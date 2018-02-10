 Поспорив на остановке, мужчина нанес оппоненту несколько ударов ножом, тот скончался, - полиция. ФОТОрепортаж

По предварительной информации, подозреваемый после ссоры со своей жертвой пошел в магазин, купил нож и вернулся, чтобы убить мужчину, сделавшему ему замечание, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Патрульной полиции Украины.
"Происшествие произошло днем 10 февраля возле станции метро "Черниговская". О том, что на остановке общественного транспорта находится мужчина с ножевыми ранениями, полицейским сообщили врачи "скорой". Впоследствии на месте происшествия медики констатировали смерть раненого. По дороге на место вызова стражи порядка получили ориентировку. Очевидцы сообщали, что неизвестный, который нанес ножевое ранение потерпевшему, направился в сторону автостанции возле метро "Черниговская". Это мужчина в черной куртке с желтыми вставками", - информируют правоохранители.
Отмечается, что на улице Мурманской экипаж патрульных заметил гражданина, схожего с приметами. Мужчина зашел в один из домов. Стражи порядка задержали его. Во время общения с инспекторами и проведения поверхностной проверки, тот рассказал, что имеет при себе нож, и признался, что это он совершил нападение на мужчину возле станции метро "Черниговская".
Патрульные полицейские немедленно его задержали. На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу.
По предварительной информации, между двумя мужчинами возник спор на остановке общественного транспорта. После чего один из них пошел в магазин поблизости, купил кухонный нож, вернулся на место и нанес несколько ударов ножом своему оппоненту.
Сейчас в деле разбираются следователи.
Статистика по вбивствам в США
Перша колонка- ;всі вбивства;-15,809
Друга колонка- вбивства з вогнепальної зброї- 3.5.
Більшість вбивств з вогнепальної зброї.
Всього-15,809 вбивств.
Із них застрелено- 10,945
беспалева, какой флажок не нацепи.
И через 5 он будет на свободе.
ПОЧЕМУ ТАК ???
15 лет чуть ли не максимум за убийство.
А срока в 40 лет у нас нет в принципе...а зря.
Это не повод для пари, но я бы ставил на пожизненное.
К примеру, совершил разбойное нападение - выходишь под
залогличное обязательство.
Вышел на мирный митинг против произвола городскх властей - идёшь в СИЗО без залога.
Так что я бы не ставил так на это. Он ещё это всё повернут как смягчающие обстоятельства, я не удивлюсь...
Однако, пьяные лугандоны ничем не лучше.
І не здадуть.
- патрули патрулируют на машинах по сетке и приезжают по мере надобности. пешком когда скопление людей.
По данным Hemenway, около 300 американцев получают огнестрельные ранения каждый день, 100 человек в день умирают от огнестрельных ранений в результате убийств, попыток самоубийств или несчастных случаев.В то же время в Европейском союзе, население которого составляет 740 миллионов человек (почти в два раза больше, чем в США) из-за огнестрельного оружия ежедневно погибает 18 человек, причем 75% из этих случаев являются самоубийствами.
Согласно теории, разрешение ношения оружия должно снизить уровень преступности, но стэнфордские ученые обнаружили совершенно противоположный эффект: через 10 лет после принятия законов о ношении оружия число насильственных преступлений вырастает на 13-15% по сравнению с периодом до принятия закона.Команда Стэнфорда предполагает, что увеличение количества оружия может способствовать росту преступности несколькими способами. По мере того как законопослушные жители региона все больше вооружаются, их примеру следуют и преступники. По мнению исследователей, законные держатели оружия могут способствовать гонке вооружений среди преступников, давая им больше возможности украсть оружие и продать его на черном рынке. Кроме того, люди, живущие в регионах, разрешающих ношение оружия, осознают, что их окрестности заполнены пистолетами, что меняет их восприятие общества из-за страха или гнева, что приводит к тому, что они становятся более жестокими.
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ЖИТИ ПО НОВОМУ, и это не первый случай тут на цензоре в прошлом году была статья, человека в центре Киева убили из-за того что он курил сигарету не правильном месте!
Но те, кто будет владеть этими технологиями, могут оказаться психопатами тоже...
Заметил твой короткоствол. Подошел сзади и воткнул тебе нож в печень. Взял твой короткоствол и ушел. Во время погони за ним начал пулять, и попал в твоего ребёнка, возвращавшегося со школы...
Я просто фигею с логики хоплофобов. Значит, заметив дорогой телефон или пресс денег, тыкать ножом в печень не станут. Станут только ради короткоствола.
Заметив короткоствол, перо в печень. Там, где короткоствол, там и пресс денег. А с короткостволом можно и в магазин зайти. И машынку отжать, покататься.
(Сократ, V в. до н.э.)
«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления. Ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна».
(Гесиод, 720 год до н.э.)
убитьжестко нейтрализовать его. В целях самозащиты, конечно.