 Наемники РФ на учениях отрабатывают элементы ведения наступательного боя, - ГУР 

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь МОУ по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, противник продолжает активно нарушать Минские договоренности в части, касающейся запрета проведения учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, - такое решение Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, и по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения", - сказал он.
По его словам, было установлено, что в районе населенного пункта Алмазная подразделениями отдельного мотострелкового полка из состава так называемого "2-го армейского корпуса" российско-оккупационных войск проводились учения с боевыми стрельбами из стрелкового оружия.
Кроме того, в районе населенных пунктов Мирное, Успенка и Круглик (Лутугинский район Луганской области) подразделениями отдельной мотострелковой и отдельной артиллерийской бригады этого же так называемого "2 АК" проводились мероприятия по боевой подготовке с боевой стрельбой артиллерийских и танковых подразделений, а также отрабатывались элементы ведения наступательного боя и вождения боевых машин.
Помним, помним...
Пассажирский самолет АН-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск UPD: 15:30
Упавший самолет обнаружен с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья - источник РИА «Новости».
UPD: 15:22
Пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. «Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», - сказал источник.
UPD: 15:15
Экстренные службы проверяют информацию о крушении ан-148 в Раменском районе, на борту был 71 человек, сообщает «Интерфакс».
Пассажирский лайнер Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. «Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» после вылета из «Домодедово» исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет», - сказал источник.
А все потому же! Израиль пообещал разнести в хлам и Хмеймим, если оттуда откроют огонь по их самолетам. Россияне наверное сомневались в этом и решили сыграть на «слабо», но ситуация изменилась.
Теперь Москве понятно, что их ожидает, в случае чего. Мало того, теперь это знают и сами российские вояки, которые считали, что за них тут же впишутся.
США и РФ впервые прямо столкнулись в бою. Правда это вылилось в уничтожение россиян.
Посмотрим как Москва будет строго хмурить брови и грозно сжимать булки. )))
Так и с вояками лугандона. Этим существам надо тренироваться грузить своих 200-х в рефрежираторы и копать рвы глубиной 2 м для массового захоронения героических героев впопучленцев. А также осваивать мобильные крематории для утилизации биоматериалов
Бажано, щоб наслідки для кацапських орків були такі ж, як пару днів назад в Сирії - близько 500 чи 600 "двохсотих" за словами диркіна.
Легенький был воздух, видать
Цимєс в чем??
15:12, 11 февраля 2018
Пассажирский самолет АН-148 потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск
Пассажирский самолет АН-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск UPD: 15:30
Упавший самолет обнаружен с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья - источник РИА «Новости».
UPD: 15:28
ТАСС: МЧС России направило спасателей на место предполагаемого падения самолета в Подмосковье
UPD: 15:22
Пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. «Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», - сказал источник.
UPD: 15:15
Экстренные службы проверяют информацию о крушении ан-148 в Раменском районе, на борту был 71 человек, сообщает «Интерфакс».
Пассажирский лайнер Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. «Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» после вылета из «Домодедово» исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет», - сказал источник.
Марья Ивановна, а мой папа говорит, что раньше эта территория называлась Россия. Это правда, да? Твой папа с хорошим чувством юморома.
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ЗАКАПАТЦА НАВСЕГДА!!
нехай побегают, а кто добежит - добить саперной лопаткой (чтобы не спугнуть остальных наступательно-разминирующих)
два в одном.... или даже три в одном (пакете поместятся)
Теперь 2018 год....о каких победах можно мечтать.У них сегодня меньше шансов чем у сидельца в лагах.И почему они думают война будет только на территории Украины? Да кто у них визы спрашивать будет на 2000 км общих границ....Или как в ВОВ сдадут УССР и БССР .а сами в блокадах спрячутся.Весь мир с Украиной,а главное плечи Америки.Нет слов,чтобы объяснить идиотизм,кроме как списать на боярышник.Как сказал один человек-русский это сделанный за 5 минут на сеновале по пьявой лавочке.
Слава Украине!Дзякуй Америка!И как всегда здоровьица и долгих старичку Маккейнушке асабiста!!