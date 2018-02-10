 Трамп посоветовал демократам переписать меморандум по "делу о России"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Демократы отправили очень политический и требующий долгого изучения меморандум, зная об этом, поскольку его (меморандума - Ред.) источники и методы должны быть тщательно отредактированы..." - заявил Трамп.

Он отметил, что на такой шаг они пошли специально, чтобы потом "обвинить Белый дом в отсутствии транспарентности".

"Им было сказано переделать и отправить еще раз в надлежащей форме!" - добавил Д.Трамп.

Ранее стало известно, что Д.Трамп решил не обнародовать документ, поскольку он содержит секретную информацию. По мнению Белого дома, публикация может создать большие проблемы для национальной безопасности. Белый дом также обратился с просьбой к демократам внести изменения, в чем им готово помочь министерство юстиции США.

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В конце прошлой недели был обнародован меморандум, подготовленный членами комитета по разведке палаты представителей США. Доклад республиканцев свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Д.Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Демократы, первоначально проголосовавшие за публикацию этого документа, заявили, что республиканцы внесли изменения в него перед отправкой в Белый дом. Поэтому демократы подготовили собственную версию меморандума.