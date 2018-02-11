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 Россия сделает выводы из поставок США летального оружия Украине, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия сделает выводы в связи с поставками американской стороной летального оружия Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Читайте: Россия под прикрытием учений перебрасывает на Донбасс тяжелое вооружение, - ИС

"Мы не можем запретить американцам поставлять что-либо куда-либо, но выводы, конечно, мы будем делать. То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможности постоять за себя, это тоже объективный факт. Я думаю, что это также нужно иметь в виду", — сказал Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине побывала комиссия США, которая оценивала возможные локации для Javelin, - LIGA.net

Как сообщалось, 25 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте США сообщал о намерении американского президента Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн. Позже информация подтвердилась.

28 января 2018 года специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина и США совместно работают над передачей ВСУ ПТРК Javelin, но для этого нужно время.

Источник: https://censor.net.ua/n3049798
 
 
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Здается мне, что кремлядьская ГНИДА, за то что получила по зубам, будет отыгрываться на наших Воинах, пока шоколадный голубь мира соблюдает свое перемирие и не отвечает на "провокации"
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вернее так
скоро выборы-
Аллах акбар
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россия делает выводы только частями своих войск, иногда оставляя что то что не влезло в ящик, но делает, ЧВК из Сирии выводит, говорили же что уже вывели, а потом опа и им помогли сделать вывод Росія зробить висновки з поставок США летальної зброї Україні, - Лавров - Цензор.НЕТ 4583
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"То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска..."

А как все красиво начиналось, Новороссия, Юговосток Украины, ЛНР, ДНР, ОРДЛО... и теепрь скромно - представители Донецка и Луганска! Росія зробить висновки з поставок США летальної зброї Україні, - Лавров - Цензор.НЕТ 6158
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Вера Измайлова@
В Новотроїцькому я познайомилась з трьохлапою собакою. Вона допомагала військовим шукати міни і підірвалася на розтяжці. Тепер вона ходить з оголеною кісткою і ій дуже боляче, але вона продовжує шукати міни. Військові просять знайти ветеринара десь поблизу (Волноваха? Вугледар?

Росія зробить висновки з поставок США летальної зброї Україні, - Лавров - Цензор.НЕТ 1283
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Когда кого либо интересовало мнение лошади. Ее удел, жрать овес и пахать на кремлевское х...до, которое в Гааге сдаст ее на скотобойню.
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Таке враження,що "путин нанят ГОСДЕПОМ для уничтожения роскосмоса, да и уничтожения всея раши" - Це як панацея!
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***
речей и слов … премного было.
но чтобы гавкала кобыла?!
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Россия сделает выводы.... и сдаст анализы...
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какая там Третья мировая? Рашка проти всего мира не потянет.
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нуу якщо підірве увесь свій ядерний запас - що НАЙБІЛЬШЕ бояться у всьому світі Росія зробить висновки з поставок США летальної зброї Україні, - Лавров - Цензор.НЕТ 7441
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Какая нахрен 3 мировая? Гопников за это просто повозили мордой об говно, как в 1982.
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Уж будьте добры, сделайте выводы.
А то мало не покажется.
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Конь-идиот! Выводы как раз сделали американцы, когда в ответ на совершенно неприличные поставки сотен единиц кацапсинской бронетехники, равной которой нет ни в одной европейской стране НАТО, поставили Джавелины, которые готовы эту самую ржавую хрень уничтожать. Теперь ваш как всегда ассиметричный ответ - бомбить воронеж. Пусть враги знают, а свое стадо зомбобыла опасывается... Страна гнусных и подлых существ, пора на свалку истории
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В Украине массово набирает обороты профессия оператор джавелина для утилизации танка зп + металлом
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Да-да сделайте выводы,особенно на фоне потери 2БТГ и их тылового обеспечения и штаба в Сирии и поймите какая разница между вонючими кацапездалами и амерами!
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Пусть лапти смазывают и цинковые листы.. Росія зробить висновки з поставок США летальної зброї Україні, - Лавров - Цензор.НЕТ 5590
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якби ж кадирівців розхерачили ...ото було б свято...
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Так туда, где можно люлей выхватить можно, эти чебуреки никогда не полезут. Как было у нас в 2014 году? Сунулись чурки, п@здюлей выгребли и...угомонились. Они же херои, когда чувствуют безнаказанность (как в мордоре) или толпой на одного. Иначе никак...
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Теперь "первую", вторую и т.д. ПЯТЕРОЧКИ УЖЕ НЕТ
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Конь педальный Лаврушка, а сделать выводы по поводу поставок американцами Израилю самого современного вооружения и в результате чего перемолотили русняво-асадовскую технику на металлолом, а ихтамнетовцев на фарш слабо???!!!
А то давай возмутись, предупреди и подними армию императора Пу Йла на смертный бой(!!!).
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Скандальная модель Настя Рыбка заявила, что у нее есть секс-компромат на многих из окружения Путина. Росія зробить висновки з поставок США летальної зброї Україні, - Лавров - Цензор.НЕТ 2434
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"Дебиля, бля". Лучше сделайте выводы о том, что делает это оружие с рашистами. Из недавнего "недоразумения" с ихтамуженетами в Сирии
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Вазелин у них теперь назвается "Джавелин"
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А вивод тільки один , тікайте уроди кацапські .
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Нужно еще больше бурят. Бурят, как я рад)
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та уж как сделали - так сделали.. Аж цельный самолет кизданулся.. и вертолет почтовый..
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Вот свинья рашистская, зделай ты вывод, лошадь е#нутая о ваших военторгах на донбасе, мразь неадекватная
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а взагалі я знову ж, в 1838-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!!
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Аби що небудь прозвіздіти...по Сирії вже зробили висновки?
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Яке ж воно потворне це кінське лайно👹
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пора с лошадины подковы сдирать и на колбасу..
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А какие будут действия, лошадка? Пукнете и усретесь?
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Сядет голой жопой в тазик с водой и пукнет - громкие выводы
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если вы не в теме, как сами вещаете.. не при чем типо...
что ж тогда вас так не по детски волнует наше вооружение и ихние (л/днр) потуги...
(Волгу форсировать никто не собирается...)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия сделает выводы из поставок США летального оружия Украине, - Лавров
 
 
 
 
 
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