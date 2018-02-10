 Почти два миллиона рублей на поддержку политзаключенных собрали в оккупированном Крыму

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Крымской солидарности".

"Этот марафон показал внушительные результаты. Сумма, собранная только в пределах Крыма, составляет уже около 2 000 000 рублей. Это достаточная сумма для погашения всех штрафов. Мы благодарим всех тех, кто оказал свою помощь и поддержку, вне зависимости от конфессии или национальности, и внес свои 10 рублей в этот марафон, проявив тем самым свою солидарность. Вы показали свое единство с теми, кто проявляет свою активную позицию в отношении несправедливости, происходящей сегодня в Крыму", - говорится в сообщении.