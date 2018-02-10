 Крымских татар агитируют на работу в избирательных комиссиях к выборам президента России, - активист Куртумеров

Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал крымскотатарский активист, ветеран национального движения Зевджет Куртумеров, сообщает Цензор.НЕТ.
"Идет агитация крымских татар из бюджетной сферы, лиц, которые так или иначе зависимы от нынешней власти для участия в избирательных комиссиях на предстоящих выборах президента России. Дело в том, что многие наши соотечественники в Крыму до 2014 года очень часто принимали участие в качестве наблюдателей на выборах и очень хорошо знают эти процессы. Нынешние власти это используют", – пояснил он.
По его словам, неделю назад пророссийские крымскотатарские организации провели в Крымском инженерно-педагогическом университете собрание, на котором призывали крымских татар идти на выборы президента России.
В частности, бюджетников агитировали представители "общества крымских татар "Кърым"", "Фонд крымскотатарского искусства и этнографии", "Комитет крымскотатарской молодежи" и президент Крымского инженерно-педагогического института Февзи Якубов.
"Власти, которые в Крыму действуют от имени России, принимают усиленные меры чтобы вовлечь крымских татар в выборный процесс. Задействовано все духовенство во главе с муфтием Эмирали Аблаевым, чиновники, которые работают как в аппарате правительства, так и в парламенте. Они рассчитывают, что крымские татары пойдут на выборы", – добавил Куртумеров.
В российской оккупационной администрации Симферополя уже создали рабочую группу, которой поручили разъяснять горожанам стратегию государственной политики России до 2025 года, вопросы социальной политики в отношении реабилитированных граждан и противодействия экстремизму.
Чиновники пообещали установить в крымскотатарских микрорайонах спорткомплексы ГТО, построить автодорогу, которая соединит микрорайоны Ак-Мечеть и Фонтаны, а также возвести в последнем детский сад на 260 мест.
Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Первым для участия в них зарегистрировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, после него был выдвинут кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Оба были освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.
Центральная избирательная комиссия России 6 февраля зарегистрировала кандидатом действующего президента России Владимира Путина. Удостоверения кандидатов 7 февраля также выдали Сергею Бабурину, который баллотируется от "Российского общенародного союза", представителю "Партии Роста" Борису Титову и выдвиженцу от партии "Яблоко" Григорию Явлинскому. Последними были зарегистрированы Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России".