 90 спасателей боролись с пожаром на крыше дома в центре Харькова, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"На место пожара выехали подразделения ДСНС в составе пяти отделений на автоцистернах и два отделения на автолестнице. По прибытию на место пожара было установлено, что горит перекрытие и конструктивные элементы крыши на площади 300 кв.м. Надстройки (мансарда) над зданием сложной конструкции, однако пожарным удалось не дать огню распространиться по всей крыше здания", - цитирует сообщение пресс-службы ГСЧС Цензор.НЕТ.

При этом движение автотранспорта на участке Сумской от начала до театра Шевченко было временно запрещено.

"Руководитель тушения пожара принял решение привлечь дополнительные подразделения. Всего на месте пожара работало 12 отделений на автоцистернах, 3 автолестницы и 3 единицы специальной техники. Также в тушении пожара принимали участие курсанты Национального университета гражданской защиты Украины. Общее количество личного состава - 90 спасателей. Пожар был локализован в 12:24, ликвидирован в 15:08. Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются", - уведомляют спасатели.





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На место происшествия работал штаб по ликвидации пожара и оперативная группа ГУ ДСНС в Харьковской области, возглавлял ее начальник главного управления Александр Волобуев.