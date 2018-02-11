 Почти 10 миллионов украинцев съездили в Польшу в 2017 году, - Госстат

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, пишет Радио Свобода со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Больше всего украинцев выезжали в Польшу. Согласно статистике, границу в направлении этой страны за 2017 год пересекли почти 10 миллионов граждан Украины.
Около 4,3 миллиона граждан Украины ездили в Россию, 3,1 миллиона украинцев ездили в Венгрию.
Напомним, 11 июня 2017 года вступила в силу визовая либерализация для Украины при краткосрочных поездках в страны ЕС и "шенгена" (до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства). Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран "шенгенской зоны" из-за пределов ЕС. Этот режим пока не касается так называемых "заморских владений" Нидерландов и Франции.
И это правильно!
Нахер то ЕС, НАТО ...и прочее... -- своё бабло нужно в деньги переделывать! ...шоб мне было выгодно еврики на гривни менять... -- на пывко -- для начала... *)
8 февраля в 20:24 ·
Если жителям самой нищей европейской страны с самыми маленькими в Европе доходами под европейскими лозунгами и презентациями в сопровождении европейских экспертов и политиков одновременно вывалить:
- европейскую цену на газ
- европейскую цену на уголь
- европейские RAB тарифы для облэнерго и облгазов
- европейскую абонплату за газ
- европейские зарплаты чиновников и менеджеров энергомонополий,
скрасив все это дело европейскими субсидиями и европейской демагогией,
то с большой вероятностью одна часть европейских жителей уедет от всего этого кошмара и от налогов действительно в Европу работать и платить налоги там, а оставшиеся жители ОХРЕНЕЮТ от всего этого и полюбят Европу ещё больше всеми фибрами своей европейской души.
Где расставлять «кавычки» - решайте сами.
а выходило ровно шесть
последний видимо скопился
за предыдущие года