 Китай планирует вложиться в строительство четвертой ветки метро в Киеве, а также мостов в Кременчуге и Николаеве, - Минэкономразвития

Об этом сообщается в Twitter Минэкономразвития, пишет Цензор.НЕТ.





Во время встречи относительно Плана действий Украина - Китай по реализации инициативы совместного построения "Экономического пояса Великого шелкового пути" и "Морского шелкового пути XXI века" подводились итоги сотрудничества стран и обсуждались совместные проекты.

"Вместе с китайскими партнерами готовим проекты по развитию портовой инфраструктуры Украины и дорожного хозяйства, а именно: построения 4-й ветки метро в Киеве, мостовых переходов в Кременчуге и Николаеве. Планируем подписание нового соглашения о воздушном сообщении", - сообщил вице-премьер министр Степан Кубив.