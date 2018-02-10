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Все про:туризм (994) посещаемость (9) Госстат (115)

 За год Украину посетили более 14 миллионов иностранцев, - Госстат

Согласно статистике, больше всего в Украину приезжали граждане Молдовы (более 4,4 миллиона), Беларуси (более 2,7 миллиона) и России (почти 1,5 миллиона).

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Госстат. По данным службы, в 2017 году Украину посетили более 14,2 миллиона иностранцев.

При этом почти 89 тысяч иностранных граждан прибыли в Украину по служебным, деловым и дипломатическим причинам, почти 39 тысяч туристов, более 13,7 миллиона - с частными целями, почти 349 тысяч - в рамках культурного и спортивного обмена, с религиозными и другими целями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В 2017 году туристы оставили во Львове более 600 млн евро, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3049739
 
 
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Полтора миллиона козлорылов за год въезжают в Украину. Як той казав? Гаспадин путен, не нападайте пажалуста
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Как-то маловато туристов, что удивляет. Шо такое 39 тысяч??? В один Киев, по идее- больше заглянуть должно.
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...в киевском оперном -- Сивильский цирюльник!!! ... на Мові --- Красота ннеобычайная! === чуть на паровоз до Львова не опоздали... -- рекоменую!
..ещё Наталку Полтавку -- а Лэси Украинки... -- .....!!!!!
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А тебе что больше понравивилось? Каватина Фигаро? Или Увертюра?
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Буфет ему в антрахте понравился. Судя по Сивильскому
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...нету там никакого буфету нынче -- дурят народ! *)
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Там на фтором этаже. Слева от лестницы такой мармуровой
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...первый и третий ты пропустил... ...за кулисами запах такой! ...и в яме Пюпитр... ...я уж не говорю про Столыпина *) ... сидел в тот раз -- в том же ряду, за два красла справа... -- прям, Карма -- 27 лет небыл... ...а когда-то, Бабуля моя, в те же ряды, 6-кой цугом езживала... ...эх... ...да шо вспоминать не наше?
... С салом налей, кум! Налей, кума, с салом маленько... *)
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...та, нас на коде братан выдернул -- паровоз на Львов отходил... -- но я ещё с детсва всё чётко помню -- когда ещё на иностранном языке всё было... ...где-то в 60хх. ...примерно -- родители ппосвещали...*)
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Когдая пьян -- а пьян всегда я! ... -- можэ тебе ещё мочу на анализ кала сдать? ...тов. Данченко? *)
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В мене є мій приватний хіт-парад класичних творів. Та в ньому завжди присутній Россіні.
Увертюра до Севільського цирюльника та каватіна Фігаро. Це чарівна музика.
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Ви, напевне, маєте на увазі Шостаковіча та апелюєте прапору ФРН, який є біля мого повідомлення. Цей твір, нажаль, був цікавий лише радянським кінематографістам, які використовували його вдовж та навпростець лише за ідеологічними мотивами. В музикальному сенсі я не від кого не чув, що ця тема належіть до світової скарбниці. Але ця симфонія мені знайома...
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А где я написал про Шостаковича? Уважаемый, - ГДЕ?
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Тоді ставте точніше питання, шановний... Чия сьома симфонія?
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Ну, дякую, люб'язний. Мені дуже знайоме це "алегрето". Але не належіть до мого хіт-парада. Він, підкреслю, мій приватний, це мій світогляд. Зі творів Бетховена я більш усього люблю 9-ту симфонію та місячну сонату.
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тогда Вам понравится April от Deep Purple
https://www.youtube.com/watch?v=2eRTQnSzoUI
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Ага, на дешевизну злітаються...Було б
чим хвалитися...
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Шатающиеся туда сюда сепары тоже считаются туристами?
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вот нашел на ютубе ...самое впечетляемое что вата рептилий включает - мол карма это ...я им пишу что карма эта фсб называется
https://www.youtube.com/watch?v=OL_Lk07K03E
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Я так розумію, що наймасовіший-це шопінг туризм.
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интересно. Львов мекка туризма. здесь поляки, немцы, еще там несколько эуропэйцев, русаки, как без них, но молдаван я не видел. как эта статистика составлена? кто больше контрабаса вывез?
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Я щетаю, нужно запретить всю музыку казламордии. Взять ту же Хованщину , Снегурочку.
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Чаще всего в Россию в 2017 году приезжали граждане Украины, Казахстана и Китая, свидетельствуют данные Росстата.
Общее число поездок иностранных граждан за первые девять месяцев года составило почти 18,97 миллиона, сообщает ведомство.

Первую строчку по числу прибытий иностранцев занимает Украина, откуда совершено 6,64 миллиона поездок. На втором месте - Казахстан (2,68 миллиона), на третьем - Китай (1,24 миллиона).Читать далее: https://ru.sputnik-tj.com/migration/20171205/1024077618/rossii-podschitali-skolko-tadzhikistancev-posetili-stranu-v-2017-godu.html
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа год Украину посетили более 14 миллионов иностранцев, - Госстат
 
 
 
 
 
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