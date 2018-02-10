 Крымских татар агитируют на работу в избирательных комиссиях к выборам президента России, - активист Куртумеров

Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал крымскотатарский активист, ветеран национального движения Зевджет Куртумеров, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Идет агитация крымских татар из бюджетной сферы, лиц, которые так или иначе зависимы от нынешней власти для участия в избирательных комиссиях на предстоящих выборах президента России. Дело в том, что многие наши соотечественники в Крыму до 2014 года очень часто принимали участие в качестве наблюдателей на выборах и очень хорошо знают эти процессы. Нынешние власти это используют", – пояснил он.



По его словам, неделю назад пророссийские крымскотатарские организации провели в Крымском инженерно-педагогическом университете собрание, на котором призывали крымских татар идти на выборы президента России.



В частности, бюджетников агитировали представители "общества крымских татар "Кърым"", "Фонд крымскотатарского искусства и этнографии", "Комитет крымскотатарской молодежи" и президент Крымского инженерно-педагогического института Февзи Якубов.

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"Власти, которые в Крыму действуют от имени России, принимают усиленные меры чтобы вовлечь крымских татар в выборный процесс. Задействовано все духовенство во главе с муфтием Эмирали Аблаевым, чиновники, которые работают как в аппарате правительства, так и в парламенте. Они рассчитывают, что крымские татары пойдут на выборы", – добавил Куртумеров.



В российской оккупационной администрации Симферополя уже создали рабочую группу, которой поручили разъяснять горожанам стратегию государственной политики России до 2025 года, вопросы социальной политики в отношении реабилитированных граждан и противодействия экстремизму.



Чиновники пообещали установить в крымскотатарских микрорайонах спорткомплексы ГТО, построить автодорогу, которая соединит микрорайоны Ак-Мечеть и Фонтаны, а также возвести в последнем детский сад на 260 мест.



Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Первым для участия в них зарегистрировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, после него был выдвинут кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Оба были освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.

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Центральная избирательная комиссия России 6 февраля зарегистрировала кандидатом действующего президента России Владимира Путина. Удостоверения кандидатов 7 февраля также выдали Сергею Бабурину, который баллотируется от "Российского общенародного союза", представителю "Партии Роста" Борису Титову и выдвиженцу от партии "Яблоко" Григорию Явлинскому. Последними были зарегистрированы Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России".