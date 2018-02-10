 Умер украинский философ Мирослав Попович

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал проректор КНУ им. Шевченко Владимир Бугров.



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"Страшная и печальная весть - отошел в мир иной философ, мыслитель, человек, моральный авторитет Мирослав Владимирович Попович. Это большая потеря для Украины. Пусть покоится с миром! Светлая память достойному Учителю!" - написал он.

Попович родился в 1930 году в Житомире.



Он заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры.



Был директором Института философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины, заведующим отделом логики и методологии науки Института философии.



Награжден Золотой медалью имени В.И. Вернадского НАН Украины. В 2009 году удостоен звания почетного доктора Киевского национального университета им. Шевченко, а в 2015-м – звания почетного профессора Национального университета "Киево-Могилянская академия".