EN|RU|UK
Темы дня: Арест Шепелева Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  1596  6
Все про:пожар (2999) Харьков (3742) ГСЧС (1292)

 90 спасателей боролись с пожаром на крыше дома в центре Харькова, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На номер "101" 10 февраля в 10:38 поступило сообщение о возгорании на пятом этаже пятиэтажного здания в начале улицы Сумской в Харькове.

"На место пожара выехали подразделения ДСНС в составе пяти отделений на автоцистернах и два отделения на автолестнице. По прибытию на место пожара было установлено, что горит перекрытие и конструктивные элементы крыши на площади 300 кв.м. Надстройки (мансарда) над зданием сложной конструкции, однако пожарным удалось не дать огню распространиться по всей крыше здания", - цитирует сообщение пресс-службы ГСЧС Цензор.НЕТ.

При этом движение автотранспорта на участке Сумской от начала до театра Шевченко было временно запрещено.

"Руководитель тушения пожара принял решение привлечь дополнительные подразделения. Всего на месте пожара работало 12 отделений на автоцистернах, 3 автолестницы и 3 единицы специальной техники. Также в тушении пожара принимали участие курсанты Национального университета гражданской защиты Украины. Общее количество личного состава - 90 спасателей. Пожар был локализован в 12:24, ликвидирован в 15:08. Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются", - уведомляют спасатели.

90 спасателей боролись с пожаром на крыше дома в центре Харькова, - ГСЧС 01
90 спасателей боролись с пожаром на крыше дома в центре Харькова, - ГСЧС 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Патрульные спасли мужчину и эвакуировали 30 жителей многоэтажки во время пожара во Львове. ВИДЕО

90 спасателей боролись с пожаром на крыше дома в центре Харькова, - ГСЧС 03

На место происшествия работал штаб по ликвидации пожара и оперативная группа ГУ ДСНС в Харьковской области, возглавлял ее начальник главного управления Александр Волобуев.

Источник: https://censor.net.ua/n3049750
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Агент "Карлсон"?
 показать весь комментарий
 
И снова этот перекресток. Мистика прям какая то.
 показать весь комментарий
 
 
Дом стоит ровно с другой стороны дороги, где Зайцева насмерть пять человек сбила.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия90 спасателей боролись с пожаром на крыше дома в центре Харькова, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх