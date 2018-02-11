 В оккупированной Макеевке наемники РФ превратили школу в казарму, - ИС 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении группы "Информационное сопротивление".
Отмечается, что в помещении бывшей общеобразовательной школы №94 г.. Макеевка дислоцируется около 40 боевиков.
Здание находится под круглосуточной охраной.
Также неустановленное подразделение боевиков разместилось в двухэтажном здании, расположенном по адресу: г.Донецк, вул.Травнева, 64. Рядом с этим зданием находится локомотивное депо станции "Мушкетово".
Да и зачем мясу школы.
Украина это не Израиль и не имеет права на оборону .