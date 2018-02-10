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 Политика Украины
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 Почти два миллиона рублей на поддержку политзаключенных собрали в оккупированном Крыму

Завершился второй этап "Крымского марафона" - акции по сбору средств на погашение штрафов и другие траты, связанные с активистами, незаконно удерживаемыми оккупационными властями.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Крымской солидарности".

"Этот марафон показал внушительные результаты. Сумма, собранная только в пределах Крыма, составляет уже около 2 000 000 рублей. Это достаточная сумма для погашения всех штрафов. Мы благодарим всех тех, кто оказал свою помощь и поддержку, вне зависимости от конфессии или национальности, и внес свои 10 рублей в этот марафон, проявив тем самым свою солидарность. Вы показали свое единство с теми, кто проявляет свою активную позицию в отношении несправедливости, происходящей сегодня в Крыму", - говорится в сообщении.

Почти два миллиона рублей на поддержку политзаключенных собрали в оккупированном Крыму 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049727
 
 
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...дык, эта -- сидельцы друг на друга и сбрасывались... -- типа: смена белья -- первый барак меняется со вторым...
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...как скажешь... ...и наше тебе с приветом... -- из Нюрнберга -- *)
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ай да, повторюсь, сейчас на "ямах" сидят 10 процентов контрачей, взводами, скажите мне русскоязычному дебилу нахуй мне бамбасс, с хуев ли платить бабушкам из дебальцево чем платить в два раза больше бабушке со львова? буду краток идите нахуй
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Цікаво! Звідки в Криму стільки нормальних людей?
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Дожили. Всем миром деньги для оккупантов собирают.
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"Во-Во", тебя по нику "Сергей Коваленко №" забанили за провокации? Ты снова за свое?
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Вынуждена признать некоторую неточность. На самом деле подзабыла, по которому из твоих многочисленных ников тебя забанили) Оказывается, по "Михаил Кравченко №". Оно и не мудрено: ты так часто меняешь наряды) 07.02.2018 12:30
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Что ж Вы не поддержали Saw Ewas и не заступились за Вашего знакомого? И какое я имею к этому отношение? Что он писал кстати?
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даже если он Светой назовётся - солнышком он не станет...)
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думал как же мне отмазаться, подумают идиот хуйню постит, тут реклама вылазит "почему нельзя свечи от других поджигать, чао ихтиандры и цензоры хуевы, щас ржу нимагу
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Нарешті Крим почав приносити прибуток.
Майже два мільйони рублів на підтримку політв'язнів зібрали в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7513

Заплатите і починайте збирати знову.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочти два миллиона рублей на поддержку политзаключенных собрали в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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