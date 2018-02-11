 Умер Йохан Йоханнссон - композитор, написавший музыку ко "Вселенной Стивена Хокинга"

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медуза", информации о причинах смерти пока нет. Тело композитора было найдено в его квартире в Берлине.

За музыку к фильму "Вселенная Стивена Хокинга" ("Теория всего") Йохан Йоханнссон в 2014 году получил "Золотой глобус" и номинировался на "Оскар", "Грэмми" и премию BAFTA. Год спустя он снова номинировался на "Оскар" за музыку к фильму "Убийца" Дени Вильнева.

Йоханнссон выпустил девять сольных альбомов, более 10 саундтреков, писал музыку для театра и телевидения.

На его facebook-странице опубликовано подтверждение, подписанное компанией Redbird Music, с которой сотрудничал музыкант.

Напомним, 10 февраля 2018 года на 88 году жизни умер доктор философских наук, профессор, академик Национальной академии наук Украины Мирослав Попович.