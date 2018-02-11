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 Израиль воспользовался "своим правом и обязанностями" по защите населения, - Нетаньяху об авиаударе по Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, обсудив акцию израильских ВВС, нанесших в субботу ракетно-бомбовые удары по объектам иранских подразделений и базам ПВО Сирии в провинции Хомс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Читайте: Израиль атаковал военные объекты Асада и союзников в ответ на сбитый в Сирии истребитель

В ходе беседы, которая прошла по инициативе израильской стороны, премьер-министр подчеркнул, что Израиль воспользовался "своим правом и своими обязанностями" по защите гражданского населения от угроз со стороны Сирии.

При этом он подчеркнул, что израильские подразделения "в постоянном режиме" координируют свои действия с союзниками в регионе, информируя о них как международную коалицию, возглавляемую США, так и российскую группировку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Союзники Путина сбили израильский истребитель во время атаки на базы террористов в Сирии. ВИДЕО

ВВС Израиля нанесли новые удары по территории Сирии после того, как сирийская армия заявила о сбитии израильского истребителя F-16.

10 февраля 2018 года армия Израиля заявила о перехвате иранского беспилотника, запущенного с сирийской территории.

В ответ израильская авиация атаковала в Сирии иранские системы управления БПЛА. Во время операции один из истребителей потерпел крушение: по предварительной информации, самолет F-16 был сбит сирийской ПВО.

Источник: https://censor.net.ua/n3049747
 
 
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По 15 копеек. Нынешние не знают что это.
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В любом кинотеатре стояли такие игровые автоматы при совке... Был ещё воздушный бой ).
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"Воздушный бой" сложный был в управлении. "Морской" попроще.
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Совковый "Морской бой". Содран один в один с древнего американского игрового механического автомата Sea Raider. Устроенного очень просто и даже примитивно. Однако даже на копирование у совка ушло более 5 лет.
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А "руССкие" пельмени? Израиль воспользовался "своим правом и обязанностями" по защите населения, - Нетаньяху об авиаударе по Сирии - Цензор.НЕТ 2354 А балалайка?
Чудинов А. Н. («Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка», 1910)) и Михельскон А. Д. («Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней».) слово имеет тюркские корни. Оно происходит от слова «бала» (ребенок, дитё). На тюркское происхождение указывает фонетическая примета тюркских заимствований: сингармонизм гласных, практически в русском языке она даёт повторение одной и той же гласной в слове - башмак, батрак, балда, таракан, баклажан, балаган, балагур, баламут, багатур.
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А игру электроника что стоила 25 советских рупий, у кого сперли?
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ВЯЛИЧИЕ Израиль воспользовался "своим правом и обязанностями" по защите населения, - Нетаньяху об авиаударе по Сирии - Цензор.НЕТ 6344

ИСКАНДЕРОВИЧ‏ @Vatnicheck

СКОРЕЕ БЫ УЖЕ ВСТРЕТИТЬСЯ В БОЮ С ПЕНДОСАМИ В СИРИИ И НАВАЛЯТЬ ЭТИМ ПЕТУШКАМ КАК СЛЕДУЕТ!!1 ОХ КАК ЖЕ РУКИ ЧЕШУТСЯ!!1 ОНИ КРУТЫЕ ТОЛЬКО В КИНО!!1 А НА ДЕЛЕ МЫ ОТ НИХ И МОКРОГО МЕСТА НЕ ОСТАВИМ!!1 ПОТОМУ КАК НАША АРМИЯ САМАЯ СИЛЬНАЯ В МИРЕ!!1Израиль воспользовался "своим правом и обязанностями" по защите населения, - Нетаньяху об авиаударе по Сирии - Цензор.НЕТ 8552
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яка чудова новина - таких подарков мне даже на День Рождения не делали !! Слава Военно-Астрономическим Силам Соединенных Штатов Америки
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Вот, не то что наши уебаны трусливые , струляют с рашки а они плакаться бегут и извиняться
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так ваших сыкунов умножили на ноль, говорят и совсем ударам коалиции не сопротевлялись, более сотни 200их
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Конечно можно хвастатся, если у тебе на вооружение НАТОвское оружие (самолёты), если ты знаешь что выпустив сруских хоть 20 ракет, уидёшь от попадания и если что, то тот же Иран в случие нанесения удара (быстрее всего безполезного) будет отбитыми почками, при том не только от Израеля а от всей коалиции находящеися в Сирии.
И сравнивание с Украинои тут в чате, ну мерзко и основном от сруских или ватанов по мышлению.
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Почему? Типа в Украине рашистская кацапня не выгребала ни разу?
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выгребала, но ведь на счёт самоотдачи украинских военных а не из за преимущество в оружие.
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Если завтра Украина получит F-22 Raptor, что изменится?
Боевые истребители это высокотехнологичный инструмент. А для высокотехнологичного инструмента нужны очень дорогие летчики.
А для выращивания летчиков нужны деньги. Для денег нужна экономика. Для экономики нужен рынок. Для рынка нужны инвесторы. Для инвесторов нужны специалисты. Для выращивания специалистов нужны университеты. И т.д
Все взаимосвязано и ничего не бывает просто так.
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Главное-человеческий фактор.А человеческий фактор ВСУ не слабее человеческого фактора израильской армии, даже если и в нее призывают женщин..Да и какцапчики которых украинцы херачат, посильнее и повооруженнее арабов.
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ну ты прям описал.... Как будто на совковых истребителях управление легче чем на Натовских самолетах. Высер ниочем. Погугли видео с укр летчиками на ютубе.
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та куда там...просто полубоги управляют самолётами...зазвиздились евреи...нуничё это попустит...
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SDF полонених не беруть.І фіни, дай їм Бог здоров'я,прикольні статуї робили з ворожих трупаків свого часу.Шкода,що українських левів очолює жадібний цинічний баран.
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Не мели ерунду.Израиль сам делает самолеты.ВВС-засекреченное подразделение.
На сегодня сил Израиля достаточно чтоб стереть нафиг Иран и Сирию вместе с коалицией своими силами.
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Цікаво те, що росія після цього втягується у цю війну по повній і все це приводить її до разформування самої росії.
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Та ото ж. У кацапів два варіанти- самознищення, або ж мовчки ковтнути.
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Кацапи тільки почали ковтати, бо накладаються до смерті.
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теперь их как будет бродить без ба (ц) ихтамнет кизлячий
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Выражение обеспокоенности с Израильским акцентом.
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Май повагу.Вірю,що можеш постити малюнки більш достойні і відповідні новині.Моя бабуся євреїв рятувала не для того ,щоб їх висміювати.Лише розписок не брала,тож і не змогла довести ці факти.І мені заповідала робити так само,і розписок не брати,Бог все бачить.
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я хоть тебя и лайкнул,но в наше время и юмор ценить надо (особенно когда идет война)
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Евреи имеют чувство юмора,поэтому -не обидятся (не переживай)
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Как-то 2018 год технично и звонко пошел - погром рашистских стервятников в Хмеймиме, публикация кремлевского доклада,чудо-участие ватников в олимпиаде, сбитие рашистского асса, погром козхломордых в Дор-Эз-Зоре, рыбка пишет книгу о моральном облике русозверей, еще боинг и польский борт на подходе. А Израиль давно молотит хоругвеносных по полной, просто потери не публикуются. Шалом !!!
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Вечером пошла новая волна авиаударов израильских ВВС по асадистам, иранцам, их штабам, аэродромах, опорных пунктах, базах в Сирии.

Израиль воспользовался "своим правом и обязанностями" по защите населения, - Нетаньяху об авиаударе по Сирии - Цензор.НЕТ 1928
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Озверели брат Трамп, брат Эрдоган и брат Нитаньяху. Глядишь и ихтамнетов накроют Израиль воспользовался "своим правом и обязанностями" по защите населения, - Нетаньяху об авиаударе по Сирии - Цензор.НЕТ 3645
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За шо люблю евреев? -- за то, шо не жиды! *)
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Сарафанное радио их (Вагнеровских наемников) добьет.
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У мокшанцев неоправданные потери- патамучта плахое абеспичение водкой.А Израильтянам ЛАЙК.
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Олег Мордовец Израиль воспользовался "своим правом и обязанностями" по защите населения, - Нетаньяху об авиаударе по Сирии - Цензор.НЕТ 1459⚡СРОЧНОИзраиль воспользовался "своим правом и обязанностями" по защите населения, - Нетаньяху об авиаударе по Сирии - Цензор.НЕТ 1459⚡Записи переговоров о потерях наших ЧВК в результате американского огня в СирииИзраиль воспользовался "своим правом и обязанностями" по защите населения, - Нетаньяху об авиаударе по Сирии - Цензор.НЕТ 1459⚡Парни прислали, не ручаюсь за достоверность самих записей, но инфа в общем и целом подтверждается из нескольких независимых источников

Израиль воспользовался "своим правом и обязанностями" по защите населения, - Нетаньяху об авиаударе по Сирии - Цензор.НЕТ 1459⚡СРОЧНОИзраиль воспользовался "своим правом и обязанностями" по защите населения, - Нетаньяху об авиаударе по Сирии - Цензор.НЕТ 1459⚡ Вот расшифровка свидетельств атаки американцев на наших в Сирии. Я не психолог, но судя по интонациям - переговоры очень правдивы. Либо гениальные актеры, либо не играют вообще. Я с этой когортой знаком и часто общаюсь, именно таким образом подобные вещи и обсуждают. Специфика общения сохранена, обращайте внимание на суть, а не на знаки препинания, расставлять их в такой речи крайне сложно.

Голос 1: «Илья привет! Вот то, что новости показывают, да там по телевизору ,что там ,ну в сирии там 25 человек там раненых, там в сирийской там блять армии там ну и так далее короче, это нахуй разъебали наших, вот короче. В одной роте нахуй 200 человек нахуй даухсотых сразу же, в другой 10 человек и вот про третью не знаю, но тамтоже растрепали очень сильно вообще вот короче три роты пострадало, вот били пиндосы, сначала артой накрыли нахуй епыть вот а потом подняли нахуй 4 вертушки и в карусель запустили короче из крупнокалиберных пулеметов нахуй, короче всех хуячили у наших кроме автоматов нахуй небыло вообще ничего, вот ну не говоря там о каком то пзрк и так далее, короче растрепали там ваще ну устроили ад там и пиндосы конкретно и четко знали нахуй что это мы идем, русские вот наши шли завод отжимать а они на этом заводе короче сидели короче мы пизды получили ваще жестких нахуй вот щас мне пацаны отзвонились нахуй там сидят бухают короче, много очень нахуй блять пропавших без вести ну это короче пиздец ваще там блять еще одно унижение блять и ну короче с нами нахуй нуниктовообще нахуй не считается как с чертями поступили вообще думаючто наши сейчас заднюю блять врубят нахуй наше правительство и никто ничего никакую ответку ничего не сделает и никто никого не уничтожит. за это нахуй вот такие вот у нас потери!»

Голос 2: «Брат, ну смотри. Там 177 убитых - только 5-я рота. 2-ку практически не зацепило. Короче 5-ку всю уничтожили, их раскатали там авиацией, вертушками, артиллерией и курды с американцами на них поперли, у пацанов просто не было шансов, 5-ка легла почти вся. Вот остатки тяжелых, сейчас «Тюлпан» придет ночью сегодня, будем тогда встречать уже. Давай, на связи. Викторович тоже, по-моему, если наши, тоже минусовой».

Голос 3: «Короче парняга сейчас отзвонился, они в колонну выстроились, они не доехали до этих метров триста, блядь, семьсот, говорит, до позиций, один взвод вперед пошел, а эти, колонна, стояла. Они короче метров триста не доехали. Эти американский флаг подняли и по ним арта начала жестко хуячить, а потом вертушки подлетели и начали ебашить всех, вот и бегали… Сейчас парняга отзвонил - в общей сложности 215 «двухсотых», вроде так, короче раскатали просто жестко… Обозначили себя… Наши вообще на что надеялись? Типа сами съебутся? Напугаются? Хуй знает… Короче, такая хуйня… Кого-то вообще опознать не могут, там народу до фига. Они стоячую колонну похуячили просто артой даже, пехота даже не выдвигалась, чисто артой нахуячили, и все и пиздец».

Голос 4: «Из техники, говорит, уцелел один танк и один БРДМ, а все остальные «бардаки», все остальные «танки» были уничтожены в первые минуты боя сразу»
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У мокшанцев неоправданные потери- патамучта плахое абеспичение водкой.А Израильтянам ЛАЙК.
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Молодцы израильтяне, защищают своих граждан везде и всегда а не требуют "перемириев" в ответ на убийства украинцев в Украине как агент Лолита
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В Украине формируется «пятая колонна» из российских «отпускников».

почитайте, чтоб потом не говорили, что я вас не предупреждал:

кремль готовит вам партизанскую войну. Начнут ее - прямо у вас за спиной, так называемые «отпускники».
По сути это никакие не отпускники, а представители МВД и Минобороны. Просто им временно приказали снять форму и, самостоятельно пробравшись в Украину, где почти у каждого россиянина есть родственники, тихо осесть там, ничем не выказывая себя.
Осесть и ждать сигнала к действию, который последует во время «ч».
«Отпускников» не обижают: им обещают денежное довольствие в... трехкратном размере от оклада.
Это «пятая колонна», которая, как полагают сведущие люди, уже создается в некоторых украинских городах - в тех, которые больше всего интересуют банду путина. Это Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса, Николаев, Херсон.
Кстати, совершенно не случайно названиях этих городов звучат сейчас на различных политических шоу, которые в бесчисленном множестве запущены на РосТв. Участники этих шоу все чаще повторяют, что, мол, назрела необходимость российской армии переходить в наступление и захватывать «русскоязычные города», включая Запорожье.
http://www.mig.com.ua/zaporozhskie/item/35480-v-zaporozhe-formiruetsya-pyataya-kolonna-iz-rossijskikh-otpusknikov
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Пресс-секретарь Пентагона Эдриан Рэнкин-Галлоуэй заявил, что США полностью поддерживают действия израильских ВВС, атаковавших 12 иранских и сирийских объектов на территории Сирии, включая системы ПВО, после того, как израильский истребитель F-16 был сбит и упал на территории Израиля. Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что США глубоко обеспокоены эскалацией напряженности на северной границе Израиля и решительно поддерживают право Израиля на защиту своего суверенитета, сообщает Reuters.
Хороший союзник у Израиля. Это не минские "гаранты" Меркель и французики.
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Вроде Гиркин заявил, что уже не 215, а более 600.
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Гиркин говорит уже не о 215, а более 600. А вот русские опять ихтамнеты, статья Вашингтон Пост
===По словам Хасана, в разгар этой кровавой бойни ему вновь позвонил российский офицер связи и попросил его прекратить на время боевые действия для того, чтобы забрать убитых и раненых - в ходе того наступления, которое он отрицал. Курдский командир усмотрел в этом вероломство. «Больше мы русским не доверяем», - сказал Хасан. А когда один из репортеров отметил парадоксальность ситуации - российский офицер сначала отрицает проведение атаки, а затем просит о прекращении огня, - Хасан заметил: «Забавно, что сверхдержава не знает, что делают ее силы на земле». Хасан считает, что поддерживающие сирийский режим силы начали на этой неделе наступление, потому что «этот режим думает, что мы слабы», поскольку Демократические силы Сирии направили своих бойцов на север для борьбы против турецкого наступления на регион под названием Африн.===
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Дважды победившие чеченов и сирийцев РАБссиянцы гордятся паБЕДОй будто втроем с Британией и США одолели Гитлера в 45-м...
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Элитный спецназ РАБссии скрывали под ЧВК Вагнер,хорошее немецкое словосочетание Композитор Рихард Вагнер... Израиль воспользовался "своим правом и обязанностями" по защите населения, - Нетаньяху об авиаударе по Сирии - Цензор.НЕТ 8291
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я вчера утром писал на цензоре,ЦАХАЛ замочит в сортире РАБссиянцев...не верили Крысы... Израиль воспользовался "своим правом и обязанностями" по защите населения, - Нетаньяху об авиаударе по Сирии - Цензор.НЕТ 3491
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИзраиль воспользовался "своим правом и обязанностями" по защите населения, - Нетаньяху об авиаударе по Сирии
 
 
 
 
 
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