 Закон об Антикоррупционном суде может быть принят на протяжении полутора месяцев, - Парубий. ВИДЕО

Об этом в интервью каналу "Рада" рассказал спикер Андрей Парубий, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, парламент вышел на финишную прямую в дискуссии о законопроекте об Антикоррупционном суде.

Также читайте: Рада рассмотрит назначение главы НБУ на следующей пленарной неделе, с ЦИК ситуация немного сложнее, - Парубий

"Наши партнеры считают, что не все рекомендации Венецианской комиссии были учтены в президентском законопроекте. Я предполагаю, что между первым и вторым чтением мы сможем эти дискуссии завершить и внести эти положения, рекомендованные Венецианской комиссии, в законопроект. На следующей неделе, когда мы будем формировать повестку дня на всю сессию, я уверен, мы включим и закон об Антикоррупционном суде. Должно быть решение профильного комитета. Когда оно будет, я не откладывая, поставлю на рассмотрение Верховной Рады Украины", – сказал Парубий.

Он подчеркнул важность этого закона для преодоления коррупции в Украине и международного сотрудничества. "Я надеюсь, что на протяжении полутора месяцев мы сможем выйти на финальное голосование в Верховной Раде", - резюмировал спикер парламента.

Напомним, Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе. Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в судебную систему Украины, кроме того, должны быть реформированы украинские суды на всех уровнях, подчеркивал председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио.