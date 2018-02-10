 Общественники Днепропетровщины предлагают переименовать область в Сичеславскую

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, мероприятие организовал областной центр Всеукраинского общества "Просвита".

По словам организаторов события, нынешнее название области - Днепропетровская - подпадает под закон о декоммунизации и должно быть изменено.

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Представляя обоснование инициативы по переименованию области на Сичеславскую, докладчики отмечали, что именно это название апеллирует к казацкому прошлому: на территории области существовали пять из восьми сечей (все главные казацкие сечи - Томаковская, Никитинская, Базавлуцкая, Чертомлыкская, Подпольненская). Также Днепропетровская область является единственной, территория которой полностью была территорией запорожских вольностей.

Во времена УНР край назывался земля Сечь с центром в Екатеринославе, а в 1918-1919 годах город носил неофициальное название Сичеслав.

Историк и краевед Николай Чабан представил участникам мероприятия раритетные издания столетней давности, где местом печати указанный Сичеслав, среди которых и редкий Шевченковский Кобзарь.

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Как отмечали участники, публичное возрождение названия "Сичеслав" началось незадолго до распада СССР: национально-демократические организации области стали использовать в своих названиях это слово, однако 2016 году сторонникам названия "не хватило поддержки", чтобы добиться именно такого переименования областного центра.

"Битву за Сичеслав мы проиграли, битву за Сичеславскую область мы не должны проиграть", - отмечали участники собрания.

В общественном обсуждении приняли участие как сторонники внедрения названия Сичеславская область, так и оппоненты этой инициативы. Последние, в частности, отмечали, что запорожские казаки "никогда не называли себя сичеславцами".

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Участники обсуждения признали, что несмотря на то, что название Сичеслав используется жителями, для многих отношение к этому топониму остается неоднозначным. Также, по их словам, может быть проблематичным утверждение названия "Сичеславская область" в парламенте, ведь за нее должны высказаться не менее 300 депутатов.