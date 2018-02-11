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Все про:Киев (15336) убийство (4749) Матиос Анатолий (502) военнослужащие (3455)

 Мужчину на остановке в Киеве зарезал офицер ВСУ, недавно вернувшийся из зоны АТО, - Матиос

Убийцей мужчины на остановке общественного транспорта в Днепровском районе Киева оказался украинский военнослужащий.

Об этом на своей странице в Facebook написал Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

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"Сухой доклад военного прокурора Киевского гарнизона: "Вчера в столице около 13 часов возле станции метро "Черниговская" на автобусной остановке младший лейтенант Б. (1990 г.р., контрактник в/ч с местом постоянной дислокации - Белая Церковь) ударом ножа в область сердца убил гражданина Ю. (1983 г.р.)"", - написал он, добавив, что совсем недавно офицер с частью вернулся из зоны АТО.

Кроме того Матиос подчеркнул, что за 4 года войны в стране так и не решен вопрос разработки программы для реабилитации тех, кто вернулся из зоны боевых действий на Донбассе.

"Неужели наш вечно временный министр здравоохранения и народные избранники слепые к тому, что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий? Неужели за 4 года войны нельзя найти средства и разработать программы для реабилитации тех, кто вернулся из АТО?" - написал он.

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Ранее сообщалось, что патрульные в Киеве задержали мужчину, предположительно, причастного к убийству на остановке общественного транспорта в Днепровском районе Киева.

Мужчину на остановке в Киеве зарезал офицер ВСУ, недавно вернувшийся из зоны АТО, - Матиос 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049773
 
 
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по программе: усех дежурніх на блокпостах " Ждуть дома"
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Никто не оправдывает убийство. Вы не понимаете о чем говорите. У людей на войне обостренное чуство справедливости и сниженный порог в вопросах морали. Убивать плохо? Но ведь он для того что бы убивать там на "передке" и проехав 400км от места где день назад это было нормой и обязанностью он встретив "врага" в "мирном" городе Киеве не понимает почему враг здесь живой и здоровый позволяет себе его,в его стране оскорблять. Для него он не гражданский,он враг. Это трудно понять гражданским. Но война не заканчивается для военных в голове. Поэтому для безопасности общества оно должно заботится о реабилитации.
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А с чего вы взяли, что убитый был враг?
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скорее всего убитый был любителем "русскага мира" и высказывался против Украины
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Да какое нах чуство справедливости,куча штемпов добровольцами пошла не из за того что патриоты страны и т.д,а из за того что любят убивать и грабить,бат торнадо пример
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Береженого Бог береже. Бог губошльопів не береже.
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Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий по возвращении к мирной жизни могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества. По статистике, 98% из них нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи в результате действия боевых стресс-факторов. Расстройства бойцов характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией, асоциальным поведением, повышением уровня суицидов, сокращением продолжительности жизни"

Для семей есть инструктаж или рекомендации, а для общества - нет
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так вот и вопрос в том,что данній печальній опіт не учтен никем и нигде в нашем государстве!
Ни медициной и реабилитологами,ни социальніми работниками,ни массмедиа( где есть об ПТС и ветеранах качественная реклама и толковіе инфоролики для всех ,кто здесь! ни работодателями,которіе ни хотят брать АТОшников даже курьерами ,на самую простую и незатейливую работу!ни ОБЩЕСТВОМ,которое и есть єти саміе доктора,копи,работодатели,соседи,водилі маршруток! и самое важное, вібраная за гречку и 500 грн,теми же дураками и ватниками,ВЛАСТЬ!,которая попутала берега,легко в*ехав на плечах Хлопцев на трон,а теперь пітается стереть их из жизни...с нашей помощью..
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А с чего вы взяли, что убитый был враг?

На войне нет врага.
Есть угроза жизни.
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ага, нет ни войны, ни врагов...
расскажи это его семье

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по программе: усех дежурніх на блокпостах " Ждуть дома"

Минздраву надо то же какую то програму разработать " Тебя ждут дома".
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С ножом ходит, сучонок.
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одна студентка рассказывала, что большенство девочек из её группы носят нож или бритву
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реабилитация начинается не с того, что ктото объяснит бойцу разницу между передком и тылом, а с того, что боец уверен в завтрашнем дне, в том, что его семья обеспечена и не нуждается, в том что у него есть перспектива. Всё остальное бред. Вы можете тысячу раз твердить, что он героически выполнил задачу и теперь должен быть толерантен к сепарам и клептократам переполнившими тылы, расскажите ему, что он должен с уважением относится к депутатам укравшим его участок, спойте ему о том, что его мать с отцом не заработали "стархового стажа" за всю жизнь.....
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А ты лошадь готов отдавать 10% своего заработка на реабилитацию? По глазам вижу что нет. Ты только гундеть способен. А еньги не из чего не берутся!
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Почему Украину называют не состоявшееся государство ? Потому что 80% людей, абсолютно не на своем месте ,особенно у власти.Вот пример командира ,а ведь он получил звание и командует воинами и мне кажется что он не прошел бы психологический тест.А если он кололся или пил ,так и говорить не чего.
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всякое может быть, а может его и сепар бежавший в Киев достал. Или уже забыл сколько бойцов в Киеве сепарня зарезала?
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кто называет: москальные свиньи и ты тоже?
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ЗЫ: Пишут, что убитый сам был отставник с 72-й.
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Старий Кінь, может быть он посчитал неуважением что его не пропустили без очереди в маршрутку ?
Почему вы требуете уважения от бюрократических структур государства и не понимаете что все начинается снизу, от общества ?
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ЗЫ: к тому же я не требую от бюрократических структур уважения, нафиг кому их уважение? Они должны выполнять свои объязаности согласно существующих законов и до задницы мне их любовь.
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Мужчину на остановке в Киеве зарезал офицер ВСУ. Вонючий желтушный цензоровский заголовок. А шо такое? Главное результат - 20 тысяч просмотров, две сотни комментов. Рекламодатели довольны. Ничего личного, просто бизнес на крови.
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Очень многие пользователи успешно блокируют эту рекламу. Если бы не было её блокировщиков я бы сюда вообще не заходил. Как-то недавно из-за любрпытства отключил блокировку и ужаснулся - на что стал похож Цензор!
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А кем являлся погибший? Почему Цензор не пишет об этом? Случайно не "переселенцем" из ОРДИЛы? Если так, то причина ссоры и мотив вполне понятен. Одним уродом (может даже преступником- вором как минимум) на киевской земле меньше.....
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тупий віслюк, ти такі подробиці знаєш, міжнародне законодавство теж типа знаєш, а Конституцію України ні.
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не сепар, просто поскандалили из-за нелепой ситуации. Желательно это вопрос закрыть, это убийство совершено под эффектом не стойкой психики, после пережитого АДА.
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если других нет - странахуей самое то, там есть всегда.
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Капец....... Кто у нас служит на контрактах.........
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Цензор став тепер трохи бере роботу з-за парєбріка. Воеи там цим добре платять. Чіткі вказівки мають, приходиться виконувати. Що не текс чи заголовок, то ніби кремлядські новини читаєш. От же ж неупередженні....
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Не нужно ничего выдумывать, человечество уже создало универсальный общественный договор под названием закон. Если человек на нападет на тебя, то ты не имеет права "защищаться".

Да нет никакого "закона".
Смотри.
РФ напала на Украину , но она не может защищаться, а должна вести переговоры.
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І по друге Матіот щось плутає.
Реабілітацією військових, які повернулись з виконання бойових операцій повинні займатись самі військові.
У них є інфраструктура (санаторії, лікарні.....військові лікарі), їм виділяються з бюджету кошти.
Те що вони нічого з цього приводу не роблять то інша ситуація "команди не було"!!!!!!!!!!!
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Лише в цьому році збираються створити Міністерство у справах ветеранів, як це є в інших країнах.
Але поки існує відповідне управління чи департамент. І я читала, що є програми психологічної реабілітації. Що Матіос меле ?
https://zik.ua/news/2017/12/27/uryad_uzgodyv_programu_psyhologichnoi_reabilitatsii_uchasnykiv_ato_1234597

Перед цим була постанова від 2015 року. У регіонах також є ресурси.
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Послужила бы Матильда в АТО (Пески, Дебальцево) может сучка и научилась базар фильтровать.
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заголовок конечно - обнять и плакать. Русские порадуются. А цензор мог хотя бы всю информацию сначала проверить, а потом это выкладывать. Что у матиоса мозгов нет - то неудивительно, а редактора должны были быть прозорливее.
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Даеш вместо монетизации льгот УБД право убить 1_2 любых граждан
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Вячеслав Доктон, а тебе право заниматься провокациями ?
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А у Толи то Тепловизор виноват, То Супрун, потому, что не министр а только И.О.
Чеорновцы, заберите этого рыгоАнального дЫбила Матиоса в зад - домой.
Или в Ростов его...
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Надо ведь хоть кому то перевоспитывать сепаров наводнивших Киев
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Таких случаев сейчас очень много. Не знаешь, кто вытащит нож или пистолет. В Запорожье семья фотографировалась на остановке. Муж, жена и двое детей ехали из парка домой. В кадр случайно попал какой-то мужик и начал возмущаться. Женщина ответила, что он может в сторону отойти. Он достал пистолет и застрелил ее. А в этом случае говорят разборка получилась из-за того, что ветеран АТО зашел в маршрутку без очереди в час пик. Ему же сесть нужно. В армии служить годен, а в маршрутке ехать стоя не годен. Один мужик попытался вытащить его из маршрутки и получил удар ножом в сердце.
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Не зашел в маршрутку вне очереди, а в очереди на маршрутку не хотел стоять.
В Киеве на остановке на маршрутки очереди в час пик.
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Дело не в том что в маршрутке не хотел стоять, а в том что в очереди можно стоять долго , а потом еще в маршрутке стоять в пробке.
Часа два может занять 😂
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Щиро жаль усіх: як загиблого так і військового. Загинув молодий чоловік, вдовою залишилася дружина, сиротами двоє малих дітей... Чому таке могло статися? Роздуми над цим наводять на сумні висновки: нерви у військового - натягнута струна; на "гражданці" - тисячі молодих, здорових, "накачаних", успішних чоловіків; хтось займаєься бізнесом, бойовими мистецтвами, проводить час в ресторанах; вони нахабні і самовпевнені; плювати їм на війну і на тих, хто там воює. Образа душить військового, швидко оцінені шансіи на успіх у чоловічому кулачному поєдинку - їх майже немає. Далі...
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Поэтому и говорю , что если бы знать что он атошник ( а он же без формы был?),в отпуске, надо было его без очереди пропустить .
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Ти ба які всі психіатри.Тільки спочатку треба визначитись, що є нормою і хто ж насправді псих.Людина йде на фронт,де в нього все в голові стає на місце,тобто чітко і конкретно визначається що є добро і що є зло.Потім він повертається в суспільство,де нормою вважається сцикунство,підлість,хамство по відношенню один до одного,бажання наїбати,обідрати ближнього,вилизування сраки начальству і обсирання підлеглого і т.д.І як він повинен реагувати на цей дурдом?
А с приводу того,хто загинув,готовий закластись,що воно почало бикувати і розпустило язика.А як кажуть в певних колах: "За базар потрібно відповідати".
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А был бы у погибшего короткоствол, то всё окончилось бы не так печально.
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Ни в коем случае оправдывать убийство нельзя, но стоит вопрос - что мирный гражданин высказал АТОшнику, но видно, что что-то обидное, да в крайнем случае могли бы и без очереди его пустить, видно он это заслужил да и льготы у него же есть...
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Льготы на очереди на маршрутку ?
Нет.Это как раз тот случай когда нельзя обвинить барыгу.
Ну даванула жаба пропустить.
Мелочь казалось бы.
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Нельзя обижать ветеранов, особенно если ты боксер, повар в ресторане, одессит и сепар. Страшный но урок!
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із архівівів відносно нашого "тепловізора"...

Толя, не бреши - Мочанов обратился к Главному военному прокурору Украины

Вчера почему-то (знаю почему, но пока промолчу) неуважаемый мною по разным причинам военный прокурор-антиколядник Анатолий Матиос, в прошлом почему-то генерал СлужбыБезопасности Украины, заявил в эфире Шустер Лайф Александре Кужель:
- Я мёртвых в своей жизни видел больше, чем Вы - живых!
(цитата негарантировано дословная, в понедельник найду и вырежу из эфира)
Посмотрел я в википедии биографию заместителя генпрокурора Шокина (в который раз напомню населению, что этот не только внешне похожий на Пшонку персонаж назначен на должность с нарушением процедуры голосования в парламенте и не имеет никакого, ни законного, ни правового, ни морального права находиться в должности главного надзирателя за соблюдением законности в стране. Прокуратуры у нас нет, пока генпрокурор не будет проголосован ЧЕСТНО).
"Мёртвых видел больше, чем живых!" ...
Интересно, где и когда мой ровесник Толя Матиос видел столько мёртвых. сколько постоянно гастролирующая по избирателям Кужель наблюдала живых? Таких живых "от Кужель" - миллионы.
А где Матиос нашёл столько мёртвых?
В прокуратуре Черновицкой или Херсонской области? Простым следаком? Или - надзирая за соблюдением законности в СБУ, таможне и литвиновской погранслужбе? После чего сразу стал генералом СБУ и прошёлся беспощадным рейдом по Львовщине и Одесщине?
А может в управлении "К" СБУ? Или на должности советника главы высшего админсуда Украины? Либо работая при Януковиче замглавы контрольно-ревизионного управления администрации Виктора Фёдоровича?
Я знаю об Анатолии Матиосе больше, чем он знает обо мне (пока что).
И больше, чем он думает. И как о борце с коррупцией, и как о брате поэтессы-второго номера Виталькиного УДАРа на выборах 2012 года, за который я имел глупость с неосторожностью голосовать, дурак.
По декларации, доход генерала Матиоса за 2014 год 264 тысячи гривен.
А его супруги - 34,7 МИЛЛИОНА. Ещё один талантливый член семьи.
Как и сын Пашинского. Как отпрыски наших некоррумпиррованых Высших.
Очевидно, почему так долго ничего не слышно про антикоррупционное бюро. Потому что в течение недели гоплык настанет первым 150 лицам в Государстве. Может тогда и - заживём? И войну закончим, и контрабанду с коррупцией? Но - вряд ли. Не дадут.
К чему я веду? Вчера на Шустере генерал Анатолий Матиос сдал свой спектакль этой фразой, сказанной для красного словца:
- Я мёртвых видел больше, чем вы - живых!
Думал произвести впечатление, как и в финале на своём выходе из студии, но - прокололся. Соврал. Не видел ты мертвых больше, чем Кужель живых, Толя. Не бреши. Более того, готов поспорить, что ты не видел мёртвых больше, чем я - мёртвых. Даже если работал в морге. К сожалению.
Просто было много театра, клоунады, бравады, искуственных слёз с придыханием, покусывания и облизывания губ. Я - наблюдал.
Внимательно. Мне было интересно это с точки зрения НЛП и языка жестов по Алану Пизу.
Я не крою роту Торнадо. Если там были бандиты, насильники и садисты - они обязаны сидеть в тюрьме по полной программе.
То же самое сказал и нынешний и.о.командира, Коля Цукор.
Но сначала вы набираете уголовников в спецподразделение милиции, даете им ксивы, полномочия и оружие, потом при переформировании роты Шахтёрск в Торнадо наступаете на эти же грабли и оставляете там судимых и подозрительных нестабильных, не судите за уже совершённые преступления, не реагируете на сигналы, как минимум январские от Кивы, а потом когда парни ловят контрабаса на 40 лямов за сутки и ещё есть задокументированного - просыпаетесь и начинаете облаву с голливудом и набедренными пестиками, как любит Первый.
Вы реально считаете людей за лохов?
Люстратор. Только люстратор. И ничего больше.
Потому что такими темпами вы дождётесь суда Линча, а это будет ещё хуже. Для всех. Среди воров всё должно быть по-честному?
Вам даже среди воров не быть в авторитете.
Потому что - ложь и безнаказанность, брехня и концертные театрализованные представления. Обсудили бы за партией в снукер.
Жаль, любимый бильярдный клуб Шарпей уже закрыт и не существует.
Alex Mochanov
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчину на остановке в Киеве зарезал офицер ВСУ, недавно вернувшийся из зоны АТО, - Матиос
 
 
 
 
 
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