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Все про:запрет (1197) СБУ (12136) символика (180) УПЦ (601)

 Иеромонах УПЦ МП Курмояров не готов отказаться от георгиевской ленты, несмотря на дело в СБУ

Священник УПЦ МП из Винницы Иоанн (Курмояров) заявил, что, несмотря на то, что СБУ возбудила против него дело за размещение записи в соцсети с изображением "георгиевской ленточки", он продолжит распространять соответствующие изображения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Священник рассказал, что в отношении него СБУ открыла административное дело из-за того, что он 9 мая 2017 года разместил в Facebook поздравительную открытку с изображением георгиевской ленты.

"Я пока подумал: во-первых, мне грозит штраф, и пока его нет я спокойно могу размещать изображения георгиевской ленты где угодно? Во-вторых, когда заплачу штраф, буду носить георгиевскую ленту открыто, потому что считаю, что заплатил за такую ​​возможность. Ну и в-третьих, когда эта идиотская власть уйдет со сцены, буду добиваться материальной и моральной компенсации и извинений от СБУ", - заявил священник.

Коме того, Курмояров открыто призвал пользователей соцсетей нарушать этот запрет.

"Просьба такая, все, кто не боится, размещайте фото георгиевских ленточек в любых группах особенно где бывают нацики... В любом случае со своей стороны я сделаю все, чтобы СБУ пожалела о том, что со мной связалась", - написал он.

В мае 2017 года депутаты Верховной Рады приняли закон, который предусматривает штраф за изготовление и пропагандистское использование георгиевских ленточек.

Иеромонах УПЦ МП Курмояров не готов отказаться от георгиевской ленты, несмотря на дело в СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049779
 
 
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Поп еще и брешет, что в Украине якобы не запрещена нацистская свастика.
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Закон передбачає, що публічне використання, демонстрація чи носіння георгіївської стрічки карається штрафом від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2 550 гривень) із конфіскацією стрічки.
За повторну пропаганду георгіївської стрічки передбачається штраф до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100 гривень) або адміністративний арешт на строк до 15 діб із конфіскацією стрічки.
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А вот призывы к неисполнению законов это более тяжелое преступление. И поп ошибается, наложение штрафа предполагает, что нарушитель не будет нарушать в будущем, типа матерщинника оштрафовали, но если он продолжит материться, то его оштрафуют еще раз. А вообще надо ставить вопрос о запрете МП, который управляется из страны-агрессора, с целью дестабилизации ситуации, и не признает законы Украины
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поп-лошара не зря так борзеет.
Похоже "крыша" у него "винницкая" теперь всей Украиной рулит, а в свое время в такой же рясе рядом ходила .. (влом фото искать)
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Чему тут удивляться? Русский поп московского пархата всегда верой и правдой служили Гитлеру и его пособников - власовцев. И сегодня эта мразь так же служит российскому нацфюреру путиную
Ієромонах УПЦ МП Курмояров не готовий відмовитися від георгіївської стрічки, незважаючи на справу в СБУ - Цензор.НЕТ 715
Ієромонах УПЦ МП Курмояров не готовий відмовитися від георгіївської стрічки, незважаючи на справу в СБУ - Цензор.НЕТ 7273 Ієромонах УПЦ МП Курмояров не готовий відмовитися від георгіївської стрічки, незважаючи на справу в СБУ - Цензор.НЕТ 1940
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Вот пусть "Національна дружина" и покажет, как она умеет поддерживать общественный порядок. Желательно так, чтобы сей иеромонах после этого под себя ходил еще года два - три как минимум.
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для начала москального попа люстрировать головой в мусорный бак,а потом отправить в ад к мотороле и гиви! Ієромонах УПЦ МП Курмояров не готовий відмовитися від георгіївської стрічки, незважаючи на справу в СБУ - Цензор.НЕТ 2011
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Украинцы должны доказать,что могут навести порядок у себя в стране!
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Піп який не підкорюється законодавству держави в якій живе є сатанистом, бо влада від Бога.
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Він ще й партбілет десь під рясою ховає.)
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георгиевская лента есть?....нету...а если найду?....
Ієромонах УПЦ МП Курмояров не готовий відмовитися від георгіївської стрічки, незважаючи на справу в СБУ - Цензор.НЕТ 2601
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У монаха дах відчалив від целібату. Відправте його на зону.
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Этот куромясов может просто запутаться как-то в собственной рясе... задохнуться...один дома...не успели спасти...Бывает. Вообще в МП жизнь сурова.
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Класичне питання - "Ви шо святой отєц партєйний, яке у вас званіє співробітника фсб? по сучасному..
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кстати,а допкину-жопкину за гей-огргиевскую удавку вообще что-то было?
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Было как и вилкулше.Ордена только пока боятся дать.Ну это не за горами.
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отож-то и оно. Да и штёпа на суд забила толстый и диабетический хрен. И ничего ей не будет. Походу,в винницком сбу завелся папин сынок,которому жали старые погоны. Вот оно и решило "раскрыть махрового сепаратиста"))))
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а этот духовный полупокер считаетчто он Дункан Маклауд?
с начала 2014 года его "церковь" с кацапскими бородатыми замполитами вызывает огромное отвращение..
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А толку,практически все церкви в Украине под кацапами.
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А вот если бы этот иеролапоть был еще и геем, тогда наши так называемые националисты точно им бы заинтересовались...
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Самолет, вылетевший из аэропорта Домодедово, потерпел крушение. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Уточняется, что речь идет о самолете Ан-148, следовавшем рейсом Москва-Орск. На борту находились 62 человека.
По некоторым данным, самолет упал в Раменском районе Московской области. По данным источника «Интерфакса», судно принадлежало «Саратовским авиалиниям».
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Комментарии к сожалению закрыты...а я так хотел там оставить свои соболезнования винторогим скотам...и пожелать им земли стекловатой..и бетоном сверху....
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Ага. Тут такое дело, что аж слёзы мешают говорить... а они взяли и комменты закрыли.
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Может помочь покинуть этому сатане в рясе пределы Украины
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лучше не пределы украины-это ж люди от бога- к богу поближе к небесам...-а ОН все видит и рассудит по справедливости....
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еще одно подтверждение -рпц не церковь а департамент чк-огпу-нквд-мгб-кгб-фсб- а ее служащие кадровые офицеры под прикрытием и отношение у нормального человека к этому образованию и ее членам должно быть соответствующее-враг должен быть уничтожен-или они или мы- третьего не дано-
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Эти фотографии сделаны ДО того, как колорадская ленточка стала символом российского фашизма.
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агент московско-гебнявого сатаната в Украине... для спокою і миру в Україні ,до цюпи рогатого
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якщо Даша, то куди не гляне скрізь москалі
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Кілометра два цієї ленти в дупу, щоб все зрозумів
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А что Барыга?
Станет рачком, как обычно, перед "своей церквой" ? (ох уж эти выхресты!)
Или все же накажет парашинского попа?
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Украина сама себе создаёт проблемы. Ещё не решён конфликт с Польшей, как новый назревает. Не нужно было обращать внимания на этого монаха. Он побесился бы и успокоился и никто бы о нём не знал. Нужно посоветоваться с психологами как лучше решить этот конфликт, не привлекая лишнего внимания общественности, особенно радикалов.
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группа слов: рібка,дерипасска иприходько, тоже запрещені на ражке..дабі "не привлекая лишнего внимания общественности"...уж очень почерк похож)
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цей ієромонах - відбірний ватнік і колорад, його сторінка в фейсбуці повна колорадських висерів накшталт "сало хероям" і т.п. лайна. йому саме місце в секретній катівні СБУ. я не зовсім розумію прочан церкви у Вінниці, де служить цей мудозвон, чому вони це все терплять? і яким чином у Вінниці народжуються і виростають такі покидькі, заражені вірусом "руського міра"?? його сторінка у фейсбуці: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006856967199 мене він вже заблокував, сука правослабна
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не обовязково він мав народитись на вінничині, його могли і прислати туди на роботу.
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О вере, о церкви и об ужении хрыдл Ієромонах УПЦ МП Курмояров не готовий відмовитися від георгіївської стрічки, незважаючи на справу в СБУ - Цензор.НЕТ 4835
Хлысткая песня и цианичный клип от культовой в узких кругах украинской группы

Цена объявлена уже,
За ней там кто-то постоял
Висел, грозил, просил, топил
А мир все в том же неглиже

Внутри закона стены терпят
Разбей окно в душе своей
Смотри, как истиною светит
Сотри опасность, воду слей

Ты весь прошел, сквозь бури все, природу всей земли
Единой жертвой проволок опасное спаси
Ты вскормлен байками мессий и тем же молоком
Но если череп проломить, что выпадет за ком?

Сан твой не позволяет, а чин и вовсе грозит
Смысл ветрами гуляет, истина где-то сквозит
Ты сможешь говорить, когда уж все молчат
Ты сможешь что-то слышать, когда уж все кричат

В пути легкомыслия старую форель
Сегодня ты остыл, а завтра ты успел
Сейчас отдать, потом вернется
Сейчас страдать, потом все счастьем обернется

Кровь не отчистить, хоть каплей считай
Себя не возвысить, хоть подвигом падай
Глистом или листом побалуй себя
Молча или свистом, одна ведь хуйня

Кто-то без времени щупал корения
Складывал в звенья, наматывал впрок
Изначальный путь раздели на части
Каждой укажи дорогу в горизонт

Кресты тяжелы, когда их носят
Трава не растет, когда ее косят
Кресты тяжелы? Когда их носят? (жидовских шурупов)
Трава не растет, когда ее косят (точеная резь)
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мабуть, редакції ЦН мало знайомий Законодательный акт дополняет Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 1733 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты).
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Так цеж Вінниця. Столиця жлобів і бариг. А самий головний барига є дякон РПЦ. Ось і "иераманах" осмілів.
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Надо иеромонару сделать выговор, с занесением в грудную клетку!
Оборзел отче вкрай!
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Вышлите его за нарушение законов с территории Украины и всех делов.
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Якщо у нас влада імпотентна, то думаю, місцеві небайдужі патріоти знайдуть управу, на ватного ублюдка в сутані. Дерев у Вінниці багато.
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Винничане,и вы позволяете у себя в городе ходить спокойно этому говнолепцу??Ну,ну...так вы скоро всем городом будете петь гимн хуйлостана..Позор....А набить на лбу этому петуху наколку ПИДОР слабо?
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СПАСИБО ЖИТЕЛЯМ ЦУКРОВОГО ДАНБАСА-ЗА ПРЕЗИДЕНТА ПИ..РАСА!!!
А ТАКЖЕ ЗА ПРЕМЬЕРА-БУРАТИНО С ВИННИЦКОГО БАЗАРА...
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нет слов. Импотентное государство, которое не может найти управу на распоясавшегося кацапа?? я представляю, сказал бы он что-нибудь подобное против правительства Израиля. Завтра его бы уже нигде не было. А наши жиды утираются и терпят.
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Ти сука пожалеешь что тебя твоя мать проститутка высрала на этот свет,падаль парашная.
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Агент ФСБ Курвояров підтверджує, що УПЦ МП є філією ФСБ.
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Повесить, суку, на гейоргиевской ленте - и всех делов!
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я знову ж, в 1837-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке кривослав`я!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИеромонах УПЦ МП Курмояров не готов отказаться от георгиевской ленты, несмотря на дело в СБУ
 
 
 
 
 
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