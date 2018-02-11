 Мужчину на остановке в Киеве зарезал офицер ВСУ, недавно вернувшийся из зоны АТО, - Матиос

Об этом на своей странице в Facebook написал Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

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"Сухой доклад военного прокурора Киевского гарнизона: "Вчера в столице около 13 часов возле станции метро "Черниговская" на автобусной остановке младший лейтенант Б. (1990 г.р., контрактник в/ч с местом постоянной дислокации - Белая Церковь) ударом ножа в область сердца убил гражданина Ю. (1983 г.р.)"", - написал он, добавив, что совсем недавно офицер с частью вернулся из зоны АТО.

Кроме того Матиос подчеркнул, что за 4 года войны в стране так и не решен вопрос разработки программы для реабилитации тех, кто вернулся из зоны боевых действий на Донбассе.

"Неужели наш вечно временный министр здравоохранения и народные избранники слепые к тому, что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий? Неужели за 4 года войны нельзя найти средства и разработать программы для реабилитации тех, кто вернулся из АТО?" - написал он.

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Ранее сообщалось, что патрульные в Киеве задержали мужчину, предположительно, причастного к убийству на остановке общественного транспорта в Днепровском районе Киева.