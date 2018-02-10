 Российский олигарх Дерипаска подал в суд на проститутку, которая написала книгу о сексе с ним и вице-премьером РФ Приходько

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на представителя бизнесмена, передает Цензор.НЕТ.

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"Иск в суд подан против физических лиц — Анастасии Вашукевич, то есть "Насти Рыбки", и Александра Кириллова, то есть "Алекса Лесли", которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни", - заявил представитель олигарха.



Он подчеркнул, что Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации. По его словам, "не вызывает сомнения, что первоначально опубликованные фотографии и оглашение подробностей частной жизни были сделаны с коммерческим интересом, в целях раскрутки книги "Насти Рыбки".



"Суд принял иск к производству и назначил дату судебного заседания. Действуя в рамках процессуального кодекса, суд удовлетворил ходатайство истца, суть которого заключается в блокировании доступа к персональным данным Олега Дерипаски до момента разрешения спора по существу", - сказал представитель Дерипаски.

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По его словам, "поданный иск не имеет непосредственного отношения к деятельности Алексея Навального".



Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации фильм ФБК Алексея Навального, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте у берегов Норвегии.



Официальный представитель Дерипаски также ранее заявил, что "эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании". По его словам, бизнесмен намерен защищать свою честь и достоинство в судебном порядке.

В расследовании, опубликованном в четверг Алексеем Навальным, утверждается, в частности, что в августе 2016 года Приходько провел несколько дней на яхте Дерипаски в компании с проститутками. Оппозиционный политик обвинил вице-премьера в коррупции. Представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен не делал ничего противозаконного и будет защищать свою честь и достоинство, в том числе в суде.