 Операция "Мигрант" коснется лишь тех людей, которые могут нести угрозу Украине, - Шкиряк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк рассказал в эфире канала "NewsOne".

"Ни в коем случае это не будет касаться тех людей, которые просто имеют желание посетить Украину с целью туризма, с желанием проведать родственников или в рабочих поездках", - отметил Шкиряк.

По словам Шкиряка, Украина достаточно серьезно усилила контроль на границе.

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"Сегодня мы имеем биометрический контроль на нашей границе. Более того, все наши пункты пересечения границы подключены к базе Интерпола. Мы тесно сотрудничаем со всеми правоохранительными органами Европы и многими странами мира. То есть у нас достаточно сильная информационная база. Речь идет исключительно о тех людях, которые могут нести угрозу Украине, собственно, если мы говорим об этом в контексте криминогенной ситуации... На пересечении границы для рядовых граждан любых государств это не отразится", - заверил советник глав МВД.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Национальная полиция приступила к проведению общегосударственной операции "Мигрант" по выявлению иностранцев, причастных к ухудшению криминогенной ситуации в Украине.