 Иеромонах УПЦ МП Курмояров не готов отказаться от георгиевской ленты, несмотря на дело в СБУ

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
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Священник рассказал, что в отношении него СБУ открыла административное дело из-за того, что он 9 мая 2017 года разместил в Facebook поздравительную открытку с изображением георгиевской ленты.
"Я пока подумал: во-первых, мне грозит штраф, и пока его нет я спокойно могу размещать изображения георгиевской ленты где угодно? Во-вторых, когда заплачу штраф, буду носить георгиевскую ленту открыто, потому что считаю, что заплатил за такую возможность. Ну и в-третьих, когда эта идиотская власть уйдет со сцены, буду добиваться материальной и моральной компенсации и извинений от СБУ", - заявил священник.
Коме того, Курмояров открыто призвал пользователей соцсетей нарушать этот запрет.
"Просьба такая, все, кто не боится, размещайте фото георгиевских ленточек в любых группах особенно где бывают нацики... В любом случае со своей стороны я сделаю все, чтобы СБУ пожалела о том, что со мной связалась", - написал он.
В мае 2017 года депутаты Верховной Рады приняли закон, который предусматривает штраф за изготовление и пропагандистское использование георгиевских ленточек.
За повторну пропаганду георгіївської стрічки передбачається штраф до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100 гривень) або адміністративний арешт на строк до 15 діб із конфіскацією стрічки.
Похоже "крыша" у него "винницкая" теперь всей Украиной рулит, а в свое время в такой же рясе рядом ходила .. (влом фото искать)
с начала 2014 года его "церковь" с кацапскими бородатыми замполитами вызывает огромное отвращение..
Уточняется, что речь идет о самолете Ан-148, следовавшем рейсом Москва-Орск. На борту находились 62 человека.
По некоторым данным, самолет упал в Раменском районе Московской области. По данным источника «Интерфакса», судно принадлежало «Саратовским авиалиниям».
Станет рачком, как обычно, перед "своей церквой" ? (ох уж эти выхресты!)
Или все же накажет парашинского попа?
Хлысткая песня и цианичный клип от культовой в узких кругах украинской группы
Цена объявлена уже,
За ней там кто-то постоял
Висел, грозил, просил, топил
А мир все в том же неглиже
Внутри закона стены терпят
Разбей окно в душе своей
Смотри, как истиною светит
Сотри опасность, воду слей
Ты весь прошел, сквозь бури все, природу всей земли
Единой жертвой проволок опасное спаси
Ты вскормлен байками мессий и тем же молоком
Но если череп проломить, что выпадет за ком?
Сан твой не позволяет, а чин и вовсе грозит
Смысл ветрами гуляет, истина где-то сквозит
Ты сможешь говорить, когда уж все молчат
Ты сможешь что-то слышать, когда уж все кричат
В пути легкомыслия старую форель
Сегодня ты остыл, а завтра ты успел
Сейчас отдать, потом вернется
Сейчас страдать, потом все счастьем обернется
Кровь не отчистить, хоть каплей считай
Себя не возвысить, хоть подвигом падай
Глистом или листом побалуй себя
Молча или свистом, одна ведь хуйня
Кто-то без времени щупал корения
Складывал в звенья, наматывал впрок
Изначальный путь раздели на части
Каждой укажи дорогу в горизонт
Кресты тяжелы, когда их носят
Трава не растет, когда ее косят
Кресты тяжелы? Когда их носят? (жидовских шурупов)
Трава не растет, когда ее косят (точеная резь)
Оборзел отче вкрай!
А ТАКЖЕ ЗА ПРЕМЬЕРА-БУРАТИНО С ВИННИЦКОГО БАЗАРА...