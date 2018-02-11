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 Политика Украины
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Все про:боеприпасы (989) граната (541) Луганск (2926)

 Жители оккупированного наемниками РФ Луганска постоянно находят боеприпасы прямо на улице, - ИС 

В оккупированном российско-террористическими войсками Луганске в последнее время стала нормой ситуация, когда любой житель, включая детей, может обнаружить на тротуаре или в кустах боеприпасы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении группы "Информационное сопротивление".

"В некоторых случаях граждане их сдают "правоохранителям", как, например, жительница Луганска, которая обнаружила гранату в районе улицы Острая Могила. Не менее "повезло" еще одному луганчанину, который также на текущей неделе, на квартале Шевченко нашел прямо на улице 43 патрона калибра 9 мм. В данном случае он также сдал боеприпасы, при этом, остается только догадываться, сколько таких "находок" не придается огласке, и несет в себе потенциальную угрозу населению оккупированных территорий", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Макеевке наемники РФ превратили школу в казарму, - ИС 

Источник: https://censor.net.ua/n3049777
 
 
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это добро всё выпадает из "русских молодцев" которые принесли с собой такой вот экстравагантный "русский мир"...
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а закинути парочку Ф-1 у приміщення з орками релігія не дозволяє? Жители оккупированного наемниками РФ Луганска постоянно находят боеприпасы прямо на улице, - ИС  - Цензор.НЕТ 9814
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Так вот откуда у них боеприпасы для обстрелов... Ну, судя по заголовку.
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Ну вот и ещё одна 'правдоподобная' версия для путина , почему не кончаются снаряды у обученной рашкой сепарни
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Для меня навсегда потеряны мои донецкие степи...Это же сколько должно будет взорваться пастухов,рыбаков,местных,детей...Прежде чем по тем местам возможно будет потом безопасно ходить..Кто компенсирует нам эти потери ?
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"Хто шукає, той знайде, хто стукає, тому відчинять." - мудрість. Хоча підозрюю, що жителі окупованого найманцями кацапстану Луганська більше тішилися б знайденим консервам, крупам, макаронам, навіть курячим філе. Але навіть попри те, що не треба більше годувати Україну, їжа кудись поділася. Ці любителі "руцкага міра" напевне вчергове прийнялися за любиму кацапську забаву - перековувати орала на мечі.
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А раньше в шахтах находили...
Прямо снарядное Эльдорадо.
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Та це ж шахтарі повитягували зброю ,як заявляло пуйло, для папараці рашки тудей і т.п.
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а что они хотели там находить? Чемоданы с рублями в руцком мире. Эти вывихнутые стариканы ради расейской пенсии втянулись в эту аферу в 2014. Эту территорию надо на карантин а не реинтегрировать
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Тут не понятно: растут как грибы после дождя или с неба падают? Жителі окупованого найманцями РФ Луганська постійно знаходять боєприпаси безспосередньо на вулиці, - ІС - Цензор.НЕТ 9235
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Ну ось. Пішов знайшов гранату, здав і є на бухло. Лафа...
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но только сдавать... без чеки... а лучше подкидывать... издалека (или из-за угла)
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всем сразу так жалко стало лоханок этих.. За что боролись - то и получили. А раз молча находят и не создают партизанские отряды - значит,пособничают оккупантам. Тогда тем более,нефиг их жалеть.
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Вся Украина была под оккупантами. Все жители были пособниками?
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гнилая дамбасиськая отмазка.. Сколько народу тогда в партизанах было? Сколько свои хаты вместе с немцами,там живущими,посжигало? Сколько красноармейцев прятало и потом правдами-неправдами их переправляли к нашим? А теперь дамбасьськи будут ныть,что они ничего не могут поделать? Будут жертв разыгрывать?
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Чем дальше в лес тем толще партизаны.

Про сожженые хаты наслышан. Только вот Зойку сдали немцам сами жители деревни.
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а при чем тут Зойка? Кроме навиженой нкавдшницы люди были. Только вот никто не скулил и не считал,что им весь мир обязан.
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и потом правдами-неправдами их переправляли к нашим

Ковпака на бричке в куче навоза переправили. Это был его последний подвиг.
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а даунецкие за жратвой и без брички. Пешкарусом))) Только вот потом этой жратвы и процентик со снятой денежки оккупантам отдают.. Но это ж они жертвы невинные)))
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Немцы квартировались у хатах селян, там же кормились. Почему их не судили, не отправляли в лагеря?
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отправляли. И расстреливали,когда в села входили. и коров полудохлых отжимали. А вы,даунецкие,решили снова всей стране на голову сесть? Теперь жалеть вас надо? Сами все просрали - сами теперь и выкручивайтесь
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Жителей освобожденных сёл никто не репрессировал. Я это знаю по рассказам старых людей. Даже коммунисты понимали что те жители оказались заложниками ситуации.
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то-то же "заложниками ситуации" лагеря под завязку были набиты.. Охреневаю от дамбасобыдла... Накосячили,войну спровоцировали - и еще права качаете,борзота...)))
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Репрессированы были жители Зап. Украины в 1940 году после захода русского мира и позже за борьбу с большевизмом.
Ранее по всей Украине репрессировали так называемых кулаков.

За то что в селе стояли оккупанты не один простой житель не пострадал, только полицаи. Учите историю..
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Пешкарусом, этой жратвы, Охреневаю от дамбасобыдла, все просрали

По высокому слогу узнАю представителя руССкого мира.
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по высокому слогу ты должно узнать жительницу Украинского Донбасса,который вы заипенили своим нытьем,вояжами ежемесячными . Будьте вы,твари,прокляты. За все,что вы сотворили.
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Жители Украинского Донбасса в прифронтовых городах, например в Селидово, Волновахе хорошо наживаются на «тварях» предоставляя им посуточно жильё. Почему-то не делают от ворот поворот.
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а ты хотело,чтоб с вас еще и денег не брали? Во наглое)))
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У тебя деньги перевешивают твои убеждения.
Тоже пускаешь пособников переночевать. Понятно.
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нет. У меня как раз идеология перевешивает. Я вас не только не пускаю в свой дом,но даже вне очереди к банкомату не пропускаю. Пусть вас кто-то другой жалеет. А вы для меня омерзительнее кучи дерьма. От дерьма хоть польза есть,а вы - балласт.
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Гуманітарку підкидають...
слава путіну! Жителі окупованого найманцями РФ Луганська постійно знаходять боєприпаси безспосередньо на вулиці, - ІС - Цензор.НЕТ 642
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что хотели то и находят.....мечты имеют свойство сбываться...путин приди введи...сбылось ввел и пришел ....открылся огромный военторг а там чего только нет и гвоздиками торгуют и лимонки с гранатами..ассортимент пополняется в разных секциях...скоро наступит изобилие
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖители оккупированного наемниками РФ Луганска постоянно находят боеприпасы прямо на улице, - ИС 
 
 
 
 
 
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