 Консул выясняет, были ли украинцы на борту самолета, разбившегося под Москвой, - МИД

Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Смотрите: Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье. ВИДЕО

"Консул проверяет информацию", - заявил Кирилич.



Он уточнил, что как только будут получены данные, МИД их обнародует.



Как сообщалось ранее, пассажирский самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в Подмосковье. На борту самолета, по предварительным данным, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.