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 Происшествия, За рубежом
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Все про:авиакатастрофа (961) МИД (4382) Россия (68005)

 Консул выясняет, были ли украинцы на борту самолета, разбившегося под Москвой, - МИД

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном наличии украинцев на борту самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в России.

Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Смотрите: Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье. ВИДЕО

"Консул проверяет информацию", - заявил Кирилич.

Он уточнил, что как только будут получены данные, МИД их обнародует.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в Подмосковье. На борту самолета, по предварительным данным, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Источник: https://censor.net.ua/n3049793
 
 
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Кто у нас в мацкву мог лететь из Украины ? Туда им и долететь...
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Навіщо українцям літати літаками важчими за повітря..?
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Такими их делают исключительно рукожопые пацаки.
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Если были пусть выясняет что они там делали.
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Если не выяснили,чего летели..То кому выяснять,зачем...Нет у нас защиты от предателей.
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Хесткач конечно. Самый кровопролитный мульт.
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Жесткач конечно. Самый кровопролитный мульт.
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рейс из Домодедово в Орск, что там могли делать украинцы?
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Украинцы по паспорту легко могли быть, но это теперь исключительно их проблема.
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Удачі вам ! Хай у вас усе збудеться кацапи.
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Это одна из обязанностей консула...проверить....
Да же если на он 100% уверен что украинцев там нет.и быть не может...проверить он обязан....
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Такой серьезный ответ на такой серьезной теме не Приветствуется Консул з'ясовує, чи були українці на борту літака, що розбився під Москвою, - МЗС - Цензор.НЕТ 7160
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Мародер гівнокомандувач
...
Поставленные на Донбасс сломанные машины «Богдан» показали масштаб воровства средств налогоплательщиков - эксперт

Сломанные санитарные машины «Богдан», поставленные на Донбасс в зону АТО, показывают масштабы воровства и присвоения средств представителями высших эшелонов власти.

Об этом в Facebook сообщил президент Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук, передал корреспондент ГолосUA.

«На фронт поставили 50 машин, из которых половина сразу сломалась. На днях Минобороны судорожно начало пытаться замять скандал. Дескать, закупки новых "Богданов" будут остановлены, пока производитель не устранит проблемы. Но бюджетные деньги-то уже ушли к Порошенко. И никто их не вернет. Не говоря о том, что ломающиеся "Богданы" могли стать причиной смерти военных, которых надо срочно доставить с ранениями с больницу. Повторюсь. История с "Богданами" - это только один из сотен эпизодов воровства на армии и на войне миллиардов гривен», - считает эксперт.

Он также сообщил, во сколько госбюджету и налогоплательщикам обошлись эти поломки.

«Для Порошенко и его окружения война на Донбассе - это прибыльный бизнес. Это не всегда можно доказать. Но иногда все же удается. Из-за жадности и веры в безнаказанность власти, переходящей все границы. Так, благодаря общественности "всплыл" скандал с некачественными санитарными машинами "Богдан 2251", которые закупило Минобороны. Цена каждой машины из оплаченных 100 штук была выше импортных аналогов и составила 32 тыс долларов», - говорит Д.Корнейчук.

Он добавил, что «для власти война - это золотая жила».

«Собственно, поэтому войну и не хотят прекращать с 2014-го года. По крайней мере - это один из мотивов Киева», - заключил аналитик Д.Корнейчук.

Напомним, медики не хотят использовать санитарные автомобили производства завода «Богдан», утверждая, что они неустойчивы и сильно трясутся при езде. Из 50 санитарных автомобилей «Богдан-2251», поставленных Министерством обороны на Донбасс, 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.
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Ты сатри... А этот самолёт, про который новость, тоже он?
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а всунуть просто некуда - рядом дырки нет...)
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Тоді похмура, хоч далекий але родич.
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Так він все рівно родом з України. Просто, глибоко законспірований. як Штірліц. Консул з'ясовує, чи були українці на борту літака, що розбився під Москвою, - МЗС - Цензор.НЕТ 5407
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будут крушения, пока россия не возвратит обломки президентского ту 154 качинского...
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если б только одного самолета обломки біли на совести рашкЄ!
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Зараз виявиться що там летіли 70 вагнероесесівців, і так 10 раз .
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Все как всегда....хуй@ло чтобы отвлечь внимание от поражения в Сирии (217 убитых) подорвало пассажирский самолет
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А щоб відвернути увага літака підірвали вертоліт...і пашло паєхала...)))
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Списки авиапассажиров существуют всегда на любом рейсе из любого города мира в любой город мира.Паспортные данные тоже самое вносятся в компьютер авиакомпании перевозчика.
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Списки авиапассажиров существуют всегда на любом рейсе из любого города мира в любой город мира, це пекла та мордору не стосується.
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Именно эти списки консул и проверит...а вы что думали он анализы ДНК брать будет...???
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Пассажиров Малазийского Боинга ДНК брали,даже с кусочков тела
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В том случае образцы ДНК брали для установления личности погибшего.....
А национальный состав и государственную принадлежность определили без этого....
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А ху есть за зверек такой..."русские"...???
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" Русские" на московії це меншина в рабстві.
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та рускавых можно и так вычислять...по лишней хромосоме
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если вна рассеянии начали взрываться метро, дома и падать самолеты- значит скоро выборы пуйла
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Фуйло отримав 70 голосів, ще 600 з сірії, вже майже переможець на президентських перегонах.
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Так там уже и бюллетене подготовили, где рядом с хвамилией Х√йла, стоит подпись - Президент России.
Это наверное для особо тупых подсказка
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дарма жирік не скинув атімну бімбу на воронежский авіаційний завод
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Украинцев там не было...хохлы поганые да,возможно,но Украинцев не было.
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Зачем тратить время - Украинцы над кацапскими болотами не летают.
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Лично у меня есть родствельники в кацапстане. И даже не все ватники. Но ни за какие коврижки не поеду в страну Мордор. Не на христины, не на похороны. Только неадекват поедет в страну, где если не ФСБ какую -то подлянку сделает, то соседи на гостя с Украины настучат
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Навіть не можу собі уявити що би такого треба зробити щоб сусіди зателефонували в СБУ, хіба що власовську ганчірку повішати, але і тоді самі знімуть .
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Хотелось бы увидеть в списках таких "украинцев" как бондаренок, мертведчуков, шухерычей, вилкулов и прочей КУЕТЫ, которая летает в мацквабад за инструкциями.
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Еще пару катастроф и о Сирии забудут.
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Саламатсыздар братуха,как там наш Казахстан поживает? нуреке пидор скоро подыхать собирается?
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Всем пох.На расии сейчас выясняют каким способом жарили рыбку.
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Вы о первой жарке, которая была на яхте?
Потому что, там планировалась вторая!!!
И она уже будет садомазо стиль
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Як що й були то не украінці, а запроданці. Або диверсанти що мало ймовірно.
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в комментариях канала 360 пишет soojo: ​я не﻿ подолёку живу у меня стёкла аж вылетили от волны звуковой
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Не надо ездить в мацковию. тама самолеты падают, и людей садят в тюрьму ни за что ни про что.
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Неподалеку от места падения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья обнаружены обломки второго воздушного судна. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным другого источника, этим воздушным судном был вертолет. Собеседник редакции не исключает, что он мог столкнуться с Ан-148 в воздухе.

https://lenta.ru/news/2018/02/11/second/
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Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившийся в Подмосковье, перед падением столкнулся с вертолетом «Почты России». Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».
По словам источника «Ленты.ру», неподалеку от места падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна. Другой источник не исключил, что этим судном мог оказаться вертолет, и предположил, что они могли столкнуться в воздухе.
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за гражданский самолет злопыхать не буду,не хочу уподобляться вяликим
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вертолета вроде не было...это уже журналюги попридумывали.
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Два взрыва под крыльями и горящий самолет - это явно техническая неисправность
Салюты в честь выборов Путина начались..
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То, что люди погибли - печально, то что мозги погибли, у здесь пердящих. это факт. Вы себя с людьми отождествляете? Цензор, закрой комменты, не показывай этих чмырей, как украинцев.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонсул выясняет, были ли украинцы на борту самолета, разбившегося под Москвой, - МИД
 
 
 
 
 
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