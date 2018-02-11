 Россия сделает выводы из поставок США летального оружия Украине, - Лавров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Мы не можем запретить американцам поставлять что-либо куда-либо, но выводы, конечно, мы будем делать. То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможности постоять за себя, это тоже объективный факт. Я думаю, что это также нужно иметь в виду", — сказал Лавров.
Как сообщалось, 25 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте США сообщал о намерении американского президента Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн. Позже информация подтвердилась.
28 января 2018 года специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина и США совместно работают над передачей ВСУ ПТРК Javelin, но для этого нужно время.
скоро выборы-
Аллах акбар
А как все красиво начиналось, Новороссия, Юговосток Украины, ЛНР, ДНР, ОРДЛО... и теепрь скромно - представители Донецка и Луганска!
В Новотроїцькому я познайомилась з трьохлапою собакою. Вона допомагала військовим шукати міни і підірвалася на розтяжці. Тепер вона ходить з оголеною кісткою і ій дуже боляче, але вона продовжує шукати міни. Військові просять знайти ветеринара десь поблизу (Волноваха? Вугледар?
речей и слов … премного было.
но чтобы гавкала кобыла?!
А то мало не покажется.
А то давай возмутись, предупреди и подними армию императора Пу Йла на смертный бой(!!!).
что ж тогда вас так не по детски волнует наше вооружение и ихние (л/днр) потуги...
(Волгу форсировать никто не собирается...)