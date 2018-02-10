 За год Украину посетили более 14 миллионов иностранцев, - Госстат

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Госстат. По данным службы, в 2017 году Украину посетили более 14,2 миллиона иностранцев.
При этом почти 89 тысяч иностранных граждан прибыли в Украину по служебным, деловым и дипломатическим причинам, почти 39 тысяч туристов, более 13,7 миллиона - с частными целями, почти 349 тысяч - в рамках культурного и спортивного обмена, с религиозными и другими целями.
..ещё Наталку Полтавку -- а Лэси Украинки... -- .....!!!!!
... С салом налей, кум! Налей, кума, с салом маленько... *)
Увертюра до Севільського цирюльника та каватіна Фігаро. Це чарівна музика.
https://www.youtube.com/watch?v=2eRTQnSzoUI
чим хвалитися...
https://www.youtube.com/watch?v=OL_Lk07K03E
Общее число поездок иностранных граждан за первые девять месяцев года составило почти 18,97 миллиона, сообщает ведомство.
Первую строчку по числу прибытий иностранцев занимает Украина, откуда совершено 6,64 миллиона поездок. На втором месте - Казахстан (2,68 миллиона), на третьем - Китай (1,24 миллиона).Читать далее: https://ru.sputnik-tj.com/migration/20171205/1024077618/rossii-podschitali-skolko-tadzhikistancev-posetili-stranu-v-2017-godu.html