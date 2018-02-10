 В жилых районах Донбасса по-прежнему размещены военная техника и силы, их отвод - первоочередная задача, - Апакан

"Сейчас крайне необходимо защитить гражданское население, проживающее вдоль линии соприкосновения на востоке Украины", - отметил Апакан, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу СММ ОБСЕ.

Посол Апакан обратил особое внимание на то, что на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры, в жилых районах и на контрольных пунктах въезда-выезда, а также вокруг них до сих пор размещается военная техника и силы, что, по его словам, неизбежно приводит к жертвам среди гражданского населения и перебоями в снабжении основными коммунальными услугами, например газом, водой и электричеством. "За этот конфликт до сих пор расплачивается гражданское население, проживающее вблизи линии соприкосновения, - заявил Апакан. - Отвод тяжелого вооружения от населенных пунктов и горячих точек должен стать первоочередной задачей".

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Глава Миссии очертил последние события, связанные с работой совместного центра по контролю и координации, который был создан по результатам двусторонних договоренностей между Украиной и Россией. Он также выразил надежду на положительные результаты обсуждений, проводимых на других площадках.

Посол похвалил недавний визит в Мариуполь Анджелино Альфано, Действующего председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Италии. Апакан подчеркнул, что этот визит "свидетельствует о решительном настрое ОБСЕ в дальнейшем продолжать свою деятельность в Украине". Председатель СММ также отметил, что "рабочая группа по вопросам безопасности является платформой, где диалог, сопричастность и ответственность являются важнейшими элементами для достижения положительных сдвигов".

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