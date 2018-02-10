 Украина стала экспериментальной площадкой для гибридной войны нового поколения, - Маронкова

Такое мнение высказала Директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова во время открытия VІ Киевского форума для молодежи, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для того, чтобы получить преимущество в конфликте, используются любые военные и невоенные средства и меры. Если сторона осознает, что она не может выиграть иным образом, то она использует именно такие альтернативные - асимметричные, гибридные - методы. И думаю, что асимметрия будет только усиливаться, и эта гибридность будет только развиваться. И мы это с вами видим: Украина стала такой огромной чашкой Петри - местом для проведения таких экспериментов", - сказала она.
По ее убеждению, гибридные войны велись на протяжении всего существования человеческой цивилизации, и лишь менялись их методы и способы. В эпоху глобализации и развития технологий гибридная война была перенесена на новую ступень развития, "но, тем не менее, по сути это все то же самое".
"Гибридная война - это не что-то новое. Это - просто новая обертка для того, что уже было, обертка, которая делает визуально сложным то, что является простым. И это всегда было на протяжении существования всей человеческой цивилизации. Вспомните того же Троянского коня", - отметила Маронкова.
Наряду с этим, по мнению директора Центра информации и документации НАТО, Украина получила неоценимый опыт противодействия этой гибридной агрессии, которым может поделиться и с другими странами. "Когда мы говорим о том, что такая ситуация может быть потенциально в любой другой стране, то Украина даже может научить кого-то, как этому противостоять, как с этим справляться", - отметила она.
Маронкова отметила, что в реагировании на подобные угрозы правительства стран, ЕС и НАТО должны сначала "признать наличие такой проблемы, такой угрозы, чтобы принимать определенные решения".
"Дальше мы уже идем на политический уровень, где правительства должны готовить очень серьезный пакет мер для воплощения. Речь идет о соответствующем законодательстве, финансировании различных проектов и программ, назначении компетентных людей и органов, создании в целом новой системы, которая сможет на государственном уровне справляться с этой угрозой. И "вишенка на торте" - это уже самая практичная имплементация этих мероприятий", - подчеркнула директор Центра информации и документации НАТО в Украине.
"Ізраїль готує страшну помсту за збитий винищувач: Російсько-сирійські комплекси С-300 та С-400 планується повністю знищити
Єврейська держава користуєься жорстим принципом, котрий допомагає виживати їй вже майже 70 років. На кожну втрату відплачувати сторицею, на кожен удар - вдвічі потужнішим."
Втрати людські майже щодня, що вам виродкам ще треба? Тільки мальдівсьйський ніколи не визнає війну, поки вона приносить гешефт.
Реально заіпали.
Крыс сначала заражают , а потом испытывают на них разные медикаменты, что бы потом лечить людей.
Чи вони просто діють, а не ниють, як бездарні боти шоколадного бездарного бариги?
но украинская мясорубка вас перекрутит на фарш - это вы попробуйте войну объявить, посмотрим на ваш кровавый понос...
и даже не полетаете вы здесь как над Грузией - там только учились на ваших кацманавтах...
попробуете ракетками или чем другим...?
силы вам он не прибавил - переварить-то не можете...\так что ждём спокойно...\
Есть информация что после сбитого F-16, израильтяне устроили асадитам настоящую бойню. И то что сообщается о "самой крупной операции с 1982 года" это только цветочки
Вечером Хуйло в панике звонил Нетаньяху и пытался угрожать. Впрочем это бесполезно, совки евреям всегда сливали
#СРОЧНО Сообщается, что израильская авиация только что разбомбила позиции наёмников асада на горе Азан на юге Алеппо.
Новые авиаудары Израиля Израиль разошелся. Вечером пошла новая волна сообщений об авиаударах израильских ВВС по сирийской территории. Что характерно - строго по иранской зоне оккупации и по объектам Ирана в Сирии.
#СРОЧНО Сообщается об израильских авиаударах по аэродрому "Нейроб" и оборонным заводам в Алеппо.
маёришко Филлипок - это разминка...)
там на подходе и 300-е в 200-е...)
а ты случаем не кацап что такое спрашиваешь - в гости набиваешься...?
Чи вони просто діють, а не ниють, як бездарні боти шоколадного бездарного бариги?
Вполне. Если вместе с союзником.
Поэтому ждем.
Пока Израиль борется с какими то "ассадитами", хотя говорят что никаких сирийских воиск давно нет.
к смерти вашего Филлипка ваше Хуйло только имеет отношение...
даже в Украине не имею прямого отношения к смерти ваших ихтамнетов - а вот косвенное имею...)))
А теперь евреи наваляют твоим друзякам и спасут нас.
Понял теперь ?
=))
Из чего следует вывод, неудобный для порохоботов: победить Украину военной силой Хуйло не в состоянии. Именно украинская армия, а не озабоченность и минские соглашения не дают ему сделать этого.
Война в Сирии приводит к тому, что поток «груза 200» в Россию не иссякает, при этом, вывозить с Ближнего востока убиенных «ихтамнетов»-«интернационалистов» из различных ЧВК, удовольствие отнюдь не дешевое. По информации волонтера Тима Златкина, вывезти из Сирии одного убитого россиянина стоит ни много ни мало, 3450 долларов. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, ссылаясь на собственные источники, которые раскрывать волонтер не стал.
«Это без учета захоронения в закрытом гробу со справкой "сердечная недостаточность". Цена справки из морга + 200/300 $. Втихаря и без военных почестей. И родственники еще говорят спасибо командирам ЧВК Вагнера, что не закопали, как собак в пустыне», - добавил Тим Златкин.
Напомним, ранее группа ИС сообщала о том, что экс-главарь российских боевиков на Донбассе Игорь Гиркин рассказал об очередных масштабных потерях ЧВК "Вагнера" в Сирии.
https://vk.com/nezugar_vk?w=wall-46268973_974