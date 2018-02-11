EN|RU|UK
Темы дня: Арест Шепелева Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  1768  35
Все про:граница (2955) путешествие (30) Госстат (115)

 Почти 10 миллионов украинцев съездили в Польшу в 2017 году, - Госстат

Около 4,3 миллиона граждан Украины ездили в Россию в прошлом году.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, пишет Радио Свобода со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Больше всего украинцев выезжали в Польшу. Согласно статистике, границу в направлении этой страны за 2017 год пересекли почти 10 миллионов граждан Украины.

Около 4,3 миллиона граждан Украины ездили в Россию, 3,1 миллиона украинцев ездили в Венгрию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год Украину посетили более 14 миллионов иностранцев, - Госстат

Напомним, 11 июня 2017 года вступила в силу визовая либерализация для Украины при краткосрочных поездках в страны ЕС и "шенгена" (до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства). Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран "шенгенской зоны" из-за пределов ЕС. Этот режим пока не касается так называемых "заморских владений" Нидерландов и Франции.

Источник: https://censor.net.ua/n3049748
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Отдыхать наверное ездили,зачем им эти Мальдивы когда Польша под боком)
 показать весь комментарий
 
 
по мне так это большой позор. и показатель того что воры никуда не делись.
 показать весь комментарий
 
 
основное занятие какелов в польше - это проституция и мытье унитазов
 показать весь комментарий
 
в Польшу "ездили"...до ближайшего склепа(магазина)!
 показать весь комментарий
 
Значит 1 миллион украинцев работающих на поляков это еще довольно приуменьшенная статистика.
 показать весь комментарий
 
 
А вы когда нибудь слышали правду от наших статистов?)
 показать весь комментарий
 
 
Я їхав в минулому році через Польщу,Німеччину,Францію,тобто перетинав українсько-польський кордон, але не в Польщу,а в Іспанію так ,що ця статистика досить умовна.
 показать весь комментарий
 
 
...та ладно -- попахали и вернулись -- СКВ домой привезли. ...кстати, в Польше гривню на деньги не меняют. ...а рубли меняют... ...шо вдвойне обидно!
 показать весь комментарий
 
 
Кто тебе сказал? Гривна в Польше свободно меняется.
 показать весь комментарий
 
Ещё: в Поляндии за евро ничего не купишь -- токо через кантора = обменник. (на автобане на заправквах, за горючку могут взять еврики)
И это правильно!
Нахер то ЕС, НАТО ...и прочее... -- своё бабло нужно в деньги переделывать! ...шоб мне было выгодно еврики на гривни менять... -- на пывко -- для начала... *)
 показать весь комментарий
 
Если 10000000 украинцев потратили в Польше по 100 евро, то они принесли Польше доход 1000 000 000 ( триллион) евро.
 показать весь комментарий
 
Может это банкир всей галактики Хонтарева Почти 10 миллионов украинцев съездили в Польшу в 2017 году, - Госстат - Цензор.НЕТ 7354
 показать весь комментарий
 
 
Старый добрый компьютер не подведет! Миллиард долларов, виноват евро тоже сумма немалая при том, что такое 100 евро для человека, едущего закордон? До триллиона далековато, но, может и не один миллиард остался в Польше! Так чем пшеки недовольны?
 показать весь комментарий
 
с другой стороны если каждый украинец вывез из Польши по 1000 евро (ИМХО вывозят по 5000 в среднем минимум), то это уже 10млрд евро
 показать весь комментарий
 
 
Госстат туп, как всегда. Не миллионы съездили, а бляхи и пиджаки. Реальных то туристов в десятки раз меньше.
 показать весь комментарий
 
Вони туди-сюди рахують за одного українця. Швидше за все мається на увазі 10 млн перетинів, але дехто 50 раз за рік переїхав, дехто 5раз, хтось раз. Так що в рази менше побувало в Польщі в минулому році.
 показать весь комментарий
 
 
Я бачив таких українців. Закуповують в Польщі товар два раза на тиждень. От така кількість відвідувань і вийшла. А з росією це поїздки лугандонців, бо українцям чхати на росію.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати да, лугандон мотается туда-сюда на расею за жратвой. При этом кацапня считает каждое пересечение лугандонца, за украинского гастарбайтера и воет о каких-то мифических миллионах заробитчан с Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Не регистрируют на границе лугандон, сейчас многие ездят с местными паспортами, покажут и пошли. Даже с МИД-овскими паспортами не регистрируют.
 показать весь комментарий
 
У нас гром гремит - а в Польше уж земля трясется, пачками народ наш в соседнюю страну с котомками за денежкой несется.
 показать весь комментарий
 
Алексей Кучеренко
8 февраля в 20:24 ·

Если жителям самой нищей европейской страны с самыми маленькими в Европе доходами под европейскими лозунгами и презентациями в сопровождении европейских экспертов и политиков одновременно вывалить:
- европейскую цену на газ
- европейскую цену на уголь
- европейские RAB тарифы для облэнерго и облгазов
- европейскую абонплату за газ
- европейские зарплаты чиновников и менеджеров энергомонополий,

скрасив все это дело европейскими субсидиями и европейской демагогией,
то с большой вероятностью одна часть европейских жителей уедет от всего этого кошмара и от налогов действительно в Европу работать и платить налоги там, а оставшиеся жители ОХРЕНЕЮТ от всего этого и полюбят Европу ещё больше всеми фибрами своей европейской души.
Где расставлять «кавычки» - решайте сами.
 показать весь комментарий
 
 
в метро входило пять олегов
а выходило ровно шесть
последний видимо скопился
за предыдущие года
 показать весь комментарий
 
Сколько из них челноков из преграничных сел?
 показать весь комментарий
 
за это период героически вымыто 30 000 000 унитазов
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоПочти 10 миллионов украинцев съездили в Польшу в 2017 году, - Госстат
 
 
 
 
 
 вверх