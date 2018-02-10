 Люди, которые "похитили" Шепелева - не из военной прокуратуры, - Матиос

Об этом Матиос сообщил в комментарии "Украинской правде" на просьбу прокомментировать заявления Шепелева, передает Цензор.НЕТ.
"Это абсурдно по определению даже так думать", - заявил Матиос.
"Военная прокуратура не имеет и не осуществляет функции оперативной службы, прослушивания, разведки и спецназа. Поэтому утверждение Шепелева, а следовательно, и журналистов - об установлении его местонахождения и дальнейшего содержания военной прокуратурой точно являются абсурдными", - подчеркнул он.
"Если подозреваемый Шепелев будет иметь фантазию и желание рассказать о различных действиях политикума Украины, и это будет иметь признаки тех или иных преступлений, мы, как и всегда это делали, расследуем и проверим все полностью объективно, беспристрастно и по закону, не глядя на фамилии и должности", - добавил Матиос.
Как сообщалось, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.
8 февраля 2018 года Шепелев был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, Шепелев рассказал журналистам, что неизвестные задержали его несколько дней назад. По его словам, они представились работниками военной прокуратуры и силой выбивали из него информацию про представителей власти, в частности президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.
В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013 он был задержан на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014 доставлен на территорию Украины.
Однако, в июле 2014 Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.
Работниками правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года Шепелева был задержан на территории Московской области по подозрению в совершении указанных преступлений. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.
бвакова почему обидели?
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"Ночная атака израильских беспилотников на колонну иранского оружия для Хизбаллы." 06.01.2018
https://twitter.com/YuraYakunin/status/961640545956352001
Вчера почему-то (знаю почему, но пока промолчу) неуважаемый мною по разным причинам военный прокурор-антиколядник Анатолий Матиос, в прошлом почему-то генерал Службы Безопасности Украины, заявил в эфире Шустер Лайф Александре Кужель:
- Я мёртвых в своей жизни видел больше, чем Вы - живых!
(цитата негарантировано дословная, в понедельник найду и вырежу из эфира)
Посмотрел я в википедии биографию заместителя генпрокурора Шокина (в который раз напомню населению, что этот не только внешне похожий на Пшонку персонаж назначен на должность с нарушением процедуры голосования в парламенте и не имеет никакого, ни законного, ни правового, ни морального права находиться в должности главного надзирателя за соблюдением законности в стране. Прокуратуры у нас нет, пока генпрокурор не будет проголосован ЧЕСТНО).
"Мёртвых видел больше, чем живых!" ...
Интересно, где и когда мой ровесник Толя Матиос видел столько мёртвых. сколько постоянно гастролирующая по избирателям Кужель наблюдала живых? Таких живых "от Кужель" - миллионы.
А где Матиос нашёл столько мёртвых?
В прокуратуре Черновицкой или Херсонской области? Простым следаком? Или - надзирая за соблюдением законности в СБУ, таможне и литвиновской погранслужбе? После чего сразу стал генералом СБУ и прошёлся беспощадным рейдом по Львовщине и Одесщине?
А может в управлении "К" СБУ? Или на должности советника главы высшего админсуда Украины? Либо работая при Януковиче замглавы контрольно-ревизионного управления администрации Виктора Фёдоровича?
Я знаю об Анатолии Матиосе больше, чем он знает обо мне (пока что).
И больше, чем он думает. И как о борце с коррупцией, и как о брате поэтессы-второго номера Виталькиного УДАРа на выборах 2012 года, за который я имел глупость с неосторожностью голосовать, дурак.
По декларации, доход генерала Матиоса за 2014 год 264 тысячи гривен.
А его супруги - 34,7 МИЛЛИОНА. Ещё один талантливый член семьи.
Как и сын Пашинского. Как отпрыски наших некоррумпиррованых Высших.
Очевидно, почему так долго ничего не слышно про антикоррупционное бюро. Потому что в течение недели гоплык настанет первым 150 лицам в Государстве. Может тогда и - заживём? И войну закончим, и контрабанду с коррупцией? Но - вряд ли. Не дадут.
К чему я веду? Вчера на Шустере генерал Анатолий Матиос сдал свой спектакль этой фразой, сказанной для красного словца:
- Я мёртвых видел больше, чем вы - живых!
Думал произвести впечатление, как и в финале на своём выходе из студии, но - прокололся. Соврал. Не видел ты мертвых больше, чем Кужель живых, Толя. Не бреши. Более того, готов поспорить, что ты не видел мёртвых больше, чем я - мёртвых. Даже если работал в морге. К сожалению.
Просто было много театра, клоунады, бравады, искуственных слёз с придыханием, покусывания и облизывания губ. Я - наблюдал.
Внимательно. Мне было интересно это с точки зрения НЛП и языка жестов по Алану Пизу.
Я не крою роту Торнадо. Если там были бандиты, насильники и садисты - они обязаны сидеть в тюрьме по полной программе.
То же самое сказал и нынешний и.о.командира, Коля Цукор.
Но сначала вы набираете уголовников в спецподразделение милиции, даете им ксивы, полномочия и оружие, потом при переформировании роты Шахтёрск в Торнадо наступаете на эти же грабли и оставляете там судимых и подозрительных нестабильных, не судите за уже совершённые преступления, не реагируете на сигналы, как минимум январские от Кивы, а потом когда парни ловят контрабаса на 40 лямов за сутки и ещё есть задокументированного - просыпаетесь и начинаете облаву с голливудом и набедренными пестиками, как любит Первый.
Вы реально считаете людей за лохов?
Люстратор. Только люстратор. И ничего больше.
Потому что такими темпами вы дождётесь суда Линча, а это будет ещё хуже. Для всех. Среди воров всё должно быть по-честному?
Вам даже среди воров не быть в авторитете.
Потому что - ложь и безнаказанность, брехня и концертные театрализованные представления. Обсудили бы за партией в снукер.
Жаль, любимый бильярдный клуб Шарпей уже закрыт и не существует.
ну шо,мочанов окончательно скатился в зраду...шо вас там специально на курсах зрады шоле готовят?одни и те же слова,одни и те же обороты,одни и те же обсосанные факты.шо у у ольгинцев,шо у зрады,шо теперь и у мочанова.разве что лолиту еще не упомянул
Народний депутат від партії УКРОП Віталій Купрій, виступив з трибуни Верховної Ради, де розповів про вчинення особливо тяжких злочинів керівництвом «Рошен».
Про це йдеться у дописі Віталія Купрія на його сторінці у Фейсбук.
«Вдова померлого при загадкових обставинах дистриб'ютора корпорації «Рошен» пані Валентина заявляє, що її чоловіка могли вбити після того, як він відмовився віддати свій особистий бізнес на вимогу співвласника «Рошену» Костянтина Мая», - стверджує Віталій Купрій. «За її словами, саме Костянтин Май організував рейдерське захоплення багатомільйонного бізнесу родини покійного за допомогою своїх підлеглих, корумпованих нотаріусів та суддів», - вказує автор допису
у соевых подгорает
Сталкер @ValBodin 4 дек. 2017 г.
мы могли бы служить в разведке
мы могли бы сниматься в кино
Но мы как птицы садимся на ветки
и производим - говно
- 25.
- 20. 20. холодильник розенлев. да и пусть эти люди будут не из нашего района.
- ну харашо.
- ну харашо
**************
Совєршенно в дирочку!
Тоже зразу те саме вспомнив.
Вона знає відповідь на своє запитання: "Генеральний прокурор України ніколи не буде виступати проти бізнесових та політичних інтересів Петра Порошенка".
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/02/8/7171029/
"Они обложили данью руководителей министерств и государственных предприятий Украины, вынуждая их похищать бюджетные средства, организовывать поборы с подчиненных и брать взятки от населения. Эти "грязные" деньги ежедневно свозились в подконтрольный мне Европейский банк рационального финансирования. Там гривна конвертировалась в наличные доллары США, паковалась в целлофан и доставлялась Александру Турчинову через Лукьянчука, который до сих пор является "кошельком" Турчинова. Каждый день из Украины выводились миллионы долларов", - разоткровенничался Шепелев, пояснив, откуда у Турчинова элитная недвижимость и многомиллионное состояние.
"Почему я был вынужден помогать им. На службе у Турчинова до сих пор работает группа профессиональных убийц, которая по заказу устраняет неугодных власти бизнесменов и политиков. Во-вторых, в сговоре с ним находилось руководство Партии регионов, которое содержало свою группу киллеров. Я опасался за себя и своих близких. В-третьих, прикрывал эту банду бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, который сегодня занимает должность Генерального прокурора", - добавил Шепелев.
А в конце видеообращения и вовсе пообещал, что может "предоставить следствию важные сведения по делу о расстрелах на Майдане".