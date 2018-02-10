 "Пожалуйста, господин Путин, прекратите убивать людей в Украине, Сирии и других регионах мира", - Порошенко

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал 24, президент Украины заявил в комментарии австрийскому изданию Profil.

"Я абсолютно уверен, что он не знает, что делать с Донбассом. Путин просто должен признать, что это украинская территория, и уважать международное право. Пожалуйста, господин Путин, прекратите убивать людей в Украине, Сирии и других регионах мира", — подчеркнул Порошенко.

Президент Украины добавил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, на самом деле мотивируют Кремль быстрее реализовать минские соглашения.