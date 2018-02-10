 "Важный и светлый пункт на нашем рынке труда": украинцы заняли второе место в рейтинге "50 наиболее влиятельных людей польской экономики"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В издании объяснили второе место украинцев тем, что польская экономика развивается и нуждается в рабочих руках, а больше всего трудовых мигрантов в Польше - из Украины, и их количество постоянно растет.
"Украинцы — коллективный герой польской экономики, или по крайней мере важный и светлый пункт на нашем рынке труда", — объясняют авторы рейтинга.
Как отмечается, украинцев стало больше в польской экономике (и не только в сельском хозяйстве или садоводстве) после российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Газета обращает внимание на то, что в прошлом году польские работодатели подали 1,7 млн заявок о намерении трудоустроить граждан Украины, что на треть больше, чем в 2016 году, а с 2014 года этот рост достиг 350%. Газета подчеркивает, что эта цифра не является тождественной количеству трудоустроенных украинцев(которых меньше), но динамика роста "поражает".
"Миграционная волна с востока, кроме залатывания дефицита рабочей силы, положительно влияет на систему социального страхования благодаря взносам, которые делают иммигранты. По состоянию на конец сентября 2017 года в ZUS (Управлении соцстраха Польши — ред.) застраховались 308 тыс. украинцев, а их количество на протяжении года выросло приблизительно на 130 тыс.",— подчеркивает Dziennik Gazeta Prawna.
Издание также обращает внимание на то, что влияние роли украинцев на польском рынке особенно важно в контексте демографических вызовов для Польши. Как подчеркивает журнал, по данным ООН, Польша является одной из стран, где наблюдается быстрое сокращение населения, и польское общество вскоре станет одним из самых старых в Европе. В этом контексте мигранты с востока помогают притормозить демографическую проблему Польши.
"Однако, проблему это не решает, поскольку Украина тоже стареет и становится безлюдной еще быстрее, чем Польша. Мы не можем рассчитывать на то, что новые работники останутся в Польше на постоянно", - подчеркивает польская газета.
Она констатирует, что польское государство все еще не имеет цельной миграционной политики и идей относительно того, как позволить украинцам, белорусам и другим "пустить корни в Польше".
"Как только для них откроются границы более богатых стран Западной Европы, магнит более высоких зарплат может потянуть их за Одер", - резюмирует польское издание.
По разным оценкам, в Польше на сегодня находится приблизительно один миллион трудовых мигрантов из Украины.
...раньше из Совка 120 000 приезжало взамен. теперь их нет. Безработица лютая -- на бирже труда никого нет. Сегодня был на семинаре -- второй год ни одного нового работника... -- все сарпёры.
Новая Зелландия, немецких пенсионеров принимает -- всех!
Ты о чём?
А потом возвращаются домой -- бо нету украинской эмиграции! .... ...всё, как в Украине...*)
...а и немцы на заработки валят -- в тот же Афган... ... -- а больше ж им некуда.... ...и есть разница...*)
...так такое всегда было... ...в нормальных странах.
Я в Бундесе, в 93 пахал, как последний, а выехал, как первый...*)
Поляки нашим 70% от немецкой зарплаты платят. Это нормально. ...в дальнобойной области... ...за всех не скажу -- но все довольны.
Или хто-то вернулся обоворованным? -- так расскажи об обиженных -- а мы послухаем...*)
А шо б ты сильно не потел на параше -- немецкая фирма нанимает работников, которые прошли обучение и сдали все экзамены -- которые и мы сдаём -- по 2 раза (минимум) на год.
В Польше пока что, такого нет -- но своих водил из украинцев -- они обучают под наши требования и Законы.
Пойняв? ...у меня в этом году 8 семинаров -- по вождению простой фуры... -- и все с экзаменами -- по 280 евро за курс. ...вот и думай... ...Салага...*)
...хм.. ...так у немцев тоже самое: хороший тур получить -- пятилетку отколбасят по всем нышпаркам... ...и токо потом! -- ...ещё один дурак, вместо тебя найдётся...*)
В Чехии за 2 года, раньше на 2х. комнатную квартиру можно было заработать -- СХ работах!
Во Львове!
...теперь, врядли...
15 штук евриков сегодня, двухкомнатка... -- почти в центре, новострой -- возле тюряги...*)
Риба шукає, де глибше, а людина- де краще.
ляхи работать едут в сытую эуропу, путцфрау, хаусмастер и т.д. уже за 1500.
Кто-то из классиков писал что кацапы гнилую сущность у ляхов переняли...
причому організатори сайту самі не слідкують за реформами, а просять порохоботів самим помічати реформи і додавати їх у список)))
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Тож недивно, що більшість в тіні, а казна недоотримує величезні кошти. Ось і маємо, що маємо...
Німеччина платить туркам, що будували після війни в Німеччині, а потім повернулися в Туреччину.
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Ли Куан Ю ***
От так, поїхали самі активні і здатні вижити в конкуренції.
Лишились бариги та інфантильні.
Так що, щєкалад перетворився в хавно.
Між іншим, головною небезпекою для України, по дослідженнях міжнародних експертів, є не кремляді і навіть не корупція. Головною небезпекою для України стає еміграція працездатного населення. Коли раніше емігрували в основному "яйцеголові" то сьогодні емігрують практично всі хто бажає.
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Иоанн Павел II Папа Римский
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Одно время решающим фактором производства была земля, затем капитал. Сегодня решающий фактор - сам человек и его знания.
Коли зробимо простенький розрахунок, то отримаємо наступне.
Кількість заробітчан 1,2 млн.
Середня заробітна плата 800-850 Є
Мінус податки 200 Є і 300 Є на проживання.
Лишається 300-350 Є
1,2 млн * 300 Є = 360 Є млн в місяць може потрапити до України. Це лише з Польщі. А і Канаді теж понад 1 млн заробітчан.
Це дуже скромно.
Питання в іншому як тепер українцям в ті польщі працювати?
От запитає поляк, а хто є Степан Бандера?
Цікаво послухати відповідь?
Взагалі то питання в чому, що переможе БАБЛО чи патріотизм?
Питання в іншому як тепер українцям в ті польщі працювати?
От запитає поляк, а хто є Степан Бандера?
Цікаво послухати відповідь?
Взагалі то питання в чому, що переможе БАБЛО чи патріотизм?
Ну что же, убери денежные вливания Германии в экономику Польши и убери квалифицированных (и недорогих) украинских работников из экономики Польши, и где будет та польская экономика?
Ничего, дорогие граждане-поляки, вам еще не раз "икнется" "антибандеровский" закон...