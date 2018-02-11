 Израиль воспользовался "своим правом и обязанностями" по защите населения, - Нетаньяху об авиаударе по Сирии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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В ходе беседы, которая прошла по инициативе израильской стороны, премьер-министр подчеркнул, что Израиль воспользовался "своим правом и своими обязанностями" по защите гражданского населения от угроз со стороны Сирии.

При этом он подчеркнул, что израильские подразделения "в постоянном режиме" координируют свои действия с союзниками в регионе, информируя о них как международную коалицию, возглавляемую США, так и российскую группировку.

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ВВС Израиля нанесли новые удары по территории Сирии после того, как сирийская армия заявила о сбитии израильского истребителя F-16.

10 февраля 2018 года армия Израиля заявила о перехвате иранского беспилотника, запущенного с сирийской территории.



В ответ израильская авиация атаковала в Сирии иранские системы управления БПЛА. Во время операции один из истребителей потерпел крушение: по предварительной информации, самолет F-16 был сбит сирийской ПВО.