 Пассажирский самолет Ан-148 с 71 человеком на борту разбился в Подмосковье

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил российскому "Интерфаксу" источник в экстренных службах РФ.

"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник.

По его словам, также очевидцы сообщили, что видели падение горящего самолета в Подмосковье.

Позже источник в МЧС РФ сообщил, что обломки самолеты были обнаружены с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья. Выживших, по его словам, нет.

Также стало известно, что разбившийся самолет эксплуатировался менее 8 лет.

"Самолет был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался в авиакомпании "Россия", где летал, в том числе, на зарубежных направлениях, а позже был передан "Саратовским авиалиниям", - сказал источник.

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Ранее появилась информация, что Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.