 стран. Таким образом, за годы оккупации Крыма количество стран существенно снизилась - с 33 до 15.

Анализ по странам регистрации судовладельцев.



"Чемпионы черного списка": LEONARDO, IMO: 7529641. AQUA SHIPPING LTD. (A.k.a. AQUA SHIPPING LTD.-MAI), c/o Milenyum Denizcilik Gemi Hizmetleri Acentelik ve Ozel Ogretim Hizmetleri Ltd. Sti, Nazli Sokak 9, Halilrifatpasa Mah, Sisli, Istanbul 34384, Turkey. Flag: Mongolia. В 2017 - не менее 7 рейсов с грузом ильменитовой руды в Керчь из Самсуна и 1 рейс за зерном в Севастополь. 27 августа 2017 разломился пополам у входа в пролив Босфор.

Анализ по странам регистрации судовладельцев и/или операторов судов-нарушителей дает совсем другую картину, чем приведенное выше распределение по странам флага.



Распределение судов-нарушителей по странам регистрации судовладельцев и/или операторов в 2017 году (общее количество 161 = 100%)

"В отличие от анализа по флагам, здесь можно увидеть, что доля судов-нарушителей, которые принадлежат судовладельцам РФ, значительно больше, чем по флагам - 72,7% (117 судов) против 109 судов и 67,7%. Именно здесь мы можем видеть страны, которые отсутствуют при анализе по флагам - Турцию с долей 9,3% (15 судов), Ливан - 7,5% (12 судов), Румынию - 5% (8 судов), Грецию" - 1, 9% (3 судна), Египет - 1,2% (2 судна). То есть именно анализ по судовладельцам демонстрирует нам реальную картину, в том числе, несостоятельность некоторых стран ЕС - Румынии, Греции, Болгарии - решить проблему соблюдения санкций того же ЕС. То же самое можно сказать о Турции", - говорится в отчете.

Как отмечается, из-за этого анализа становится очевидным новый акцент - выход по количеству судов-нарушителей на 2 место после РФ и стран Ближнего Востока - Ливана, Египта и Сирии.

При этом, почти все суда-нарушители из Румынии, Турции и стран Ближнего Востока в нарушение международных морских конвенций фальсифицируют в судовых документах порт назначения и порт отправления (меняют крымские порты на российские), а также выключают передатчики автоматизированной идентификационной системы (АИС). Все чаще к такой практике фальсификации и отключения АИС прибегают и российские суда.

Распределение судов-нарушителей крымских санкций по странам регистрации судовладельцев в 2017 году.

Расследователи отмечают, что появление в этом списке двух судов, принадлежащих судовладельцам Германии, объясняется их участием в транспортировке ильменитовой руды из Норвегии в оккупированный Крыма до рейдовой перевалки на рейде в Керченском проливе. Собственно в Керченский порт они не заходили.

"Сравнение количества стран регистрации судовладельцев судов-нарушителей за период с начала оккупации Крыма обращает внимание на такую тенденцию: в 2014 году в портах Крымского полуострова были зафиксированы суда, принадлежащие судовладельцам из 16 стран мира, в 2015 году - из 14 стран, в 2016 году - из 10 стран, в 2017 году - из 9 стран. То есть, количество стран, судовладельцы которых направляют свои суда в оккупированный Крым, снизилась за годы оккупации почти вдвое", - сказано в отчете.



"Чемпионы черного списка": STAR OF SEA, IMO: 9120736, Севастополь, после погрузки зерна на терминале "Авлита". Registered owner GOLDEN GATE NAVIGATION SA Care of Sea Gate Management Co SA, 6, al-Fanarat Street, Bur Tawfiq, Suez, Egypt. Flag: Panama. В 2017 - Не менее 5 рейсов с зерном до Северного Кипра.

Распределение судов-нарушителей крымских санкций по странам регистрации судовладельцев/операторов в 2014-2017 годах.

Анализ по типам активности судов-нарушителей.



"Чемпионы черного списка": DENIZ, IMO: 7361635. Registered owner - BLACK STAR SHIPPING LTD Care of Eca Ship Trade Co, Karaosman Is Merkezi, Burhan Sokak 21 Serifali Mah, Umraniye, 34775 Istanbul, Turkey. Flag: Comoros. Севастополь, погрузка зерна на терминале "Авлита". В 2017 заходил в порты Крыма не менее 13 раз, в 2015-16 - еще не менее 19 раз. 27.12.17 утилизирован на металлолом в Алиага, Турция.

"На сегодняшний день можно сделать вывод, что численность судов-нарушителей крымских санкций стабилизировалась на уровне 161-162 судна в год. (...) Предметом нашего особого внимания являются так называемые "внешние" активные судна. "Российская часть" этой группы завозит в Крым с РФ песок, щебень, дизельное топливо, строительные металлические конструкции, крупногабаритное оборудование. Она же вивозит часть экспортных товаров, но не непосредственно за границу, а исключительно на рейдовую перевалку до Керченского пролива. Это связано с тем, что в РФ после оккупации Крыма обострился дефицит торгового флота, способного выполнять зарубежные рейсы в страны Средиземного моря - Ближнего Востока и Северной Африки. (...) Характерно, что список стран, которые незаконно импортируют товары из Крыма, совпадает со списком стран регистрации судовладельцев, осуществляющих такие перевозки: Сирия, Египет, Турция, Ливан", - говорится в сотчете.

Общее количество активных судов-нарушителей (без учета судов постоянного базирования и в отстое/ремонте) по месяцам 2017.

Динамика количества и принадлежность судов-нарушителей судовладельцам РФ и других зарубежных стран в 2017 году по состоянию на 31 декабря.

Динамика количества судов-нарушителей по годам оккупации Крыма и доля судов, принадлежащих судовладельцам РФ.

"Год назад - по состоянию на 31 декабря 2016 года "черный список" насчитывал 283 судна. Через год, по состоянию на 31 декабря 2017 года, "черный список" составляет 325 судов, то есть увеличился за год на 42 нарушителя", - отмечается в отчете.