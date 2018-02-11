 Качиньский обвинил "врагов" Польши в разжигании антисемитизма в стране

Об этом он заявил, выступая перед сторонниками своей партии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Сегодня враги Польши - можно даже сказать дьявол - испытывают очень плохую рецептуру, тяжелую болезнь души и разума, этой болезнью является антисемитизм", - подчеркнул Качиньский.



При этом он акцентировал, что "мы должны ему (антисемитизму. - Ред.) решительно противостоять".



В то же время, по словам Качиньского, это не означает, что "мы должны признавать их правоту - евреев или поляков, которые оскорбляли страну". "Мы должны защищать правду о том, что происходило в Польше в течение Второй мировой войны", - убежден лидер "Права и справедливости".

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Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Указанный закон предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за обвинение поляков или польского государства в причастности к преступлениям нацистов во времена Второй мировой войны, а также за использования выражения "польские лагеря смерти". Наказание предусматривается и за отрицание "преступлений украинских националистов".

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.