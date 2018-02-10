 Эксперты Всемирного банка помогут Минобразования в создании национальной образовательной платформы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Представители Всемирного банка согласились предоставить Минобразования экспертную помощь в проведении госзакупок электронных устройств, учебников, а также традиционной печатной литературы, и по другим вопросам, касающиеся запуска электронной образовательной платформы. Об этом договорились на встрече министра образования и науки Украины Лилии Гриневич и представителей группы Всемирного банка, занимается проектами в сфере образования, во время рабочего визита министра в Вашингтон.

"Мы вовсе не имеем опыта запуска платформ, подобных нашему новому проекту национальной образовательной платформы. Чтобы разработать и внедрить здоровую политику в отношении программного обеспечения, ресурсов цифрового обучения, широкополосного доступа в Интернет, центров обработки данных; под все это организовать прозрачные и эффективные закупки, еще и успеть сделать это вовремя - нам нужна помощь", - пояснила Лилия Гриневич.

Уже в ближайшее время в Украину должна приехать команда Всемирного банка для продолжения нужных Минобразования консультаций. Они готовы поддерживать планы по внедрению цифрового образования, помочь с определением основных приоритетов, над которыми нужно работать для того, чтобы проект внедрения электронной образовательной платформы был успешным.

Вопрос о возможном увеличении финансовой поддержки со стороны Всемирного банка также встретил понимание. Стороны договорились, что более детально этот вопрос будет проработан с главой направления Всемирного банка по Украине, после чего будет рассмотрена возможность увеличения финансовой поддержки на следующий финансовый год.

По результатам встречи министр образования и науки отметила, что гордится постепенным улучшением отношений между ведомством и Всемирным банком.

"Около 10 лет назад Министерство получило значительный грант Всемирного банка, по результатам программу закрыли с оценкой "неудовлетворительно", а репутация Министерства была запятнана на многие годы вперед. Именно поэтому, собственно, пока мы не можем рассчитывать на финансово крупные проекты, но максимально стараемся показать себя способно и эффективно в более узком сотрудничестве - это откроет дорогу дальше", - подчеркнула Лилия Гриневич.

Напоминаем, что в рамках визита Министр рассказала в Госдепе США о планах Украины по имплементации языковой статьи Закона "Об образовании".