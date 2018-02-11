 Качиньский обвинил "врагов" Польши в разжигании антисемитизма в стране

Об этом он заявил, выступая перед сторонниками своей партии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Сегодня враги Польши - можно даже сказать дьявол - испытывают очень плохую рецептуру, тяжелую болезнь души и разума, этой болезнью является антисемитизм", - подчеркнул Качиньский.
При этом он акцентировал, что "мы должны ему (антисемитизму. - Ред.) решительно противостоять".
В то же время, по словам Качиньского, это не означает, что "мы должны признавать их правоту - евреев или поляков, которые оскорбляли страну". "Мы должны защищать правду о том, что происходило в Польше в течение Второй мировой войны", - убежден лидер "Права и справедливости".
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
Указанный закон предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за обвинение поляков или польского государства в причастности к преступлениям нацистов во времена Второй мировой войны, а также за использования выражения "польские лагеря смерти". Наказание предусматривается и за отрицание "преступлений украинских националистов".
6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.
Специально для наших зрадоботов и всепропальщиков...посмотри выше....комеск типа титаренко уже чуть с горя не обосрался.....
"Ах, я чем виноват?"- "Молчи! устал я слушать, Досуг мне разбирать вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".- Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
А вы друзья, как ни садитесь, Все в
музыкантыпредсказатели не годитесь
"Ви - кляті вороги!
Візьміть мого ви брата -
віддайте пироги!"
Потому что в "том самом" польском законе НЕТ НИ ЕДИНОГО СЛОВА типа "бандеровский", "бандера" и т.п.
Гетьман Виговський підписав з поляками Гадяцьку угоду, яка передбачала трансформацію Речі Посполитої на конгломерат трьох рівноправних держав - польської, литовської та руської (тобто української).
Якщо б Гадяцьку угоду було зреалізовано - українська держава безперервно б існувала вже четверте століття, Московія ніколи би не захопила Східну Європу, не було би совку та русифікації, Польщу не поділили б і не знищили.
Але польський Сейм вирішив по-іншому. Гадяцьку угоду повністю переписали і знівелювали.
Коли гетьману Виговському привезли сеймівський варіант угоди - він сказав: «Ви привезли мою смерть». Але це була не лише його смерть. Це був смертний вирок усьому Балто-Чорноморському простору, підписаний самогубчою пихатістю польського Сейму.
Сьогоднішнє абсурдне рішення Сейму про криміналізацію бандерівської ідеології - з цієї ж опери.
Українська держава буде сильною, єдиною, патріотичною. Бандерівською.
Не з цією владою, звичайно. Але буде.
Подобається це комусь чи ні.
Як сказав Степан Бандера - «Ніщо не зупинить ідею, час якої настав».https://www.infa.ua/andrij-illyenko-pol-s-ky-j-sejm-vmiye-uhvalyuvaty-fatal-ni-rishennya/
Слово "Польща" варто замінити словосполученням "націоналісти України".
Десь ми вже таке чули...
* Если русский любит россию - он патриот.
Если украинец любит Украину -он махровый бандеровский националист.
"Радио Польша" це також нацюківсько-олігархічних ЗМІ України?
http://www.radiopolsha.pl/6/137/Artykul/347281
Госдепартамент США критикует принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об Институте национальной памяти. Пресс-секретарь ведомства Хизер Нойерт выразила надежду на то, что польские власти еще раз проанализируют закон и внесут изменения. В противном случае отношения Польши и США ухудшатся.По словам Нойерт, проблему закона об ИНП поднимал госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего недавнего визита в Варшаву. «Я не могу предоставить больше информации по этому поводу, поскольку это были частные дипломатические беседы», - подчеркнула пресс-секретарь Госдепартамента, добавив, что США пристально следят за судьбой закона.«Дипломатические переговоры с нашими партнерами в Польше будут продолжаться. Мы будем выражать наше беспокойство очень четко. Мы опасаемся, что могут ухудшиться польско-американские отношения и отношения Польши с Израилем и другими странами», - добавила Хизер Нойерт.Пресс-секретарь Госдепартамента США в очередной раз выразила опасение, что закон об ИНП ставит под угрозу свободу слова в рамках научных дебатов. Она предостерегла Польшу перед окончательным принятием закона, добавив, что это может поставить под угрозу стратегические интересы государства.
(с) типа Ярослав Качиньский