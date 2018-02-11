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 Наемники РФ на учениях отрабатывают элементы ведения наступательного боя, - ГУР 

Российские наемники на Донбассе продолжают активно нарушать Минские договоренности в части запрета проведения учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь МОУ по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, противник продолжает активно нарушать Минские договоренности в части, касающейся запрета проведения учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, - такое решение Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, и по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения", - сказал он.

Также читайте: Оккупационное командование под видом учений планирует провести доукомплектование "армейских корпусов" на Донбассе, - ГУР

По его словам, было установлено, что в районе населенного пункта Алмазная подразделениями отдельного мотострелкового полка из состава так называемого "2-го армейского корпуса" российско-оккупационных войск проводились учения с боевыми стрельбами из стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенных пунктов Мирное, Успенка и Круглик (Лутугинский район Луганской области) подразделениями отдельной мотострелковой и отдельной артиллерийской бригады этого же так называемого "2 АК" проводились мероприятия по боевой подготовке с боевой стрельбой артиллерийских и танковых подразделений, а также отрабатывались элементы ведения наступательного боя и вождения боевых машин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офицеры ВС РФ проводят проверку боеготовности "армейских корпусов" на Донбассе, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/n3049783
 
 
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Ну, дык он же, как известно, тяжелее воздуха!
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а чё напрягаются...отрабатываю...Копируйте "наступление" Вагнеровцев в Сирии и будет вам и всем счастье))))
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Ну, они когда-то Марьинку попытались отбить...
Помним, помним...
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Да кацапам там надо сугубо отабатывать зарузку тушек в мобильые крематории. И пройти курсы по быстрому копанию вглубь на 2м. Остальное-пустая трата времени.
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ну да, там сейчас самолет разыскивают, пропал с радаров, а может и закопался
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Так уже.
Пассажирский самолет АН-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск UPD: 15:30
Упавший самолет обнаружен с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья - источник РИА «Новости».
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И еще.

UPD: 15:22
Пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. «Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», - сказал источник.
UPD: 15:15
Экстренные службы проверяют информацию о крушении ан-148 в Раменском районе, на борту был 71 человек, сообщает «Интерфакс».
Пассажирский лайнер Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. «Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» после вылета из «Домодедово» исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет», - сказал источник.
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скорее всего снова со снегоуборщиком столкнулся, классика жанра
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А что делаем мы?Только наше правытельство под прикрытием всяких никому неведомых Минских соглашений и всяких шоколадных перемирий позволяет сепаратистам создавать капитальные укрепления из за которых погибают наши воины.
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Во первых у нас нет военных сил сейчас освободить Донбасс. Да и нету экономических ресурсов содержать его после освобождения. Так что позицию правительства по вопросу Донбасса я поддерживаю!
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Освободить Донбасс уже не проблема. Проблема что с ним дальше делать. Это как чемодан без ручки - жалко бросить, а переть на горбу ой как не хочется когда начинаются выплаты по кредитам просто колоссальные. Пусть вата слегка передохнет. Там уже инвалидов из покалеченных ополченцев немеряно. Кормить и лечить эту погань? А разминировать? Чтобы дать ватникам работу нужно заново создавать промышленный комплекс. До следующего набега орды? Не... Пусть пока выгребают "русский мир" медленно, тоскливо, в полной жопе и безнадеге. А "нам своє робить".
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абсолютно верно,всему своё время.заберём,никуда он не денется..
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там Европа хотела отстроить Донбасс, а рабочая сила, то пускай отрабатывают свои ботоксные желания некоторые с местных.
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Вина в тому, що гинуть наші воїни, більшою мірою лежить не на "шоколадних перемир'ях" наших керманичів, а на Держдепі. Якби Америка захотіла, ця "гібридна війна" давно б закінчилася. США, зрештою, продемонстрували свої можливості і рішучість. Кремль втерся й помовкує. Але поки що звільнення лугандону й Криму не входить в плани Держдепу. Держдеп бере рашу на "ізмор". Теж тактика. Але здебільшого за наш рахунок.
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Госдеп с пукинской параши последние штаны снимает Наемники РФ на учениях отрабатывают элементы ведения наступательного боя, - ГУР  - Цензор.НЕТ 1592. Еще не все бабки отжали, америкосам торопится некуда, Да и полный распад московии им не нужен. Зачем им Китай до Урала?
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После выборов 2019 все и начнется. Зачем в нашей ВР пятая колона и недобитые сепары из ПР.? Их и в этой раде хватает. Ну и остальное, о чем выше написал Владимир Пономаренко
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И Штаты, и Израиль четко показали, что готовы поднимать ставки быстро и действенно. Некоторые задают вопрос о том, почему российские ПВО на авиабазе Хмеймим и ВВС РФ не вступились за своих «друзей», хотя те истошно запрашивали помощь, когда прилетела израильская «обратка».

А все потому же! Израиль пообещал разнести в хлам и Хмеймим, если оттуда откроют огонь по их самолетам. Россияне наверное сомневались в этом и решили сыграть на «слабо», но ситуация изменилась.

Теперь Москве понятно, что их ожидает, в случае чего. Мало того, теперь это знают и сами российские вояки, которые считали, что за них тут же впишутся.
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Автор: 777Новость:

США и РФ впервые прямо столкнулись в бою. Правда это вылилось в уничтожение россиян.
Посмотрим как Москва будет строго хмурить брови и грозно сжимать булки. )))
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они просто вскользь упомянули инцидент без хмури и скорби. Бабы еще наро...
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як би "грозно" вони свої "булкі нє сжималі", а їхній вонючій пшик по всьому світу всже смердить
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Да, причем уничтожено от 244 до 600 тушек парашенских убийц, которые колонной нагло двигались захватывать нефтяные скважины в Дейр-Эз-Зор. Штатовская авиация легко сначала разбомбила эту свору, потом уничтожила разбегающуюся орду стрелковым оружием. Вагино-вагнеровцы показали, что они героические герои только против мирного населения, а при столкновении с реальной армией - просто зашкваренные тушки.
Так и с вояками лугандона. Этим существам надо тренироваться грузить своих 200-х в рефрежираторы и копать рвы глубиной 2 м для массового захоронения героических героев впопучленцев. А также осваивать мобильные крематории для утилизации биоматериалов
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Видно у Мокшанской бабушки нету надежды на внучка (хинкальщика-наркомана). Будет пытаться захватить Украину ихтамнетами!
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Наемники РФ на учениях отрабатывают элементы ведения наступательного боя, - ГУР.

Бажано, щоб наслідки для кацапських орків були такі ж, як пару днів назад в Сирії - близько 500 чи 600 "двохсотих" за словами диркіна.
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Готуються подохнути в сирійських пісках?
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Вчаться наступаим на граблі, аби було не гірше, як в Сирії?
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Є два наступатєльноє і абаронітєльноє ...
Цимєс в чем??
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в сирию, все в сирию, там хорошо можно отработать Наемники РФ на учениях отрабатывают элементы ведения наступательного боя, - ГУР  - Цензор.НЕТ 6166
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Будут мрази знать. 12 украинских самолетов над Украиной с людьми своими буками посбивали...

15:12, 11 февраля 2018
Пассажирский самолет АН-148 потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск
Пассажирский самолет АН-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск UPD: 15:30
Упавший самолет обнаружен с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья - источник РИА «Новости».
UPD: 15:28
ТАСС: МЧС России направило спасателей на место предполагаемого падения самолета в Подмосковье
UPD: 15:22
Пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. «Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», - сказал источник.
UPD: 15:15
Экстренные службы проверяют информацию о крушении ан-148 в Раменском районе, на борту был 71 человек, сообщает «Интерфакс».
Пассажирский лайнер Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. «Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» после вылета из «Домодедово» исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет», - сказал источник.
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Так это нормально, у них же самолёты всё ещё тяжелее воздуха, который в их черепушках.
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Мясо . Когда начнут наступать , надо нашим дать команду не стрелять . Они будут разминировать Донбасс .
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UkropSteel

Марья Ивановна, а мой папа говорит, что раньше эта территория называлась Россия. Это правда, да? Твой папа с хорошим чувством юморома.
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Они с самого начала нападали. Эка невидаль.
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Извините ребята но у нас просто нету политической воли вогнать пограничные столбы в те места на которых сейсас стоим и поставить славутую яйценюковскую границу на которую ежегодно тратят миллиарды а построен демонстративный километр.У краина,а кому из нас нужна эта окупированая украина из разрушеной экономикой и из народом который будет только вчера вредить развитию страны?Тем более что по сей день никак на можем уничтожить и внутрешних вредителей из мандатами неприкосновенности.
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Лучший элемент наступательного боя РФ - быстрое драпанье...... Наемники РФ на учениях отрабатывают элементы ведения наступательного боя, - ГУР  - Цензор.НЕТ 3306
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Зато нам не надо засылать диверсантов в РФ - оно там и так упадет.
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Один из элэмэнтов(одноразовый и оччченнъ эфффэктывный)-
ЗАКАПАТЦА НАВСЕГДА!!
Наемники РФ на учениях отрабатывают элементы ведения наступательного боя, - ГУР  - Цензор.НЕТ 5442
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очень хорошая мысль - наступать по минным полям - нашим не стрелять!!!, чтобы не спугнуть...
нехай побегают, а кто добежит - добить саперной лопаткой (чтобы не спугнуть остальных наступательно-разминирующих)
два в одном.... или даже три в одном (пакете поместятся)
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Давайте правде в глаза.Последний хоть какой-то шанс у козломордых был в 2014 году....когда в Украине был разброд и шатание, армия кто в лес кто по дрова....и полно своих ватных паскуд любителей руцкого мира.И то ДАП под носом 242 дня!!! взять не могли.Слава Героям без всякой банальности даже и преувеличения.....и конечно же патриотам и волонтёрам.
Теперь 2018 год....о каких победах можно мечтать.У них сегодня меньше шансов чем у сидельца в лагах.И почему они думают война будет только на территории Украины? Да кто у них визы спрашивать будет на 2000 км общих границ....Или как в ВОВ сдадут УССР и БССР .а сами в блокадах спрячутся.Весь мир с Украиной,а главное плечи Америки.Нет слов,чтобы объяснить идиотизм,кроме как списать на боярышник.Как сказал один человек-русский это сделанный за 5 минут на сеновале по пьявой лавочке.
Слава Украине!Дзякуй Америка!И как всегда здоровьица и долгих старичку Маккейнушке асабiста!!
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Да нифига уважаемый Flor,не произойдет.Наш дебильный менталитет позволил принимать законы тем перекрашеным кто проголосовал 16 января и должны были хоть и не сидеть в цугундере то хотябы быть отстранены от власти и так будет и в будущем.Ведь никто так и по сей день не вносит изменения в закон страны о выборах.А избирать не конкретных людей а партии нам ,,быдлу,, не суждено.И не удивлюсь если после очередных партийных выборов из мандатом неприкосновенности окажутся под сводом ВР Украины Янукович,Азаров и тех кто расстреливал народ на майдане.
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Сталин тоже отрабатывал наступательный бой, чего им терять надо идти вперед грабить.
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І де ж вас всіх ховати, кацапи срані?
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тоже мне новость: враг тренируется нас убивать Найманці РФ на навчаннях відпрацьовують елементи ведення наступального бою, - ГУР - Цензор.НЕТ 2192
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Да то и коню понятно. война не заканчивается перемирием, только капитуляцией одной из сторон. Вбейте себе в голову 200-м гвоздем эту аксиому....
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Хе-хе. кацап свой обоссаный абибас не узнал Найманці РФ на навчаннях відпрацьовують елементи ведення наступального бою, - ГУР - Цензор.НЕТ 5182
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Хе-хе. палёный абибас - это генетический признак кацапа

Найманці РФ на навчаннях відпрацьовують елементи ведення наступального бою, - ГУР - Цензор.НЕТ 5080
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Хе-хе. и собчаковский пис-бой на абибасе спалился Найманці РФ на навчаннях відпрацьовують елементи ведення наступального бою, - ГУР - Цензор.НЕТ 7233

Найманці РФ на навчаннях відпрацьовують елементи ведення наступального бою, - ГУР - Цензор.НЕТ 8785
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дуже гарні новини сьогодні, побільше б та частіше такі
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Пускай "тренируются" и "учатся"... Нашим боевым расчётам "Вільхи" тоже нужны тренировки и боевое слаживание... Она ведь в марте уже в серийное производство пойдёт. В 1941-м, под Оршей, опытная батарея БМ-13 испытание в боевых условиях провела успешно... Чем хуже для первого дивизиона "Вільхи" будет Дебальцево, Широкино или Горловка?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемники РФ на учениях отрабатывают элементы ведения наступательного боя, - ГУР 
 
 
 
 
 
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