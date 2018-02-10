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 Политика Украины
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 "Пожалуйста, господин Путин, прекратите убивать людей в Украине, Сирии и других регионах мира", - Порошенко

Петр Порошенко высказал предположение, что президент Российской Федерации Владимир Путин не знает, что делать с Донбассом.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал 24, президент Украины заявил в комментарии австрийскому изданию Profil.

"Я абсолютно уверен, что он не знает, что делать с Донбассом. Путин просто должен признать, что это украинская территория, и уважать международное право. Пожалуйста, господин Путин, прекратите убивать людей в Украине, Сирии и других регионах мира", — подчеркнул Порошенко.

Президент Украины добавил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, на самом деле мотивируют Кремль быстрее реализовать минские соглашения.

Источник: https://censor.net.ua/n3049732
 
 
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Как идти на фронт если "головнокомандувач" такие высеры делает? Если его господин ху*ло сидит в москве? Как приказы такого соевого барыжного командира можно выполнять. Ты в своем уме?
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Зачем аствийским журналистам твои унижения. Хочешь - запиши и отправь видео-челобитную , точь в точь как ватные холопы своему царю делают.
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Пожалуйста? Охренеть! Только за это одно "пожалуйста" гнать в шею нужно шоколадного олигарха!
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Зрадоботов бы всех в одну яму и пусть жрали сами себя .
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Хорошо плющит зрадоботов и троллей от Порошенко ! Молодец , Петр Алексеевич , все делаешь правильно и своевременно ! Победа будет за Украиной , а не не путинососами !
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Всё правильно сказал Порошенко Путину.
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Ворог вже не просто на "кордонах" в нашому інфопросторі - він у Самому Серці нашої країни, причому знаходиться регулярно в Адміністрації Президента та пише темники для сотень топ-блогерів та навіть депутатів..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Пожалуйста, господин Путин, прекратите убивать людей в Украине, Сирии и других регионах мира", - Порошенко
 
 
 
 
 
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