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Все про:Макеевка (387) школа (1596) наемники РФ (293)

 В оккупированной Макеевке наемники РФ превратили школу в казарму, - ИС 

В оккупированных городах Донбасса российские оккупанты занимают помещения объектов инфраструктуры для размещения наемников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении группы "Информационное сопротивление".

Отмечается, что в помещении бывшей общеобразовательной школы №94 г.. Макеевка дислоцируется около 40 боевиков.

Здание находится под круглосуточной охраной.

Также неустановленное подразделение боевиков разместилось в двухэтажном здании, расположенном по адресу: г.Донецк, вул.Травнева, 64. Рядом с этим зданием находится локомотивное депо станции "Мушкетово".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные спровоцировали драку с жителями Макеевки из-за отказа угощать их спиртным, 6 человек в больнице, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/n3049774
 
 
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Що,найманці такі безграмотні,що довелося їх знову до школи відправляти?Йой!
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ОБСЕ не возражает.
Да и зачем мясу школы.
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Влада України не бажає брати приклад з своїх союзників США, які за один раз завалили 600 рашистів на території Сірії. Звісно, для американців Сірія це рідніша земля ніж для влади України окупована Макіївка.
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ну пиздуй завали ! сам то хоть одного каца в ад отправил ? или по клаве клацать побезопасней будет ?
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Це і є відмінність між Українською армією з якої в 2014 було 20 тис полковників колишнього СССР у відставці і діючого складу 20 тис, і діючою армією США яка постійно бере участь у багатьох конфліктах по світу. Прочитавши тут коментарі, ти швидко зрозумієш, що українська армія це більше армія миру - та і взагалі просте ополчення з якого почали робити армію 4 роки тому. Задачі по звільненню окупованих територій вона все ще не здатна виконати... Власне як і економіка нашої країни з ВВП на рівні Нігерії та Гондурасу не здатнА її довести до рівня США.
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Лолита - улитка. Прячется и ползет от проблем. Сначала перекладывает на украинский народ.Затем на ООН. В конечном итоге проигрывают украинцы.И выигрывает улитка...
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Дякую за вичерпну характеристику Богуцької
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Промедление - смерти подобно. Умные слова. И уместные. Лолита ждет ,когда бандиты путина и ахметова превратят в своих пособников всех жителей Донбасса. Сначала номерами машин.Покупкой номеров феникса.Потом паспортами и пенсиями. А куда тем деваться ? Сейчас начнут гундеть -что сами домбасята виноваты.Да ,виноваты. Но не больше тех,кто не хочет бороться за демократию в Украине. Они также сидели по хатам.И ожидали чуда от тех,кто давно за них все решил.
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узнай сколько сепоров на неокупированой територии , а потом писди .. а то что власти с этим нихрена не делают, а борятся только с патриотами , тут я согласен ...
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то йди до літи Богуцької та набий їй морду
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Разговаривал я как-то с одним ватником с Бамбасса.. Он с пеной у рта пытался меня убедить что "Бамбасс всех кормит". А когда сократили закупки угля с Донбасса - выражение лица стало жалко-непонимающее -- "как же так??Оказывается - без нас обойтись можно?? Мы не кормильцы???" К слову сказать - как специалист он был полная бездарность - даже не знал сколько бывает степеней обработки поверхности....
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Стоит ли обращать внимание на придурков ? Разве на остальной Украине их мало ? Так же и в Донбассе. Но там была усиленная пропаганда банды ахметова.И Украинцы с ним не боролись. Так ,что украинцы виноваты не меньше чем домбасо-зомби. Винить нужно прежде всего себя,а не других. Ведь если у тебя отказали легкие,то виноват ты сам ,а не сигареты.
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не совсем так....Месное население - вывезли в Сибирь на вымирание, а на их дома - привезли лапотников из Рацеи...Которое потом и разплодилось... Так что - не стоит смешивать украинцев с Подолья или с Карпат - с украинцами с крысячьих нор...
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Одесса - многонациональный город.....Однако - все потуги "руцкого мира" --потом отмечаются на их мордах.... Чего и всем желаю.....
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Кстати - в Одессе есть улицы, бульвары и переулки - Украинские ( три), Армянские, Французские, Греческие,Арнаутские(албанцы) Белорусские,--- только вот Руских - НЕТ!!! НИ ОДНОГО!!! Не назвали мои предки в честь русских даже сраного переулка....
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Если честно,то я не очень то доверяю такой теории.Если только она не направлена на пропаганду в разговорах с кацапами. Не стоит расчитывать,что кто-то дурней или неразвитей тебя. Поскольку по наблюдениям ученых,даже дауны способны рожать нормальных детей. А заниматься самообманом,будет в конечном итоге,убыточно. Дело как я и говорил в целенаправленной пропаганде и умышленному искажению реальных фактов. Ну и инертности населения.И немало важному факту - Украина по зароботкам с расией была и остается ,ниже. Куда правду девать ? - Вот на эту наживку и клевали неокрепшие умы.
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Говори правду - в Украине меньше нефти -- вот и весь ответ... Зато - больше спецов...
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Мы же говорим о причинах предательства ? - А не почему в рашке больше зарплата.То,что у расеи газ и нефть,спору нет. Но этого нет и в Латвии.И Литве и Эстонии. Не так ли ? Поэтому ,валить все на домбасян,просто глупо. Мы Украинцы сами виноваты. В том ,что не уничтожили коммунистов.Расплодили олигархов.И главную причину - ахметова. И не отмежевались своевременно от расии и не вступили в НАТО. Сам виноваты ! А то,что случилось - это целенаправленный результат предыдущих событий. Дело было лишь во времени.
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Игорь, не Пыли.
Украина это не Израиль и не имеет права на оборону .
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тю дурний чтец.Ізраїль теж не одразу роздуплився
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а нах их умные рабы?...им пушечное мясо надо!!!
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Может - выучат закон Ньютона - сила действия равна силе противодействия.....
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не вкурсе, как там выходит - они подтягивает получленцов к линии соприкосновение или по дальше размещает, ведь они орали о наподение
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Действительно, зачем им учиться? Это же нерационально и экономически не выгодно, все равно подрастут и пополнят ряды впопучленцев, ну а дальше в чернозем.
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Новини із лугандонського гетто абсолютно не дивують, все "по-руські", школи в казарми, магазини в туалети, заводи - на металобрухт. Зате - "Рассія, тваю мать, и биндеравцы жить не мешают..."
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питання до обізнаних - хто знає яка на сьогодні там частка тих "наємніков кацапських" , місцеве є , чи одні кацапонайманці ...- яка пропорція....
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Ну, хоть таким образом бандюки посещают школу, если в детстве не до нее было.
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все правильно-приоритеты расставлены московией верно-зачем быдлу образование а вот автомат должен уметь разбирать и собирать каждый-как папуас одежды нет букв не знает а автомат делает из него человека-забери его и нет человека-кто был ничем тот станет всем задумайся о том...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ оккупированной Макеевке наемники РФ превратили школу в казарму, - ИС 
 
 
 
 
 
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