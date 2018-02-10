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 Политика Украины
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Все про:Днепропетровщина (1126) переименования (422) Просвіта (11) декоммунизация (378)

 Общественники Днепропетровщины предлагают переименовать область в Сичеславскую

В Днепре состоялось общественное обсуждение инициативы переименования Днепропетровской области на Сичеславскую.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, мероприятие организовал областной центр Всеукраинского общества "Просвита".

По словам организаторов события, нынешнее название области - Днепропетровская - подпадает под закон о декоммунизации и должно быть изменено.

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Представляя обоснование инициативы по переименованию области на Сичеславскую, докладчики отмечали, что именно это название апеллирует к казацкому прошлому: на территории области существовали пять из восьми сечей (все главные казацкие сечи - Томаковская, Никитинская, Базавлуцкая, Чертомлыкская, Подпольненская). Также Днепропетровская область является единственной, территория которой полностью была территорией запорожских вольностей.

Во времена УНР край назывался земля Сечь с центром в Екатеринославе, а в 1918-1919 годах город носил неофициальное название Сичеслав.

Историк и краевед Николай Чабан представил участникам мероприятия раритетные издания столетней давности, где местом печати указанный Сичеслав, среди которых и редкий Шевченковский Кобзарь.

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Как отмечали участники, публичное возрождение названия "Сичеслав" началось незадолго до распада СССР: национально-демократические организации области стали использовать в своих названиях это слово, однако 2016 году сторонникам названия "не хватило поддержки", чтобы добиться именно такого переименования областного центра.

"Битву за Сичеслав мы проиграли, битву за Сичеславскую область мы не должны проиграть", - отмечали участники собрания.

В общественном обсуждении приняли участие как сторонники внедрения названия Сичеславская область, так и оппоненты этой инициативы. Последние, в частности, отмечали, что запорожские казаки "никогда не называли себя сичеславцами".

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Участники обсуждения признали, что несмотря на то, что название Сичеслав используется жителями, для многих отношение к этому топониму остается неоднозначным. Также, по их словам, может быть проблематичным утверждение названия "Сичеславская область" в парламенте, ведь за нее должны высказаться не менее 300 депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3049746
 
 
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Я за. Это только в паРашке Петербург посреди Ленинградской области, а Екатеринбург - областной центр Свердловской.
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Вы это оплатите? Что за бред тратить гос. деньги на очередную хрень во время войны?
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Не. Платить я не подписываюсь. Я как и Вы в принципе против переименований сейчас. Но уж если начали, нужно закончить.
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А эти долбоё * ы - "общественники" посчитали сколько на это нужно денег и где их взять !?!?!?!?!?!?!
У НАС ПОЛНОЕ ИЗОБИЛИЕ ВО ВСЁМ ?????? ДЕНЬГИ НЕКУДА ДЕВАТЬ ??????
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Глібе, перейменування обійдеться набагато дешевше, ніж відбивання путлерівської саранчі, яким завтра заманеться "защіщать города с ісконно русссскими і савєцкими названиями". Українці вже надто дорого платять, стримуючи "защітнікоф рускагаварящіхъ", бо свого часу не створили умови для поширення рідної мови, як в країнах Балтії.
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Громадські діячі Дніпропетровщини пропонують перейменувати область у Січеславську - Цензор.НЕТ 927 !!! Повеселил от души!!! и чтобы было не как в паРаше нужно сделать
Днепр областным центром Сичеславской области!!! Громадські діячі Дніпропетровщини пропонують перейменувати область у Січеславську - Цензор.НЕТ 1942 Громадські діячі Дніпропетровщини пропонують перейменувати область у Січеславську - Цензор.НЕТ 1942
А Луцк - административный центр Волынской области!!!
А почему не переименовать в Днепровскую область?
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Очень,очень важно,что вы за!Дело за 300ми депутатами.А то ведь название областей в Конституции записано,чтобы каждому барыге неповадно было переименовывать))
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Кацапи на чолі з правасравнимья папіщамє собі скрьєппния яєчки від досади та обурення з корінням вирвуть.
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Город Днепр, назовите область Днепровской да и дело с концом...Сичеславская...
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Треба було і "горат" Січеславом назвати,як вже було 100 років тому.
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Луцк, а область Волынская, Ужгород, а область Закарпатская. Так что почему нельзя назвать Сичеславской? Исторически обосновано.
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А еще Симферополь, а область Крымская (до 1991 года)
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Треба, щоб майбутнє покоління і не знало таких назв, та питань зайвих не задавало.
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Треба було і "горат" Січеславом назвати,як вже було 100 років тому.
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керманичі міста хочуть аби там жив люмпен; адже в 2009 р. ізраїльський президент Ш. Перес виступ в Січеславі з нагоди зведення там найбільшого в світі жидівського молебельного палацу (з якої нагоди і якого біса саме в Січеславі??) і запропонував українцям забувати свою історію.
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Не зрозуміло, чому цей край /земство весь час називають не Січеславським. Адже в 1918 р. з'явився Січеслав, то й землі навкруги - Січеславські. Так мало стати після усунення комуноїдів ще 1991 р. Але дєло Лєніна ще донині живе в Січеславі і в усій Січеславщині. Прикро. І що це за москальська "область" коли є український відповідник "земство"? А за роки самостійності починаючи з 1991 р. вже й власне слово "край" викреслили з української мови замінивши його західним словом "регіон". І куди котимося та куди докотимося?..
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я за синагогу в европе перша!як так козаки(
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поки руки ломають уродам! а жидам як дякувати будем(
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погроми і антифашизм чекає їх!
за руски мир
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дурь. и смех и грех. Днепропетровск можно было и не переименовывать. В истории достаточно достойных Петров.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбщественники Днепропетровщины предлагают переименовать область в Сичеславскую
 
 
 
 
 
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