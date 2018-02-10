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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:задержание (4802) Нацполиция (6882) убийство (4749)

 Поспорив на остановке, мужчина нанес оппоненту несколько ударов ножом, тот скончался, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве патрульные задержали мужчину, предположительно, причастного к убийству на остановке общественного транспорта в Днепровском районе Киева.

По предварительной информации, подозреваемый после ссоры со своей жертвой пошел в магазин, купил нож и вернулся, чтобы убить мужчину, сделавшему ему замечание, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Патрульной полиции Украины.

Поспорив на остановке, мужчина нанес оппоненту несколько ударов ножом, тот скончался, - полиция 01
Поспорив на остановке, мужчина нанес оппоненту несколько ударов ножом, тот скончался, - полиция 02
Поспорив на остановке, мужчина нанес оппоненту несколько ударов ножом, тот скончался, - полиция 03

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Поспорив на остановке, мужчина нанес оппоненту несколько ударов ножом, тот скончался, - полиция 04
Поспорив на остановке, мужчина нанес оппоненту несколько ударов ножом, тот скончался, - полиция 05
Поспорив на остановке, мужчина нанес оппоненту несколько ударов ножом, тот скончался, - полиция 06

"Происшествие произошло днем 10 февраля возле станции метро "Черниговская". О том, что на остановке общественного транспорта находится мужчина с ножевыми ранениями, полицейским сообщили врачи "скорой". Впоследствии на месте происшествия медики констатировали смерть раненого. По дороге на место вызова стражи порядка получили ориентировку. Очевидцы сообщали, что неизвестный, который нанес ножевое ранение потерпевшему, направился в сторону автостанции возле метро "Черниговская". Это мужчина в черной куртке с желтыми вставками", - информируют правоохранители.

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Отмечается, что на улице Мурманской экипаж патрульных заметил гражданина, схожего с приметами. Мужчина зашел в один из домов. Стражи порядка задержали его. Во время общения с инспекторами и проведения поверхностной проверки, тот рассказал, что имеет при себе нож, и признался, что это он совершил нападение на мужчину возле станции метро "Черниговская".

Патрульные полицейские немедленно его задержали. На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу.

По предварительной информации, между двумя мужчинами возник спор на остановке общественного транспорта. После чего один из них пошел в магазин поблизости, купил кухонный нож, вернулся на место и нанес несколько ударов ножом своему оппоненту.

Сейчас в деле разбираются следователи.

Поспорив на остановке, мужчина нанес оппоненту несколько ударов ножом, тот скончался, - полиция 07

Источник: https://censor.net.ua/n3049741
 
 
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Жертва з Вами, мабуть, не погодилась би.
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Цього вже не дізнатися.
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да ни один короткоствол или длинноствол или гаубица тебя не спасет, если не ожидаешь нападения и тебя идут, намеренно валить, да еще и на короткой дистанции.
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Нострадамус из Вас не очень. В США из тех, кто применил огнестрельное оружие для защиты от вооруженных нападений выживает около 45%. Понятно, что у нападающего преимущество. Но что, сейчас с защитой нашей полицией (Вот когда вас убьют, тогда и приходите) ситуация лучше?
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www.cdc.gov/nchs/fastats/homicide.htm
Статистика по вбивствам в США
Перша колонка- ;всі вбивства;-15,809
Друга колонка- вбивства з вогнепальної зброї- 3.5.
Більшість вбивств з вогнепальної зброї.
Всього-15,809 вбивств.
Із них застрелено- 10,945
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Я вже не раз наводив Вам дані, що в США вбивств було менше, ніж у нас до АТО в перерахунку на 100 тис. населення. Але в США в цю кількість попадають і нападники, яких застрелили ті, на кого напали.
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"По вбивстваХХ".Єта,на вьєрьнаї,пітнацать тишьчь чєкь.
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Ну он то вполне ожидал учитывая что с этим человеком у него уже был конфликт
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Допустим, вероятность того, что не удастся защититься, когда не ожидаешь нападения, велика. Но она отнюдь не 100%. И я бы предпочёл иметь оружие, даже если шансы, что оно спасёт жизнь, очень низки. Но если тот 1%, что остаётся, спасёт мне жизнь, я буду доволен. А комэск титаренко пусть отправляется на тот свет гарантированно, если так хочет.
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Война всегда обесценивает человеческую жизнь. Даже если война называется АТО.
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Киев - столица воюющего государства..
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причём здесь война? раньше не было долбонавтов, нападавших на своих оппонентов с ножами?!
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Брейвик это ответ на неуёмное буйство псевдолибералов..
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>псевдолибералов
беспалева, какой флажок не нацепи.
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шо..?
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чуваче, ви вважаєте, що задвігони на кшталт "позитивна дискримінація" це є ліберальні цінності..?
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бреивик больной и именно такие за хуило да и мандовошку себя сруснявую он себе подискал.
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Судя по действиям этого идиота, у него с головой тоже не всё в порядке.
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непонятно.кто там был за наших кто за ихних.пока пока рано говорить кто из них пдрс. проясняйте цензор
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Почему в штатах за такое дают 40 лет, а у нас, я уверен на 100%, ему дадут 8.
И через 5 он будет на свободе.
ПОЧЕМУ ТАК ???
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Потому что у нас очень гуманное правосудие.
15 лет чуть ли не максимум за убийство.
А срока в 40 лет у нас нет в принципе...а зря.
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там есть суды..у нас аукционы по продаже судебных решений..
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Не факт. На состояние аффекта это не спишешь, ибо пошел в магазин, купил нож, вернулся...
Это не повод для пари, но я бы ставил на пожизненное.
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У наших судей логика вывернутая.

К примеру, совершил разбойное нападение - выходишь под залог личное обязательство.
Вышел на мирный митинг против произвола городскх властей - идёшь в СИЗО без залога.
Так что я бы не ставил так на это. Он ещё это всё повернут как смягчающие обстоятельства, я не удивлюсь...
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В штатах можно и на электрический стульчик присесть, не только на 40 лет. А мы конечно же при диком беспределе в стране играемся в Ыврапейскую толератию вроде как Швейцария или Люксимбург какой..
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вот так. и главное все так просто, купил убил сдался! наркоман или просто дебил?
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Судя по прикиду - типичный наркоман.
Однако, пьяные лугандоны ничем не лучше.
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Да, меня удивило тоже самое! Последовательность...
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Застрахованих багато- підготовлених мало.
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Можу. І готував. Та зараз відійшов від цього.
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Сашко, ти у душі, мабуть, хороша людина..але легкі гроші тебе.. того........
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Легкі гроші? Перша моя робота була в 4-му класі, а трудовий стаж-33 роки у мої 55. Легкі...
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я теж не хочу..будемо дивитись..я - песиміст..
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критичне сприйняття світу..тримаюсь..
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Одно другому не мешает. Скорее, наоборот.
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А ктота гаварил :-В споре раждаетца Истина...
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Так в Китае и делают. Откармливают преступника, очищают его организм и на органы.
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Если преступность и дальше так будет стремительно "падать", то все меньше останется людей, чтобы увидеть, когда это случится на самом деле.
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Зачем его нагнетать,во всем мире и во всех странах,какие бы они не были,каждый день убивают,а у нас чего только ТСН стоит,убили,изнасиловали,зарезали,ДТП,но есть и хорошая новость,в зоопарке родилась пандочка плять,это спецом людям на мозг давят,что бы шугались всего,жаль конечно убитого,но такова жизнь
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Полицейских на улицах практически не видно, они появляются, как чертик из табакерки, в огромных количествах только тогда, когда проводятся митинги, марши протеста против власти. Если Вам понадобится помощь, Вы можете рассчитывать только на себя, близких и друзей. Читала где-то, что в Америке был опрос, спрашивали у детей, к кому они обратятся за помощью в экстраординарном случае. И большинство ответило - к полицейскому.
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Так это и в Германиях всяких так-же. Никто не делает замечания о громкой музыке, распитии спиртном на улице - не влезает в разборки в общем. Просто полицию взывают и все, инцидент исчерпан. У нас же зная, что полиция не приедет начинают выяснять отношения - ну а дальше кого то пырнуть ножом могут..
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Убил, потому что был уверен, что его не поймают. И предпосылки для этого было - полиции на улицах практически нет! И ладно бы глухие места - я сегодня в центре много был - ни одного полицейского!, даже на выходах с метро Крещатик-Майдан. А людей многие тысячи! В такой ситуации ходить без ножа или пистолета - глупость - даст прохожий в морду и никакой полиции вы не дозаветесь!
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И потому что полная безнаказанность. Полицейские, количество которых растет в геометрической прогрессии, занимаются чем угодно: крышуют, отнимают, имеют долю, ловят патриотов и т.д., а уголовщина совсем распоясалась.
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харе заливать, патрулями плотно все покрыто, поэтому и нашли. или полиция возле каждого должна стоять.
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Конкретный пример: центральный выход с метро Крещатик - ни одного полицейского! Тоже самое - Майдан, Льва Толстого, Театральная и т.д. - это я уж про всякие Почтовые и Тараса Шевченко не говорю. Где патрули? Подкараульшь - сфоткай и выложи здесь. Патрули бвают только на День Независимости, митинги Саакашвили и т.д. - в обычные дни их нет!
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- про камеры слышал? че им там на проходе стоять
- патрули патрулируют на машинах по сетке и приезжают по мере надобности. пешком когда скопление людей.
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глупость ходить с пистолетом чтобы не дали в морду, може лучше в спортзал...
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Тот, кого убили как раз ходил в спортзал. Помогло?
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в сша разрешено оружие, в лас-вегасе, например, помогло это полсотне убитых?
По данным Hemenway, около 300 американцев получают огнестрельные ранения каждый день, 100 человек в день умирают от огнестрельных ранений в результате убийств, попыток самоубийств или несчастных случаев.В то же время в Европейском союзе, население которого составляет 740 миллионов человек (почти в два раза больше, чем в США) из-за огнестрельного оружия ежедневно погибает 18 человек, причем 75% из этих случаев являются самоубийствами.
Согласно теории, разрешение ношения оружия должно снизить уровень преступности, но стэнфордские ученые обнаружили совершенно противоположный эффект: через 10 лет после принятия законов о ношении оружия число насильственных преступлений вырастает на 13-15% по сравнению с периодом до принятия закона.Команда Стэнфорда предполагает, что увеличение количества оружия может способствовать росту преступности несколькими способами. По мере того как законопослушные жители региона все больше вооружаются, их примеру следуют и преступники. По мнению исследователей, законные держатели оружия могут способствовать гонке вооружений среди преступников, давая им больше возможности украсть оружие и продать его на черном рынке. Кроме того, люди, живущие в регионах, разрешающих ношение оружия, осознают, что их окрестности заполнены пистолетами, что меняет их восприятие общества из-за страха или гнева, что приводит к тому, что они становятся более жестокими.
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Когда Полиции на улицах практически нет! А людей убивают, не в глухих местах а в самом центре!
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ЖИТИ ПО НОВОМУ, и это не первый случай тут на цензоре в прошлом году была статья, человека в центре Киева убили из-за того что он курил сигарету не правильном месте!
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А ещё потому что был уверен, что у человека нет пистолета. Если бы был разрешён короткоствол, то этот факт мог бы уже сработать как отрезвляющий.
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Дрібне молоде чмо з коиплексом неповноцінності. Опонент напевне був і вищий, і фізично сильніший, і що найголовніше правий. А у цього - самолюбство заграло. ПРавда такі люди все ж у нормальних умовах зважитись на реальне вбивство не зможуть - мстять тим, хто їх ображає здебільшого уявно. А ось під дією наркотиків, коли грань між явним і уявним розмивається - можуть убити реально.найгірше, що роблять це в момент, коли від них цього не очікуєш - підло і зненацька.
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Главное сделать справку шо у него типа приступ был..там эпелептический и он случайно с ножом упал на жертву, и судье занести правильный подарок, а там можно и на свободу..
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Главное второе. Справки необязательны.
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Треба терміново легалізувати короткоствол в РФ.
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Психопат... И такого можна встретить в любой стране в любое время ... И защиты от этого пока нет. Никакие длинно- короткостволы не спасут. Может быть, когда-нибудь научатся читать человеческие мысли...
Но те, кто будет владеть этими технологиями, могут оказаться психопатами тоже...
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Для того щоб дійсно захиститися від злочинця з пістолетом свій пістолет потрібно по перше тримати в руці, а по друге- носити його не ставлячи на запобіжник. І уважно! Постійно! дивитися чи не витягає хтось пістолет.
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Саме тому в США з короткостволом ходять лише параноїки.
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Для этого достаточно, чтобы был закон об оружии и пистолеты были разрешены. Уже сам этот факт остудит очень много горячих голов. При этом пистолет в кармане даже иметь необязательно.
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в новостях сказали, что он из АТО...У нас никто не работает из психологов с людьми оттуда, а у некоторых после пережитого действительно может крышу сорвать...
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АТО не зробить з людини психопата. Бо всі з АТО приходили б психопатами. Просто психопатологія - це прихований "всередині" хворобливий стан, який може проявитися, а може і ні. І триггером може бути що завгодно. Абсолютно все, що завгодно.
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Кстати интересная тема - "психологи". Постоянно поднимается тема, что не проводится психологическая работа с АТОшниками в должной мере. И тем не менее за госсчет ВУЗы ежегодно штампуют многие тысячи психологов, которые что-то не спешат работать с АТОшниками.. Бредовая ситуация - зачем государство выбрасывает деньги на ветер, тратит деньги на обучение студентов, от которых нет толка для государства?
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Психологу нечего делать в области психиатрии. У нас сейчас потребность именно в социальных психиатрах. По этой отрасли в Украине не защищено ни одной кандидатской и не выпущено ни одного специалиста.
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Мог бы спастись, была бы дубинка раскладная или короткоствол, да что угодно. А эта тварь теперь будет жить, отсидев "min" от срока.
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Бред.
Заметил твой короткоствол. Подошел сзади и воткнул тебе нож в печень. Взял твой короткоствол и ушел. Во время погони за ним начал пулять, и попал в твоего ребёнка, возвращавшегося со школы...
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Бред как раз ты говоришь. На самом деле, заметив короткоствол, драпать будет без оглядки. Если только на собственных испражнениях не поскользнётся.

Я просто фигею с логики хоплофобов. Значит, заметив дорогой телефон или пресс денег, тыкать ножом в печень не станут. Станут только ради короткоствола.
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Бред.
Заметив короткоствол, перо в печень. Там, где короткоствол, там и пресс денег. А с короткостволом можно и в магазин зайти. И машынку отжать, покататься.
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Посмотри на сайтах стоимость короткоствола. Цена Глока, например в гривнях не во всякую барсетку поместится...
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Срочно запретить в Украине ножи, т.е. не совсем, а с получением соответствующего разрешения в конторе рюкзаковича.
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В нормальном, цивилизованном обществе при угрозе жизни и здоровью можно применять оружие которое есть под рукой, для защиты себя и окружающих. У нас на это имеют право депутаты и все остальные, кто имеет бабки купить разрешение на ношение оружия.
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В нормальному, цивілізованому суспільстві злочинцю немає потреби іти і купувати ніж. У нього в кишені Глок , а вдома- пара гвинтівок і кулемет.
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Пипец. Пошло за ножом в магазин?! Что в той башке?? Мы тонем в гавнище, население, особенно молодое поколение банально деградирует
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завжди таке було,ше при сократі писали,що молодше покоління деградує
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«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей».
(Сократ, V в. до н.э.)

«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления. Ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна».
(Гесиод, 720 год до н.э.)
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Молодежь сейчас в целом несравнимо лучше чем в 90-х. Намного умнее, спорт клубы - как грибы после дождя, мода на ЗОЖ. В Киеве так. В 90-х основные развлечения молодежи - попойки на лавочках,ночные клубы, а также брожение ночью по району с пьяными криками и хохотом. Ну и иностранных языков тогда не знал практически никто. А нынешнее поколение как минимум английский знает.
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сейчас если делаешь кому-то замечание - то нужно быть готовым к тому, что тебя могут убить, и это без всякого преувелмчения.
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Вывод: делаешь кому-нибудь на улице замечание - физически будь готов убить жестко нейтрализовать его. В целях самозащиты, конечно.
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Ну это и так ясно. Как и то, что если кто то на улице делает замечание тебе - он уже готов бить тебя, в случае чего.
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теперь не мирные 90е, теперь без законного ствола в руке делать замечания опасно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоспорив на остановке, мужчина нанес оппоненту несколько ударов ножом, тот скончался, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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