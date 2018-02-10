 За год Украину посетили более 14 миллионов иностранцев, - Госстат

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Госстат. По данным службы, в 2017 году Украину посетили более 14,2 миллиона иностранцев.

При этом почти 89 тысяч иностранных граждан прибыли в Украину по служебным, деловым и дипломатическим причинам, почти 39 тысяч туристов, более 13,7 миллиона - с частными целями, почти 349 тысяч - в рамках культурного и спортивного обмена, с религиозными и другими целями.

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