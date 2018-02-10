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Все про:Дерипаска (20) Приходько (18) проституция (228) Россия (68005)

 Российский олигарх Дерипаска подал в суд на проститутку, которая написала книгу о сексе с ним и вице-премьером РФ Приходько

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд против Анастасии Вашукевич ("Настя Рыбка"), а также Александра Кириллова ("Алекс Лесли"), которые опубликовали в соцсетях его фотографии и записи разговоров.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на представителя бизнесмена, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Роскомнадзор запрещает росСМИ публиковать расследование ФБК по Дерипаске и Приходько

"Иск в суд подан против физических лиц — Анастасии Вашукевич, то есть "Насти Рыбки", и Александра Кириллова, то есть "Алекса Лесли", которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни", - заявил представитель олигарха.

Он подчеркнул, что Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации. По его словам, "не вызывает сомнения, что первоначально опубликованные фотографии и оглашение подробностей частной жизни были сделаны с коммерческим интересом, в целях раскрутки книги "Насти Рыбки".

"Суд принял иск к производству и назначил дату судебного заседания. Действуя в рамках процессуального кодекса, суд удовлетворил ходатайство истца, суть которого заключается в блокировании доступа к персональным данным Олега Дерипаски до момента разрешения спора по существу", - сказал представитель Дерипаски.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Или пусть на мне женится, или я пишу заявление на групповое изнасилование, - российская проститутка об олигархе Дерипаско и замглаве правительства Приходько. ВИДЕО

По его словам, "поданный иск не имеет непосредственного отношения к деятельности Алексея Навального".

Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации фильм ФБК Алексея Навального, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте у берегов Норвегии.

Официальный представитель Дерипаски также ранее заявил, что "эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании". По его словам, бизнесмен намерен защищать свою честь и достоинство в судебном порядке.

В расследовании, опубликованном в четверг Алексеем Навальным, утверждается, в частности, что в августе 2016 года Приходько провел несколько дней на яхте Дерипаски в компании с проститутками. Оппозиционный политик обвинил вице-премьера в коррупции. Представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен не делал ничего противозаконного и будет защищать свою честь и достоинство, в том числе в суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3049736
 
 
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в Басманном суде не любят проституток.Там вообще конкурентов не терпят.
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Замазался, клюнул на блесну, тупой олигарх.
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Круто. Никогда уже этих 215 фашистов не ступят на украинскую и сирийскую земли.
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Отсудит у рыбки $1.000.000.000 и раздаст их бедным. И это будет справедливо.
Я так щитаю нах#й.
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Ну хоть кто то у кацапов баб трахает.А то одни заднеприводные скрепоеды
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да судя по ее "книге" бабу он трахал в жопу(дать под хвостик так називаль) - просто прикинулся типа нормальний.... Російський олігарх Дерипаска подав до суду на повію, яка написала книгу про секс із ним і віце-прем'єром РФ Приходьком - Цензор.НЕТ 4645
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Самой крутой проституткой в ССРе дохлом была Шурочка Домонтович,она же посол советского союза ,пламенная революцинерка Александра Коллонтай.Во имя революции спасла с Послами проклаятого капитализма и с коммунистами братских стран...Дамочка была высший пилотаж... Російський олігарх Дерипаска подав до суду на повію, яка написала книгу про секс із ним і віце-прем'єром РФ Приходьком - Цензор.НЕТ 3199
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по таким они в школах учаться..фсбшніх

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Російський олігарх Дерипаска подав до суду на повію, яка написала книгу про секс із ним і віце-прем'єром РФ Приходьком - Цензор.НЕТ 1581 Абсолютно верно.Феликс Дзержинский набирал их в штат пачками..
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Фагот Коровьев‏ @Lucius_J_Brutus 8 ч.8 часов назад

ставки повышаются

Настя Рыбка: «За последние два года я получила инфу, которая не вошла в две книги и которая могла быть интересна некоторым людям в РФ. Поэтому я назначаю личную встречу Владимиру Владимировичу Путину, чтобы поделиться инфой о его сотрудниках»

Російський олігарх Дерипаска подав до суду на повію, яка написала книгу про секс із ним і віце-прем'єром РФ Приходьком - Цензор.НЕТ 986
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Компрометуюче відео хотілось би в 4К форматі, можна без звуку.
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Новости с Зимней Олимпиады.
Всем участникам Олимпиады подарили Смартфоны фирмы Samsung Galaxy Note 8,не получили только спортсмены Северной Кореи и Ирана.Иран грозит разорвать все контракты с фирмой... Російський олігарх Дерипаска подав до суду на повію, яка написала книгу про секс із ним і віце-прем'єром РФ Приходьком - Цензор.НЕТ 2358
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Ага, а ктота Маша Звёздная... пардон, агент Мэри Старз...
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Одна шлюха подала в суд на другую шлюху, и судить их будет третья шлюха. В результате получается публичный дом🤯
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Какая жадная рыбка - двух червячков сразу заглотнуть хотела...
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Вот Путин живет себе потихоньку с Медведом и никакой тебе утечки информации.
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Будем надеяться, что он джентельмен и женится еще и на.... том, как там его ? Російський олігарх Дерипаска подав до суду на повію, яка написала книгу про секс із ним і віце-прем'єром РФ Приходьком - Цензор.НЕТ 1681
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Та жлоб этот Дерипаська, дал бы рыбе денёг, так она бы не нервничала.
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завтра в новостях...
- олигарх дерипуцька попал в аварию врезавшись в припаркованый молоковоз.
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Олигарх подал иск против проститутки... за разглашение обстоятельств личной жизни...
Я понял! Она нарушила подписку о неразглашении! Коварная шлюха! Ахаха!
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))) шо там та золотая рыбка с яхтой. он хуйло, весь свой отпуск в тайге одну щуку жарил, ещё и случайно встретившимся рыбакам осталось.
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А начиналось все так невинно. Охранники олигарха просто хотели половить рыбки.

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Пора уже засекретить количество использованных шлюх друзей питерского карлика и эту информацию приравнять к количеству потерь рос. тушек за ,Гаспром, бизнес как и зарплату кооп ,Озеро, Короче - Путька вводи....
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Ну и хрен с ними. Какое они имеют отношение к Украине ? Жизнь инфузорий - предмет для учебника биологии.
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ЭЙ!!! я правильно понял из заглавия, что у российского олигарха Дерипаски был секс с вице-премьером РФ Приходько? Російський олігарх Дерипаска подав до суду на повію, яка написала книгу про секс із ним і віце-прем'єром РФ Приходьком - Цензор.НЕТ 9021
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Все империи перед развалом утопали в разврате
10.02.2018, 23:01 • 88 • 1

Начнем с того, что "эскорт-услуги" существовали даже в Советском Союзе. Достаточно вспомнить "обкомовские бани". Говорят, что именно из такого заведения вышла уроженка Шепетовки, а ныне - преуспевающая политическая фигура по кличке "Валька-стакан". О подобном "банном сервисе" писал в одном из своих произведений Сергей Довлатов. Так что все это было: сопровождение и плотские удовольствия с непременными возлияниями. Но это находилось под жесточайшим контролем и строго регламентировалось.С распадом СССР все гипертрофировалось, формы обострились, а содержание обнажилось до такой степени, что стесняться уже нечего. Итогом стала полнейшая неразборчивость в связях на всех уровнях. Без меры и условного морального предела. Я - не моралист, и учить манерам Дерипаску не собираюсь. И никому не советую. Сергей Приходько - вообще дядя серьезный, второй человек по вопросам внешней политики России. Их неразборчивость всего лишь отражает силу моральных устоев и уровень компетенции вообще.
История с восемнадцатилетней "эскорт-девушкой" - безусловно, неприятна, но "солидные дяди" из нее как-нибудь выкарабкаются. А вот девушке, скорее всего, придется нелегко. Она затеяла весьма рискованную игру, к которой явно не готова. Вчера она обвинила Дерипаску и его друга в "групповом изнасиловании", а сегодня уже заявила, что это была "проверка на чувство юмора". Но "там" такого "юмора" не понимают. "Там" - "конкретные пацаны", "там" надо "отвечать за базар". Не думаю, что Настя Рыбка способна ответить за свои шалости, включая "литературные упражнения", всерьез.Во всем мире существуют "эскорт-услуги". Я - не специалист в данной области и, естественно, никогда не обращался за подобными услугами, но наслышан о "корпоративной этике" в данной сфере. Кастинг, контракты, особые условия - все это оговаривается по пунктам. То, что люди из высшего эшелона власти обращаются к "жрицам любви" уровня Насти Рыбки лишь говорит о невероятной беспечности и степени развращенности нашего "руководства".

Все империи, прежде чем развалиться, утопали в разврате. Вот и кремлевские вожди уже начинают пускать пузыри - вместе с "рыбками"…
Саша СОТНИК, российский журналист
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Так в книге Рыбки Дерипаска выведен под именем Роман, и в начале написано, что любые совпадения случайны. Подав на нее в суд Дерипаска признает, что Роман это он. Но тут интересный момент. Вот в США реальная проститутка написала о реальном сексе с Трампом. Ее не преследуют через суд. Получается, она вправе писать, с кем трахалась
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Так этот дериписька пидор как и все придворные хуйла с ним во главе, и его изнасиловали?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский олигарх Дерипаска подал в суд на проститутку, которая написала книгу о сексе с ним и вице-премьером РФ Приходько
 
 
 
 
 
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