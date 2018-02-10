 Трамп посоветовал демократам переписать меморандум по "делу о России"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Демократы отправили очень политический и требующий долгого изучения меморандум, зная об этом, поскольку его (меморандума - Ред.) источники и методы должны быть тщательно отредактированы..." - заявил Трамп.
Он отметил, что на такой шаг они пошли специально, чтобы потом "обвинить Белый дом в отсутствии транспарентности".
"Им было сказано переделать и отправить еще раз в надлежащей форме!" - добавил Д.Трамп.
Ранее стало известно, что Д.Трамп решил не обнародовать документ, поскольку он содержит секретную информацию. По мнению Белого дома, публикация может создать большие проблемы для национальной безопасности. Белый дом также обратился с просьбой к демократам внести изменения, в чем им готово помочь министерство юстиции США.
В конце прошлой недели был обнародован меморандум, подготовленный членами комитета по разведке палаты представителей США. Доклад республиканцев свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Д.Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Демократы, первоначально проголосовавшие за публикацию этого документа, заявили, что республиканцы внесли изменения в него перед отправкой в Белый дом. Поэтому демократы подготовили собственную версию меморандума.
Добраніч, українці!
Горять у пеклі москалі!
слезы счастья мишают мне гаварить)))))
В Украине формируется «пятая колонна» из российских «отпускников»
а ведь он уже проукраинский
т.е. антипутинец)))
https://pp.userapi.com/c831408/v831408398/707ef/PfaiLJ0Qn3Q.jpg
Летун уже не нужен ©
никак не могу нарадоватся за наших тупорылых дамбасят шо поехали за длинным рублем в Сирию)))
Евпатория из детского курорта превратилась в "Сирия ждет тебя, малыш"! Оккупанты набирают в военную секту "Патриот" детей от 6 до 15 лет под лозунгом "Если тебе не безразлична судьба нашего отечества, присоединяйся к нам!" https://twitter.com/KrimRt/status/962261505550028800 (фото-шок).
США продлят распродажу нефти из стратегического резерва и увеличат объем реализации сырья почти в 1,5 раза, или 100 млн баррелей. Соответствующий пункт был заложен в соглашение по бюджету на 2018 год, которое было достигнуто конгрессом в четверг.
Как сообщает Reuters, в рамках бюджетной сделки принято решение продолжать операции по продаже "черного золота" из госрезервуаров вплоть до 2027 года.
Согласно изначальному плану, принятому еще администрацией Барака Обамы в 2016 году, распродажа, стартовавшая в 2017 году, должна была завершиться в 2025-м, а всего на рынок планировалось выбросить 190 млн баррелей, или 28% от стратегического резерва топлива, в котором на начало прошлого года было 695 млн баррелей.
.По итогам 2017 года из резерва уже было изъято 18 млн баррелей, которые были реализованы на двух аукционах с участием более чем 20 компаний. В текущем году продажи должны увеличиться до 25 млн баррелей, а максимальные объемы, согласно плану, заложены на 2024-25 гг - по 35 млн баррелей в год.
Новый график требует, чтобы с 2022 по 2025 продажи были увеличены суммарно на 30 млн баррелей, а в 2026-27 гг продолжились бы со скоростью 35 млн баррелей в год.
В результате к 2027 году из стратегического резерва будет реализовано 290 млн баррелей нефти, или 41% от его запасов.
Вырученные средства пойдут на модернизацию нефтехранилищ, которые выработали свой ресурс, а также на покрытие дефицита американского бюджета.
Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году - после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской политики на Ближнем Востоке. Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году. Основная часть (511 млн баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся. Новая порция закупок (более 140 млн баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти ставленника нефтяного лобби Джорджа Буша младшего. Крупнейшую продажу нефти из резерва (30 млн баррелей) США провели в 1991-м году, когда война в Кувейте оборвала поставки на мировой рынок. На 2 февраля в резерве было 665,1 млн баррелей нефти
Напомню, что примерно 60-65% бюджета РФ дает нефть.
Откуда так много, если после падения цен на нефть НДПИ это всего 37% его? Вот, тут со значительным удивлением сообщают: что-то с бюджетом не то творится.
А с чего это вдруг такие вот новости пошли?
Попробуем посмотреть, с чего именно.
Не забываем добавить косвенные налоги: налог на прибыль и НДС нефтегазовых компаний; НДС на импорт, оплаченный экспортом нефти и газа; экспортные пошлины; акцизы на нефтепродукты и прочая.
Нефть кончается?
И да, и нет. Как так? А вот так.
Самотлор - самое крупное месторождение нефти в СССР и на РФ. 20 млрд бочек извлекаемых запасов высококачественной низкосернистой нефти. Прибыль за время эксплуатации - 245 млрд $ при инвестициях не более 27 млрд $ (да и те сделаны во времена СССР)
Сейчас это 3% всей добычи нефти на РФ и 10% всей добычи Роснефти на РФ.
Так вот, падение добычи на Самотлоре - 4,8% в 2016г и 4,3% за первые полгода (!) 2017г
Все, легкодоступная нефть закончилась, остались трудноизвлекаемые слои.
В результате для поддержания объемов добычи Роснефти, несмотря на сопротивление Минфина, пришлось предоставить льготы по НДПИ на 350 млрд руб на 10 лет.
ОК, добыча на Самотлоре началась в лохматом 1968. Давайте посмотрим на что-нибудь свежее.
Смотрим Ванкор. Последнее на текущий момент освоенное крупное месторождение (открыто 1988, освоено 2009).
Ванкор сразу осваивался современными методами нефтедобычи, позволяющими брать нефть не быстро, а очень быстро.
В результате на "полку" (максимальное значение добычи, поддерживаемое несколько лет) Ванкор вышел в 2014 на уровне 22 млн тонн (тоже 10-11% всей добычи Роснефти). И продержался там всего 3 года, в 2016 уже началось снижение добычи. К 2020 ожидается падение до 13 млн тонн в год (получается больше 10% в год).
В результате, если ничего не делать, бюджет только Красноярского края недополучит 8 млрд руб. Там пытаются стимулировать ускоренное освоение новых месторождений льготной ставкой налога на прибыль (он находится в ведении края) - минус 17 млрд рублей доходов бюджета. А если не давать льгот - освоение новых месторождений вовсе нерентабельно.
Вывод: дешевая нефть, кормившая всю Россию весь 21 век - заканчивается. Нефти полно, но остается только трудноизвлекаемая и прочая сланцевая (да-да, на России ее дофига), но кормить бюджетников она не сможет, увы.
Халява кончилась.
Теперь возможны 2 варианта:
1) оставляем налоги как есть, тогда через 6-8 лет не будет ни нефти, ни денег в бюджете
2) снижаем налоги, даем льготы, переходим от НДПИ к НДД, тогда нефть будет еще десятки лет, а вот денег в бюджете все равно не будет
Очевидно, вариант 2 лучше, как ни крути.
Возможно, нефть подорожает? Только бюджету РФ это не поможет.
Потому что все подорожание достанется нефтяникам, которые будут бурить арктический шельф на глубине 250 метров под 4-метровым паковым льдом (да-да, это ОЧЕНЬ дорого). А ведь именно там находится аж 90% извлекаемых запасов шельфовой нефти на России.
Да и на суше в восточной Сибири - ненамного слаще. Той же Роснефти для освоения новых месторождений нужно 70$ за бочку и выше, даже при условии налоговых льгот.
Ах, да, подорожает она ненадолго. Потому что через единицы лет китайцы покроют всю пустыню Гоби солнечными батареями и переделают все автомобили на электро: это обойдется им уже дешевле, чем покупать нефть и газ по такой цене.
Смотрим: а что у нас финансируется из бюджета? Вот это все будет порезано.
Оборонка? Приятные зарплаты на военных заводах скоро закончатся, а заводам предложат перейти на изготовление сковородок. (в 1988 это уже проходили, вспоминайте).
Пенсии? 41% ПФ - трансферы из бюджета. Вычтите мысленно 41% из своей пенсии.
Гос. субсидии при покупке авто и квартир? Бегом используйте, пока не отменили.
Поддержка промышленности, без которой она накроется? Стало быть, накроется.
Сколковские инновации? Исчезнут без следа, как уже исчезли сколковские нанотехнологии.
Стабфонды будущих поколений? Одного уже нет, второго скоро не будет.
Налоги? Конечно! Для пополнения бюджета драть будут со всего, чего смогут дотянуться: с кошек, ботинок, окурков и прочая. Конечно, не забывая про машины, недвижимость и даже священную корову-НДФЛ.
Ах, да, все это происходит в самый подходящий момент. Когда амортизация инфраструктуры ЖКХ превышает 50% даже в Москве, а остатки советской промышленности пора просто сносить за полным износом ее.
Может быть, мы вместо нефти заработаем на космических запусках?
Вполне может быть, только сначала придется скинуться и потратиться. Потому как в 2017 всего 19% оборудования предприятий Роскосмоса моложе 10 лет.
Подведем итоги:
Нет, нефть не заканчивается, ее много и хватит надолго.
А что же заканчивается? Нефтяная халява, сытно кормившая Россию весь 21 век.
Теперь нам придется дружно - больше работать и меньше зарабатывать.
Готовимся.
Совсем недавно Путин хвастал, что испытывает в Сирии новое оружие, а позачера американцы угробили до 100 наёмников из банды Вагнера, сегодня Израиль утюжит асадитов, и тут выясняется, что единственное оружие Москвы - это Останкинская зомбобашня.