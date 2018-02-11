 Жители оккупированного наемниками РФ Луганска постоянно находят боеприпасы прямо на улице, - ИС 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении группы "Информационное сопротивление".

"В некоторых случаях граждане их сдают "правоохранителям", как, например, жительница Луганска, которая обнаружила гранату в районе улицы Острая Могила. Не менее "повезло" еще одному луганчанину, который также на текущей неделе, на квартале Шевченко нашел прямо на улице 43 патрона калибра 9 мм. В данном случае он также сдал боеприпасы, при этом, остается только догадываться, сколько таких "находок" не придается огласке, и несет в себе потенциальную угрозу населению оккупированных территорий", - сказано в сообщении.

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