 Китай планирует вложиться в строительство четвертой ветки метро в Киеве, а также мостов в Кременчуге и Николаеве, - Минэкономразвития

Об этом сообщается в Twitter Минэкономразвития, пишет Цензор.НЕТ.
Во время встречи относительно Плана действий Украина - Китай по реализации инициативы совместного построения "Экономического пояса Великого шелкового пути" и "Морского шелкового пути XXI века" подводились итоги сотрудничества стран и обсуждались совместные проекты.
"Вместе с китайскими партнерами готовим проекты по развитию портовой инфраструктуры Украины и дорожного хозяйства, а именно: построения 4-й ветки метро в Киеве, мостовых переходов в Кременчуге и Николаеве. Планируем подписание нового соглашения о воздушном сообщении", - сообщил вице-премьер министр Степан Кубив.
Камера "Sony" 8 mm..
Це Вже Друга, ти про це і не мріяв тоді..
нюю , і інші гаджети с ноутбуками..
Відповідь на питаня...
При чому пенсія? Абидна, але на неї Я і не живу...
Шось ти помилився..
Нє обіжай сваєго чоКАЛатного шефа..
Ваши даказатєльтфа???
Покійний Хасанчик такого собі не дозволяв..
Царство небесне! Амінь...
передбачення...ляпнув..збувається..
після одної "пригоди" підцепив-що не ляпну - збувається, чи передбачення...мало спілкуюся..
через сайт може не передається...побачимо..
Я НЕ ХОТІВ!
И деньги вложат, и своих рабочих привезут, и, что характерно, метро, наконец, построят, равно как и мосты, и построят хорошо.
А то в Днепре только одни разговоры пока что идут о продлении линий метро, да "имитация действия" (колышки там вбили, заборчиком обнесли, и так далее).
Как построил Лазаренко метро днепровское, так с тех пор ничего и не было сделано.
Хотите, чтобы метро в Украине строили турецкие рабочие?
Я тоже хочу.
Вот пусть и покажет турецкая фирма на строительстве метро в Днепре, как нужно работать.
А пока не показала, пусть китайцы строят в Киеве.
Некоторые китайские покупатели отменили покупку кукурузы из США и перешли к конкурирующему поставщику из Украины, поскольку Пекин усилил контроль над переработкой генетически модифицированных культур.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника и аналитика.
«Трейдеры в этом году более склонны покупать кукурузу в Украине, потому что она без ГМО и не требует разрешения на переработку. Даже те, кто заказал американскую кукурузу, отменили заказ и переключились на Украину», - сказал аналитик Shanghai JC Intelligence Черри Жанг.
Как пишет агентство, любое длительное изменение в настроениях одного из крупнейших импортеров кукурузы заставит беспокоиться американских фермеров, которые готовятся собирать большой урожай в этом году и это может привести к росту напряжения в торговых отношениях между Китаем и США.
Отмечается, что Китай в прошлом году увеличил закупки американской кукурузы, которая в основном является генетически модифицированной, что способствовало росту внутренних цен.
Однако в этом году источники отмечают, что получать разрешения на обработку генетически модифицированной кукурузы в Китае стало гораздо сложнее. Это побудило компании обратиться к закупкам немодифицированной кукурузы в Украине.
Министерство сельского хозяйства Китая не ответило на запрос с просьбой прокомментировать данную информацию.
В прошлом году Украина поставила две трети китайского импорта, который, в целом, составил 2,38 млн тонн, а США поставили четверть объемов импорта кукурузы.
По информации одного из трейдеров, цены на экспорт из Украины подскочили из-за увеличенного спроса и вышли на самый высокий уровень с июля 2016 года, составив 180 долларов за тонну.
«Сегодня кукурузе из США трудно заходить из-за вопроса с ГМО. Получить разрешение на переработку ГМО очень сложно. Я заказал 7000 тонн американской кукурузы, но должен был отменить заказ и обратиться в Украину», - сказал торговец кукурузой с востока Китая.
5 ч ·
- Однако, сирийские вечера перестают быть томными.
Американцы не просто разнесли российскую группировку, пытавшуюся наступать на курдский штаб, но и продолжают обрабатывать российскую гоп-кампанию на восточном берегу Евфрата.
Причём, они конкретно и без колебаний убивают сейчас, даже уже не наемников «Вагнера» (которые, на самом деле, те же военные, лишь с изменённым в целях гибридных войн формальным статусом), а самых что ни на есть кадровых российских военнослужащих: спецназ, артиллеристов, танкистов.
Погибли больше 200-т российских военных.
Великий и ужасный ВВХ молчит в тряпочку.
Великая и страшная Россия, и все ее «Искандеры» оказались пшиком при первом же серьёзном боевом решении США.
О чем я вам всегда и говорил. Начиная с 2014 года.
Горіть у пеклі, москалі!