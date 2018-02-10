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 Политика Украины, Общество
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Все про:Всемирный Банк (292) образование (1720) Минобразования (884) реформы (2894) Гриневич (261)

 Эксперты Всемирного банка помогут Минобразования в создании национальной образовательной платформы

Всемирный банк предоставит Минобразования экспертную помощь для создания электронной образовательной платформы и налаживания государственных закупок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Представители Всемирного банка согласились предоставить Минобразования экспертную помощь в проведении госзакупок электронных устройств, учебников, а также традиционной печатной литературы, и по другим вопросам, касающиеся запуска электронной образовательной платформы. Об этом договорились на встрече министра образования и науки Украины Лилии Гриневич и представителей группы Всемирного банка, занимается проектами в сфере образования, во время рабочего визита министра в Вашингтон.

"Мы вовсе не имеем опыта запуска платформ, подобных нашему новому проекту национальной образовательной платформы. Чтобы разработать и внедрить здоровую политику в отношении программного обеспечения, ресурсов цифрового обучения, широкополосного доступа в Интернет, центров обработки данных; под все это организовать прозрачные и эффективные закупки, еще и успеть сделать это вовремя - нам нужна помощь", - пояснила Лилия Гриневич.

Уже в ближайшее время в Украину должна приехать команда Всемирного банка для продолжения нужных Минобразования консультаций. Они готовы поддерживать планы по внедрению цифрового образования, помочь с определением основных приоритетов, над которыми нужно работать для того, чтобы проект внедрения электронной образовательной платформы был успешным.

Вопрос о возможном увеличении финансовой поддержки со стороны Всемирного банка также встретил понимание. Стороны договорились, что более детально этот вопрос будет проработан с главой направления Всемирного банка по Украине, после чего будет рассмотрена возможность увеличения финансовой поддержки на следующий финансовый год.

По результатам встречи министр образования и науки отметила, что гордится постепенным улучшением отношений между ведомством и Всемирным банком.

"Около 10 лет назад Министерство получило значительный грант Всемирного банка, по результатам программу закрыли с оценкой "неудовлетворительно", а репутация Министерства была запятнана на многие годы вперед. Именно поэтому, собственно, пока мы не можем рассчитывать на финансово крупные проекты, но максимально стараемся показать себя способно и эффективно в более узком сотрудничестве - это откроет дорогу дальше", - подчеркнула Лилия Гриневич.

Напоминаем, что в рамках визита Министр рассказала в Госдепе США о планах Украины по имплементации языковой статьи Закона "Об образовании".

Источник: https://censor.net.ua/n3049729
 
 
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Тамгде воровство поставлено на поток, ни одни эксперты не помогут
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это про табачника,который похер начатую 10 лет назад программу.
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Нет . Я про мародеров Лолиту и виницкое базарное чудо. Прошло 4 года . Хватит кивать на папередников.
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С тобой ни один приличный писатель общаться не хочет. Не знаешь почему ?
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Це ти про кого сказав "приличный"? Це ті, що в темі про українське кіно ляпають про якусь лоліту?
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Про нормальных писателей. Только принципиальные противники пишут Лолита. А с тобой девка Лолиты общаться уже никто не хочет. Даже с Рыгом и то , а с тобой общаться, все равно , что в говне ковырятся. всё пошла лесом.
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Та це просто взірець москальского "нарєчія"... Експерти Світового банку допоможуть Міносвіти у створенні національної освітньої платформи - Цензор.НЕТ 5759
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Во всяком случае, от меня не воняет, как от тебя , даже через монитор.
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А что эта рогатая Гриневич сама не может программу составить? Так какого она сидит в министерском кресле?
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Освіта- це дуже добре. Та треба й про виховання подбати.
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Во всех сферах, подчеркиваю, ВО ВСЕХ сферах нужна корректировка иностранными спецами. Вопрос, за что мы платим зарплату нашим чинушам？
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это как "математик поможет пьесу написать"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭксперты Всемирного банка помогут Минобразования в создании национальной образовательной платформы
 
 
 
 
 
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