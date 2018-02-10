 Поспорив на остановке, мужчина нанес оппоненту несколько ударов ножом, тот скончался, - полиция. ФОТОрепортаж

По предварительной информации, подозреваемый после ссоры со своей жертвой пошел в магазин, купил нож и вернулся, чтобы убить мужчину, сделавшему ему замечание, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Патрульной полиции Украины.







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"Происшествие произошло днем 10 февраля возле станции метро "Черниговская". О том, что на остановке общественного транспорта находится мужчина с ножевыми ранениями, полицейским сообщили врачи "скорой". Впоследствии на месте происшествия медики констатировали смерть раненого. По дороге на место вызова стражи порядка получили ориентировку. Очевидцы сообщали, что неизвестный, который нанес ножевое ранение потерпевшему, направился в сторону автостанции возле метро "Черниговская". Это мужчина в черной куртке с желтыми вставками", - информируют правоохранители.

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Отмечается, что на улице Мурманской экипаж патрульных заметил гражданина, схожего с приметами. Мужчина зашел в один из домов. Стражи порядка задержали его. Во время общения с инспекторами и проведения поверхностной проверки, тот рассказал, что имеет при себе нож, и признался, что это он совершил нападение на мужчину возле станции метро "Черниговская".

Патрульные полицейские немедленно его задержали. На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу.

По предварительной информации, между двумя мужчинами возник спор на остановке общественного транспорта. После чего один из них пошел в магазин поблизости, купил кухонный нож, вернулся на место и нанес несколько ударов ножом своему оппоненту.

Сейчас в деле разбираются следователи.