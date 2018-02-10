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 Политика Украины
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 В жилых районах Донбасса по-прежнему размещены военная техника и силы, их отвод - первоочередная задача, - Апакан

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Эртурул Апакан выступил с обращением к Постоянному совету организации в Вене.

"Сейчас крайне необходимо защитить гражданское население, проживающее вдоль линии соприкосновения на востоке Украины", - отметил Апакан, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу СММ ОБСЕ.

Посол Апакан обратил особое внимание на то, что на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры, в жилых районах и на контрольных пунктах въезда-выезда, а также вокруг них до сих пор размещается военная техника и силы, что, по его словам, неизбежно приводит к жертвам среди гражданского населения и перебоями в снабжении основными коммунальными услугами, например газом, водой и электричеством. "За этот конфликт до сих пор расплачивается гражданское население, проживающее вблизи линии соприкосновения, - заявил Апакан. - Отвод тяжелого вооружения от населенных пунктов и горячих точек должен стать первоочередной задачей".

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Глава Миссии очертил последние события, связанные с работой совместного центра по контролю и координации, который был создан по результатам двусторонних договоренностей между Украиной и Россией. Он также выразил надежду на положительные результаты обсуждений, проводимых на других площадках.

Посол похвалил недавний визит в Мариуполь Анджелино Альфано, Действующего председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Италии. Апакан подчеркнул, что этот визит "свидетельствует о решительном настрое ОБСЕ в дальнейшем продолжать свою деятельность в Украине". Председатель СММ также отметил, что "рабочая группа по вопросам безопасности является платформой, где диалог, сопричастность и ответственность являются важнейшими элементами для достижения положительных сдвигов".

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В жилых районах Донбасса по-прежнему размещены военная техника и силы, их отвод - первоочередная задача, - Апакан 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049731
 
 
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Ага, уже 4 года выводят, после минского сходняка Порошенко и пуйла... Всё никак вывсети не могут... И не выведут никогда добровльно рашистские оккупанты свою технику.
Её можно вывести с Донбасса только в одном случае, только в случае разгрома рашистов и лугандонских коллаборационистов на Донбассе силами ВСУ.
Но этого не будет, пока существует Порошенко. Ибо он официально заявил, что никогда не позволит никому силой вернуть Донбасс Украине, пока он президент.
Значит, рашисты будут изгнаны с Донбасса, когда исчезнет Порошенко.
Пока существует Порошенко, до тех пор будет рашистская оккупация Донбасса и Крыма.
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гражданскому населению дыныры и лохандона вообще на военную технику пох. А с чего за них все остальные должны переживать?
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У індуїзмі є закон карми, який спрощено пояснює біди людини її неправильним життям, поведінкою. Мирне населення окупованого Донбасу страждає тому, що свого часу кидалося під військову техніку ЗСУ, які йшли закривати кордон саме від того бидла, яке тепер розміщує свою військову техніку в житлових районах. А ще перед тим це населення (гріх було б стверджувати, що поголовно все, але більшість) з піною на губах закликали міжнародного терориста пуцькіна ввести на їхню територію саме ці танки, які тепер стоять мж їхніми будинками. Представники саме цього мирного населення підносили нашим воїнам банки з медом, начинені вибухівкою, коригували вогонь орків по таких же мирних жителях, тільки на територіях, контрольованих Україною. У мене немає злорадства по відношенню до цих людей. Але і співчуття до них теж немає. Але я задоволений, що індуїстський закон карми діє. І не лише індуїстський. Бо у християнстві теж є повчання: " Відносись до ближнього свого, як ти б хотів, аби відносились до тебе." І, до речі, це "нещасне" населення ще не покаялося, бо не бачить причинно-наслідкового зв'язку між своїми теперішніми бідами і своїми ж попередніми діями.
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"А если туп, как дерево, родишься баобабом!
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь!"
В.С.Висоцький. Геній.
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ну так давайте, как в сирии. локализация, наводка на цель, удар. все.
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У житлових районах Донбасу досі розміщується військова техніка і сили, їхнє відведення - першочергове завдання, - Апакан - Цензор.НЕТ 6874
Оккупанты показали в сети дизайн трамвайных билетов к 8 марта и 23 февраля.
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Пусть свое вооружение с боеприпасами запихнут себе как подальше туда, где оно и должно быть. А кто надо бахнет там фейерверчик - во рванет, и сортирной бумажки не потребуется!
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Только и может Запад выражать озабоченность, на которую Путлер плевать хотел. Достали уже со своей пустой болтовней.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ жилых районах Донбасса по-прежнему размещены военная техника и силы, их отвод - первоочередная задача, - Апакан
 
 
 
 
 
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