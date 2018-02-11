 Пассажирский самолет Ан-148 с 71 человеком на борту разбился в Подмосковье

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил российскому "Интерфаксу" источник в экстренных службах РФ.
"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник.
По его словам, также очевидцы сообщили, что видели падение горящего самолета в Подмосковье.
Позже источник в МЧС РФ сообщил, что обломки самолеты были обнаружены с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья. Выживших, по его словам, нет.
Также стало известно, что разбившийся самолет эксплуатировался менее 8 лет.
"Самолет был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался в авиакомпании "Россия", где летал, в том числе, на зарубежных направлениях, а позже был передан "Саратовским авиалиниям", - сказал источник.
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Ранее появилась информация, что Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.