 Жители оккупированного наемниками РФ Луганска постоянно находят боеприпасы прямо на улице, - ИС 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении группы "Информационное сопротивление".
"В некоторых случаях граждане их сдают "правоохранителям", как, например, жительница Луганска, которая обнаружила гранату в районе улицы Острая Могила. Не менее "повезло" еще одному луганчанину, который также на текущей неделе, на квартале Шевченко нашел прямо на улице 43 патрона калибра 9 мм. В данном случае он также сдал боеприпасы, при этом, остается только догадываться, сколько таких "находок" не придается огласке, и несет в себе потенциальную угрозу населению оккупированных территорий", - сказано в сообщении.
https://www.facebook.com/DmitrijDmitrievv/videos/vb.100008934274771/1785636785077447/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GutmanDmytro/videos/vb.100008035389269/2055991001345393/?type=3&theater
Прямо снарядное Эльдорадо.
Про сожженые хаты наслышан. Только вот Зойку сдали немцам сами жители деревни.
Ковпака на бричке в куче навоза переправили. Это был его последний подвиг.
Ранее по всей Украине репрессировали так называемых кулаков.
За то что в селе стояли оккупанты не один простой житель не пострадал, только полицаи. Учите историю..
По высокому слогу узнАю представителя руССкого мира.
Тоже пускаешь пособников переночевать. Понятно.
слава путіну!