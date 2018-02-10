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 Политика Украины
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Все про:законопроект (1883) парламент (761) Парубий (1532) Антикоррупционный суд (103)

 Закон об Антикоррупционном суде может быть принят на протяжении полутора месяцев, - Парубий. ВИДЕО

В законопроект об Антикоррупционном суде между первым и вторым чтениями должны включить все рекомендации Венецианской комиссии.

Об этом в интервью каналу "Рада" рассказал спикер Андрей Парубий, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, парламент вышел на финишную прямую в дискуссии о законопроекте об Антикоррупционном суде.

Также читайте: Рада рассмотрит назначение главы НБУ на следующей пленарной неделе, с ЦИК ситуация немного сложнее, - Парубий

"Наши партнеры считают, что не все рекомендации Венецианской комиссии были учтены в президентском законопроекте. Я предполагаю, что между первым и вторым чтением мы сможем эти дискуссии завершить и внести эти положения, рекомендованные Венецианской комиссии, в законопроект. На следующей неделе, когда мы будем формировать повестку дня на всю сессию, я уверен, мы включим и закон об Антикоррупционном суде. Должно быть решение профильного комитета. Когда оно будет, я не откладывая, поставлю на рассмотрение Верховной Рады Украины", – сказал Парубий.

Он подчеркнул важность этого закона для преодоления коррупции в Украине и международного сотрудничества. "Я надеюсь, что на протяжении полутора месяцев мы сможем выйти на финальное голосование в Верховной Раде", - резюмировал спикер парламента.

Напомним, Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе. Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в судебную систему Украины, кроме того, должны быть реформированы украинские суды на всех уровнях, подчеркивал председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио.

Источник: https://censor.net.ua/n3049737
 
 
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а может быть и нет, а может быть и да.... как вы уже зае...ли крутить вертеть, скоро будут бить по наглой шоколадной морде
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Спасибо МВФ за то, что заставляет украинскую власть принимать нужные законы.
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А українцям, що цього не вимагають під Радою- ГАНЬБА!
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Давить на власть нужно со всех сторон.
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Так. Та навіть тиснути треба з розумом. І там, де треба.
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СУдячи з надто серйозних, а подекуди і злих облич кредиторів з МВФ і високопосадовців з США слово "може" тут недоречне. Мабудь Парубію вартувало б заявити, що "Закон про Антикорупційний суд БУДЕ прийнятий до півтора місяця"! Закон об Антикоррупционном суде может быть принят на протяжении полутора месяцев, - Парубий - Цензор.НЕТ 2374
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Думаю, що пани з серйозними обличчями про зміст вже нашим розказали. Тут ситуація проста - бралиі продовжуєте брати гроші у серйозних дядьків - мусите виконувати всі вказівки. Бо як поступають з нечесними займачами західних грошей - неодноразово демонструвалося, зокрема на кацапах.
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Так это закон,а потом комиссия для избрания совета на конкурс ,а после совет по избранию комиссии на конкурс,там все серьезно будет
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видно фінансова складова надто важка "влади", якщо зашевелились....- хоча всі прекрасно розумієм що коефіцієнт новоствореного суду буде на рівні САП та НАєБУ...
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Так именно отсутствие Антикоррупционого суда и делает бессмысленым существование САП и НАБУ
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Нами правят коррупционеры-миллиардеры.И они позволят проголосовать за создание независимого органа,который будет обладать полномочиями отправить их за решётку?Смешно...
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Парламент не однороден. Смог же он проголосовать за создание САП и НАБУ.
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Давать сроки нашим корупционерам может только один орган-СУД.Наверху это прекрасно понимают.И не допустят.
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Ключеве тут - "може бути", проте будуть тягнути якомога довше.
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Ага, ждьом-с балезного и кастрированого...на смех курам будет-100%!
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Верховна Зрада
У ній вовтузяться як свині,
На вид всі важні хоч куди,
Їм би орать на їхній спині,
Вони ж без діла паскуди.
Думки холості запускають -
Себе хоч якось показать.
Словами дірки тут латають,
Їх би у плуга загнуздать.
Для виду б'ються і лютують,
Чуб один одному все рвуть.
Народний інтерес вартують,
Насправді роблять каламуть.
У каламуті легше зловить,
Собі й другому хабаря.
Як можна у цьому відмовить?
Мати себе за злидаря?
Шкода, що п'ята вже машина.
Й квартири важко рахувать.
Закінчиться бабла година,
Треба побільше тут урвать.
Закон творити? Кнопки жати?
Рішає все одна "сім'я".
До діла прийде - нема і хати,
Було без мене, святий я.
Народ ридає, мре та плаче,
Копійки копить, так живе...
На краще надія одначе
У серці у нього не помре.
Прийде колись, і та людина,
Якій не гроші треба, власть.
Щоб люди були не скотина,
Умови створить, бідним дасть.
Між тим усе кругами ходим -
Базікам вірим й крадіям.
Поки нового покоління не народим,
Бути тут шпикам й злодіям.
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Многие надежды возлагали на новые НАБУ,СБУ,МВД Хатии Деканоидзе реформаторшы ... а воз и ныне там.Еще одна структура с солидным штатом бездельников на шее народа... не более..
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У шоколадных подсосов жопа подгорает при одном напоминании о антикоррупционном суде. И что же ты говна кусок про кума хозяина не сказал? На этого картаваого хуесоса ты не возлагал надежд? Все барыжные кандидатуры это полный провал.
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Вырази свою мысль более внятно и. Ибо нихуя не понятно.
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И МВД Хатии... То есть Сабаков, Гандоша, Шкуряк и Деева реформаторы а вот Хатия это разочарование. Да благодаря ей хотя бы патрульных частично поменяли, уже приятно смотреть.
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Про Дерипаско та повію- 100 коментів, а тут-16. От тобі і політичний форум.
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На РАБссии запретили задерживать пьяных Судей за рулем,правильно, дави народец рабссиянский на дорогах и перекрестках
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Как же Порошенко и его шобла сопротивляются любым антикоррупционным действиям. Вон уж истинно Петя гарант коррупции.
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А че так долго? Гениального прокурора избрали за 1 день....
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Ну,цей у своїй стихії-півтора місяця студентів на цукерки пітерка зібрати,аби побити,півтора місяця народові автопокришки старі звозити,аби розстрілляти,а обіцяного пітерком українці вже три роки чекають.Менталітет,напевно!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон об Антикоррупционном суде может быть принят на протяжении полутора месяцев, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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