 "Роскосмос" не смог запустить корабль "Прогресс" из-за ошибки и перенес запуск в последний момент

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", согласно сообщению "Роскосмоса", на старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1А" с кораблем "Прогресс-МС08" перенесен на резервную дату, 13 февраля".
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил российскому "Интерфаксу", что причиной нештатной ситуации могли стать проблемы в системе управления ракеты-носителя "Союз-2.1А".
Основной версией причин переноса запуска космического грузовика "Прогресс-МС08" является ошибка в программном обеспечении бортовой вычислительной машины ракеты-носителя, сообщил источник на космодроме.
"Предположительно, и это пока является основной рассматриваемой версией, произошел отказ бортовой вычислительной машины ракеты-носителя. Не исключено, что из-за ошибки в программном обеспечении могли не открыться клапаны на ступенях ракеты-носителя и произошел отбой", - сказал источник.
По его словам, причина может крыться в ошибке программного кода, он дополнительно будет перепроверен.
космодроме «Восточный, это невозможно. Но вот есть известная история, как
только одна из фирм, занятых на его строительстве - это официальная оценка
Следственного комитета - украла там 5,4 миллиарда рублей. То есть 230 миллионов
долларов, то есть больше чем стоит весь космодром Маска.
"Программное обеспечение" оказалось таким тяжёлым, что "Прогресс" не смог его поднять:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=220&v=0_0wUC_V72s
Накануне состоялся исторический матч, в котором приняла участие женская объединенная сборная Кореи.
МОК назвал это одним из самых важных событий олимпиады в Пхенчхане.
Кореянки проиграли сборной Швейцарии 0:8.
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Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" разбился после вылета из Москвы в Орск (Оренбургская область) вблизи деревни Аргуново в Подмосковье, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Точной информации о погибших на данный момент нет."Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал собеседник агентства.Ранее Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось.Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.
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В.Путину. Думали а вось пройдёт. Инженеры боятся диктатора. От него всего можно ожидать.
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