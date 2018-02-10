 Украина стала экспериментальной площадкой для гибридной войны нового поколения, - Маронкова

Такое мнение высказала Директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова во время открытия VІ Киевского форума для молодежи, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для того, чтобы получить преимущество в конфликте, используются любые военные и невоенные средства и меры. Если сторона осознает, что она не может выиграть иным образом, то она использует именно такие альтернативные - асимметричные, гибридные - методы. И думаю, что асимметрия будет только усиливаться, и эта гибридность будет только развиваться. И мы это с вами видим: Украина стала такой огромной чашкой Петри - местом для проведения таких экспериментов", - сказала она.

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По ее убеждению, гибридные войны велись на протяжении всего существования человеческой цивилизации, и лишь менялись их методы и способы. В эпоху глобализации и развития технологий гибридная война была перенесена на новую ступень развития, "но, тем не менее, по сути это все то же самое".

"Гибридная война - это не что-то новое. Это - просто новая обертка для того, что уже было, обертка, которая делает визуально сложным то, что является простым. И это всегда было на протяжении существования всей человеческой цивилизации. Вспомните того же Троянского коня", - отметила Маронкова.

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Наряду с этим, по мнению директора Центра информации и документации НАТО, Украина получила неоценимый опыт противодействия этой гибридной агрессии, которым может поделиться и с другими странами. "Когда мы говорим о том, что такая ситуация может быть потенциально в любой другой стране, то Украина даже может научить кого-то, как этому противостоять, как с этим справляться", - отметила она.

Маронкова отметила, что в реагировании на подобные угрозы правительства стран, ЕС и НАТО должны сначала "признать наличие такой проблемы, такой угрозы, чтобы принимать определенные решения".

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"Дальше мы уже идем на политический уровень, где правительства должны готовить очень серьезный пакет мер для воплощения. Речь идет о соответствующем законодательстве, финансировании различных проектов и программ, назначении компетентных людей и органов, создании в целом новой системы, которая сможет на государственном уровне справляться с этой угрозой. И "вишенка на торте" - это уже самая практичная имплементация этих мероприятий", - подчеркнула директор Центра информации и документации НАТО в Украине.