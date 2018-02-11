 Современные санлаборатории построят в Киеве и Одессе, - Госпродпотребслужба

Представители Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обсудили со специалистами проекта "Блэк энд Лицом Спешиал Проджектс Корп" вопросы разработки проектной документации для строительства двух новых лабораторных помещений в Киеве и Одессе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Строительство новых лабораторий будет происходить в рамках Программы уменьшения биологической угрозы в Украине.
Во встрече приняли участие Председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа, директор Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Борис Кобаль, заместитель директора Департамента ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы Артем Саенко, и.о. директора Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе Александр Песчанский, руководитель проекта "Программа уменьшения биологической угрозы в Украине" Лэнс Липпенкотт и другие.
Участники обсудили проектную документацию по строительству лабораторий, в частности - особенности санитарных требований в лаборатории, их обеспечение резервными источниками электрического тока и установление источников возобновляемой энергии.
Также собравшиеся обсудили некоторые различия в санитарных требованиях в лаборатории в Украине и США, но, как отметил Владимир Лапа, сейчас в Украине проходит процесс адаптации законодательства к европейским требованиям, поэтому решено продолжить данную дискуссию с привлечением представителей Минздрава.
Старт строительства лаборатории в Киеве планируется на июнь-июль текущего года, а ожидаемая продолжительность работ составляет около 14 месяцев.
По строительству лаборатории в Одессе участники решили провести отдельную встречу - для согласования позиций и пожеланий с привлечением представителей Одесского филиала ГНИИЛДВСЭ и представителей ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области.
Саньок, чого не спиш? В Мене старі рани
чогось сьогодні вазбуділісь, віскарьом лікуюсь..
Чекаю коли повний наркоз настане...
===По словам Хасана, в разгар этой кровавой бойни ему вновь позвонил российский офицер связи и попросил его прекратить на время боевые действия для того, чтобы забрать убитых и раненых - в ходе того наступления, которое он отрицал. Курдский командир усмотрел в этом вероломство. «Больше мы русским не доверяем», - сказал Хасан. А когда один из репортеров отметил парадоксальность ситуации - российский офицер сначала отрицает проведение атаки, а затем просит о прекращении огня, - Хасан заметил: «Забавно, что сверхдержава не знает, что делают ее силы на земле». Хасан считает, что поддерживающие сирийский режим силы начали на этой неделе наступление, потому что «этот режим думает, что мы слабы», поскольку Демократические силы Сирии направили своих бойцов на север для борьбы против турецкого наступления на регион под названием Африн.===
Сахраніть здаровье в гроб_-
Занимайтесь люди утираниєм
ШаКАЛада во ..самі не панімать куда..
Каму во влагалищо, крестам в моск..
Абарзелі...
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.