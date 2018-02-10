 Производство санитарных "Богданов" приостановлено, пока не будут устранены недостатки, - Минобороны

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По результатам заседания круглого стола, состоявшегося под председательством заместителя министра обороны Украины генерал-майора Олега Шевчука, было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон с целью выработки предложений по устранению выявленных недостатков и совершенствованию технической, медицинской и эксплуатационной составляющих санитарных автомобилей "Богдан 2251".
Координатором рабочей группы по технической составляющей назначен представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, медицинской - представитель Научно-исследовательского института проблем военной медицины Украинской военно-медицинской академии, эксплуатационной - представитель Центрального автомобильного управления вооружения Вооруженных сил Украины.
Деятельность групп будет сосредоточена над решением таких основных проблемных вопросов: выход из строя топливной системы, несовершенство ходовой части и медицинского КУНГ.
Конечным результатом совместной работы представителей волонтерских и общественных организаций, должностных лиц Министерства обороны Украины будет обеспечение медицинской службы Вооруженных сил Украины надежным и высококачественным санитарным автомобилем класса "А".
«Санитарка» оснащён турбодизелем Great Wall 4D20 мощностью 143 л.с. (объем - 2,0 л)
выход из строя топливной системы, несовершенство ходовой части (Страна поставки ! ? )
17 нояб. 2017 г.о задержании генерал-майора ВСУ. ... за растрату свыше 149 млн грн госбюджета во время закупок топлива для Минобороны
этож так надо опуститься, шоб такое доробало ваще выпустить?
кацапы ногами и крывыми копытами и то поприличнее газоны выпускают
спасибо волонтерам, шо непустили эти катафалки
Производство легковых автомобилей в России в 2017 году выросло на 21%. Российские предприятия увеличили выпуск автомобилей в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 21%, до 1,4 млн. штук, сообщил Росстат. Производство грузовых автомобилей выросло на 18,2%, до 162 тыс. штук, автобусов - на 3,9%, до 26,8 тыс. штук.
Парашники - лузеры!
Отже - на цих "Богданах" і виїхав...
поросяботи - шоб ви повсирались...
А что еще есть у машины? ))
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=QtrOO5jTxFg
Делает гешефты даже на раненных воинах...
Они же дешевле выйдут к покупке и обслуживанию.