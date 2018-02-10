 В жилых районах Донбасса по-прежнему размещены военная техника и силы, их отвод - первоочередная задача, - Апакан

"Сейчас крайне необходимо защитить гражданское население, проживающее вдоль линии соприкосновения на востоке Украины", - отметил Апакан, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу СММ ОБСЕ.
Посол Апакан обратил особое внимание на то, что на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры, в жилых районах и на контрольных пунктах въезда-выезда, а также вокруг них до сих пор размещается военная техника и силы, что, по его словам, неизбежно приводит к жертвам среди гражданского населения и перебоями в снабжении основными коммунальными услугами, например газом, водой и электричеством. "За этот конфликт до сих пор расплачивается гражданское население, проживающее вблизи линии соприкосновения, - заявил Апакан. - Отвод тяжелого вооружения от населенных пунктов и горячих точек должен стать первоочередной задачей".
Глава Миссии очертил последние события, связанные с работой совместного центра по контролю и координации, который был создан по результатам двусторонних договоренностей между Украиной и Россией. Он также выразил надежду на положительные результаты обсуждений, проводимых на других площадках.
Посол похвалил недавний визит в Мариуполь Анджелино Альфано, Действующего председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Италии. Апакан подчеркнул, что этот визит "свидетельствует о решительном настрое ОБСЕ в дальнейшем продолжать свою деятельность в Украине". Председатель СММ также отметил, что "рабочая группа по вопросам безопасности является платформой, где диалог, сопричастность и ответственность являются важнейшими элементами для достижения положительных сдвигов".
Её можно вывести с Донбасса только в одном случае, только в случае разгрома рашистов и лугандонских коллаборационистов на Донбассе силами ВСУ.
Но этого не будет, пока существует Порошенко. Ибо он официально заявил, что никогда не позволит никому силой вернуть Донбасс Украине, пока он президент.
Значит, рашисты будут изгнаны с Донбасса, когда исчезнет Порошенко.
Пока существует Порошенко, до тех пор будет рашистская оккупация Донбасса и Крыма.
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь!"
В.С.Висоцький. Геній.
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