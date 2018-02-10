 Люди, которые "похитили" Шепелева - не из военной прокуратуры, - Матиос

Об этом Матиос сообщил в комментарии "Украинской правде" на просьбу прокомментировать заявления Шепелева, передает Цензор.НЕТ.

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"Это абсурдно по определению даже так думать", - заявил Матиос.



"Военная прокуратура не имеет и не осуществляет функции оперативной службы, прослушивания, разведки и спецназа. Поэтому утверждение Шепелева, а следовательно, и журналистов - об установлении его местонахождения и дальнейшего содержания военной прокуратурой точно являются абсурдными", - подчеркнул он.



"Если подозреваемый Шепелев будет иметь фантазию и желание рассказать о различных действиях политикума Украины, и это будет иметь признаки тех или иных преступлений, мы, как и всегда это делали, расследуем и проверим все полностью объективно, беспристрастно и по закону, не глядя на фамилии и должности", - добавил Матиос.

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Как сообщалось, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

8 февраля 2018 года Шепелев был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, Шепелев рассказал журналистам, что неизвестные задержали его несколько дней назад. По его словам, они представились работниками военной прокуратуры и силой выбивали из него информацию про представителей власти, в частности президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013 он был задержан на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014 доставлен на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работниками правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года Шепелева был задержан на территории Московской области по подозрению в совершении указанных преступлений. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.