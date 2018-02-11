 "Роскосмос" не смог запустить корабль "Прогресс" из-за ошибки и перенес запуск в последний момент

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", согласно сообщению "Роскосмоса", на старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1А" с кораблем "Прогресс-МС08" перенесен на резервную дату, 13 февраля".

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил российскому "Интерфаксу", что причиной нештатной ситуации могли стать проблемы в системе управления ракеты-носителя "Союз-2.1А".

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Основной версией причин переноса запуска космического грузовика "Прогресс-МС08" является ошибка в программном обеспечении бортовой вычислительной машины ракеты-носителя, сообщил источник на космодроме.

"Предположительно, и это пока является основной рассматриваемой версией, произошел отказ бортовой вычислительной машины ракеты-носителя. Не исключено, что из-за ошибки в программном обеспечении могли не открыться клапаны на ступенях ракеты-носителя и произошел отбой", - сказал источник.

По его словам, причина может крыться в ошибке программного кода, он дополнительно будет перепроверен.

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