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 Китай планирует вложиться в строительство четвертой ветки метро в Киеве, а также мостов в Кременчуге и Николаеве, - Минэкономразвития

Китай планирует вложить в украинские инвестиционные проекты $7 млрд и более, а объем торговли Украина-Китай может составлять $10 млрд.

Об этом сообщается в Twitter Минэкономразвития, пишет Цензор.НЕТ.

Китай планирует вложиться в строительство четвертой ветки метро в Киеве, а также мостов в Кременчуге и Николаеве, - Минэкономразвития 01

Во время встречи относительно Плана действий Украина - Китай по реализации инициативы совместного построения "Экономического пояса Великого шелкового пути" и "Морского шелкового пути XXI века" подводились итоги сотрудничества стран и обсуждались совместные проекты.

"Вместе с китайскими партнерами готовим проекты по развитию портовой инфраструктуры Украины и дорожного хозяйства, а именно: построения 4-й ветки метро в Киеве, мостовых переходов в Кременчуге и Николаеве. Планируем подписание нового соглашения о воздушном сообщении", - сообщил вице-премьер министр Степан Кубив.

Китай планирует вложиться в строительство четвертой ветки метро в Киеве, а также мостов в Кременчуге и Николаеве, - Минэкономразвития 02

Источник: https://censor.net.ua/n3049751
 
 
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Китайці на кожен юань хочуть отримувати десять юанів. Так, що десять разів треба подумати.
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Ми з ними співпрацюємо, тому і думаємо. Тобі про це просто нічого не відомо. От я на них працював і знаю як це. Що знаєш про співпрацю з китайцями ти?
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Саньок, китайця краще кидати в Китаї...Я там по роботі багато разів бував і на Стінці Великій бухав, є дофіга відео-дружбани на вєк... Китай планирует вложиться в строительство четвертой ветки метро в Киеве, а также мостов в Кременчуге и Николаеве, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 5902
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Лола! Перестань плутати стіну і працю. Ти мабуть працював сто років назад!
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Саньок, це було 90-ті роки...
Камера "Sony" 8 mm..
Це Вже Друга, ти про це і не мріяв тоді..
нюю , і інші гаджети с ноутбуками..

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8 мм в 90-ті роки! Ти мене насмішив, бо у мене 8 мм була у 70-ті роки. В 90-ті була напівпрофесійна відеокамера😁
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Але краще так, ніж наші ненажери, для якіх і 1000 відсотків це мало.
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До 90% з китайців лише виділяються, а потім копіюють наше. Якщо дають гроші, то лише як ще більші ненажери.
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Ви у Львові кидаєте китайців у сміттєзвалище😱 Я був кращої думки про вас Лоло!
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7 млрд это сумма... ну, а если наши опять красть начнут, китайцы их по-своему судит станут, или опять Соломенский суд?
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нє, треба про китайський домовлятися-сєкір башка.. Китай планирует вложиться в строительство четвертой ветки метро в Киеве, а также мостов в Кременчуге и Николаеве, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 7654
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Выгоднее будет печь топить деньгами, чем с потужными реформаторами вести бизнес 3 лярда ужо вернули за зерно?
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Ідіот - людина, що страждає глибокою формою розумової відсталості. Ідіотам притаманне набуте у ранньому віці слабоумство, що виражається в недорозвиненні інтелекту і психіки людини в цілому. Ідіотам недоступна осмислена діяльність. Емоційне життя ідіотів, вичерпується примітивними реакціями задоволення і невдоволення. В одних випадках переважають спалахи невмотивованого гніву, в інших - млявість і байдужість до всього навколишнього. Ідіотам притаманне настирливе бажання управління державою, а особливо просунуті одержимі бажанням втілювати "реформи"... /з енциклопедії/...

Відповідь на питаня... Китай планирует вложиться в строительство четвертой ветки метро в Киеве, а также мостов в Кременчуге и Николаеве, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 5604
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Шоб на тобі гроші заробляти, думающий ти наш... Китай планирует вложиться в строительство четвертой ветки метро в Киеве, а также мостов в Кременчуге и Николаеве, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 1297
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На мені вже не заробиш! От може на твоїй пенсії😱
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Методичка, Саньок, твій моск вже закусила...
При чому пенсія? Абидна, але на неї Я і не живу...
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Лола це з Лоліт?
Шось ти помилився..
Нє обіжай сваєго чоКАЛатного шефа..
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Не помилився! Ти себе весь час рекламуєш!
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Тююю..Це вже на жіночу заздрість скидається...
Ваши даказатєльтфа???
Покійний Хасанчик такого собі не дозволяв..
Царство небесне! Амінь...
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Можливо....Це не хамство, безграмотний...вибачаюсь,
передбачення...ляпнув..збувається..
після одної "пригоди" підцепив-що не ляпну - збувається, чи передбачення...мало спілкуюся..
через сайт може не передається...побачимо..
Я НЕ ХОТІВ!
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ОК. Бо на відміну від санька я маю важке слово, тому прибираю і я свої слова.
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Ти не Алі... Поважали один одного і лайками підтримували...
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Ти не баксік, бо раніше не плутав мене з іншими та не підтримував зрадоботів.
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КНР любит вкладываться в инфраструктурные проекты.
И деньги вложат, и своих рабочих привезут, и, что характерно, метро, наконец, построят, равно как и мосты, и построят хорошо.
А то в Днепре только одни разговоры пока что идут о продлении линий метро, да "имитация действия" (колышки там вбили, заборчиком обнесли, и так далее).
Как построил Лазаренко метро днепровское, так с тех пор ничего и не было сделано.
Хотите, чтобы метро в Украине строили турецкие рабочие?
Я тоже хочу.
Вот пусть и покажет турецкая фирма на строительстве метро в Днепре, как нужно работать.
А пока не показала, пусть китайцы строят в Киеве.
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Украинская кукуруза вытесняет американскую с рынка Китая - Reurers
Некоторые китайские покупатели отменили покупку кукурузы из США и перешли к конкурирующему поставщику из Украины, поскольку Пекин усилил контроль над переработкой генетически модифицированных культур.
Китай планирует вложиться в строительство четвертой ветки метро в Киеве, а также мостов в Кременчуге и Николаеве, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2286
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника и аналитика.
«Трейдеры в этом году более склонны покупать кукурузу в Украине, потому что она без ГМО и не требует разрешения на переработку. Даже те, кто заказал американскую кукурузу, отменили заказ и переключились на Украину», - сказал аналитик Shanghai JC Intelligence Черри Жанг.
Как пишет агентство, любое длительное изменение в настроениях одного из крупнейших импортеров кукурузы заставит беспокоиться американских фермеров, которые готовятся собирать большой урожай в этом году и это может привести к росту напряжения в торговых отношениях между Китаем и США.
Отмечается, что Китай в прошлом году увеличил закупки американской кукурузы, которая в основном является генетически модифицированной, что способствовало росту внутренних цен.
Однако в этом году источники отмечают, что получать разрешения на обработку генетически модифицированной кукурузы в Китае стало гораздо сложнее. Это побудило компании обратиться к закупкам немодифицированной кукурузы в Украине.
Министерство сельского хозяйства Китая не ответило на запрос с просьбой прокомментировать данную информацию.
В прошлом году Украина поставила две трети китайского импорта, который, в целом, составил 2,38 млн тонн, а США поставили четверть объемов импорта кукурузы.
По информации одного из трейдеров, цены на экспорт из Украины подскочили из-за увеличенного спроса и вышли на самый высокий уровень с июля 2016 года, составив 180 долларов за тонну.
«Сегодня кукурузе из США трудно заходить из-за вопроса с ГМО. Получить разрешение на переработку ГМО очень сложно. Я заказал 7000 тонн американской кукурузы, но должен был отменить заказ и обратиться в Украину», - сказал торговец кукурузой с востока Китая.
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Ну так её в счёт долга Украины поставляют, и до 2027 года ещё будут. Фактически по себестоимости. Поэтому украинские агропредприятия при том, что вроде-как объём сбыта большой, сидят в долгах и получают дотации из бюджета.
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Алексей Арестович
5 ч ·

- Однако, сирийские вечера перестают быть томными.
Американцы не просто разнесли российскую группировку, пытавшуюся наступать на курдский штаб, но и продолжают обрабатывать российскую гоп-кампанию на восточном берегу Евфрата.
Причём, они конкретно и без колебаний убивают сейчас, даже уже не наемников «Вагнера» (которые, на самом деле, те же военные, лишь с изменённым в целях гибридных войн формальным статусом), а самых что ни на есть кадровых российских военнослужащих: спецназ, артиллеристов, танкистов.

Погибли больше 200-т российских военных.
Великий и ужасный ВВХ молчит в тряпочку.
Великая и страшная Россия, и все ее «Искандеры» оказались пшиком при первом же серьёзном боевом решении США.
О чем я вам всегда и говорил. Начиная с 2014 года.
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Меньше разговоров, больше дела. Хотя бы первый тоннель прокопайте на 4-й линии.
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Де тонель копати? Ніхто нічого не збирався робити, але вам це невідомо.
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Ща я тебе несколько фотографий покажу. Узнаешь их ?


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А сами китайцы хоть знают, что уж совсем скоро киевляне покатаются на четвертой ветке метро?
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Ага, знают, бабло палучили у нас наши отмилі...
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Ніхто не знає, але є київська прикмета: якщо починають розмову про метро на Троєщина, то скоро будуть вибори🙋
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на СкреПОНОСной РАБссии праздник,за футболиста Паредеса заплачено 1 миллиард 559 миллионов 565 тысяч 600 РЖУблей,теперь РАБссия и "Зянит" впереди планеты фсей...,пенсианеры РАБссии особо рады за это Импортозамещение своих на чужих.... Китай планирует вложиться в строительство четвертой ветки метро в Киеве, а также мостов в Кременчуге и Николаеве, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 9070
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Дожилась Украина - докатилась "до ручки". Были времена, над Китаем смеялись: над борьбой с воробьями, над металлоплавильными печами в каждом дворе, над пехотой, наступающей "малыми группами" по миллиону, над прикрывающими пехоту танками по одному на миллион, над авиацией, что отменяется в связи с болезнью лётчика. Но оказалось, что смеётся тот, кто смеётся последним. А идёт всё к тому, что землю отнимут - тогда обхахочимся.
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Не треба пересмикувати факти - над Китаєм в 70-роки сміялась не держава Україна, а колишня держава СРСР.. Я пам'ятаю ці пропагандистські фільми.. Щодо відняття землі - на Байкалі, в Хабаровском крає і на Дальнєм Востокє це вже факт.. І теж буде - до Уралу, як мінімум до Уралу..
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Доброго ранку , Друже ! Щось крєщатік дуже рідко на форумі став зьявлятись. Китай планирует вложиться в строительство четвертой ветки метро в Киеве, а также мостов в Кременчуге и Николаеве, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 7062
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Коли випускають з палати - тоді й з'являється..
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Помню анекдот про катастрофу погибшего космического корабля китайцев.Типа пострадало 2 пилота и 40 кочегаров Китай планирует вложиться в строительство четвертой ветки метро в Киеве, а также мостов в Кременчуге и Николаеве, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 520
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Если китаези построят мосты такого качества , что и производимые ими товары . то будет амба мостам через года два.
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Коли побудують китайці метро на славетну Троєщину, тоді наш славетний троєщинський солодкоголосий соловейко , "..власник , навіть не малого - а середнього бізнесу.." багато зможе зекономити на транспортній логістиці - і перейде в ранг олігархів.. Скоро на всіх сторінках "Форбс" - " Алєксандр Кірьянов обігнав своїм капіталом капітали петрика і ахметки!".. Китай планирует вложиться в строительство четвертой ветки метро в Киеве, а также мостов в Кременчуге и Николаеве, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 5832
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Добрий ранок, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКитай планирует вложиться в строительство четвертой ветки метро в Киеве, а также мостов в Кременчуге и Николаеве, - Минэкономразвития
 
 
 
 
 
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