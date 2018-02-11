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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2629) граница (2955) МВД (7446) Нацполиция (6882) Шкиряк (535)

 Операция "Мигрант" коснется лишь тех людей, которые могут нести угрозу Украине, - Шкиряк

Операция Национальной полиции "Мигрант" по выявлению иностранцев, причастных к ухудшению криминогенной ситуации в Украине, никак не отразится на гражданах других стран, которые хотят посетить Украину с туристической целью или рабочей поездкой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк рассказал в эфире канала "NewsOne".

"Ни в коем случае это не будет касаться тех людей, которые просто имеют желание посетить Украину с целью туризма, с желанием проведать родственников или в рабочих поездках", - отметил Шкиряк.

По словам Шкиряка, Украина достаточно серьезно усилила контроль на границе.

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"Сегодня мы имеем биометрический контроль на нашей границе. Более того, все наши пункты пересечения границы подключены к базе Интерпола. Мы тесно сотрудничаем со всеми правоохранительными органами Европы и многими странами мира. То есть у нас достаточно сильная информационная база. Речь идет исключительно о тех людях, которые могут нести угрозу Украине, собственно, если мы говорим об этом в контексте криминогенной ситуации... На пересечении границы для рядовых граждан любых государств это не отразится", - заверил советник глав МВД.

Как сообщал Цензор.НЕТНациональная полиция приступила к проведению общегосударственной операции "Мигрант" по выявлению иностранцев, причастных к ухудшению криминогенной ситуации в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3049780
 
 
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не нетак . Всё соц политике , собирается и нахер со страны . В Биробиджан , В казацкие станицы в Персидском заливе и Индийском океане , А в Индию , но тут кастинг .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОперация "Мигрант" коснется лишь тех людей, которые могут нести угрозу Украине, - Шкиряк
 
 
 
 
 
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