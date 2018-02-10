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 Политика Украины
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 Украина стала экспериментальной площадкой для гибридной войны нового поколения, - Маронкова

Гибридные войны велись на протяжении всего существования человеческой цивилизации. В эпоху глобализации и развития технологий появились новые методы.

Такое мнение высказала Директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова во время открытия VІ Киевского форума для молодежи, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для того, чтобы получить преимущество в конфликте, используются любые военные и невоенные средства и меры. Если сторона осознает, что она не может выиграть иным образом, то она использует именно такие альтернативные - асимметричные, гибридные - методы. И думаю, что асимметрия будет только усиливаться, и эта гибридность будет только развиваться. И мы это с вами видим: Украина стала такой огромной чашкой Петри - местом для проведения таких экспериментов", - сказала она.

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По ее убеждению, гибридные войны велись на протяжении всего существования человеческой цивилизации, и лишь менялись их методы и способы. В эпоху глобализации и развития технологий гибридная война была перенесена на новую ступень развития, "но, тем не менее, по сути это все то же самое".

"Гибридная война - это не что-то новое. Это - просто новая обертка для того, что уже было, обертка, которая делает визуально сложным то, что является простым. И это всегда было на протяжении существования всей человеческой цивилизации. Вспомните того же Троянского коня", - отметила Маронкова.

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Наряду с этим, по мнению директора Центра информации и документации НАТО, Украина получила неоценимый опыт противодействия этой гибридной агрессии, которым может поделиться и с другими странами. "Когда мы говорим о том, что такая ситуация может быть потенциально в любой другой стране, то Украина даже может научить кого-то, как этому противостоять, как с этим справляться", - отметила она.

Маронкова отметила, что в реагировании на подобные угрозы правительства стран, ЕС и НАТО должны сначала "признать наличие такой проблемы, такой угрозы, чтобы принимать определенные решения".

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"Дальше мы уже идем на политический уровень, где правительства должны готовить очень серьезный пакет мер для воплощения. Речь идет о соответствующем законодательстве, финансировании различных проектов и программ, назначении компетентных людей и органов, создании в целом новой системы, которая сможет на государственном уровне справляться с этой угрозой. И "вишенка на торте" - это уже самая практичная имплементация этих мероприятий", - подчеркнула директор Центра информации и документации НАТО в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3049744
 
 
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Гарних новин не буває багато.
"Ізраїль готує страшну помсту за збитий винищувач: Російсько-сирійські комплекси С-300 та С-400 планується повністю знищити

Єврейська держава користуєься жорстим принципом, котрий допомагає виживати їй вже майже 70 років. На кожну втрату відплачувати сторицею, на кожен удар - вдвічі потужнішим."
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Тобто гібридні війни йдуть багато років, а ви тільки збираєтеся йти на політичний рівень? А чи ви не подуріли?
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У них в Украине эксперементальная площадка.
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А Дамбас став військовим полігоном, з чим і вітаю його.
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Це що, черговий месидж, що все нормально? Що так і раніше було. Треба змиритись... Обуреність і занепокоєність.
Втрати людські майже щодня, що вам виродкам ще треба? Тільки мальдівсьйський ніколи не визнає війну, поки вона приносить гешефт.
Реально заіпали.
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Нет, она сказала что на нас проводится эксперименты, как над лабораторными крысами.
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"експєрімєнтальная площадка" прикриває собою переляканий дім престарільців EU
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да права - эксперимент по уничтожению кацапов...)))
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Гибридная война хороша своей неожиданностью и новизной. Но когда принципы этой войны разгаданы, противостоять ей не так сложно при наличии политической воли и желания.
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Эта гибридная война войдет в историю как последняя война России.
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Максим Левченко, конечно права.
Крыс сначала заражают , а потом испытывают на них разные медикаменты, что бы потом лечить людей.
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Чтобы не было гибридной войны, нужна самая малость - прекратить торговлю, безвиз, и др. отношения с агрессором и начать против него обычную войну. Но для барыг это непосильная задача, да и для небарыг она черевата полным поражением - силы слишком неравны.
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Игорь, а силы есть победить в этой войне?
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Я уже ответил выше. К сожалению - нет.
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А в Ізраїля є сили боротись проти РФ?
Чи вони просто діють, а не ниють, як бездарні боти шоколадного бездарного бариги?
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Війська РФ не стоять на кордоні Ізраїлю і не обстрілюють його територію зі своєї.
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Есть. В военном отношении мы уже победили. Именно поэтому Хуйло перешло к обороне на фронте и стало применять другие гибридные методы.
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треба тільки призначити Ыгоря Мельника главою Генштабу
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не переживай Во-Во - война гибридная, пушечного мяса у вас в паРаше много...
но украинская мясорубка вас перекрутит на фарш - это вы попробуйте войну объявить, посмотрим на ваш кровавый понос...
и даже не полетаете вы здесь как над Грузией - там только учились на ваших кацманавтах...
попробуете ракетками или чем другим...?
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Вы спите? Парашка вообще-то оккупировала часть Украины. Уже. Не дожидаясь Вашего приглашения.
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Во-Во - это вы заглотили кусок который вам поперёк горла стал...
силы вам он не прибавил - переварить-то не можете...\так что ждём спокойно...\
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Конечно ждём. Больше всё-равно ничего сделать нельзя.
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ты Во-Во напиши - как ты рад зашкваренному кацалётчику и тем кацапам, кому повезло сдохнуть в Сирии...)))
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Konstantin Kukuškin‏ @KKKukushkin 36 мин.36 минут назад
Есть информация что после сбитого F-16, израильтяне устроили асадитам настоящую бойню. И то что сообщается о "самой крупной операции с 1982 года" это только цветочки
Вечером Хуйло в панике звонил Нетаньяху и пытался угрожать. Впрочем это бесполезно, совки евреям всегда сливали
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Muhammad Jazira‏ @muhammadjazira3 19 мин.19 минут назад
#СРОЧНО Сообщается, что израильская авиация только что разбомбила позиции наёмников асада на горе Азан на юге Алеппо.
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Эль Мюрид‏ @K25_SPb 19 мин.19 минут назад
Новые авиаудары Израиля Израиль разошелся. Вечером пошла новая волна сообщений об авиаударах израильских ВВС по сирийской территории. Что характерно - строго по иранской зоне оккупации и по объектам Ирана в Сирии.
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Muhammad Jazira‏ @muhammadjazira3 32 мин.32 минуты назад
#СРОЧНО Сообщается об израильских авиаударах по аэродрому "Нейроб" и оборонным заводам в Алеппо.
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тебя поставим считать 200-х ихтамнетов...\чтобы ты Во-Во не сказал что Украина приписками занимается...\
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Сидеть будем на берегу и ждать когда проплывет труп врага.
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как что...? теперь кацапы накатят бояры за здоровье 217-ти новопреставленных ихтамнетов...
маёришко Филлипок - это разминка...)
там на подходе и 300-е в 200-е...)
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нет - это Алина Барыга, так написано на стенке площадки для сбора мусора...\когда прохожу там гуляя с собакой - всегда читаю чтобы не забыть кто "барыга"...\
а ты случаем не кацап что такое спрашиваешь - в гости набиваешься...?
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А в Ізраїля є сили боротись проти РФ?
Чи вони просто діють, а не ниють, як бездарні боти шоколадного бездарного бариги?

Вполне. Если вместе с союзником.
Поэтому ждем.
Пока Израиль борется с какими то "ассадитами", хотя говорят что никаких сирийских воиск давно нет.
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не понимаешь - так сиди на своих кацапских сайтах, тут Во-Во вашего хватает...
к смерти вашего Филлипка ваше Хуйло только имеет отношение...
даже в Украине не имею прямого отношения к смерти ваших ихтамнетов - а вот косвенное имею...)))
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Помнишь как в 1945 году мы вам наваляли и спасли евреев ?
А теперь евреи наваляют твоим друзякам и спасут нас.
Понял теперь ?
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Одним из первых приемов гибридной войны был Троянский конь. Так что не надо причитаний и страха перед "многоходовочками".
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"Якщо сторона усвідомлює, що вона не може виграти якимось іншим чином, то вона використовує альтернативні методи."

Из чего следует вывод, неудобный для порохоботов: победить Украину военной силой Хуйло не в состоянии. Именно украинская армия, а не озабоченность и минские соглашения не дают ему сделать этого.
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Гибридная война выгодна Порошенко и его банде. Вот когда ихтамнетов проведут под конвоем вместе с рашистской техникой по Киеву и покажут на весь мир, тогда не будет гибридных войн. Когда разбомбят рашистский гумконвой с боеприпасами, а не ограничатся нотами. Когда перекроют наглухо границу с Московией, ОРДЛО и Крымом и введут визовый режим, но продажная шоколадная Лолита этого не допустит, т.к. является агентом кремля.
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Кроме кремлёвского упыря , война никому не выгодна и это ПРАВДА !! Он болен и некому эту тварь полечить , а лучше усыпить , как бешенную псину!

Война в Сирии приводит к тому, что поток «груза 200» в Россию не иссякает, при этом, вывозить с Ближнего востока убиенных «ихтамнетов»-«интернационалистов» из различных ЧВК, удовольствие отнюдь не дешевое. По информации волонтера Тима Златкина, вывезти из Сирии одного убитого россиянина стоит ни много ни мало, 3450 долларов. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, ссылаясь на собственные источники, которые раскрывать волонтер не стал.

«Это без учета захоронения в закрытом гробу со справкой "сердечная недостаточность". Цена справки из морга + 200/300 $. Втихаря и без военных почестей. И родственники еще говорят спасибо командирам ЧВК Вагнера, что не закопали, как собак в пустыне», - добавил Тим Златкин.

Напомним, ранее группа ИС сообщала о том, что экс-главарь российских боевиков на Донбассе Игорь Гиркин рассказал об очередных масштабных потерях ЧВК "Вагнера" в Сирии.
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На чьей стороне в этой войне олигархический клан Порошенко?
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взбодритесь братья.это стоит того чтобы зайти с прокси
https://vk.com/nezugar_vk?w=wall-46268973_974
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина стала экспериментальной площадкой для гибридной войны нового поколения, - Маронкова
 
 
 
 
 
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