 Наемники РФ на учениях отрабатывают элементы ведения наступательного боя, - ГУР 

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь МОУ по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, противник продолжает активно нарушать Минские договоренности в части, касающейся запрета проведения учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, - такое решение Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, и по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения", - сказал он.

Также читайте: Оккупационное командование под видом учений планирует провести доукомплектование "армейских корпусов" на Донбассе, - ГУР

По его словам, было установлено, что в районе населенного пункта Алмазная подразделениями отдельного мотострелкового полка из состава так называемого "2-го армейского корпуса" российско-оккупационных войск проводились учения с боевыми стрельбами из стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенных пунктов Мирное, Успенка и Круглик (Лутугинский район Луганской области) подразделениями отдельной мотострелковой и отдельной артиллерийской бригады этого же так называемого "2 АК" проводились мероприятия по боевой подготовке с боевой стрельбой артиллерийских и танковых подразделений, а также отрабатывались элементы ведения наступательного боя и вождения боевых машин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офицеры ВС РФ проводят проверку боеготовности "армейских корпусов" на Донбассе, - ГУР