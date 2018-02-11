 Иеромонах УПЦ МП Курмояров не готов отказаться от георгиевской ленты, несмотря на дело в СБУ

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Священник рассказал, что в отношении него СБУ открыла административное дело из-за того, что он 9 мая 2017 года разместил в Facebook поздравительную открытку с изображением георгиевской ленты.

"Я пока подумал: во-первых, мне грозит штраф, и пока его нет я спокойно могу размещать изображения георгиевской ленты где угодно? Во-вторых, когда заплачу штраф, буду носить георгиевскую ленту открыто, потому что считаю, что заплатил за такую ​​возможность. Ну и в-третьих, когда эта идиотская власть уйдет со сцены, буду добиваться материальной и моральной компенсации и извинений от СБУ", - заявил священник.

Коме того, Курмояров открыто призвал пользователей соцсетей нарушать этот запрет.

"Просьба такая, все, кто не боится, размещайте фото георгиевских ленточек в любых группах особенно где бывают нацики... В любом случае со своей стороны я сделаю все, чтобы СБУ пожалела о том, что со мной связалась", - написал он.

В мае 2017 года депутаты Верховной Рады приняли закон, который предусматривает штраф за изготовление и пропагандистское использование георгиевских ленточек.