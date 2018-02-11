 Современные санлаборатории построят в Киеве и Одессе, - Госпродпотребслужба

Представители Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обсудили со специалистами проекта "Блэк энд Лицом Спешиал Проджектс Корп" вопросы разработки проектной документации для строительства двух новых лабораторных помещений в Киеве и Одессе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Строительство новых лабораторий будет происходить в рамках Программы уменьшения биологической угрозы в Украине.

Во встрече приняли участие Председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа, директор Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Борис Кобаль, заместитель директора Департамента ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы Артем Саенко, и.о. директора Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе Александр Песчанский, руководитель проекта "Программа уменьшения биологической угрозы в Украине" Лэнс Липпенкотт и другие.

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Участники обсудили проектную документацию по строительству лабораторий, в частности - особенности санитарных требований в лаборатории, их обеспечение резервными источниками электрического тока и установление источников возобновляемой энергии.

Также собравшиеся обсудили некоторые различия в санитарных требованиях в лаборатории в Украине и США, но, как отметил Владимир Лапа, сейчас в Украине проходит процесс адаптации законодательства к европейским требованиям, поэтому решено продолжить данную дискуссию с привлечением представителей Минздрава.

Старт строительства лаборатории в Киеве планируется на июнь-июль текущего года, а ожидаемая продолжительность работ составляет около 14 месяцев.

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По строительству лаборатории в Одессе участники решили провести отдельную встречу - для согласования позиций и пожеланий с привлечением представителей Одесского филиала ГНИИЛДВСЭ и представителей ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области.