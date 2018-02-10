EN|RU|UK
Темы дня: Арест Шепелева Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  5087  3
Все про:Попович (44) смерть (4625) философия (10)

 Умер украинский философ Мирослав Попович

Известный общественный деятель, украинский философ, академик НАН Украины Мирослав Попович умер в субботу, 10 февраля, на 88-м году жизни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал проректор КНУ им. Шевченко Владимир Бугров.

Читайте: Остановить Россию способен только Запад: она может подорвать планету, - Попович

"Страшная и печальная весть - отошел в мир иной философ, мыслитель, человек, моральный авторитет Мирослав Владимирович Попович. Это большая потеря для Украины. Пусть покоится с миром! Светлая память достойному Учителю!" - написал он.

Попович родился в 1930 году в Житомире.

Он заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры.

Был директором Института философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины, заведующим отделом логики и методологии науки Института философии.

Награжден Золотой медалью имени В.И. Вернадского НАН Украины. В 2009 году удостоен звания почетного доктора Киевского национального университета им. Шевченко, а в 2015-м – звания почетного профессора Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Умер украинский философ Мирослав Попович 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049740
 
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоУмер украинский философ Мирослав Попович
 
 
 
 
 
 вверх