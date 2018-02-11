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 "Роскосмос" не смог запустить корабль "Прогресс" из-за ошибки и перенес запуск в последний момент

"Роскосмос" перенес запуск космического грузовика "Прогресс-МС08" на резервную дату из-за ошибки в программном обеспечении ракеты-носителя.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", согласно сообщению "Роскосмоса", на старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1А" с кораблем "Прогресс-МС08" перенесен на резервную дату, 13 февраля".

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил российскому "Интерфаксу", что причиной нештатной ситуации могли стать проблемы в системе управления ракеты-носителя "Союз-2.1А".

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Основной версией причин переноса запуска космического грузовика "Прогресс-МС08" является ошибка в программном обеспечении бортовой вычислительной машины ракеты-носителя, сообщил источник на космодроме.

"Предположительно, и это пока является основной рассматриваемой версией, произошел отказ бортовой вычислительной машины ракеты-носителя. Не исключено, что из-за ошибки в программном обеспечении могли не открыться клапаны на ступенях ракеты-носителя и произошел отбой", - сказал источник.

По его словам, причина может крыться в ошибке программного кода, он дополнительно будет перепроверен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настройки были под Байконур, а стартовали с Восточного, - Рогозин объяснил очередную неудачу "Роскосмоса"

Источник: https://censor.net.ua/n3049776
 
 
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Спрацював захист від дурня, біометрія в кнопці запуску виявила зайву хромосому в пальці, який її намагався натиснути
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что кацап, жопа подгорает от "мощи" лишнехромосомных? ))) рогозин сказал через батут, значит только так)))
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Смешно и грустно. Украинцы совсем отвыкли радоваться своим успехам. Хорошими новостями считается что-то плохое у Раши. Не думаете, что это убого?
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Небо и законы физики, извините, не на@бёшь! Одно дело пускать мыльные пузыри в простарнство, грозя всему миру, что, мол, вот мы сейчас каааак сделаем невиданной мощи чего-нибудь тааакоееее! И совсем другое - сделать что-нибудь, что все увидели бы и от чего все восхитились бы.
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ракета проведя самоанализ приняла решение не испытывать судьбу и отключила движки на старте.
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И сколько украли на
космодроме «Восточный, это невозможно. Но вот есть известная история, как
только одна из фирм, занятых на его строительстве - это официальная оценка
Следственного комитета - украла там 5,4 миллиарда рублей. То есть 230 миллионов
долларов, то есть больше чем стоит весь космодром Маска.
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"Роскосмос" перенес запуск космического грузовика "Прогресс-МС08" на резервную дату из-за ошибки в программном обеспечении ракеты-носителя". Источник: https://censor.net.ua/n3049776

"Программное обеспечение" оказалось таким тяжёлым, что "Прогресс" не смог его поднять:

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ЕС ЭВМ? Такую разве что Маск сможет запустить ради стеба.
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Процессор "Эльбрус" не вписался в габариты.
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Ничего, ща подправят программу и... в океан (а, может, в тайгу?)... "Роскосмос" не зміг запустити корабель "Прогрес" через помилки і переніс запуск в останній момент - Цензор.НЕТ 4418
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...много пафоса в начале и полная *опа в конце...вот видео этой комедии..

https://www.youtube.com/watch?time_continue=220&v=0_0wUC_V72s
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В КНДР не сообщили о поражении объединенной сборной Кореи в историческом матче


"Роскосмос" не зміг запустити корабель "Прогрес" через помилки і переніс запуск в останній момент - Цензор.НЕТ 8546 "Роскосмос" не зміг запустити корабель "Прогрес" через помилки і переніс запуск в останній момент - Цензор.НЕТ 8546

"Роскосмос" не зміг запустити корабель "Прогрес" через помилки і переніс запуск в останній момент - Цензор.НЕТ 8546

Накануне состоялся исторический матч, в котором приняла участие женская объединенная сборная Кореи.
МОК назвал это одним из самых важных событий олимпиады в Пхенчхане.
Кореянки проиграли сборной Швейцарии 0:8.
СМИ Северной Кореи сообщили о проведении исторического матча, но не указали счет поединка, информирует "Спорт-экспресс".
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Замість "DONT PANIC" на лобовому уазіка, що мав летіти, маркером писло «Не очкуй»... Але всерівно, щось пішло не так...
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Бортовая вычислительная машина ракеты-носителя скреп и колорадской ленты."Роскосмос" не зміг запустити корабель "Прогрес" через помилки і переніс запуск в останній момент - Цензор.НЕТ 1061
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Все гораздо проще, он, оказывается, тяжелее воздуха.
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От факт сейчас и не один раз Росия только рабатает ротом и пропогандой ,а остальное ноль только крадут и списивають технологии чужих стран ...а сами ноль ,як ехали на Жигулях так и едут сейчас.Где ваша мощная ср..ная параша ..только по канала телевизора всех убивают и все най лучшое ,а внутри гниль вонючая, а сами против США жиброта, нищасная плохоумная неразвитая отсталая страна .
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наверное ж поп не освятил! вот и не взлетела...))))
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Никогда такого не было и вот опять. ©
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Треба було Маску на фалькон замість родстера "пРОГРЕС" вчепити (разом з ЕВМ). І всі довольні, особливо Роскосмос (ракета стопудово була б в космосі)
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Все запуски кацапских космических ракет это уже просто смертельный писк.Америкосы перевели запуски на комерческую основу хоть отчасти и неудачных но появились кроме НАСА еще как минимум две организации.И если учесть что космонавтика кацапии пользуется исключительно разработками самого Королева то кацапия отстала от космического мира как минимум на 1000 лет.
И ужасно что творится из кацапским металлоломом в котором заряжены ядерные боеприпасы.
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"Тополь-м" робили ті ж самі рукожопи, думаєте "Тополь-м" інакше літає "Роскосмос" не зміг запустити корабель "Прогрес" через помилки і переніс запуск в останній момент - Цензор.НЕТ 6609 там 90% ядерних ракет так і в шахтах рвануть, решта попадає свинособакам на голови "Роскосмос" не зміг запустити корабель "Прогрес" через помилки і переніс запуск в останній момент - Цензор.НЕТ 6609
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цілком моливо що по ракети носія писаои на мові программування 1С
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Учитывая уровень кацапских специалистов ---ракета решила что лучше сразу самоуничтожиться.....
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В подмосковье разбился самолет Саратовских авиалиний Ан-148-100 с пассажирами.
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Ну, тоже повод гордиться, пардон за цинизм. Там АН помог Маску запустить сверхтяжёлую ракету. Здесь АН помог уничтожить кацапов-колониалистов. Всё пучком...
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В раше очередной птичкопад. АН148 упал после взлета в Мацкве. Цветочки к посольству только не надо нести.
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День только начинаеться а сколько прекрасных новостей

Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" разбился после вылета из Москвы в Орск (Оренбургская область) вблизи деревни Аргуново в Подмосковье, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Точной информации о погибших на данный момент нет."Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал собеседник агентства.Ранее Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось.Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.
Орск это город в котором живут орки... Шутка. Орки в России живут везде!
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Западло лететь ракетам с космонавтами через чужую среду. Космос в рфии это для подводников из ВКС Срочно переименовать Роскосмос в Росгаллактика или в Росвселенная, троекратно озвездить, капнуть в баки святой водицы, а в каждом иллюминаторе икона Св.Пу
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Основной версией причин переноса запуска космического грузовика "Прогресс-МС08" является ошибка в программном обеспечении бытовой ламповой вычислительной машины ракеты-носителя, сообщил источник на космодроме. "Роскосмос" не зміг запустити корабель "Прогрес" через помилки і переніс запуск в останній момент - Цензор.НЕТ 2928 Источник: https://censor.net.ua/n3049776
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видать не прошла предстартовую подготовку-не прослушала речь рогозина и службу от гундяева-скрепы и отказали....
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Крнструкторы, скорее всего, знали об этом слабом месте. Но боялись сказать об этом
В.Путину. Думали а вось пройдёт. Инженеры боятся диктатора. От него всего можно ожидать.
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Трудно поспорить, просто не понятно о чем)))
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Щас полезут дебилы лампы менять в компутере. Как бы повторилась история с маршалом Неделиным.
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Во еще один эксперд, на лампах вылез)
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К чему все эти, глупые комменты? Запуск отложили. К чему визжащий восторг? Грыжу паховую не наорите.
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Так пуск уже два раза отменяли. Чё не поржать то?
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Да гранаты у них не той системы... Опять же попы хреново освятили и не той водой. Да и с кацмадромом та же херня, не с того хотели запускать. Ну и канешна, слесарь дядя Вова кувалдой малость не так подправил программное обеспечение. Но главное - забыли догрузить груз валенок, ватников, ушанок, балалаек, матрешек и конечно иконок и крестиков. В космос без этого никак.
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Умен ты, Андрюшка, иметь тебя в ушко.
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Очень странно,что до сих пор не объявлено об украинском следе, хотя должно звучать так: "...упаковка к програмному обеспечению по неопровержимым данным была изготовлена из украинского сырья..." , или что то на подобие этого
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Ну раньше они хотя бы падали.
А теперь даже не взлетают.
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-Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь, а тут крушение... людей убил... Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогды, пожалуй, своротило бы поезд, а то... тьфу! гайка! (с)
Денисы Григорьевы - основа русскова мира!
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Интересно, на хакерство мозги есть, а корабль в космос запустить- найн, Тимофейка?
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ТАК-ТО РАЗНИЦА НЕБОЛЬШАЯ...
Ракеты Маска уже вовсю садятся задом вперёд. А рашистские - задницей вперёд запускаются...
"Роскосмос" не зміг запустити корабель "Прогрес" через помилки і переніс запуск в останній момент - Цензор.НЕТ 1945
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Роскосмос" не смог запустить корабль "Прогресс" из-за ошибки и перенес запуск в последний момент
 
 
 
 
 
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