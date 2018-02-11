 Почти 10 миллионов украинцев съездили в Польшу в 2017 году, - Госстат

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, пишет Радио Свобода со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Больше всего украинцев выезжали в Польшу. Согласно статистике, границу в направлении этой страны за 2017 год пересекли почти 10 миллионов граждан Украины.

Около 4,3 миллиона граждан Украины ездили в Россию, 3,1 миллиона украинцев ездили в Венгрию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год Украину посетили более 14 миллионов иностранцев, - Госстат

Напомним, 11 июня 2017 года вступила в силу визовая либерализация для Украины при краткосрочных поездках в страны ЕС и "шенгена" (до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства). Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран "шенгенской зоны" из-за пределов ЕС. Этот режим пока не касается так называемых "заморских владений" Нидерландов и Франции.