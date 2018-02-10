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Все про:Польша (4117) рейтинг (1099) экономика (3413) заробитчане (156)

 "Важный и светлый пункт на нашем рынке труда": украинцы заняли второе место в рейтинге "50 наиболее влиятельных людей польской экономики"

Украинцы заняли второе место в рейтинге "50 наиболее влиятельных людей польской экономики" по версии популярного издания Dziennik Gazeta Prawna, расположившись между премьер-министром Матеушем Моравецким и президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также читайте: Польше не обойтись без рабочих рук из Украины, - глава польского Нацбанка Глапинский

В издании объяснили второе место украинцев тем, что польская экономика развивается и нуждается в рабочих руках, а больше всего трудовых мигрантов в Польше - из Украины, и их количество постоянно растет.

"Украинцы — коллективный герой польской экономики, или по крайней мере важный и светлый пункт на нашем рынке труда", — объясняют авторы рейтинга.

Как отмечается, украинцев стало больше в польской экономике (и не только в сельском хозяйстве или садоводстве) после российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Газета обращает внимание на то, что в прошлом году польские работодатели подали 1,7 млн заявок о намерении трудоустроить граждан Украины, что на треть больше, чем в 2016 году, а с 2014 года этот рост достиг 350%. Газета подчеркивает, что эта цифра не является тождественной количеству трудоустроенных украинцев(которых меньше), но динамика роста "поражает".

"Миграционная волна с востока, кроме залатывания дефицита рабочей силы, положительно влияет на систему социального страхования благодаря взносам, которые делают иммигранты. По состоянию на конец сентября 2017 года в ZUS (Управлении соцстраха Польши — ред.) застраховались 308 тыс. украинцев, а их количество на протяжении года выросло приблизительно на 130 тыс.",— подчеркивает Dziennik Gazeta Prawna.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Более миллиона украинских эмигрантов работают в Польше", - Дещица

Издание также обращает внимание на то, что влияние роли украинцев на польском рынке особенно важно в контексте демографических вызовов для Польши. Как подчеркивает журнал, по данным ООН, Польша является одной из стран, где наблюдается быстрое сокращение населения, и польское общество вскоре станет одним из самых старых в Европе. В этом контексте мигранты с востока помогают притормозить демографическую проблему Польши.

"Однако, проблему это не решает, поскольку Украина тоже стареет и становится безлюдной еще быстрее, чем Польша. Мы не можем рассчитывать на то, что новые работники останутся в Польше на постоянно", - подчеркивает польская газета.

Она констатирует, что польское государство все еще не имеет цельной миграционной политики и идей относительно того, как позволить украинцам, белорусам и другим "пустить корни в Польше".

"Как только для них откроются границы более богатых стран Западной Европы, магнит более высоких зарплат может потянуть их за Одер", - резюмирует польское издание.

По разным оценкам, в Польше на сегодня находится приблизительно один миллион трудовых мигрантов из Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3049730
 
 
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Жаль, что не украинской. базарное виницкое чудо на пару с Лолитой могут только деньги пилить. Парадокс. чем больше уезжают, тем меньше поступает валюты из за кордона.
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А по-моему, это позор для Украины, которая не может обеспечить достойной оплаты труда.
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...а шо 10 000 немцев каждый год в Канаду сваливает, шо скажешь? -- мне просто стало интересно... *)
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-- звонил Другану из 90хх. .на неделе в Киев... ...крутой был!... ...грит: всё продал, женился на молодухе, двух сынов годую и воспитываю... -- на безвиз время нету... ...в общем -- нахер ему та Швейцария с Норвегией? ...от и я не понимаю... -- но гуляли мы круто -- с 89 по 93! -- у него банда, у меня бандиты...*)
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...про русских, что ли? -- а их ещё у вас осталось? *)
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Ок. На пальцах обьясню ..., я говорил о местных немцах , тех кто родились в Германии и об их эмиграции из Германии в другие страны мира
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Немцы валят из Германии : США -- Канада, в основном. Ок. 100 000 в год.
...раньше из Совка 120 000 приезжало взамен. теперь их нет. Безработица лютая -- на бирже труда никого нет. Сегодня был на семинаре -- второй год ни одного нового работника... -- все сарпёры.
Новая Зелландия, немецких пенсионеров принимает -- всех!
Ты о чём?
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...про поляцкие рейтинги ничего не скажу, бо не знаю... ...но все поляцкие фуры в Бундесе, рулят украинцы... -- и тут я скажу: Слава Украине! *)
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У поляков миграционный кризис не хуже нашего!Все поляки толпами валят в Голандию,Великобританию,Швецию и далее по списку..
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...ты не передёргивай -- на заработки валят!
А потом возвращаются домой -- бо нету украинской эмиграции! .... ...всё, как в Украине...*)
...а и немцы на заработки валят -- в тот же Афган... ... -- а больше ж им некуда.... ...и есть разница...*)
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Ну так я о трудовой миграции и пишу!Полякам удобно заполнить этот пробел дешевой раб.силой с Украины ну и немножко с Беларуси, по ментальным признакам они больше ни на что не согласны)
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А почему дешёвой, сразу? -- НДС возвращают иностранцам при выезде.
...так такое всегда было... ...в нормальных странах.
Я в Бундесе, в 93 пахал, как последний, а выехал, как первый...*)
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Потому что это вам не Германия с Австрией!При выезде с Польшы возвращают только такс фри!)))Я лично знаю польских барыг которые используя дыры в законодательства,официально устраивают украинцев скажем за 9-10 злотых в час,когда на том же предприятии поляки за аналогичный труд получают 15+!Есть конечно и черный труд,на который сами поляки ложили и не пойдут на такое работать,а у наших людей как бы выхода нет,они в Польше выбирают между плохим и очень плохим.И это основная масса нашей раб.сили,квалифицированных работников там не много,они не настолько глупые что бы на панов горбатится за копейки
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...хм... ...наскоко я в курсе: когда хохол родился -- еврей заплакал...*) ...не переживай за поляков...
Поляки нашим 70% от немецкой зарплаты платят. Это нормально. ...в дальнобойной области... ...за всех не скажу -- но все довольны.
Или хто-то вернулся обоворованным? -- так расскажи об обиженных -- а мы послухаем...*)
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Насколько мне известно не от одного нашего находчевого дольнобоя,которые ездят не только по Польше,а и Германии,Франции,Бельгии и так далее они успешно наеживают систему (поправьте меня тут ибо не очень с таким знаком)которая следит за километрами и обязательным сном!Короче говоря пашут как проклятые,без принудительного отдыха в чем это и выражается в их зарплате!
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...хули мне тебя поправлять... ...щас уже давно, в ЕС , тарификация и сертификация профессий... ... с 2000 года, примерно -- да ты и слова-то такого не слыхала...*)
А шо б ты сильно не потел на параше -- немецкая фирма нанимает работников, которые прошли обучение и сдали все экзамены -- которые и мы сдаём -- по 2 раза (минимум) на год.
В Польше пока что, такого нет -- но своих водил из украинцев -- они обучают под наши требования и Законы.
Пойняв? ...у меня в этом году 8 семинаров -- по вождению простой фуры... -- и все с экзаменами -- по 280 евро за курс. ...вот и думай... ...Салага...*)
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Во первых я тебе писал о знакомых дальнобойщиков,которые ездят от Польши по Европе,во вторых зародишь темы нашей беседы немножко о другом,но ты все свинтил на дальнобой,потому что в этой теме твоя узколобость и упирается,а вообще до задницы мне твои фуры и правила по ним иди себе успешно салагай себе подобным "Важливий і світлий пункт на нашому ринку праці": українці посіли друге місце в рейтингу "50 найвпливовіших людей польської економіки" - Цензор.НЕТ 9300
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...ты, эта... -- про обиженных поляками украинцах расскажи... ...а то нам слёз девать некуда...*( ...*)
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...ага -- прикидываюсь... ...у меня и ADR -- допуск есть ... ...а у тебя? *)
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А я успешно живу за счет фронта и бэкенда и мне наплевать что у тебя там есть))))
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...ну и живи себе ... ...хоть на прикупе, хоть на сдаче... -- ты ж из Сочи. -- в лучшем для тебя случае...*)
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А чего так скромно то....?Почему прямо не из кремля или ольгино...?Ведь сейчас так модно кацапом обозвать,когда по сути дела нечего и сказать "Важливий і світлий пункт на нашому ринку праці": українці посіли друге місце в рейтингу "50 найвпливовіших людей польської економіки" - Цензор.НЕТ 6412
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...та, какой с тебя кацап? ...я с кацапами прошлую субботу гулял -- случайно в городе познакомились -- в двух кабах выгуливались... ... --- ... такую хорошую девчонку после себя оставили... -- ...шо я аж мовчу -- не зглазить бы.! ...и она за Крым мой! -- тут вам, никому не повезло...*)
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Хотя! -- есть национальные ньюансы -- врать не буду! Поляки своим лучшие рейсы отдают, а наших втирают куда нипопадя....
...хм.. ...так у немцев тоже самое: хороший тур получить -- пятилетку отколбасят по всем нышпаркам... ...и токо потом! -- ...ещё один дурак, вместо тебя найдётся...*)
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Если оценка труда в Польше в денежном выражении называется "раб.силой" тогда как назвать зарплату в Украине за ту же работу. Не нужно повторять штампы. Законодательно зарплата официально трудоустроенных украинцев, одинаковая с поляками. Главное, что Польша пока не создает препятствий в официальном трудоустройстве.
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Нічого дивного... Є світовий ринок праці. Де більше платять туди і їдуть люди... Це кацапи ледачі нуКуя не хочуть робити. Вони від природи такі, будуть на пЄчкЄ ліжать і рЄпу хряцать на пособіЄ, а працювати не хтять. А заробітчани були завжди, тільки зараз їх стало більше.
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Пункт действительно очень важный и просто охренительно светлый.
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Власть творит??? Может народ сам виноват? Нет..по старинке всё царя винишь с боярами. Власть не причём. Виноваты 40 милионов терпил пресмыкающихся. А власть всего лишь ведёт себя так как 40 миллионов терпил ей позволяют.
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Шо он нам тут про работяг? Петруха, Кроль и Гройсман - вот главные благодетели польской экономики.
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Украинцы работающие в Польше тёмная и позорная сторона нашего рынка труда и экономики.
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с надеждой обложить налогами и заробитчан , конечно светлый!
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Я надеюсь здравомыслящие люди в Украине пойму почему Польше не нужна сильная Украина и не важно какое правительство будет в Польше...
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...шо могу сказать, из личного орыта: из Чехии все наши работяги в Поляндию перевалили... -- но там щас хуже. ...а патаму шо, в Чехае ещё хуже.
В Чехии за 2 года, раньше на 2х. комнатную квартиру можно было заработать -- СХ работах!
Во Львове!
...теперь, врядли...
15 штук евриков сегодня, двухкомнатка... -- почти в центре, новострой -- возле тюряги...*)
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...там, где нет охраны и труда... *) Львов -- ти забув заглавну.
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Лоліту і іже з нею треба "підвищити" "Важный и светлый пункт на нашем рынке труда": украинцы заняли второе место в рейтинге "50 наиболее влиятельных людей польской экономики" - Цензор.НЕТ 5377
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пэтя, вот результат твоих реформ！ но ты, сука диабетная, это спецом сделал. Ты, падаль фсбэшная, часть активных людей связал бесконечной войной, вторую часть активных своими реформами выгнал из страны в поисках заработка, чтобы не возникло майдана и твоя дупа на мальдивах не сжималась
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Глобалізація, нічого не поробиш.
Риба шукає, де глибше, а людина- де краще.
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Ты в сашка спрашиваешь,та ему уже по барабану,он нашел где краще,то по началу пел,родственника застрелили на Майдане.за труной шел,а теперь у него все дуже добре и нехай щастить можновладцям
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наших в польшу на работу на 500 евро со старта не проблема. плюс пансион.
ляхи работать едут в сытую эуропу, путцфрау, хаусмастер и т.д. уже за 1500.
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Тошнит от этих пшеков хитрожопых...
Кто-то из классиков писал что кацапы гнилую сущность у ляхов переняли...
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Вже поведено понад 160 "реформ". таке каже сайт http://reformy.org.ua/
причому організатори сайту самі не слідкують за реформами, а просять порохоботів самим помічати реформи і додавати їх у список)))

· Відкрито онлайн реєстр власності
· Скорочено 5270 співробітників НБУ, економія 490 млн. грн
· Україна вводить технічні фітосанітарні стандарти ЄС з 1 січня
· НБУ спростив порядок відкриття банками рахунків суб'єктів господарювання
· 1 день, проведений у СІЗО, в разі винесення звинувачувального вироку буде рахуватися як 2 дні ув'язнення
· Реєстрації юр. і фіз.осіб передана місцевим органам влади, банкам і нотаріусам
· Парламент запровадив поіменне голосування у місцевих радах
· Скасування довідки-рахунку: зареєструвати авто можна буде за 500 грн
· Україна приєдналася до угоди СОТ про державні закупівлі
· Заборонено дискримінацію в трудових відношеннях за сексуальною орієнтацією
· Мінінфраструктури покаже дані по ремонту доріг на сайті
· Експортерам спростили процедури оформлення товарів
· Ряд змін в освіті
· Мін'юст запроваджує новий сервіс - електронний апостиль
· Мін'юст обіцяє реєстрацію бізнесу за один день
· З ринку виведені банки-зомбі і банки-мийки
· Чиновники більше не мають права вимагати паперові довідки з реєстру майна чи бізнесу
· Кабмін скасував ліцензії на експорт кольорового металу
· Рада прийняла закон про прозорість держзакупівель
· Скасовано обов'язкову сертифікацію для 80 груп продукції
· Всі ЗМІ зобов'язані розкрити імена своїх власників
· ДФС запровадить єдиний стандарт і ціну розмитнення товарів
· Прийнято закон про онлайн - комерцію
· Створено онлайн - кабінет громадян на сайті пенсійного фонду
· Скасовано ліцензії, обмеження і 22 дозвільні процедури у сфері АПК
· Тепер ЗМІ можуть приходити на засідання комітетів ВР без запрошень
· Скасовано податки для неприбуткових організацій
· Стимуляція розвитку альтернативної енергетики
· Проведена істотна дерегуляція в морських портах
· Скасовано договори і акти при експорті послуг фрілансерів, програмістів, стокерів, копірайтерів
· Скасовано дозволи Мінекології на транскордонне перевезення більшості видів товарів
· Створено офіційний механізм електронних петицій
· Створена національна поліція
· Покращено забезпечення військових
· Скасували геологічний сертифікат буріння , обов'язковий карантинний сертифікат і фітосанітарний
· Ліквідовано штучний дефіцит порожніх вагонів під завантаження
· Порошенко підписав закони про енергосервісні компанії
· В Україні скоротили строк реєстрації нерухомості
· «Укрпошта» запустила швидку доставку з китайських інтернет-магазинів
· Мін'юст запустив ряд електронних сервісів
· В Україні вступив в силу закон про спрощення ведення бізнесу
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· Скасовано 14 дозвільних документів в сфері АПК
· Знижено ставку страхування пасажирів поїздів з 1,5% до 0,2%
· Скасовано аналіз ізольованих баластних вод
· ДП Укрекоресурси перестало збирати гроші з імпорту в тарі
· Почали видавати закордонні біометричні паспорти
· Впроваджено систему електронних запорогових закупівель в міноборони
· Платежі за опалення в будинках без теплолічильників тепер прив'язані до фактичної погоди
· В Україні спростили процедуру погодження проекту землеустрою
· Вибори мерів великих міст тепер будуть проходити в два тури
· Відкрито реєстр власників транспортних засобів
· Мінприроди розкрило дані про власників родовищ
· Кабмін ввів знижку на портові збори для транзитних вантажів
· "Укрзалізниця" офіційно стала акціонерним товариством
· Рада підтримала публічні закупівлі
· Парламент ухвалив закон про бюджетну децентралізацію
· Лікві
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создали тут предпринимателям невозможные условия работы, наши налоговые - это страх господний. Вот люди и валят, туда где лучше и проще.
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Справа не в податках. Справа в системі державного управління, яка опирається на великі фінансово-промислові групи. Відповідно ті групи захоплюють певні сектора ринку, витісняють малий і середній бізнес, монополізують той сектор ринку і потім встановлюють свої правила гри. Це добре видно по ліках. Втиснутись в той ринок малий підприємець не може ніяк, там йому нема уже місця. Те саме і по горючому. Про газ взагалі мова відсутня.
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Повністю підтримую,це видно взагалі по всьому!
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це вірно. Але звичайних підприємців я б теж не недооцінював. Люди працюють, відкривають бізнес, створюють раб.місця, сприяють притоку валюти в країну. І що? Плати якісь грабіжницькі податки, валюту зняти з валютного рахунку ти не можешь (тільки 35%), інша сума примусово конвертується в гривню і.т.п. А податок для фіз. осіб у 18% - це нормально??? І найголовніше: це гра в одні ворота. Податки заплати, а завтра попадеш в лікарню, і за все мусимеш платити із свого карману! Є у нас державний захист? Немає.
Тож недивно, що більшість в тіні, а казна недоотримує величезні кошти. Ось і маємо, що маємо...
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А пенсию будет Польша платить этим украинцам?
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Коли працює офіційно і платить внески до соцстраху, то платить будуть.
Німеччина платить туркам, що будували після війни в Німеччині, а потім повернулися в Туреччину.
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Дамбасс всех кормит,та же логика да?Украинцы не только массово работают в Польше,а и перетягивают туда детей учится и так далее,потому что там видят свое будущее и если бы вы немножко призадумались к чему это в будущем приведет,то я бы вам посоветовал не переживать кто им пенсии платить будет,а переживать кто вам на пнсию тут заработает,когда все свалят за границу.....!
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При чем здесь Донбасс? Если людям, работающим в Польше, Польша будет платить пенсию, - это будет просто замечательно.
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А если Украина будет платить соц.помощь им на старости лет то это будет плохо?)Вы знаете сколько лярдов эти работающие в Польше ежегодно переводят в Украину и эти все деньги в нашей стране и тратятся в неком роде своеобразно поддерживают экономику ...
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Но вы же говорите, что они переезжают семьями, вместе с детьми. А гражданство им предоставляют?
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Если плохо управлять страной, то все хорошие люди уедут.
.
Ли Куан Ю ***
От так, поїхали самі активні і здатні вижити в конкуренції.
Лишились бариги та інфантильні.

Так що, щєкалад перетворився в хавно.
Між іншим, головною небезпекою для України, по дослідженнях міжнародних експертів, є не кремляді і навіть не корупція. Головною небезпекою для України стає еміграція працездатного населення. Коли раніше емігрували в основному "яйцеголові" то сьогодні емігрують практично всі хто бажає.
***
Иоанн Павел II Папа Римский

.
Одно время решающим фактором производства была земля, затем капитал. Сегодня решающий фактор - сам человек и его знания.

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Десь недавно блимнула інформація - міністр фінансів Польщі заявив, що українські заробітчани з Польщі офіційно відправляють в Україну понад $700 тис. щоквартально. Скільки вивозиться неофіційно - не відомо.
Коли зробимо простенький розрахунок, то отримаємо наступне.
Кількість заробітчан 1,2 млн.
Середня заробітна плата 800-850 Є
Мінус податки 200 Є і 300 Є на проживання.

Лишається 300-350 Є
1,2 млн * 300 Є = 360 Є млн в місяць може потрапити до України. Це лише з Польщі. А і Канаді теж понад 1 млн заробітчан.

Це дуже скромно.
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Не от хорошей жизни украинцы едут в Польшу. А потому что в Украине столько не заработаешь.
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Какой миллион? Цифры в разы больше. Ещё две страны принимают - Чехия и Румыния. Там тоже наши работают.
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Знаю по собственному опыту. Если бы поляки работали не спустя рукава в Германии, а как украинцы в польше, то Германия обогнала бы по всем критериям штаты.
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Если ты знаешь польский язык, если ты специалист в своей профессии , в Польше ты будешь зарабатывать как поляк, еще и больше поляка, сам лично знаю бригады строителей где бригадиры украинцы, а поляки рабочие, и никто по этому вопросу не заморачивается, у бригадира зарплата 20 злотых за час, у подсобника поляка 10-12 злотых за час
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Все так и есть,но количество наших квалифицированных специалистов в Польше ничтожно мало.Наши спецы не только в Польше ценятся и с другой стороны они не настолько глупы что бы останавливаться на одной Польше если чем далее на запад тем больше можно заработать
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З кожним днем кваліфікованих праціників з України стає більше. Вже є досить багато. Через пару років буде вже дуже багато українців, які отримали освіту в Польщі і будуть працювати за спеціальністю.
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Та біс с тим позором!
Питання в іншому як тепер українцям в ті польщі працювати?
От запитає поляк, а хто є Степан Бандера?
Цікаво послухати відповідь?
Взагалі то питання в чому, що переможе БАБЛО чи патріотизм?
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Та біс с тим позором!
Питання в іншому як тепер українцям в ті польщі працювати?
От запитає поляк, а хто є Степан Бандера?
Цікаво послухати відповідь?
Взагалі то питання в чому, що переможе БАБЛО чи патріотизм?
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издании объяснили второе место украинцев тем, что польская экономика развивается и нуждается в рабочих руках, а больше всего трудовых мигрантов в Польше - из Украины, и их количество постоянно растет." Источник: https://censor.net.ua/n3049730

Ну что же, убери денежные вливания Германии в экономику Польши и убери квалифицированных (и недорогих) украинских работников из экономики Польши, и где будет та польская экономика?
Ничего, дорогие граждане-поляки, вам еще не раз "икнется" "антибандеровский" закон...
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Трудовой эмиграцией недовольны прежде всего главные враги Украины - олигархи. Из-за этой эмиграции им приходится поднимать зарплаты наемным работникам на своих предприятиях, чтобы последние не разбежались. Ахметовский ДТЭК подошёл к этому "креативно", стали проводить внутри предприятий антиэмиграционную пропаганду. Очень тупо у них получается, даже самые простые работяги с них смеются, "дебилыбля!"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Важный и светлый пункт на нашем рынке труда": украинцы заняли второе место в рейтинге "50 наиболее влиятельных людей польской экономики"
 
 
 
 
 
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