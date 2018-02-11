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 Политика Украины
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 Современные санлаборатории построят в Киеве и Одессе, - Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба вместе с американскими партнерами разрабатывает проекты строительства современных лабораторий в Киеве и Одессе.

Представители Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обсудили со специалистами проекта "Блэк энд Лицом Спешиал Проджектс Корп" вопросы разработки проектной документации для строительства двух новых лабораторных помещений в Киеве и Одессе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Строительство новых лабораторий будет происходить в рамках Программы уменьшения биологической угрозы в Украине.

Во встрече приняли участие Председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа, директор Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Борис Кобаль, заместитель директора Департамента ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы Артем Саенко, и.о. директора Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе Александр Песчанский, руководитель проекта "Программа уменьшения биологической угрозы в Украине" Лэнс Липпенкотт и другие.

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Участники обсудили проектную документацию по строительству лабораторий, в частности - особенности санитарных требований в лаборатории, их обеспечение резервными источниками электрического тока и установление источников возобновляемой энергии.

Также собравшиеся обсудили некоторые различия в санитарных требованиях в лаборатории в Украине и США, но, как отметил Владимир Лапа, сейчас в Украине проходит процесс адаптации законодательства к европейским требованиям, поэтому решено продолжить данную дискуссию с привлечением представителей Минздрава.

Старт строительства лаборатории в Киеве планируется на июнь-июль текущего года, а ожидаемая продолжительность работ составляет около 14 месяцев.

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По строительству лаборатории в Одессе участники решили провести отдельную встречу - для согласования позиций и пожеланий с привлечением представителей Одесского филиала ГНИИЛДВСЭ и представителей ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3049752
 
 
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Це для перевірки продуктів для агента Лоли і його ангела охоронця агента "Карлсона" з доставкою на 22 поверх🍖
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А мона трохи зрозуміліше хто кого агент??
Саньок, чого не спиш? В Мене старі рани
чогось сьогодні вазбуділісь, віскарьом лікуюсь..
Чекаю коли повний наркоз настане... Современные санлаборатории построят в Киеве и Одессе, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 1996
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Вже почав розуміти, що я не саньок? Якщо ще ні, то чекай відповіді від санька🍺 Який тобі віскарь, якщо на твою пенсію самогон дорогий🍶
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Старі запаси віскарика та золотих злитків, заздрісник прррратівний... Современные санлаборатории построят в Киеве и Одессе, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 2996
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В Харькове нет морских портов и столицей он давно был.
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Гадуйся, девица..исчо не добгалось...

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Та да... Де більше фсього шарікових... Современные санлаборатории построят в Киеве и Одессе, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9798
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Гиркин говорит уже не о 215, а более 600. А вот русские опять ихтамнеты, статья Вашингтон Пост
===По словам Хасана, в разгар этой кровавой бойни ему вновь позвонил российский офицер связи и попросил его прекратить на время боевые действия для того, чтобы забрать убитых и раненых - в ходе того наступления, которое он отрицал. Курдский командир усмотрел в этом вероломство. «Больше мы русским не доверяем», - сказал Хасан. А когда один из репортеров отметил парадоксальность ситуации - российский офицер сначала отрицает проведение атаки, а затем просит о прекращении огня, - Хасан заметил: «Забавно, что сверхдержава не знает, что делают ее силы на земле». Хасан считает, что поддерживающие сирийский режим силы начали на этой неделе наступление, потому что «этот режим думает, что мы слабы», поскольку Демократические силы Сирии направили своих бойцов на север для борьбы против турецкого наступления на регион под названием Африн.===
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Єслц хілий-сразу в гроб!
Сахраніть здаровье в гроб_-
Занимайтесь люди утираниєм
ШаКАЛада во ..самі не панімать куда..
Каму во влагалищо, крестам в моск..
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Будуть обрезанійо і хвостообрезанійо обновленійо..
Абарзелі...
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Ще не вмерли України ні слава, ні воля.
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.

Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовременные санлаборатории построят в Киеве и Одессе, - Госпродпотребслужба
 
 
 
 
 
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