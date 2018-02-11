 Мужчину на остановке в Киеве зарезал офицер ВСУ, недавно вернувшийся из зоны АТО, - Матиос

Об этом на своей странице в Facebook написал Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.
"Сухой доклад военного прокурора Киевского гарнизона: "Вчера в столице около 13 часов возле станции метро "Черниговская" на автобусной остановке младший лейтенант Б. (1990 г.р., контрактник в/ч с местом постоянной дислокации - Белая Церковь) ударом ножа в область сердца убил гражданина Ю. (1983 г.р.)"", - написал он, добавив, что совсем недавно офицер с частью вернулся из зоны АТО.
Кроме того Матиос подчеркнул, что за 4 года войны в стране так и не решен вопрос разработки программы для реабилитации тех, кто вернулся из зоны боевых действий на Донбассе.
"Неужели наш вечно временный министр здравоохранения и народные избранники слепые к тому, что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий? Неужели за 4 года войны нельзя найти средства и разработать программы для реабилитации тех, кто вернулся из АТО?" - написал он.
Ранее сообщалось, что патрульные в Киеве задержали мужчину, предположительно, причастного к убийству на остановке общественного транспорта в Днепровском районе Киева.
Для семей есть инструктаж или рекомендации, а для общества - нет
Ни медициной и реабилитологами,ни социальніми работниками,ни массмедиа( где есть об ПТС и ветеранах качественная реклама и толковіе инфоролики для всех ,кто здесь! ни работодателями,которіе ни хотят брать АТОшников даже курьерами ,на самую простую и незатейливую работу!ни ОБЩЕСТВОМ,которое и есть єти саміе доктора,копи,работодатели,соседи,водилі маршруток! и самое важное, вібраная за гречку и 500 грн,теми же дураками и ватниками,ВЛАСТЬ!,которая попутала берега,легко в*ехав на плечах Хлопцев на трон,а теперь пітается стереть их из жизни...с нашей помощью..
На войне нет врага.
Есть угроза жизни.
расскажи это его семье
Минздраву надо то же какую то програму разработать " Тебя ждут дома".
Почему вы требуете уважения от бюрократических структур государства и не понимаете что все начинается снизу, от общества ?
Ножом в сердце. За что боец АТО зарезал известного повара на остановке в Киеве
Да нет никакого "закона".
Смотри.
РФ напала на Украину , но она не может защищаться, а должна вести переговоры.
Реабілітацією військових, які повернулись з виконання бойових операцій повинні займатись самі військові.
У них є інфраструктура (санаторії, лікарні.....військові лікарі), їм виділяються з бюджету кошти.
Те що вони нічого з цього приводу не роблять то інша ситуація "команди не було"!!!!!!!!!!!
Але поки існує відповідне управління чи департамент. І я читала, що є програми психологічної реабілітації. Що Матіос меле ?
https://zik.ua/news/2017/12/27/uryad_uzgodyv_programu_psyhologichnoi_reabilitatsii_uchasnykiv_ato_1234597
Перед цим була постанова від 2015 року. У регіонах також є ресурси.
Чеорновцы, заберите этого рыгоАнального дЫбила Матиоса в зад - домой.
Или в Ростов его...
В Киеве на остановке на маршрутки очереди в час пик.
Часа два может занять 😂
А с приводу того,хто загинув,готовий закластись,що воно почало бикувати і розпустило язика.А як кажуть в певних колах: "За базар потрібно відповідати".
Нет.Это как раз тот случай когда нельзя обвинить барыгу.
Ну даванула жаба пропустить.
Мелочь казалось бы.
Толя, не бреши - Мочанов обратился к Главному военному прокурору Украины
Вчера почему-то (знаю почему, но пока промолчу) неуважаемый мною по разным причинам военный прокурор-антиколядник Анатолий Матиос, в прошлом почему-то генерал СлужбыБезопасности Украины, заявил в эфире Шустер Лайф Александре Кужель:
- Я мёртвых в своей жизни видел больше, чем Вы - живых!
(цитата негарантировано дословная, в понедельник найду и вырежу из эфира)
Посмотрел я в википедии биографию заместителя генпрокурора Шокина (в который раз напомню населению, что этот не только внешне похожий на Пшонку персонаж назначен на должность с нарушением процедуры голосования в парламенте и не имеет никакого, ни законного, ни правового, ни морального права находиться в должности главного надзирателя за соблюдением законности в стране. Прокуратуры у нас нет, пока генпрокурор не будет проголосован ЧЕСТНО).
"Мёртвых видел больше, чем живых!" ...
Интересно, где и когда мой ровесник Толя Матиос видел столько мёртвых. сколько постоянно гастролирующая по избирателям Кужель наблюдала живых? Таких живых "от Кужель" - миллионы.
А где Матиос нашёл столько мёртвых?
В прокуратуре Черновицкой или Херсонской области? Простым следаком? Или - надзирая за соблюдением законности в СБУ, таможне и литвиновской погранслужбе? После чего сразу стал генералом СБУ и прошёлся беспощадным рейдом по Львовщине и Одесщине?
А может в управлении "К" СБУ? Или на должности советника главы высшего админсуда Украины? Либо работая при Януковиче замглавы контрольно-ревизионного управления администрации Виктора Фёдоровича?
Я знаю об Анатолии Матиосе больше, чем он знает обо мне (пока что).
И больше, чем он думает. И как о борце с коррупцией, и как о брате поэтессы-второго номера Виталькиного УДАРа на выборах 2012 года, за который я имел глупость с неосторожностью голосовать, дурак.
По декларации, доход генерала Матиоса за 2014 год 264 тысячи гривен.
А его супруги - 34,7 МИЛЛИОНА. Ещё один талантливый член семьи.
Как и сын Пашинского. Как отпрыски наших некоррумпиррованых Высших.
Очевидно, почему так долго ничего не слышно про антикоррупционное бюро. Потому что в течение недели гоплык настанет первым 150 лицам в Государстве. Может тогда и - заживём? И войну закончим, и контрабанду с коррупцией? Но - вряд ли. Не дадут.
К чему я веду? Вчера на Шустере генерал Анатолий Матиос сдал свой спектакль этой фразой, сказанной для красного словца:
- Я мёртвых видел больше, чем вы - живых!
Думал произвести впечатление, как и в финале на своём выходе из студии, но - прокололся. Соврал. Не видел ты мертвых больше, чем Кужель живых, Толя. Не бреши. Более того, готов поспорить, что ты не видел мёртвых больше, чем я - мёртвых. Даже если работал в морге. К сожалению.
Просто было много театра, клоунады, бравады, искуственных слёз с придыханием, покусывания и облизывания губ. Я - наблюдал.
Внимательно. Мне было интересно это с точки зрения НЛП и языка жестов по Алану Пизу.
Я не крою роту Торнадо. Если там были бандиты, насильники и садисты - они обязаны сидеть в тюрьме по полной программе.
То же самое сказал и нынешний и.о.командира, Коля Цукор.
Но сначала вы набираете уголовников в спецподразделение милиции, даете им ксивы, полномочия и оружие, потом при переформировании роты Шахтёрск в Торнадо наступаете на эти же грабли и оставляете там судимых и подозрительных нестабильных, не судите за уже совершённые преступления, не реагируете на сигналы, как минимум январские от Кивы, а потом когда парни ловят контрабаса на 40 лямов за сутки и ещё есть задокументированного - просыпаетесь и начинаете облаву с голливудом и набедренными пестиками, как любит Первый.
Вы реально считаете людей за лохов?
Люстратор. Только люстратор. И ничего больше.
Потому что такими темпами вы дождётесь суда Линча, а это будет ещё хуже. Для всех. Среди воров всё должно быть по-честному?
Вам даже среди воров не быть в авторитете.
Потому что - ложь и безнаказанность, брехня и концертные театрализованные представления. Обсудили бы за партией в снукер.
Жаль, любимый бильярдный клуб Шарпей уже закрыт и не существует.
Alex Mochanov