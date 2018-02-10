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 Политика Украины
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Все про:армия (6744) Богдан (14) медицина (1530) Минобороны (5051) Шевчук Олег (1)

 Производство санитарных "Богданов" приостановлено, пока не будут устранены недостатки, - Минобороны

Дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По результатам заседания круглого стола, состоявшегося под председательством заместителя министра обороны Украины генерал-майора Олега Шевчука, было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон с целью выработки предложений по устранению выявленных недостатков и совершенствованию технической, медицинской и эксплуатационной составляющих санитарных автомобилей "Богдан 2251".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Валентина Варава о санитарных "Богданах": Производитель готов исправить где-то половину из замечаний по медчасти, с автомобильной - неясно

Координатором рабочей группы по технической составляющей назначен представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, медицинской - представитель Научно-исследовательского института проблем военной медицины Украинской военно-медицинской академии, эксплуатационной - представитель Центрального автомобильного управления вооружения Вооруженных сил Украины.

Деятельность групп будет сосредоточена над решением таких основных проблемных вопросов: выход из строя топливной системы, несовершенство ходовой части и медицинского КУНГ.

Также читайте: Развал армии вешают на Януковича, а остальные "участники балета" чувствуют себя комфортно, - Тымчук

Конечным результатом совместной работы представителей волонтерских и общественных организаций, должностных лиц Министерства обороны Украины будет обеспечение медицинской службы Вооруженных сил Украины надежным и высококачественным санитарным автомобилем класса "А".

Источник: https://censor.net.ua/n3049735
 
 
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Интересно,кто ответит за поставку дерьма на фронт в период войны ? Пэдро отвечать собирается?
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Ну для начала было бы неплохо шоб пару-тройку енералов из комиссии принимавшей на вооружение эти шарпаки присела с отрыванем погон...на парочку годков..
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Если главнокомандующий может слетать на Мальдивы на недельку, то почему генералы не могут себе такое позволить? Поэтому какие посадки? Только медаль за участие в совместном барыжном ОПГ.
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посадить главного пи..дараса страны , вот ответ на твой вопрос
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Деятельность групп будет сосредоточена над решением таких основных проблемных вопросов: выход из строя топливной системы, несовершенство ходовой части и медицинского КУНГ.Источник: https://censor.net.ua/n3049735

«Санитарка» оснащён турбодизелем Great Wall 4D20 мощностью 143 л.с. (объем - 2,0 л)

выход из строя топливной системы, несовершенство ходовой части (Страна поставки ! ? )

17 нояб. 2017 г.о задержании генерал-майора ВСУ. ... за растрату свыше 149 млн грн госбюджета во время закупок топлива для Минобороны
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Цілком згоден. Відкотились до часів Луі Де Фюнеса.
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Это типа до президентских выборов, хотя не факт, что дотянет
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может, снять с производства будет дешевле для страны?...
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Да, Маннергейма из него никогда не получится. Торгаш он и будет торгашем, А если учесть, что и понятие Родины для него как то сильно далеко,.........
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Бачили очі що купували? Їжте, хоч повилазьте.
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Зря. Симпотная машинка. Я в кино про 2-ю мировую такие видел.
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Нехрен тут зубоскалить на вторую Францию! Виробництво санітарних "Богданів" призупинено, доки не усунуть недоліки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3251
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хорошая машина...можно торты развозить по магазинам
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Китайське корито втюхане гавнокомандуючим МО за ціною гелетвагена!
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И сколько оно стоило бюджету Украины?
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Главный недостаток сидит в кресле президента Украины .
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а в это время николаевская гнида покупает ворованный сахар и бензин...!
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просто позор
этож так надо опуститься, шоб такое доробало ваще выпустить?
кацапы ногами и крывыми копытами и то поприличнее газоны выпускают
спасибо волонтерам, шо непустили эти катафалки
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Собранная на расейских запчастях,и сделанная от топора и это называется Все для победы,но деньги себе в карман.
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Кто вернёт неспасённых, если, не дай бог, такие были, а, свинарчук?
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ты давай нам о ваших достижениях кацап...!
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Щоб тими "автомобілями" Лоліта з сім'єю на відпочинок їздив.
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Так а за допомогою яких "автомобілів" Лоліта на Мальдіви назбирав?
Отже - на цих "Богданах" і виїхав... Виробництво санітарних "Богданів" призупинено, доки не усунуть недоліки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6875

поросяботи - шоб ви повсирались...
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Появилось фото Антона Геращенко на фоне тарелок на Молитвенном завтраке в ВашингтонеПроизводство санитарных "Богданов" приостановлено, пока не будут устранены недостатки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5518
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Напомните, это же завод Пети Мальдивского?
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Легче купить нормальную машину чем доделывать китайский Богдан,пропихнули эту модель по липовому конкурсу.Устранят эти недостатки по вылазят другие,а это жизни людей если это корыто сломается по дороге.
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а ведь от этого говна зеленого будет зависеть чья-то жизнь, но видно тому кто впаривает это гов..но как то пофиг
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А пилюли рошеновские там выдавать будут или нет?
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18го числа продавец зеленых санитарных автомобилей должен быть уволен, раз и надолго с конфискацией
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Только стоять надо до последнего, а не только пол дня. Ну ничего, люди должны созреть для этого.
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Интересно знать, какие недостатки выявлены. Статья какая-то уж очень политкорректная.
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Там же написано: двигатель - гавно, ходовая - гавно, кузов - гавно.
А что еще есть у машины? ))
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Виходить, наш гарант "гонить" на фронт браковані санітарні автомобілі?І як це назвати?Яка ганьба...Доречі, він там взявся виробляти для ВМФ бронекатери.Треба також ретельно перевірити..
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это не позор и не даже не кошмар.....это кустарная будка на пикапе....(((
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машина - гавно, 2 л. двигло, тянет только по асфальту, на грунтовке по дождю - балалайка, плюс перевертыш. Медики плюются уже год.
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А почему не купить нормальные "буханки" у Беларуси?


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Для войны Украина получает американские санитарные автомобили.
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40 штук в конце года получили и отправили в зону АТО
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ну да у нас же выборочные покупки да.... газ и дизель да и мазы с росийскими движками можно да и кучу всего судя по увеличенной торговле с росией а буханку низя...
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Я о чем и говорю. Буханка, - это лучший транспорт.
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это какоето расшатывание будки. Караул!!! шыкалад в опасносте!
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может это как раз та будка, про которую сладкий втюхивал народу?
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Допоможіть вирішити логічно-правову колізію. Якщо Інкогніто за це собі руки одрубає, то така дія вважатиметься суїцидом чи виконанням розпорядження від самого себе?
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"...и медицинского КУНГ."- це вершина журналістики. Як Маріанська западина. Виробництво санітарних "Богданів" призупинено, доки не усунуть недоліки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5983
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Оно ворует везде, где может.
Делает гешефты даже на раненных воинах...
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Самый крупный недостаток " Богданов " устранить можно будет только на выборах.
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Можно еще и на Майдане устранить, как в 2014 г. Но до выборов осталось чуть больше года, так что есть смысл подождать до них. С другой стороны, серьезных альтернативных кандидатов все еще нет
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Тимошенко более чем серьезна. У нее нет липецкой кондитерской фабрики в тылу и венского бала на мальдивах тоже. Виробництво санітарних "Богданів" призупинено, доки не усунуть недоліки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2591
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Но про конфликт интересов подельника Порошенко Свинарчука молчок. Этот типа замсекретаря СНБО отвечает за закупки для армии, и сам себе продает лайно по втрое завышенным ценам. И завод Богданов в России, туда уходят наши военные деньги. В нормальной стране это измена Родине со вскми вытекающими последствиями в военное время. Тут реальные смерти наших солдат
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Почему не взять в США Форд Heavy-duty или Ram 2500?
Они же дешевле выйдут к покупке и обслуживанию.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроизводство санитарных "Богданов" приостановлено, пока не будут устранены недостатки, - Минобороны
 
 
 
 
 
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