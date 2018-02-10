 Российский олигарх Дерипаска подал в суд на проститутку, которая написала книгу о сексе с ним и вице-премьером РФ Приходько

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на представителя бизнесмена, передает Цензор.НЕТ.
"Иск в суд подан против физических лиц — Анастасии Вашукевич, то есть "Насти Рыбки", и Александра Кириллова, то есть "Алекса Лесли", которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни", - заявил представитель олигарха.
Он подчеркнул, что Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации. По его словам, "не вызывает сомнения, что первоначально опубликованные фотографии и оглашение подробностей частной жизни были сделаны с коммерческим интересом, в целях раскрутки книги "Насти Рыбки".
"Суд принял иск к производству и назначил дату судебного заседания. Действуя в рамках процессуального кодекса, суд удовлетворил ходатайство истца, суть которого заключается в блокировании доступа к персональным данным Олега Дерипаски до момента разрешения спора по существу", - сказал представитель Дерипаски.
По его словам, "поданный иск не имеет непосредственного отношения к деятельности Алексея Навального".
Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации фильм ФБК Алексея Навального, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте у берегов Норвегии.
Официальный представитель Дерипаски также ранее заявил, что "эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании". По его словам, бизнесмен намерен защищать свою честь и достоинство в судебном порядке.
В расследовании, опубликованном в четверг Алексеем Навальным, утверждается, в частности, что в августе 2016 года Приходько провел несколько дней на яхте Дерипаски в компании с проститутками. Оппозиционный политик обвинил вице-премьера в коррупции. Представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен не делал ничего противозаконного и будет защищать свою честь и достоинство, в том числе в суде.
Я так щитаю нах#й.
ставки повышаются
Настя Рыбка: «За последние два года я получила инфу, которая не вошла в две книги и которая могла быть интересна некоторым людям в РФ. Поэтому я назначаю личную встречу Владимиру Владимировичу Путину, чтобы поделиться инфой о его сотрудниках»
Всем участникам Олимпиады подарили Смартфоны фирмы Samsung Galaxy Note 8,не получили только спортсмены Северной Кореи и Ирана.Иран грозит разорвать все контракты с фирмой...
- олигарх дерипуцька попал в аварию врезавшись в припаркованый молоковоз.
Я понял! Она нарушила подписку о неразглашении! Коварная шлюха! Ахаха!
10.02.2018, 23:01 • 88 • 1
Начнем с того, что "эскорт-услуги" существовали даже в Советском Союзе. Достаточно вспомнить "обкомовские бани". Говорят, что именно из такого заведения вышла уроженка Шепетовки, а ныне - преуспевающая политическая фигура по кличке "Валька-стакан". О подобном "банном сервисе" писал в одном из своих произведений Сергей Довлатов. Так что все это было: сопровождение и плотские удовольствия с непременными возлияниями. Но это находилось под жесточайшим контролем и строго регламентировалось.С распадом СССР все гипертрофировалось, формы обострились, а содержание обнажилось до такой степени, что стесняться уже нечего. Итогом стала полнейшая неразборчивость в связях на всех уровнях. Без меры и условного морального предела. Я - не моралист, и учить манерам Дерипаску не собираюсь. И никому не советую. Сергей Приходько - вообще дядя серьезный, второй человек по вопросам внешней политики России. Их неразборчивость всего лишь отражает силу моральных устоев и уровень компетенции вообще.
История с восемнадцатилетней "эскорт-девушкой" - безусловно, неприятна, но "солидные дяди" из нее как-нибудь выкарабкаются. А вот девушке, скорее всего, придется нелегко. Она затеяла весьма рискованную игру, к которой явно не готова. Вчера она обвинила Дерипаску и его друга в "групповом изнасиловании", а сегодня уже заявила, что это была "проверка на чувство юмора". Но "там" такого "юмора" не понимают. "Там" - "конкретные пацаны", "там" надо "отвечать за базар". Не думаю, что Настя Рыбка способна ответить за свои шалости, включая "литературные упражнения", всерьез.Во всем мире существуют "эскорт-услуги". Я - не специалист в данной области и, естественно, никогда не обращался за подобными услугами, но наслышан о "корпоративной этике" в данной сфере. Кастинг, контракты, особые условия - все это оговаривается по пунктам. То, что люди из высшего эшелона власти обращаются к "жрицам любви" уровня Насти Рыбки лишь говорит о невероятной беспечности и степени развращенности нашего "руководства".
Все империи, прежде чем развалиться, утопали в разврате. Вот и кремлевские вожди уже начинают пускать пузыри - вместе с "рыбками"…
Саша СОТНИК, российский журналист