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 Политика Украины
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Все про:Шепелев (53) Матиос Анатолий (502) Военная прокуратура (551)

 Люди, которые "похитили" Шепелева - не из военной прокуратуры, - Матиос

Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос опроверг заявления экс-депутата Александра Шепелева о том, что люди, которые якобы его похитили несколько дней назад, были из военной прокуратуры.

Об этом Матиос сообщил в комментарии "Украинской правде" на просьбу прокомментировать заявления Шепелева, передает Цензор.НЕТ.

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"Это абсурдно по определению даже так думать", - заявил Матиос.

"Военная прокуратура не имеет и не осуществляет функции оперативной службы, прослушивания, разведки и спецназа. Поэтому утверждение Шепелева, а следовательно, и журналистов - об установлении его местонахождения и дальнейшего содержания военной прокуратурой точно являются абсурдными", - подчеркнул он.

"Если подозреваемый Шепелев будет иметь фантазию и желание рассказать о различных действиях политикума Украины, и это будет иметь признаки тех или иных преступлений, мы, как и всегда это делали, расследуем и проверим все полностью объективно, беспристрастно и по закону, не глядя на фамилии и должности", - добавил Матиос.

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Как сообщалось, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

8 февраля 2018 года Шепелев был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

 В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, Шепелев рассказал журналистам, что неизвестные задержали его несколько дней назад. По его словам, они представились работниками военной прокуратуры и силой выбивали из него информацию про представителей власти, в частности президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013 он был задержан на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014 доставлен на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работниками правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года Шепелева был задержан на территории Московской области по подозрению в совершении указанных преступлений. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3049734
 
 
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шепелєв депутат бют двох созивів !
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Выкормыш бабы Юли. А сколько еще подобных ему она запустила в политику, одни Портнов, Королевская и вилоносный Шляшко чего стоят.
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Астнавитесь ! Я же не сороконожка, у меня уже все пальцы на руках и ногах загнуты ! Люди, які "викрали" Шепелєва, не з військової прокуратури, - Матіос - Цензор.НЕТ 5777
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Не переймайся- з цим і сороконіжці не впоратися.
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Ви назвали певних осіб, а тут цілу партію створив Пєцік.

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Кино и немцы. Красиво Люди, которые "похитили" Шепелева - не из военной прокуратуры, - Матиос - Цензор.НЕТ 1122

"Ночная атака израильских беспилотников на колонну иранского оружия для Хизбаллы." 06.01.2018

https://twitter.com/YuraYakunin/status/961640545956352001
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Похоже "немзвкстные" не знали, что ФСБ потрошит до трусов...
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Жулькина работа - по почерку видно
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Лично выбивала показания?
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у нее алиби.она молитвенно завтракала.
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Приходят, мешок на голову, увозят не предъявив никаких удостеверений и документов на задержание. Ни с ним одним так поступают. И Саакашвили так же арестовывали. Это уже стало почерком правоохранительных структур Украины.
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и тоже с мешком...а шо с героинщика можно выбить? Люди, которые "похитили" Шепелева - не из военной прокуратуры, - Матиос - Цензор.НЕТ 407кому он нужен?
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эх, и как это мог пропустить, где мишико с мешком ведут и его ждёт мужик в красной балаклаве с топором а другой с верёвкой у выселицы


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Толя, не бреши - Мочанов обратился к Главному военному прокурору Украины

Вчера почему-то (знаю почему, но пока промолчу) неуважаемый мною по разным причинам военный прокурор-антиколядник Анатолий Матиос, в прошлом почему-то генерал Службы Безопасности Украины, заявил в эфире Шустер Лайф Александре Кужель:
- Я мёртвых в своей жизни видел больше, чем Вы - живых!
(цитата негарантировано дословная, в понедельник найду и вырежу из эфира)
Посмотрел я в википедии биографию заместителя генпрокурора Шокина (в который раз напомню населению, что этот не только внешне похожий на Пшонку персонаж назначен на должность с нарушением процедуры голосования в парламенте и не имеет никакого, ни законного, ни правового, ни морального права находиться в должности главного надзирателя за соблюдением законности в стране. Прокуратуры у нас нет, пока генпрокурор не будет проголосован ЧЕСТНО).
"Мёртвых видел больше, чем живых!" ...
Интересно, где и когда мой ровесник Толя Матиос видел столько мёртвых. сколько постоянно гастролирующая по избирателям Кужель наблюдала живых? Таких живых "от Кужель" - миллионы.
А где Матиос нашёл столько мёртвых?
В прокуратуре Черновицкой или Херсонской области? Простым следаком? Или - надзирая за соблюдением законности в СБУ, таможне и литвиновской погранслужбе? После чего сразу стал генералом СБУ и прошёлся беспощадным рейдом по Львовщине и Одесщине?
А может в управлении "К" СБУ? Или на должности советника главы высшего админсуда Украины? Либо работая при Януковиче замглавы контрольно-ревизионного управления администрации Виктора Фёдоровича?

Я знаю об Анатолии Матиосе больше, чем он знает обо мне (пока что).
И больше, чем он думает. И как о борце с коррупцией, и как о брате поэтессы-второго номера Виталькиного УДАРа на выборах 2012 года, за который я имел глупость с неосторожностью голосовать, дурак.
По декларации, доход генерала Матиоса за 2014 год 264 тысячи гривен.
А его супруги - 34,7 МИЛЛИОНА. Ещё один талантливый член семьи.
Как и сын Пашинского. Как отпрыски наших некоррумпиррованых Высших.
Очевидно, почему так долго ничего не слышно про антикоррупционное бюро. Потому что в течение недели гоплык настанет первым 150 лицам в Государстве. Может тогда и - заживём? И войну закончим, и контрабанду с коррупцией? Но - вряд ли. Не дадут.
К чему я веду? Вчера на Шустере генерал Анатолий Матиос сдал свой спектакль этой фразой, сказанной для красного словца:
- Я мёртвых видел больше, чем вы - живых!
Думал произвести впечатление, как и в финале на своём выходе из студии, но - прокололся. Соврал. Не видел ты мертвых больше, чем Кужель живых, Толя. Не бреши. Более того, готов поспорить, что ты не видел мёртвых больше, чем я - мёртвых. Даже если работал в морге. К сожалению.
Просто было много театра, клоунады, бравады, искуственных слёз с придыханием, покусывания и облизывания губ. Я - наблюдал.
Внимательно. Мне было интересно это с точки зрения НЛП и языка жестов по Алану Пизу.
Я не крою роту Торнадо. Если там были бандиты, насильники и садисты - они обязаны сидеть в тюрьме по полной программе.
То же самое сказал и нынешний и.о.командира, Коля Цукор.
Но сначала вы набираете уголовников в спецподразделение милиции, даете им ксивы, полномочия и оружие, потом при переформировании роты Шахтёрск в Торнадо наступаете на эти же грабли и оставляете там судимых и подозрительных нестабильных, не судите за уже совершённые преступления, не реагируете на сигналы, как минимум январские от Кивы, а потом когда парни ловят контрабаса на 40 лямов за сутки и ещё есть задокументированного - просыпаетесь и начинаете облаву с голливудом и набедренными пестиками, как любит Первый.
Вы реально считаете людей за лохов?
Люстратор. Только люстратор. И ничего больше.
Потому что такими темпами вы дождётесь суда Линча, а это будет ещё хуже. Для всех. Среди воров всё должно быть по-честному?
Вам даже среди воров не быть в авторитете.
Потому что - ложь и безнаказанность, брехня и концертные театрализованные представления. Обсудили бы за партией в снукер.
Жаль, любимый бильярдный клуб Шарпей уже закрыт и не существует.
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ну шо,мочанов окончательно скатился в зраду...шо вас там специально на курсах зрады шоле готовят?одни и те же слова,одни и те же обороты,одни и те же обсосанные факты.шо у у ольгинцев,шо у зрады,шо теперь и у мочанова.разве что лолиту еще не упомянул
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Люди, які "викрали" Шепелєва, не з військової прокуратури, - Матіос - Цензор.НЕТ 1759 Гыг с Вами

ну шо,мочанов окончательно скатился в зраду...шо вас там специально на курсах зрады шоле готовят?одни и те же слова,одни и те же обороты,одни и те же обсосанные факты.шо у у ольгинцев,шо у зрады,шо теперь и у мочанова.разве что лолиту еще не упомянул

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Матіос, що дууууже не звично для нього, цього разу не бреше. Крадуть людей, б'ють їх, незаконно утримують та депортують виродки Гелетея, з цього охоронного за статутом підрозділу вальцман давно вже створив підконтрольну виключно собі банду озброєних злочинців. Саме ці виродки крали, били, незаконно утримували і вивозили грузинських добровольців. Діяльність банди Гелетея давно вже вийшла за будь-які межі Закону, але немає жодної реакції, в першу чергу, від депутан, які й повинні буди "контролерами" для злодюжки-пріпіздєнта-зрадника.
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Толя не только тепловизор но и брехло.
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так вчера ещё писалось - это третья сила, ну те кто на чёрной пантере тихо сепаров гасили, воти этого сепаратюгу выловили и надо сказать спасибо СБУ и военной прокуратуре, что вырвали из пасти тем пантеравцам а то всю кровь выпили бы, вот выдно же, начали через глаза.
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Йулин клоун жалуется, что его побили😂
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КЕРІВНИЦТВО «РОШЕН» ПІДОЗРЮЮТЬ У ВБИВСТВІ СВОГО ПРАЦІВНИКА, - НАРДЕП
Народний депутат від партії УКРОП Віталій Купрій, виступив з трибуни Верховної Ради, де розповів про вчинення особливо тяжких злочинів керівництвом «Рошен».

Про це йдеться у дописі Віталія Купрія на його сторінці у Фейсбук.

«Вдова померлого при загадкових обставинах дистриб'ютора корпорації «Рошен» пані Валентина заявляє, що її чоловіка могли вбити після того, як він відмовився віддати свій особистий бізнес на вимогу співвласника «Рошену» Костянтина Мая», - стверджує Віталій Купрій. «За її словами, саме Костянтин Май організував рейдерське захоплення багатомільйонного бізнесу родини покійного за допомогою своїх підлеглих, корумпованих нотаріусів та суддів», - вказує автор допису
у соевых подгорает
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ну и?кто такой тот май и зачем нам о нем знать? Люди, які "викрали" Шепелєва, не з військової прокуратури, - Матіос - Цензор.НЕТ 4574вдова предполагает...кацапье,вы совсем из ума выжили.

Сталкер‏ @ValBodin 4 дек. 2017 г.

мы могли бы служить в разведке
мы могли бы сниматься в кино
Но мы как птицы садимся на ветки
и производим - говно
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шоб у тебе так подгорало. это я тебе пожелал. ты понял, шмудченков?
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- 20 баранов.
- 25.
- 20. 20. холодильник розенлев. да и пусть эти люди будут не из нашего района.
- ну харашо.
- ну харашо
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и пусть эти люди будут не из нашего района.
**************
Совєршенно в дирочку!

Тоже зразу те саме вспомнив.


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После панды баба Йуля и 3 % не наберет на выборах😅🤣😃👺👹
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педікі."Чому немає конфіскації коштів Ложкіна та Порошенка, які, якщо вірити публічним судовим рішенням, отримали брудні гроші від Курченка за UMH ще в 2013 році?", - запитує Каленюк.

Вона знає відповідь на своє запитання: "Генеральний прокурор України ніколи не буде виступати проти бізнесових та політичних інтересів Петра Порошенка".
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/02/8/7171029/
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Al Jazeera задается вопросами о том, в достаточной ли мере изучил продавец происхождение средств С.Курченко, и получал ли деньги от сделки с С.Курченко П.Порошенко и, если да, то уплатил ли он с них налоги.Источник: https://censor.net.ua/n3049428
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О том, какого рода компромат есть у Шепелева, можно суть по его сенсационному видеообращению к главе НАБУ Артему Сытнику, который экс-нардеп сделал в марте 2017 года. По его словам, в 2009 году тогдашний вице-премьер Александр Турчинов и депутат Руслан Лукьянчук (на данный момент в парламенте он представляет "Народный фронт") совместно вывели в офшоры более 800 миллионов долларов.
"Они обложили данью руководителей министерств и государственных предприятий Украины, вынуждая их похищать бюджетные средства, организовывать поборы с подчиненных и брать взятки от населения. Эти "грязные" деньги ежедневно свозились в подконтрольный мне Европейский банк рационального финансирования. Там гривна конвертировалась в наличные доллары США, паковалась в целлофан и доставлялась Александру Турчинову через Лукьянчука, который до сих пор является "кошельком" Турчинова. Каждый день из Украины выводились миллионы долларов", - разоткровенничался Шепелев, пояснив, откуда у Турчинова элитная недвижимость и многомиллионное состояние.
"Почему я был вынужден помогать им. На службе у Турчинова до сих пор работает группа профессиональных убийц, которая по заказу устраняет неугодных власти бизнесменов и политиков. Во-вторых, в сговоре с ним находилось руководство Партии регионов, которое содержало свою группу киллеров. Я опасался за себя и своих близких. В-третьих, прикрывал эту банду бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, который сегодня занимает должность Генерального прокурора", - добавил Шепелев.
А в конце видеообращения и вовсе пообещал, что может "предоставить следствию важные сведения по делу о расстрелах на Майдане".
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ну и?теперь у него есть полное право все предоставить .а то бегал,скрывался,типа -а поймайте меня-тогда и расскажу
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Люди, які "викрали" Шепелєва, не з військової прокуратури, - Матіос - Цензор.НЕТ 9751 Вот и отлично, теперь всё расскажет!Один только вопрос - что ж он раньше молчал?
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Так тобі і Лолі яка критикувала наїзд на канал1+1 повірили...
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На Банковой до сих пор не понимают одну простую вещь. Общая ненависть страны к Порошенко за тотальную нищету сильнее любого компромата на его противников. Даже правдивого. Д.Корнійчук.
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клиническая картина на лице - не фингалы от побоев, а, к сожалению, кровоизлияние от падения назатылочную область головы.... любой фелшар подтвердить
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Єтай чєкь ваапьшьчьє ні єз нашьїва района.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛюди, которые "похитили" Шепелева - не из военной прокуратуры, - Матиос
 
 
 
 
 
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