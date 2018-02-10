 Закон об Антикоррупционном суде может быть принят на протяжении полутора месяцев, - Парубий. ВИДЕО

Об этом в интервью каналу "Рада" рассказал спикер Андрей Парубий, пишет Цензор.НЕТ.
По его словам, парламент вышел на финишную прямую в дискуссии о законопроекте об Антикоррупционном суде.
"Наши партнеры считают, что не все рекомендации Венецианской комиссии были учтены в президентском законопроекте. Я предполагаю, что между первым и вторым чтением мы сможем эти дискуссии завершить и внести эти положения, рекомендованные Венецианской комиссии, в законопроект. На следующей неделе, когда мы будем формировать повестку дня на всю сессию, я уверен, мы включим и закон об Антикоррупционном суде. Должно быть решение профильного комитета. Когда оно будет, я не откладывая, поставлю на рассмотрение Верховной Рады Украины", – сказал Парубий.
Он подчеркнул важность этого закона для преодоления коррупции в Украине и международного сотрудничества. "Я надеюсь, что на протяжении полутора месяцев мы сможем выйти на финальное голосование в Верховной Раде", - резюмировал спикер парламента.
Напомним, Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе. Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в судебную систему Украины, кроме того, должны быть реформированы украинские суды на всех уровнях, подчеркивал председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио.
У ній вовтузяться як свині,
На вид всі важні хоч куди,
Їм би орать на їхній спині,
Вони ж без діла паскуди.
Думки холості запускають -
Себе хоч якось показать.
Словами дірки тут латають,
Їх би у плуга загнуздать.
Для виду б'ються і лютують,
Чуб один одному все рвуть.
Народний інтерес вартують,
Насправді роблять каламуть.
У каламуті легше зловить,
Собі й другому хабаря.
Як можна у цьому відмовить?
Мати себе за злидаря?
Шкода, що п'ята вже машина.
Й квартири важко рахувать.
Закінчиться бабла година,
Треба побільше тут урвать.
Закон творити? Кнопки жати?
Рішає все одна "сім'я".
До діла прийде - нема і хати,
Було без мене, святий я.
Народ ридає, мре та плаче,
Копійки копить, так живе...
На краще надія одначе
У серці у нього не помре.
Прийде колись, і та людина,
Якій не гроші треба, власть.
Щоб люди були не скотина,
Умови створить, бідним дасть.
Між тим усе кругами ходим -
Базікам вірим й крадіям.
Поки нового покоління не народим,
Бути тут шпикам й злодіям.