 Производство санитарных "Богданов" приостановлено, пока не будут устранены недостатки, - Минобороны

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По результатам заседания круглого стола, состоявшегося под председательством заместителя министра обороны Украины генерал-майора Олега Шевчука, было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон с целью выработки предложений по устранению выявленных недостатков и совершенствованию технической, медицинской и эксплуатационной составляющих санитарных автомобилей "Богдан 2251".

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Координатором рабочей группы по технической составляющей назначен представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, медицинской - представитель Научно-исследовательского института проблем военной медицины Украинской военно-медицинской академии, эксплуатационной - представитель Центрального автомобильного управления вооружения Вооруженных сил Украины.

Деятельность групп будет сосредоточена над решением таких основных проблемных вопросов: выход из строя топливной системы, несовершенство ходовой части и медицинского КУНГ.

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Конечным результатом совместной работы представителей волонтерских и общественных организаций, должностных лиц Министерства обороны Украины будет обеспечение медицинской службы Вооруженных сил Украины надежным и высококачественным санитарным автомобилем класса "А".