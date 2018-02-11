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Все про:антисемитизм (124) история (1354) Качиньский Ярослав (42) Польша (4117)

 Качиньский обвинил "врагов" Польши в разжигании антисемитизма в стране

Председатель правящей польской партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский обвинил "врагов" Польши в разжигании антисемитизма в его стране.

Об этом он заявил, выступая перед сторонниками своей партии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Читайте: Ответственность за Холокост лежит на Германии, - Меркель о польском законе об Институте нацпамяти

"Сегодня враги Польши - можно даже сказать дьявол - испытывают очень плохую рецептуру, тяжелую болезнь души и разума, этой болезнью является антисемитизм", - подчеркнул Качиньский.

При этом он акцентировал, что "мы должны ему (антисемитизму. - Ред.) решительно противостоять".

В то же время, по словам Качиньского, это не означает, что "мы должны признавать их правоту - евреев или поляков, которые оскорбляли страну". "Мы должны защищать правду о том, что происходило в Польше в течение Второй мировой войны", - убежден лидер "Права и справедливости".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Польши Чапутович: Надеюсь, исторический спор с Украиной будет улажен на следующей неделе

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Указанный закон предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за обвинение поляков или польского государства в причастности к преступлениям нацистов во времена Второй мировой войны, а также за использования выражения "польские лагеря смерти". Наказание предусматривается и за отрицание "преступлений украинских националистов".

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3049795
 
 
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Настоящим не могут жить те, у кого нет будущего.
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Ты бы за брата сначала отомстил, "лидер" на букву "п".
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Найімовірніше,він долучався сам до вбивства свого брата.
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Антисимитизм и разжигать не надо. Он сам себя разожгет. А вот с бандеровцами ,вы погорячились...
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вот еще новость.....- Сумасшедший расеянин армянского происхождения радуется.... Украина в окружении "друзей"... Так уже было.....
Качиньский обвинил "врагов" Польши в разжигании антисемитизма в стране - Цензор.НЕТ 9779
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А яким боком цей пакт до Одеської та Чернівецької областей? Його дія завершилася після капітуляції Німеччини. Цей вірменокацап ще той стратег.
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А оно как петух..прокукарекало а там хоть не рессветай.....
Специально для наших зрадоботов и всепропальщиков...посмотри выше....комеск типа титаренко уже чуть с горя не обосрался.....
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Olex2014 - про договоры и соглашения есть хорошая басня Крылова про волка и ягненка....Украинцам пора это уже усвоить...

"Ах, я чем виноват?"- "Молчи! устал я слушать, Досуг мне разбирать вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".- Сказал и в темный лес Ягненка поволок.

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Для таких как ты больше подходит другая басня Крылова...."Квартет"...
А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты предсказатели не годитесь

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Вот суки мамалыжники, воевали за фашистов, получили болт в жопу по сами помидоры. А теперь хотят при помощи сраных юристов и депутатов вернуть себе то, что им Гитлер обещал! А где наши перетрудившиеся?
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верните все динозаврам они первые на земле были
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А про то, что Азербайджан сказал, что Ереван - исконно азербайджанская территория, гаспарян не хочет прокомментировать? Похоже, раша армянам нах выела моск...
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4Liberty UA - армяне по жизни великие лизатели русских сапог.... Впрочем у них другой поддержки на Кавказе нет - не любят их там, и нет у них в этом регионе ни одного союзника и друга... От безысходности это...
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Он что, головкой об стенку "бахнулся"? Ведь, если станет ТАК вопрос, то выходит, что Румынии нужно будет "денонсировать" договор, подписанный в Хельсинки, который гарантирует нерушимость границ в Европе! А "при таком раскладе" Румыния вылетит "с треском" не только из ЕС и НАТО, но и из целой череды международных договоров... Ни одно трезвомыслящее правительство (за исключением "скрепоносцев"), на подобное не пойдёт... Это всё равно, что самому себе яйца отрезать и радоваться... И вообще - если даже ТАКОЕ произойдёт, то всё Приднестровье станет украинским. Ведь до перехода Бессарабии под СССР вся восточная Молдова (по Днестр), была составной частью Одесской области УССР... Так что "замена" будет только на пользу - горы одного района Буковины и песок Измаила и Рени на чернозёмы Приднестровья. Кто будет "в выигрыше"? Румыны - не идиоты (за исключением "некоторых", даже здесь "распинающихся" за "Великую Молдову").
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З чого цей поцик взяв що Одеса до пакту була румунською?
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гаспарян радуется за г.Одессу,который раньше наз-ся азерогреческим именем ХАДЖИ БЕЙ???. Вообще то и ему надо сказать ,что его арабохая стали переселять в Россию после русско-турецк.войный 1877г. и по указу 1824г.их называли евреями,СИЛЬНО смешанными с арабами , а не ворованным именем(проект сталиняна) Эр Мэн? что переводиться с одэри(азери) как МУж Я.а это цари Мидии Атропатены( половины ОдЭрБэйДжана).
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А как может Румыния денонсировать договор, заключенный между СССР и фашистской Германией? Качиньський звинуватив "ворогів" Польщі в розпалюванні антисемітизму в країні - Цензор.НЕТ 7506
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из Российского Военно-исторического общества (РВИО), учрежденного в 2013 г. при поддержке Президента РФ Путина. По версии следствия, один из членов Центрального совета РВИО Армен гей Гаспарян оказался бывшим адептом и последователем тоталитарной неонацистской секты "ИПХ-ИПЦ", основанной неким А. Смирновым. ( Амвросий Сиверс).На журналиста г-н Каспарян выучился за 3 года, заплатив $20 000. Возможно ему помогли родители, но информации о них никакой. Как и о его семейном положении. Что приводит к определённым выводам.
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Глубина собственного кармана ему покоя не даёт.
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Да "братья"у нас с двух флангов оказались.
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kostjaua5 - забываешь о Турции с юга и Белоруссии с севера.... Соседи это всегда плохо, когда ты слаб и в твоих штабах сидят предатели.... Качиньский обвинил "врагов" Польши в разжигании антисемитизма в стране - Цензор.НЕТ 7929 Лучшие соседи это бескрайний океан....
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"На похиле дерево кози скачуть" - народна мудрість...
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Звинуватив євреїв в антисемітизмі !!!Цей покидьок справді міг бути учасником вбивства свого брата.А зараз нищить свою країну.
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диагноз ,который ставит Качинский , есть диагнозом человека ,на мозги которого воздействовал дьявол( испытывает Качинский очень плохую рецептуру, тяжелую болезнь души и разума,)
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Читаю твои посты и офигеваю.Как можно написать столько понятных слов,которые не лепятся в предложение.Просто набор.Но ты же что то хочеш таки донести...((
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"Сегодня враги Польши - можно даже сказать дьявол - испытывают очень плохую рецептуру, тяжелую болезнь души и разума, этой болезнью является антисемитизм", - подчеркнул Качиньский - так ты от этого офигиваешь?- так кто же тебе виноват в том,что в простом наборе понятных слов, офигиваешь?- не шевели Качинский прошлое-не будешь иметь врагов,та более понятно?
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Опять.Извини конкчно,но после первого ? ничего не понятно.А до него понятно потому,что там цитаты.Завязывай с мыслями.Не твое это...
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А я уже подумал, хоть кто-то в Европе говорит правду, и не идет на поводу ZOG ..
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Польша в первую очередь ,не должна подрывать Украину. И помнить,что она у кацапов на пути,первая.
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Що це за мода така - перекладати свої промахи на ефемерних "ворогів"? Наламав дров - май честь і гідність взяти на себе провину.
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претензії до сусідів зазвичай з'являються коли дома не все в порядку
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Пшеки сами нагнетают истерию внутри страны, а виноваты враги Польши . Интересно, это кто?
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поки ці довбоклюї не підгребли під себе усю владу у Польщі, в неї не було ворогів, окрім расєюшки
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Качняк гірко заплакав:
"Ви - кляті вороги!
Візьміть мого ви брата -
віддайте пироги!"
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И поэтому таким кагалом полетел в расисю.... Вумный, аж страшно.
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Остатки самолета Леха Качинского хранятся в специальном боксе Министерства обороны.Доступ к ним Засекречен личным указом фюрера Кремля.
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Большего врага Польши чем он сам и его партия найти сложно.Ну если только лишнехромосомные за поребриком... И дудА такая же мудА как он. Сами насрали и серуна ищут...где логика и разум.
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Опять Цензор то ли сам выдумал, то ли тиражирует чужую ложь.
Потому что в "том самом" польском законе НЕТ НИ ЕДИНОГО СЛОВА типа "бандеровский", "бандера" и т.п.
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снова слопатоед опровергает выдуманное им же - в законе есть "украинский национализм"и "украинские националисты", а бандеровским его окрестили польские же журнаЛизды
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Тобто, ти називаєш понад 90% громадян України "слапатаєдамі"? Бо вони НЕ голосували і ніколи НЕ голосуватимуть за нацюків? Адже навіть у Львові, у міській раді - з 64 депутатів АЖ 8 есвебедистів. У Львові. Львів - слапатаєд? Качиньський звинуватив "ворогів" Польщі в розпалюванні антисемітизму в країні - Цензор.НЕТ 6137
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Опять тебя ляха в дерьмо мокают и на этот раз это редакция Цензор нет Качиньський звинуватив "ворогів" Польщі в розпалюванні антисемітизму в країні - Цензор.НЕТ 9333
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Ну что сказать, вероятно политической карье Скатинскому пришёл капец, поэтому и такой скулеж от него! Европа, США и Израиль недопустит его в большую политику, бабло теперь никто не даст, так и будет депутатиком!
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ой мля самі наламали дров своїми дибільними законами а тепер виправдовується мовляв не ми не я
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Когда-то вычитал высказывание одного умного человека о политике путинской России - набздеть в тесной комнате, а потом демонстративно морщить нос и громко возмущаться, что кто-то "воздух испортил"... Точно так же и Качиньский... В парламенте Польши его "ПиС" - большинство. Они приняли "закон о бандеризме", который оскорбил и ущемил интересы не только граждан Украины, но и Израиля, а также их многочисленных диаспор по всему миру, включая США и Канаду, а теперь кричат о "разжигании антисемитизма"... Так и хочется дать Качиньскому совет: "Прежде, чем кричать, что кто-то "обосрался", стоит оглянуться и понюхать собственную "дупу" - может, она воняет сильнее?"
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Андрій Іллєнко: Польський Сейм вміє ухвалювати фатальні рішення.
Гетьман Виговський підписав з поляками Гадяцьку угоду, яка передбачала трансформацію Речі Посполитої на конгломерат трьох рівноправних держав - польської, литовської та руської (тобто української).
Якщо б Гадяцьку угоду було зреалізовано - українська держава безперервно б існувала вже четверте століття, Московія ніколи би не захопила Східну Європу, не було би совку та русифікації, Польщу не поділили б і не знищили.
Але польський Сейм вирішив по-іншому. Гадяцьку угоду повністю переписали і знівелювали.
Коли гетьману Виговському привезли сеймівський варіант угоди - він сказав: «Ви привезли мою смерть». Але це була не лише його смерть. Це був смертний вирок усьому Балто-Чорноморському простору, підписаний самогубчою пихатістю польського Сейму.
Сьогоднішнє абсурдне рішення Сейму про криміналізацію бандерівської ідеології - з цієї ж опери.
Українська держава буде сильною, єдиною, патріотичною. Бандерівською.
Не з цією владою, звичайно. Але буде.
Подобається це комусь чи ні.
Як сказав Степан Бандера - «Ніщо не зупинить ідею, час якої настав».https://www.infa.ua/andrij-illyenko-pol-s-ky-j-sejm-vmiye-uhvalyuvaty-fatal-ni-rishennya/
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Польша идет по стопам россии, враги виноваты.
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Дивно. На що має скаржитися Польща, економіка якої тримає впродовж більш ніж 15 років найбільші, лідируючі темпи зростання в цілій Європі? Польща, яка не мала падіння економіки навіть на піку кризи?
Слово "Польща" варто замінити словосполученням "націоналісти України".
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при чем здесь экономика польши? Вам выше написали про внешнюю политику.
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А поляки, яких фэйсом об тэйбл за їхнi закони вже тикають i ЄС, i США, звичайно ж патрiоти, а не якiсь там нацiоналiсти!
Десь ми вже таке чули...

* Если русский любит россию - он патриот.
Если украинец любит Украину -он махровый бандеровский националист.





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"ЄС і США тикають" лише в нацюківсько-олігархічних ЗМІ України. Качиньський звинуватив "ворогів" Польщі в розпалюванні антисемітизму в країні - Цензор.НЕТ 7549
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Та Ви шо?))
"Радио Польша" це також нацюківсько-олігархічних ЗМІ України?
http://www.radiopolsha.pl/6/137/Artykul/347281

Госдепартамент США критикует принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об Институте национальной памяти. Пресс-секретарь ведомства Хизер Нойерт выразила надежду на то, что польские власти еще раз проанализируют закон и внесут изменения. В противном случае отношения Польши и США ухудшатся.По словам Нойерт, проблему закона об ИНП поднимал госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего недавнего визита в Варшаву. «Я не могу предоставить больше информации по этому поводу, поскольку это были частные дипломатические беседы», - подчеркнула пресс-секретарь Госдепартамента, добавив, что США пристально следят за судьбой закона.«Дипломатические переговоры с нашими партнерами в Польше будут продолжаться. Мы будем выражать наше беспокойство очень четко. Мы опасаемся, что могут ухудшиться польско-американские отношения и отношения Польши с Израилем и другими странами», - добавила Хизер Нойерт.Пресс-секретарь Госдепартамента США в очередной раз выразила опасение, что закон об ИНП ставит под угрозу свободу слова в рамках научных дебатов. Она предостерегла Польшу перед окончательным принятием закона, добавив, что это может поставить под угрозу стратегические интересы государства.
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Та воно натуркане пропагандою сейму і нічим не відрізняється від кацапів
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Разжигается не только антисемитизм, а и антиукраиницизм. Один депутат Сейма предложил за "Слава Украине" сажать в тюрьму. Разжигатели вокруг тебя, пан Качиньский.
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Не хрен вестись на слова кловунов, в сейме своих жириновских (кукесов) хватает, тем самым потакая им становясь в позу жертвы, есть другая, Нормальная Польша, вот к ней стоит прислушаться :
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В рейтинге «50 самых влиятельных людей польской экономики», который составила Gazeta Prawna, второе место коллективно заняли мигранты из Украины. По степени влияния на экономику страны они уступили только премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому.
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ПО МОЕМУ ВЫ УЖЕ ДАВНО ОПРЕДЕЛИЛИСЬ !!! ПРОСТО УБЕЙТЕ ЧЕРТЕЙ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ !!!
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В поддержку своего закона поляки распространяют ролик, который снят так, что создается впечатление, что Холокост был против поляков и немного евреев. Вот циничные гниды, убивали своих сограждан до, во время идаже после войны, и ооочень поспособствовали немцам.
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"Те, кто затевают антисемитизм, антисемитизм затевают, вот это вот, вот эта, затевают всё вот это, я эт, этим людям я адресовываю. Доиграетесь! Вот с этим антисемитизмом, который вы ззз, который вы затеваете, kurwa!"

(с) типа Ярослав Качиньский
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Он намекает,что его любимые друзья кацапы всё это мутят?Так мы и так знаем!
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Alexei Skibo. Я согласна, что есть другая нормальная Польша, но сейчас при власти первая.
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Поляки жаждут национального реванша. Всюду где жили евреи их ненавидели за паталогическую жадность, двуличность и лживость, а время от времени вырезали. И здесь нет ничего удивительного - они отказывались ассимилироваться и местное население их не понимало. Не понимает и сегодня. Мы такие же как и поляки. Благодаря политике проводимой еврейским ОПГ Порошенко антисемитизм получил мощное развитие в Украине. Глупо отрицать очевидное... В прошлом году в Канадской провинции снимали кино и актеры в эсесовской форме хохмы ради прошли по городку с требованием указать дома евреев. Местные жители не только указывали, но и рассказывали за что именно нужно повесить того или иного... И это в Канаде!, а у нас еще и захотят поучаствовать лично. Накипело!... Уважение ведь невозможно купить. Евреев всюду терпят и презирают. Пока. Они либо изменятся в лучшую сторону и откажутся от сионистской теории расового превосходства, либо их исчезнут окончательно. 7 млрд. населения планеты против 16,6 млн. считающих себя "богоизбранными"? Исход очевиден. Сегодня умные евреи не выпячивают свое еврейство и в Израиль не едут, а меняют фамилии и растворяются в человечестве.
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Знаешь в тебе подобных полезного? Вы заставили евреев взяться за оружие и напомнили, что такие мразей как ты, можно и нужно уничтожать
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Семіти - група народів, що населяють або населяли Північну та Східну Африку і частину Азії та мова яких належить до Семітської групи мов. До них належать стародавні вавилоняни, ассирійці, фінікійці та ін., а також сучасні народи: араби, євреї, ассирійці, друзи.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКачиньский обвинил "врагов" Польши в разжигании антисемитизма в стране
 
 
 
 
 
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